ROG Xbox Ally - Borsainside.com

Durante l’Xbox Games Showcase 2025, Microsoft e ASUS hanno finalmente svelato i loro attesissimi handheld da gaming: ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. Tuttavia, un dettaglio ha subito fatto discutere i fan più esigenti: nessuno dei due modelli monta uno schermo OLED, nonostante la crescente popolarità di questa tecnologia tra i dispositivi di fascia alta.

Ma c’è un motivo tecnico ben preciso dietro questa scelta, ed è stato spiegato chiaramente da Whitson Gordon, Senior Manager of Marketing Content per ASUS ROG, durante una recente diretta streaming.

OLED e VRR: un connubio ancora problematico

Secondo Gordon, ASUS ha effettuato R&D e prototipazione con schermi OLED, ma si è trovata davanti a un problema insormontabile: l’eccessivo consumo energetico dell’OLED quando abbinato al Variable Refresh Rate (VRR). Questa combinazione, pur garantendo una qualità visiva eccellente, impatta pesantemente sull’autonomia dei dispositivi.

“Se un display non ha il VRR nel 2025, non è un display da gaming secondo me. Ma al momento, l’OLED con VRR consuma troppa energia, più dell’LCD che stiamo usando sull’Ally, e costa anche di più,” ha dichiarato Gordon.

Prezzo accessibile: una priorità per il mercato handheld

Un altro punto cruciale riguarda il posizionamento di prezzo. ASUS è consapevole che dispositivi come questi vengono spesso acquistati come secondari, e non come macchina principale da gioco. Per questo motivo, l’azienda ha scelto di evitare componenti “premium” come il pannello OLED per mantenere il prezzo competitivo.

“Stiamo cercando di evitare che il costo salga alle stelle includendo cose che la maggior parte degli utenti non richiede realmente. […] Aggiungere 32GB di RAM, OLED, Z2 Extreme e tutto il resto farebbe lievitare troppo il prezzo.”

Specifiche tecniche a confronto

Entrambi i modelli ROG Xbox Ally condividono lo stesso schermo:

7 pollici Full HD IPS

120Hz con supporto AMD FreeSync Premium

Ma l’Ally X introduce migliorie sostanziali in altri ambiti:

Caratteristica ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Processore AMD Ryzen Z2 Ryzen Z2 Extreme RAM 16 GB 24 GB Archiviazione 512 GB SSD 1 TB SSD Trigger Standard Impulse triggers

Quando escono?

ASUS ha annunciato che entrambi i modelli verranno lanciati durante le festività natalizie 2025, anche se il prezzo non è ancora stato comunicato. Quel che è certo, però, è che l’azienda sta cercando di bilanciare performance e accessibilità, rinunciando a tecnologie avanzate come l’OLED per offrire un’esperienza solida senza costi proibitivi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.