Nubia ha presentato ufficialmente il suo primo dispositivo pieghevole, il Nubia Fold, e le prime comparazioni mostrano un quadro sorprendente: il nuovo modello non solo si posiziona come alternativa concreta al Samsung Galaxy Z TriFold, ma riesce addirittura a superarlo in alcuni aspetti chiave.

Il più evidente? La batteria.

Nonostante un telaio più compatto, Nubia è riuscita a integrare una batteria da 6.560mAh all’interno di una superficie pieghevole da 35,7 pollici quadrati, contro i 5.600mAh del Galaxy Z TriFold, che dispone di una superficie interna molto più ampia, pari a 52,8 pollici quadrati.

Una differenza che fa riflettere, soprattutto considerando le scelte recenti dei grandi produttori e le preferenze degli utenti.

Specifiche tecniche del Nubia Fold

Il nuovo foldable di Nubia si presenta con una configurazione equilibrata e un prezzo sorprendentemente competitivo:

Dimensioni : 144mm × 160mm × 5,4mm da aperto; 11,1mm da chiuso

: 144mm × 160mm × 5,4mm da aperto; 11,1mm da chiuso Display principali :

– Interno da 8 pollici, 2.480 × 2.200px

– Esterno da 6,5 pollici, 2.748 × 1.172px

Entrambi con refresh rate a 120Hz

: – Interno da 8 pollici, 2.480 × 2.200px – Esterno da 6,5 pollici, 2.748 × 1.172px Entrambi con Processore : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon RAM : 12GB

: 12GB Batteria : 6.560mAh con ricarica da 55W

: 6.560mAh con ricarica da 55W Resistenza: certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua

Fotocamere del Nubia Fold

50MP principale

50MP secondaria

5MP macro

20MP per selfie, sia sul display interno che su quello esterno

Il dispositivo è stato lanciato in Giappone al prezzo di 178.560 yen (circa 1.145 dollari).

Samsung Galaxy Z TriFold: specifiche e differenze

Il rivale diretto è ovviamente il Samsung Galaxy Z TriFold, il primo smartphone tri-fold dell’azienda sudcoreana, che punta soprattutto su dimensioni generose e un display interno molto più grande.

Dimensioni : 159,2mm × 214,1mm × 3,9–4,2mm da aperto; 12,9mm da chiuso

: 159,2mm × 214,1mm × 3,9–4,2mm da aperto; 12,9mm da chiuso Display principali :

– Interno da 10 pollici, 2.160 × 1.584px, 1.600 nits

– Esterno da 6,5 pollici FHD+, 2.520 × 1.080px, 2.600 nits

Entrambi con refresh rate variabile 1–120Hz

: – Interno da 10 pollici, 2.160 × 1.584px, 1.600 nits – Esterno da 6,5 pollici FHD+, 2.520 × 1.080px, 2.600 nits Entrambi con Processore : Snapdragon 8 Elite

: Snapdragon RAM : 16GB

: 16GB Batteria : 5.600mAh, ricarica 45W

: 5.600mAh, ricarica 45W Resistenza: certificazione IP48

Fotocamere del Galaxy Z TriFold

200MP principale

12MP ultra-grandangolare

10MP teleobiettivo

10MP selfie interno ed esterno

La vendita in Corea del Sud partirà il 12 dicembre, a un prezzo di circa 2.447 dollari.

Un confronto che mette Samsung in difficoltà

Guardando i numeri, il divario tra i due dispositivi emerge con forza:

il Galaxy Z TriFold, pur avendo un corpo più sottile in configurazione aperta, offre una batteria decisamente più piccola rispetto al Nubia Fold, nonostante una superficie interna del 48 percento più ampia.

La sottigliezza extra appena 1,2–1,5mm non giustifica una riduzione di oltre 1.000mAh. Ed è proprio questa incoerenza che molti osservatori stanno criticando.

Il mercato ha già dimostrato che gli utenti preferiscono una batteria più grande piuttosto che un dispositivo ultrasottile. La conferma arriva da due casi recenti:

il disastro commerciale dell’ iPhone Air , penalizzato proprio dall’autonomia ridotta

, penalizzato proprio dall’autonomia ridotta la cancellazione del progetto Samsung S26 Edge, anche questa legata alla scarsa accoglienza di design troppo sottili e poco pratici

Nonostante ciò, Samsung sembra voler perseguire ancora la filosofia del “più sottile è meglio”, mentre Nubia con un prezzo dimezzato e una batteria superiore suggerisce che forse la strada giusta è un’altra.

Con un costo che è meno della metà di quello del TriFold, una batteria più grande, specifiche solide e un design competitivo, il Nubia Fold arriva sul mercato come una proposta inaspettatamente forte.

Se Samsung non rivedrà le proprie priorità, potrebbe ritrovarsi nella stessa trappola che ha colpito Apple con l’iPhone Air: un prodotto tecnicamente affascinante, ma poco in linea con ciò che gli utenti chiedono davvero.

