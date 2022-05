ZoomProfit recensioni: servizi, corsi proposti e prezzi

Scopri cosa è ZoomProfit nella nostra guida: dai corsi offerti fino ai servizi del Club, tutto all'insegna della condivisione delle strategie di investimento

Da un pò di tempo anche in Italia sono disponibili i servizi di ZoomProfit tra i quali ci sono anche corsi spesso pubblicizzati sui social come ad esempio il celebre Metodo Barracuda. L'interesse verso ZoomProfit è cresciuto tantissimo grazie ad una serie di indubbi successi che la società è riuscita a centrare. Ad esempio il rally del prezzo dell'oro o il balzo dell'uranio sono stati eventi previsti, in anticipo, dalle analisi di ZoomProfit a dimostrazione della serietà di questo operatore.

Considerando l'attuale forte incertezza che caratterizza i mercati, ricorrere ai servizi offerti da ZoomProfit per impostare la propria strategia operativa può essere un'idea da prendere in considerazione. Proprio per questo motivo abbiamo pensato ad una recensione completa dedicata ai servizi, ai prezzi e ai punti di forza di ZoomProfit.

Come sempre, il nostro approccio all'argomento sarà oggettivo. Obiettivo è fornire ai nostri lettori elementi utili per aiutarli a comprendere se un servizio come quello di ZoomProfit potrebbe fare al caso loro oppure no. Visto che in Italia la filosofia che sta alla base stessa di questo genere di strumenti è ancora poco sviluppata, abbiamo deciso di partire dalle basi e quindi dal funzionamento stesso di ZoomProfit.

Se non vuoi leggere la nostra guida ma preferisci subito andare sul sito ufficiale ZoomProfit, clicca qui.

ZoomProfit cosa è

Siamo certi che molti nostri lettori si siano già imbattuti, sul web o sui social, nei video con il logo dello ZoomProfit Club. Per alcuni si tratta di filmati di marketing aggressivo mentre per altri, dietro al tono utilizzato, ci sono chiari e precisi messaggi che possono essere molto di aiuto per costruire il proprio portafoglio di investimento. Dove sta la verità?

Dal nostro punto di vista il fatto che una società faccia ricorso ad un marketing più aggressivo rispetto a quelli che sono i canoni comuni è un elemento di valutazione trascurabile poichè, a fare la differenza, sono i contenuti e non la forma con cui essi sono espressi.

Il linguaggio di ZoomProfit è volutamente provocatorio ma non è nulla di più rispetto ad anlogo tono usato soprattutto nel mondo anglosassone dalle società che condividono formazione.

Premesso questo, ZoomProfit è una società che ha sede negli Emirati Arabi Uniti e neppure questo è secondo noi un elemento di scandalo visto che molte altre società che operano nello stesso settore hanno sede a Dubai.

Concretamente ZoomProfit offre servizi di formazione nel senso di condivisione di idee di investimento e proposte operative. In pratica lo staff di ZoomProfit mette a disposizione dei propri clienti (ovviamente a pagamento) strategie di investimento e modelli operativi. Il cliente, in piena libertà, decide poi se vuole investire o no seguendo questi suggerimenti.

In sintesi quindi:

ZoomProfit non è una piattaforma che investe i soldi dei clienti per conto loro

ZoomProfit è un servizio di formazione che presenta una variegata offerta di corsi adatti ad esigenze diverse

Poichè ZoomProfit vende formazione, è logico che debba sbandierare quelli che, in passato, sono stati i suoi successi. Non c'è nulla di strano in questa strategia di marketing. E allora ecco, per completezza, i successi colti negli anni passati dalle analisi di ZoomProfit:

rialzo dell'oro a 1700 dollari entro aprile 2019

rally dell'oro a 2000 dollari

rialzo del prezzo dell'argento

rialzo del prezzo del petrolio il giorno stesso del suo crollo

rialzo del prezzo dell'uranio

ZoomProfit: i servizi disponibili

Dopo aver presentato cosa è ZoomProfit, vediamo adesso quali sono i servizi offerti da questa società. Pur nella diversità dei vari strumenti, mission del Club ZoomProfit è quella di condividere a titolo didattico strategie di investimento e obiettivi al fine di migliorare l'educazione finanziaria dei propri clienti.

