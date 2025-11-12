Samsung Galaxy S26 - Borsainside.com

Dopo anni di cautela nel campo della ricarica wireless, Samsung è finalmente pronta a fare un deciso passo avanti con la prossima generazione della sua linea premium. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Taiwan Economic Times, la serie Galaxy S26 introdurrà velocità di ricarica wireless notevolmente superiori, portandosi per la prima volta ai livelli degli ultimi iPhone.

Ricarica wireless più rapida per tutta la gamma Galaxy S26

Il modello di punta Galaxy S26 Ultra offrirà ricarica wireless fino a 25W, un salto enorme rispetto ai 15W dei modelli precedenti. Samsung stima che questa evoluzione ridurrà i tempi di ricarica complessivi di circa il 40%, migliorando in modo significativo l’esperienza d’uso quotidiana.

I modelli Galaxy S26 e Galaxy S26+ supporteranno invece ricarica wireless a 20W, in linea con le prestazioni della serie iPhone 16 e del nuovo iPhone 17, compatibili con lo standard Qi2 fino a 25W.

Un cambio di filosofia dopo anni di prudenza

Dal disastro del Galaxy Note 7 nel 2016, quando i problemi di surriscaldamento delle batterie causarono una delle più grandi crisi nella storia dell’azienda, Samsung ha mantenuto un approccio estremamente conservativo sul fronte della ricarica rapida. Tuttavia, con le nuove tecnologie di dissipazione e i sistemi di sicurezza evoluti, il colosso sudcoreano sembra finalmente pronto a superare quella fase di autocontrollo.

La scelta di incrementare la potenza della ricarica wireless riflette la volontà di competere direttamente con Apple e i principali marchi cinesi, che già da tempo spingono oltre i 40W e, in alcuni casi, fino a 50W di potenza wireless.

Standard Qi2 e futuro della linea Z

Il nuovo sistema sarà basato sullo standard Qi2, lo stesso introdotto da Apple con la serie iPhone 16, che permette un allineamento magnetico più preciso e una ricarica più efficiente.

Samsung prevede di estendere questa tecnologia anche ai prossimi pieghevoli della linea Galaxy Z, inclusi il futuristico Galaxy Z TriFold, per poi portarla gradualmente anche nei modelli di fascia media.

Con l’arrivo della serie Galaxy S26, prevista per l’inizio del 2026, Samsung sembra finalmente pronta a chiudere il divario tecnologico con Apple sul fronte della ricarica wireless, offrendo una soluzione più veloce, sicura e moderna per la nuova generazione di dispositivi premium.

