Sapevamo già che Samsung Galaxy Z TriFold non fosse uno smartphone particolarmente robusto, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di piega. Già nei mesi scorsi erano emersi segnali preoccupanti sulla durata della cerniera, ma un nuovo bend test ha mostrato in modo evidente quanto il dispositivo sia fragile in condizioni reali di utilizzo.

Il fallimento nel bend test di JerryRigEverything

Il noto youtuber JerryRigEverything ha pubblicato un video sul suo canale mostrando il Galaxy Z TriFold alle prese con il celebre test di piegatura. Il risultato è stato netto: lo smartphone è il primo pieghevole Samsung a fallire apertamente questa prova di resistenza.

Secondo quanto spiegato nel video, i pannelli posteriori in plastica molto sottile non offrono alcun contributo strutturale reale. Questa scelta progettuale riduce ulteriormente la rigidità del telaio, rendendo il dispositivo estremamente vulnerabile alle sollecitazioni meccaniche.

Cerniera sotto accusa e numeri contrastanti

Samsung dichiara ufficialmente che il Galaxy Z TriFold è progettato per resistere a 200.000 cicli di apertura e chiusura, un dato già inferiore rispetto ai 500.000 cicli dichiarati per il Galaxy Z Fold 7. Tuttavia, test indipendenti raccontano una storia diversa.

Il canale OMG_electronics ha dimostrato che la cerniera inizia a produrre scricchiolii già intorno alle 61.000 pieghe, mentre un cedimento strutturale vero e proprio avviene attorno alle 144.000 pieghe, ben lontano dai valori promessi. Un divario che solleva dubbi concreti sull’affidabilità a lungo termine del dispositivo.

Vendite molto limitate a livello globale

Secondo stime di settore già riportate in precedenza, Samsung avrebbe venduto solo tra 3.000 e 4.000 unità del Galaxy Z TriFold. Le previsioni interne indicano che le vendite complessive difficilmente supereranno le 30.000 o 40.000 unità a livello globale, numeri estremamente bassi anche per uno smartphone di nicchia. Un dato che sembra riflettere le perplessità del pubblico su prezzo, utilità e soprattutto durabilità.

Specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z TriFold

Dal punto di vista hardware, il Galaxy Z TriFold resta uno dei dispositivi più avanzati mai realizzati da Samsung. Una scheda tecnica di altissimo livello che però rischia di essere oscurata dai problemi strutturali.

Le dimensioni sono di 159,2 x 214,1 millimetri da aperto, con uno spessore compreso tra 3,9 e 4,2 millimetri. Da chiuso, lo spessore sale a 12,9 millimetri. Il display interno è un Dynamic LTPO AMOLED da 10 pollici con risoluzione 2160 x 1584 pixel e luminosità di picco pari a 1600 nit. Il display esterno è invece un 6,5 pollici FHD+ con risoluzione 2520 x 1080 pixel e luminosità massima di 2600 nit.

Entrambi gli schermi supportano una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz. Il comparto hardware include 16 GB di RAM, il processore Snapdragon 8 Elite, e opzioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB. La batteria è da 5600 mAh con supporto alla ricarica cablata a 45 W. Non manca la certificazione IP48 per resistenza a polvere e acqua.

Sul fronte software, lo smartphone arriva con Android 16 personalizzato con One UI 8.0, e Samsung promette 7 aggiornamenti principali del sistema operativo.

Comparto fotografico completo ma non risolutivo

Il Galaxy Z TriFold integra una fotocamera principale da 200 MP, affiancata da una ultra-grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP. Per i selfie sono presenti due fotocamere da 10 MP, una per il display interno e una per quello esterno. Un comparto di alto livello che però non basta a compensare le criticità strutturali emerse dai test.

Nel complesso, il Galaxy Z TriFold rappresenta un esperimento tecnologico ambizioso, ma il fallimento nei test di resistenza e i problemi alla cerniera mettono seriamente in discussione la sua affidabilità nel lungo periodo, soprattutto considerando il prezzo e il posizionamento premium del dispositivo.

