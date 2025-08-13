Microsoft sfida Google: nuovo avviso su Windows contro l’installazione di Chrome

Chrome - Borsainside.com

Microsoft ha introdotto un messaggio mirato che compare quando un utente tenta di installare Google Chrome su Windows. L’avviso recita: “Microsoft Edge si basa sulla stessa tecnologia di Chrome, con l’aggiunta della fiducia di Microsoft“. Una frase che punta a sottolineare come Edge offra la stessa base tecnica, ma con un livello di sicurezza e affidabilità superiore, almeno secondo l’azienda.

La strategia di Microsoft: spostare la competizione sulla fiducia

Edge e Chrome condividono il motore Chromium, ma Edge integra funzionalità avanzate legate a Windows, un’integrazione più stretta con il sistema operativo e un’infrastruttura proprietaria che, secondo Redmond, ne rafforza la sicurezza. L’obiettivo è chiaro: non limitarsi più a competere su prestazioni e funzioni, ma fare leva sul concetto di fiducia del brand.

Non è la prima volta che Microsoft cerca di scoraggiare il passaggio a Chrome. In passato lo ha fatto con notifiche nella barra delle applicazioni e banner nei risultati di ricerca Bing. Questa volta, però, la mossa è più diretta: il pop-up appare proprio nel momento della scelta, quando l’utente sta cambiando browser.

Le critiche per un comportamento ritenuto anti-competitivo

Molti osservatori vedono in questa tattica una forma di comportamento anti-competitivo, poiché il messaggio appare in un contesto delicato e potenzialmente persuasivo. È comunque possibile ignorare l’avviso e installare Chrome, ma per alcuni utenti il timore di utilizzare un browser percepito come “meno sicuro” potrebbe essere determinante.

La rivalità tra Microsoft e Google entra così in una fase in cui il vero terreno di scontro non è più la velocità o il numero di funzioni, ma la percezione di sicurezza e affidabilità. In un mercato saturo, conquistare la fiducia dell’utente può valere più di qualsiasi benchmark.

