iPhone pieghevole in arrivo?
iPhone pieghevole - Borsainside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Dopo anni di indiscrezioni, il primo iPhone pieghevole sembra sempre più vicino. Secondo il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple punta a lanciare l’iPhone Fold già nel 2026, introducendo importanti innovazioni hardware e un design radicalmente nuovo. Non sarà un semplice pieghevole: l’obiettivo è realizzare uno degli iPhone più ambiziosi di sempre, con tecnologie esclusive pensate per rivoluzionare l’esperienza d’uso.

Design innovativo e display pieghevole da 8 pollici

L’iPhone Fold dovrebbe aprirsi come un libro, offrendo un ampio display interno da circa 8 pollici per un’esperienza immersiva ideale sia per la produttività che per la fruizione di contenuti multimediali. A dispositivo chiuso, sarà presente un secondo schermo esterno da 5 a 6 pollici, che garantirà piena funzionalità senza dover aprire il device.

Apple sta lavorando per ottimizzare la tecnologia del pannello: il pieghevole utilizzerà la nuova architettura in-cell, che integra il sensore tattile direttamente nel display per ridurre al minimo la piega e offrire un’esperienza visiva più fluida.

Quattro fotocamere e nuove soluzioni biometriche

Uno dei punti di forza sarà il comparto fotografico: quattro fotocamere totali, con due posteriori, una frontale e una integrata nel display interno. Le lenti posteriori dovrebbero includere un sensore principale ad alta risoluzione e un’ultra-grandangolare o teleobiettivo, in linea con le capacità degli iPhone 17 Pro.

Sul fronte biometrico, Apple sembra pronta a riportare Touch ID, integrandolo nel tasto di accensione. Una scelta pensata per mantenere il dispositivo più sottile, seguendo la filosofia già adottata da rivali come il Galaxy Z Fold 7.

Modem C2 personalizzato e connettività avanzata

L’iPhone Fold abbandonerà i modem Qualcomm per adottare un chip C2 proprietario. Questa soluzione dovrebbe migliorare efficienza energetica e connettività, offrendo prestazioni superiori rispetto al modem C1 montato sugli iPhone 16e e iPhone 17 Air. Inoltre, la nuova architettura punta a ottimizzare l’uso della batteria, fondamentale per un dispositivo con due display e funzionalità avanzate.

Prezzo, varianti e strategia di lancio

Secondo le prime stime, il prezzo di lancio dell’iPhone Fold potrebbe aggirarsi intorno ai 1.800 dollari, con disponibilità prevista in due colorazioni: nero e bianco. Mark Gurman sottolinea che la gamma iPhone 17 non introdurrà cambiamenti estetici significativi, lasciando all’iPhone Fold il ruolo di vera rivoluzione hardware per Apple.

Apple sta investendo tempo e risorse per perfezionare ogni aspetto del suo primo pieghevole, preferendo ritardarne l’uscita piuttosto che lanciare un prodotto non all’altezza dei suoi standard. Con display ottimizzato, quattro fotocamere, modem personalizzato e design innovativo, l’iPhone Fold punta a ridefinire il concetto stesso di smartphone pieghevole e a innalzare l’asticella per la concorrenza.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani