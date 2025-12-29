iPhone pieghevole - Borsainside.com

La presunta assenza del Face ID su Apple iPhone Fold sarebbe legata a importanti complicazioni di design, una scelta che potrebbe far discutere considerando il prezzo stimato intorno ai 2.399 dollari per il primo smartphone pieghevole della casa di Cupertino, atteso insieme alla serie iPhone 18.

Secondo le indiscrezioni più recenti, Apple avrebbe deciso di sostituire il sistema TrueDepth con un sensore Touch ID integrato nel tasto laterale, una soluzione che offrirebbe vantaggi concreti soprattutto su un dispositivo pieghevole.

Perché Apple avrebbe scelto il Touch ID laterale

Un noto informatore cinese su Weibo, noto come Momentary Digital, ha condiviso nuovi dettagli sul progetto, spiegando che la scelta del Touch ID laterale sarebbe motivata principalmente da due fattori:

Maggiore comodità d’uso sui dispositivi pieghevoli, dove l’accesso laterale risulta più naturale rispetto allo sblocco facciale

sui dispositivi pieghevoli, dove l’accesso laterale risulta più naturale rispetto allo sblocco facciale Riduzione dei costi di produzione, evitando componenti complessi come il modulo Face ID e le fotocamere sotto al display

Questa soluzione permetterebbe ad Apple di semplificare l’architettura interna e mantenere il dispositivo più sottile, un aspetto cruciale per uno smartphone pieghevole di fascia ultra premium.

Niente fotocamera sotto lo schermo: spazio al foro nel display

Un altro dettaglio rilevante riguarda il comparto fotografico frontale. Secondo le informazioni emerse:

non sarà presente una fotocamera sotto il display

Apple utilizzerà invece un foro nel display

il foro sarà presente sia sul pannello interno che su quello esterno

Il sensore frontale del display principale dovrebbe essere posizionato sul lato destro, mentre i fori risulteranno centrali sugli schermi, segnando un cambiamento estetico significativo per la linea iPhone.

Un cambiamento storico nel design degli iPhone

Se confermate, queste scelte rappresenterebbero una prima assoluta per Apple. Sarebbe infatti la prima volta che l’azienda:

elimina completamente notch e pillola

adotta un foro nel display come soluzione standard

Questo passaggio segnerebbe un ulteriore avvicinamento all’obiettivo di uno schermo totalmente privo di interruzioni, un traguardo che, secondo le indiscrezioni, Apple vorrebbe raggiungere pienamente nel 2027 con il lancio della serie iPhone 20, caratterizzata da un ambizioso design con curvatura su quattro lati.

Le difficoltà tecniche restano sul tavolo

Curiosamente, il nuovo report non fa riferimento al tanto discusso display senza piega visibile. Secondo voci precedenti, Apple starebbe ancora testando vetri flessibili ultra sottili, incontrando però problemi tecnici significativi proprio nell’eliminazione completa della piega centrale.

Questo suggerisce che lo sviluppo dell’iPhone Fold sia ancora in una fase delicata, con compromessi progettuali necessari per bilanciare design, funzionalità e costi, in vista di quello che potrebbe essere uno dei lanci più importanti della storia recente di Apple.

