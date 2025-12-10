iPhone pieghevole - Borsainside.com

Il primo iPhone Fold sembra avvicinarsi sempre di più, e nuovi report svelano dettagli interessanti sul dispositivo pieghevole di Apple. Secondo le ultime stime, Samsung produrrà in esclusiva gli schermi OLED interni, con un incremento del 30 percento della quantità prevista, segno di aspettative commerciali più alte del previsto.

Più pannelli OLED: da 6–8 milioni a 11 milioni

Le fonti del settore parlavano inizialmente di spedizioni comprese tra 6 e 8 milioni di pannelli, ma ora la produzione stimata sale a 11 milioni. Questo aumento rappresenta un vantaggio economico per Samsung, unico fornitore degli OLED pieghevoli, ma soprattutto indica che Apple prevede una domanda superiore e intende spingere il mercato foldable verso numeri più sostanziosi.

Prima fotocamera sotto schermo per un iPhone

Una delle novità più rilevanti potrebbe essere l’integrazione di una fotocamera frontale sotto il display, con sensore da 24 megapixel. Questa soluzione è stata anticipata da Digital Chat Station e farebbe del Fold il primo iPhone senza notch né foro visibile.

Tuttavia, tale scelta comporta un compromesso: non ci sarà Face ID, perché i componenti dedicati non possono essere integrati nel design pieghevole. Resta da vedere se la qualità foto/video riuscirà a competere con quella prevista per l’iPhone 18.

Tecnologia COE: display più sottile, luminoso e leggero

L’iPhone Fold dovrebbe inoltre esordire con COE (Color Filter on Encapsulation), una tecnologia già prevista in esclusiva per Galaxy S26 Ultra. COE consentirebbe di ottenere:

• Display più sottili

• Maggiore efficienza luminosa

• Risoluzione superiore

• Peso ridotto

Tutti elementi cruciali per un prodotto che dovrebbe costare circa 2.399 dollari, motivo per cui Apple punta ad arricchirlo con tecnologie di alto profilo per giustificarne il prezzo.

Apple può scuotere il mercato dei pieghevoli

Il settore dei foldable cresce, ma molto lentamente, con circa 20 milioni di spedizioni annue e ritorni inferiori alle attese. Secondo analisti e insider, l’arrivo del Fold potrebbe essere la spinta necessaria per cambiare le dinamiche del mercato, portando volumi, visibilità e maggiore interesse verso questa categoria di dispositivi.

Se i piani resteranno questi, l’iPhone Fold sarà un dispositivo tecnologicamente ambizioso, privo di Face ID ma con display avanzati, fotocamera invisibile e scelte progettuali pensate per differenziarlo non solo dagli altri pieghevoli, ma anche dalla futura serie iPhone 18.

