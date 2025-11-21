Nano Banana Pro - Borsainside.com

Google ha scelto un palcoscenico mondiale per presentare Nano Banana Pro, l’evoluzione più avanzata del suo sistema di generazione e modifica delle immagini basato su Gemini 3 Pro. Dopo l’enorme successo della prima versione, diventata virale per le miniature iperrealistiche in stile figurine 3D, l’azienda alza ulteriormente il livello puntando su tre elementi chiave: potenza compositiva, precisione testuale e editing intelligente. Ma la vera sorpresa è un’altra: chiunque può provarlo gratuitamente, semplicemente aprendo l’app Gemini e selezionando “Create image” con la modalità “Thinking”.

Nano Banana Pro non è solo un aggiornamento, ma un modello visivo molto più maturo e flessibile, pensato per utenti creativi, professionisti del contenuto e aziende che cercano soluzioni rapide, ma esteticamente curate.

Combinazione di immagini e scene complesse: fino a 14 fonti e 5 persone

La nuova versione spinge il limite della composizione visiva. Google evidenzia come Nano Banana Pro sia in grado di combinare fino a 14 immagini diverse in un unico risultato, integrando fino a cinque persone realistiche, mantenendo proporzioni, illuminazione e coerenza stilistica. Questo rende il sistema ideale per moodboard, storyboard, scene narrative, concept grafici e collage creativi, senza dover utilizzare software professionali.

Un’evoluzione significativa rispetto alla prima release, che invece si concentrava principalmente sulla resa miniaturizzata e sui ritratti singoli. Ora Nano Banana Pro mira direttamente al mondo del design generativo avanzato.

Text-to-image evoluto: scritte chiare e poster pronti per la stampa

Uno dei progressi più attesi riguarda la scrittura del testo direttamente sulle immagini. Non si tratta più di lettere distorte o parole imprecise: il modello riesce a generare slogan, titoli, descrizioni e persino interi paragrafi leggibili e corretti, con una resa grafica coerente con il contesto visivo.

Google punta su questa funzione per favorire la creazione rapida di poster, inviti, presentazioni, volantini e grafiche multilingua, sfruttando anche la conoscenza enciclopedica di Gemini 3 Pro. Al momento, però, la generazione di testi integrati nelle immagini all’interno della Search AI Mode resta limitata agli utenti statunitensi, mentre nell’app Gemini è accessibile a livello globale.

Editing locale e simulazioni realistiche: luce, colore e ritocchi intelligenti

Nano Banana Pro integra strumenti tipici della post-produzione fotografica. È possibile selezionare una porzione precisa dell’immagine e modificarla senza alterare il resto, simulando interventi come:

• correzione di prospettiva e proporzioni

• ritocco luci ed esposizione

• modifica dei colori o dell’ambientazione

• passaggio realistico da giorno a notte

• aggiunta di sfondi, oggetti ed effetti come il bokeh fotografico

Il sistema supporta inoltre risoluzioni fino a 4K, aprendo la strada alla produzione di contenuti per stampa, web publishing e marketing visivo.

Etichette AI e sicurezza: metadati C2PA integrati

Nella generazione delle immagini, Google ha inserito in modo automatico i metadati C2PA, uno standard internazionale per certificare se un contenuto è stato creato o modificato tramite intelligenza artificiale. Una scelta strategica, in linea con l’impegno verso la trasparenza digitale e la lotta contro i deepfake. La stessa tecnologia sarà adottata anche da TikTok, con marcature invisibili per i contenuti generati artificialmente.

Accesso gratuito e piani avanzati

La piattaforma prevede un utilizzo gratuito di base, con possibilità di estendere il limite tramite abbonamenti AI Plus, Pro o Ultra. Nano Banana Pro è disponibile in tre modalità:

• App Gemini, accessibile a livello globale

• Search AI Mode, al momento solo negli Stati Uniti per abbonati Pro e Ultra

• NotebookLM, per utilizzi creativi e sperimentali

Con Nano Banana Pro, Google punta chiaramente a democratizzare il design generativo, offrendo uno strumento capace di unire creatività, precisione e semplicità d’uso. Un modello pensato per utenti casuali, content creator, professionisti del marketing e perfino illustratori, che ora possono creare immagini complesse, perfette e personalizzate, semplicemente scrivendo ciò che desiderano.