Attualmente sono disponibili quattro diversi servizi:

portafoglio strategico

criptovalute di nuova generazione

portafoglio 100X

lettera agli investitori

Come si può subito vedere, quindi, l'offerta comprende sia servizi rivolti ad un profilo di investitore più tradizionale che servizi rivolti ai traders che si occupano di investire in criptovalute. Già questo è un punto di forza di ZoomProfit.

Vediamo brevemente le caratteristiche dei servizi indicati. Puoi leggere tutti i dettagli anche andando sul sito ufficiale di ZoomProfit. Per farlo è sufficiente cliccare qui.

Portafoglio strategico ZoomProfit

Caratteristica peculiare del portafoglio strategico ZoomProfit è il lungo termine. Il portafoglio è concentrato principalmente sulle azioni Usa a media e piccola capitalizzazione. La selezione dei titoli che fanno parte del paniere è quasi maniacale. Gli esperti di ZoomProfit basano la selezione su una serie di capisaldi:

ricerca delle situazioni anomale

utilizzo dell'analisi tecnica

ricerca delle aziende più competitive

ricerca dei titoli a sconto da ri-vendere a prezzi elevati

Nel corso del tempo il Portafoglio Strategico ZoomProfit ha registrato profitti anche a doppia e tripla cifra. Ovviamente i rendimenti passati non sono garanzia di quelli futuri, tuttavia tali prestazioni sono comunque interessanti da considerare.

Comprando il portafoglio strategico ZoomProfit si riceveranno ogni mese due idee di investimento eleborate dagli analisti. Il portafoglio è un servizio con solo posizioni rialziste (non sono quindi presenti short). Il prezzo di questo servizio è di 1497 euro.

Criptovalute di nuova generazione ZoomProfit

Lo abbiamo già anticipato in precedenza: una delle ragioni alla base del successo di ZoomProfit è la sua capacità di offrire servizi sia ad investitori tradizionali (lo strumento che abbiamo analizzato in precedenza è rivolto a loro) che ai crypto-trader.

A questi ultimi di rivolge criptovalute di nuova generazione, il servizio che consente di conoscere quali sono i crypto-asset che, stando all'analisi degli esperti di ZoomProfit, possono crescere di più nel futuro. Si tratta di criptovalute che attualmente hanno una quota-mercato del tutto risibile rispetto a quella del settore crypto nel suo complesso ma che, a causa della presenza di particolari caratteristiche tecniche, si presentano molto promettevoli. Le opportunità, è risaputo, non sono infinite e quindi è fondamentale non farsele sfiggire.

Il servizio è molto interessante poichè l'evoluzione delle criptovalute è sempre più rapida e non è facile, per un investitore, stare al passo con lo sviluppo del settore.

Comprando il servizio criprovalute di nuova generazione di ZoomProfit è possibile avere ogni mese i seguenti strumenti:

individuzione di due criptovalute di prossima generazione

due dossier

video formativi

alert di acquisto

alert di vendita

Il costo dedicato alle criptovalute è di 2999 euro.

Portafoglio 100X ZoomProfit

Portafoglio 100X è il servizio ideato da ZoomProfit per tutti quegli investitori che sono alla ricerca delle migliori penny stock. I titoli presenti in questo portafoglio hanno dimensioni ancorà più contenute rispetto a quelle delle portafoglio strategico ma il loro potenziale di rialzo è più ampio (teoricamente). Quel "100" presente nella denominazione fa riferimento alla possibilità che il prezzo delle azioni che fanno parte di questo portafoglio possa crescere... di 100 volte.

Tecnicamente la selezioni dei titoli del portafoglio 100X si basa sul moltiplicatore monetario MXS ma sopratutto su 11 anni di scienza, dati, ricerca e sviluppo che hanno visto coinvolto in prima linea lo staff di ZoomProfit.

Comprando il Portafoglio 100X di ZoomProfit è possibile avere ogni mese i seguenti strumenti:

alert di trading urgenti

notifiche in tempo reale

supporto completo

dossier urgenti

Il costo di questo servizio è di 2997 euro.

Lettera agli Investitori

Ultimo dei quattro servizi offerti da ZoomProfit è la Lettera agli Investitori grazie alla quale, con cadenza mensile, è possibile visionare tutta una serie di spunti sulle tendenze emergenti più interessanti.

Essere membri della Lettera agli Investitori significa avere accesso illimitato al portafoglio realizzato dallo staff di ZoomProfit. Inoltre i membri riceveranno anche indicazioni sulle azioni da inserire nei loor portafogli ogni mese.

