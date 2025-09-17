One UI 8 - Borsainside.com

In passato Samsung è stata spesso criticata per la lentezza con cui distribuiva gli aggiornamenti software, ma con One UI 8 sembra aver cambiato approccio, scegliendo una strategia più trasparente e strutturata che consente agli utenti di sapere con chiarezza tempistiche e dispositivi coinvolti. Proseguendo su questa linea, l’azienda ha ufficialmente avviato il rilascio di One UI 8 basato su Android 16, presentando il calendario di distribuzione.

Come previsto, Samsung ha deciso di partire dai modelli di punta più recenti per poi proseguire con pieghevoli, tablet e infine dispositivi di fascia media. Questo processo rispecchia le attese degli utenti e segna una maggiore attenzione alla pianificazione.

I primi dispositivi aggiornati

La serie Galaxy S25 (S25, S25 Plus, S25 Ultra e S25 Edge) è la prima a ricevere l’aggiornamento, con rollout iniziato ufficialmente il 15 settembre 2025. L’obiettivo di Samsung è garantire che i top di gamma più recenti siano i primi ad avere accesso al nuovo software, senza ritardi.

Subito dopo sarà il turno della gamma Galaxy S24, compreso il modello FE, seguita dai pieghevoli Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 e Z Fold Special Edition. Anche la serie Galaxy S23 (in tutte le sue varianti, inclusa la S23 FE) e la serie S22 riceveranno l’update.

Aggiornamenti per la gamma A e tablet Galaxy

Samsung ha inoltre confermato che alcuni modelli della gamma Galaxy A – come A36, A35, A25, A56 e A53 – riceveranno One UI 8 entro la fine dell’anno. La distribuzione proseguirà fino a ottobre, quando anche diversi tablet Galaxy entreranno nel programma di aggiornamento.

I dispositivi Galaxy meno recenti riceveranno l’aggiornamento in modo graduale entro la fine del 2025. L’azienda ha quindi delineato un quadro chiaro, anche se fattori come regione geografica, operatore telefonico e modello specifico potrebbero influenzare i tempi di rilascio.

Novità di One UI 8

L’interfaccia non si limita a modifiche di base: gli utenti potranno beneficiare di importanti miglioramenti, tra cui:

funzioni avanzate di privacy e sicurezza

strumenti potenziati con intelligenza artificiale

nuove possibilità di multitasking

animazioni più fluide e raffinate

ottimizzazioni per le app di sistema

In generale, One UI 8 si presenta come un aggiornamento di grande valore, ricco di nuove funzioni e miglioramenti. Chi possiede i top di gamma più recenti sarà tra i primi a riceverlo, mentre per gli altri la distribuzione continuerà fino alla fine del prossimo anno.

