Sappiamo già che Apple sta preparando un profondo rinnovamento della sua app Salute per il prossimo anno, con il debutto di iOS 27. Ora, però, un dettaglio scoperto all’interno dell’app ufficiale di ChatGPT per iPhone lascia intuire qualcosa di ancora più significativo: una possibile collaborazione diretta tra i due servizi.

Il ricercatore Aaron Perris ha individuato, analizzando l’ultima versione dell’app, un’icona nascosta che riproduce chiaramente il simbolo di Apple Health. L’elemento più interessante non è solo la grafica, ma anche il nome del file associato, che suggerisce esplicitamente un’integrazione tra la piattaforma di OpenAI e i dati sanitari raccolti dall’iPhone.

Un collegamento di questo tipo permetterebbe a ChatGPT di utilizzare informazioni come sonno, attività fisica, parametri vitali e abitudini quotidiane per fornire consigli personalizzati, rispondere a domande legate al benessere e generare analisi su misura. Funzioni simili sono già presenti con Peloton: l’app di ChatGPT, infatti, consente già l’integrazione con i suoi servizi tramite la sezione “App e connettori”. È quindi plausibile che Apple Health sia il prossimo passo.

Il tempismo non sembra casuale. Secondo le anticipazioni più recenti, Apple non introdurrà molte nuove funzioni appariscenti con iOS 27, ma dedicherà grande attenzione proprio alla sua app Salute, destinata a ricevere strumenti di coaching basati sull’intelligenza artificiale, video esplicativi realizzati da esperti e un sistema di monitoraggio nutrizionale integrato.

Se l’integrazione con ChatGPT dovesse effettivamente concretizzarsi, è probabile che venga lanciata proprio insieme al nuovo iOS 27, affiancandosi al restyling della piattaforma Salute e ampliandone ulteriormente le capacità. Sarebbe un passo importante verso un ecosistema in cui i dispositivi Apple e l’intelligenza artificiale collaborano per offrire indicazioni personalizzate e un supporto quotidiano più intelligente.