I punti di forza della lettera agli investitori di ZoomProfit sono tre:

generazione di profitti con basso rischio

individuazione delle tendenze emergenti più interessanti

individuazione delle azioni assolutamente da evitare poichè in procinto di crollare

Rispetto agli altri servizi, la lettera agli investitori che viene redatta dagli esperti di ZoomProfit ha un costo più contenuto: 199 euro.

Se vuoi conoscere tutti i servizi offerti da ZoomProfit>>>visita il sito ufficiale

Corsi ZoomProfit: quali sono

Come abbiamo già anticipato nella premessa, l'offerta di ZoomProfit si compone di servizi (ne abbiamo parlato in precedenza) e di corsi. Per quello che riguarda questi ultimi, due sono le offerte proposte dal team di esperti. La prima si rivolge agli appassionati di criptovalute e la seconda ad un profilo di investitore più tradizionale. Anche per quello che riguarda i corsi, quindi, va messo in evidenza il tentativo di ZoomProfit di rispondere a target molto diversi di trader: da quello più attento alle criptovalute a quello più classico.

Si rivolge agli appassionati di criptovalute il corso denominato Il Signore delle Crypto. Si tratta di un corso professionale che è incentrato sugli investimenti in asset digitali. L'approccio non è fideistico nel senso che gli esperti di ZoomProfit sono i primi ad ammettere che il mercato delle criptovalute è caratterizzato da movimenti parabolici che non durano per sempre. Il buon investitore è colui che intercetta tali movimenti ma per farlo deve essere formato e conoscere i meccanismi del settore. Con il corso Il Signore delle Crypto disponibile ad un costo di 999 euro, è possibile, tra i tanti vantaggi, capire come tenere al sicuro le crypto e apprendere come fare trading e guadagnare con gli asset digitali.

Il secondo corso riguarda il cosiddetto Metodo Barracuda ossia una procedura complessa il cui obiettivo è quello di aiutare gli investitore a capire come muoversi per far crescere il proprio patrimonio. Il corso si compone di 12 ore di videolezioni il cui obiettivo è quello di dotare l'investitore di un metodo e di un approccio rigoroso ai soldi.

I punti di forza del corso sul Metodo Barracuda di ZoomProfit (disponibile ad un costo di 1997 euro) sono tre:

accesso completo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24

supporto totale (attenzione perchè si parla sempre e solo di supporto teorico, gli operatori di ZoomProfit non danno alcun consiglio di investimento individuale)

aiuto nella realizzazione di un portafoglio azionario profittevole

Se vuoi conoscere tutte le caratteristiche dei corsi di ZoomProfit>>>clicca sul sito ufficiale

ZoomProfit opinioni finali

Dopo aver elencato quali sono i corsi e i servizi offerti da ZoomProfit possiamo adesso passare alle nostre opinioni finali. Per esprimere qualsiviglia giudizio è fondamentale tenere sempre ben presente cosa è e cosa non è ZoomProfit. Fondamentalmente, attraverso tutti i vari strumenti che abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti, ZoomProfit consente ai membri del suo Club di avere a disposizione tutta una serie di informazioni sui mercati.

In molti casi si tratta di informazioni che non si trovano semplicemente navigando sul web. L'utilizzo di queste informazioni è poi lasciato al cliente. Per farla breve sei tu a decidere come posizionarti, cosa comprare e cosa vendere. Mai e poi mai (e questo il sito di ZoomProfit lo specifica spesso) i membri dello staff forniscono consigli di investimento a livello individuale.

Questo passaggio è determinante perchè non bisogna attendersi che ZoomProfit sia il classico broker o il market di stock finanziari che investe al posto dei suoi clienti.

Tutte le strategie di investimento proposte sono basate su modelli azionari e macro di proprietà. Praticamente il servizio ZoomProfit va inteso come una sorta di marketplace della conosceza dove i venditori sono i membri dello staff che, loro in primis, hanno investito seguendo queste strategie. Proprio per questo motivo ZoomProfit preferisce parlare non di formazione ma di condivisione di obiettivi per affinare l'educazione finanziaria dei mebri del Club.

Proprio perchè siamo anche noi degli investitori, non abbiamo problemi ad invitare tutti i trader che ci leggono a curare sempre l'aspetto della formazione e della crescita. In quest'ottica anche l'offerta di ZoomProfit (qui il sito ufficiale) potrebbe essere interessante. La valutazione spetta solo al lettore, ma una sguardo al sito è consigliabile.