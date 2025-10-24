Recensione BG SAXO - BorsaInside.com

Nel mondo del trading e degli investimenti digitali, BG SAXO si è rapidamente imposta come una realtà capace di coniugare solidità bancaria, tecnologia avanzata e accesso globale ai mercati finanziari.

Frutto della partnership strategica tra Banca Generali e Saxo Bank, due istituzioni con una lunga tradizione di affidabilità e innovazione, il broker si presenta come una piattaforma pensata per offrire a investitori e trader italiani un’esperienza operativa ai migliori standard internazionali.

L’obiettivo di BG SAXO è chiaro: mettere a disposizione un ecosistema di investimento completo, che unisca la sicurezza tipica del sistema bancario italiano all’infrastruttura tecnologica di una delle banche d’investimento digitali più rispettate d’Europa.

Nel 2025, con la crescente esigenza di strumenti affidabili, trasparenti e multicanale, BG SAXO si può considerare una scelta interessante per chi desidera gestire il proprio capitale in modo professionale ma flessibile, accedendo a un’ampia gamma di strumenti e mercati globali da un’unica piattaforma e a condizioni molto competitive.

Scopriamo allora come funziona BG SAXO, quanto è affidabile, quali strumenti mette a disposizione e perché può rappresentare una scelta interessante per trader e investitori moderni. Tutto nella nostra recensione.

👉🏻 Scopri un nuovo modo di investire – visita il sito di BG SAXO

Cos’è BG SAXO

BG SAXO SIM S.p.A. è una Società di Intermediazione Mobiliare con sede a Milano, autorizzata e vigilata da Consob e Banca d’Italia. È iscritta all’Albo delle SIM con delibera n. 20769 ed è aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, che tutela i clienti fino a 20.000 euro in caso di insolvenza dell’intermediario.

A questa struttura regolamentata si affianca la potenza tecnologica di Saxo Bank A/S, banca danese con oltre 30 anni di esperienza nel settore e un rating S&P A-, sinonimo di solidità internazionale.

L’unione tra l’affidabilità bancaria italiana e la piattaforma globale di Saxo Bank dà vita a una SIM con DNA internazionale, perfettamente conforme alla normativa MiFID II e caratterizzata da elevati standard di trasparenza e innovazione.

Quello che mancava ai trader italiani che, di certo, rispetto ad alcuni anni fa, ora possono scegliere tra tantissimi broker ma, il più delle volte, si tratta di piattaforme molto simili tra loro. Con BG SAXO c’è un cambio di passo e non poteva essere diversamente visto che parliamo di una SIM e non di un broker classico e visto che tutto l’ecosistema risente della professionalità e dell’esperienza maturata in tanti anni di presenza sul mercato italiano del risparmio gestito da un player come Banca Generali (quotato in borsa).

Mercati e strumenti disponibili su BG SAXO

Mercati su BG SAXO – BorsaInside.com

Uno dei principali punti di forza di BG SAXO è la completezza dell’offerta. Gli utenti possono accedere a oltre 120 mercati globali e negoziare più di 50.000 strumenti finanziari in un ambiente regolamentato e professionale. Basta proposte poco ampie e formulate formulate giusto per coprire tutte le asset-class senza poi effettiva rappresentanza.

Tra le principali categorie disponibili troviamo:

Azioni e ETF , con accesso ai principali mercati europei, americani e asiatici, ideali sia per investimenti a lungo termine sia per strategie di trading tattico (solo i titoli azionari sono 23.000, tutte le azioni italiane disponibili)

, con accesso ai principali mercati europei, americani e asiatici, ideali sia per investimenti a lungo termine sia per strategie di trading tattico (solo i titoli azionari sono 23.000, tutte le azioni italiane disponibili) Obbligazioni governative e corporate , adatte a chi cerca rendimento fisso o diversificazione del portafoglio (ci sono anche BOT e BTP)

, adatte a chi cerca rendimento fisso o diversificazione del portafoglio (ci sono anche BOT e BTP) Derivati , come futures e opzioni su indici e materie prime, pensati per trader esperti che vogliono operare con strategie sofisticate

, come futures e opzioni su indici e materie prime, pensati per trader esperti che vogliono operare con strategie sofisticate CFD , con spread competitivi e leva finanziaria regolamentata, perfetti per chi desidera sfruttare oscillazioni di prezzo a breve termine e intraday

, con spread competitivi e leva finanziaria regolamentata, perfetti per chi desidera sfruttare oscillazioni di prezzo a breve termine e intraday Materie prime e indici globali per ampliare la diversificazione e bilanciare il rischio del portafoglio

Tutti i prodotti sono progettati nel rispetto delle normative europee PRIIPs, con documentazione informativa trasparente (KID) che consente agli investitori di comprendere chiaramente rischi, costi e caratteristiche di ciascun asset. Un approccio che garantisce al cliente la massima trasparenza e tutela, e rende BG SAXO una piattaforma completa sia per investitori retail che per trader professionisti.

La sola annotazione che ci sentiamo di fare è l’assenza del forex. Il mercato delle valute raggiungibile tramite CFD nei broker classici, su BG SAXO non è presente. E’ in assoluto il più liquido e speculativo: la sua non presenza poterebbe essere un segnale ben preciso da parte della società. Altro segnale della prevalenza della logica di lungo termine è la recente introduzione della disponibilità dei PAC.

👉🏻 Visita il sito ufficiale di BG SAXO per conoscere la gamma completa di mercati disponibili

Le piattaforme di trading di BG SAXO

Piattaforme di BG SAXO – BorsaInside.com

Dagli asset disponibili ai mercati anche qui la parola d’ordine di BG SAXO è diversificazione. Sono infatti tre le piattaforme disponibili, ognuna delle quali è stata progettata per adattarsi a diversi profili di trader, dal risparmiatore di lungo periodo al professionista multi-schermo. Nel dettaglio:

1️⃣ BG SAXO Investor

Pensata per chi investe a lungo termine in azioni, ETF e obbligazioni. Interfaccia semplice e intuitiva, senza leva finanziaria, ideale per gestire il portafoglio in autonomia.

2️⃣ BG SAXO TraderGO

Soluzione versatile per trader e investitori evoluti, è disponibile su web e mobile. Include grafici avanzati, analisi tecnica, ordini da grafico e gestione integrata del portafoglio.

3️⃣ SaxoTraderPRO

Progettata per i professionisti del trading, supporta fino a sei monitor, esecuzione ultraveloce e personalizzazione totale. Perfetta per chi opera con strategie multi-asset o ad alta frequenza, garantendo un’esperienza di trading istituzionale anche al cliente privato.

Tutte e tre le piattaforme condividono la stessa infrastruttura cloud di Saxo Bank. Un marchio di garanzia che fa la differenza soprattutto nei momenti di maggiore volatilità. Chi ha già usato altri broker saprà di certo che non è infrequente avere problemi di infrastruttura nei momenti di maggiore tensione. Con BG SAXO queste situazioni sono molto rare.

Conto demo BG SAXO disponibile senza registrazione

A proposito di piattaforme: BG SAXO offre ai propri utenti la possibilità di aprire un conto demo senza registrazione, permettendo di testare tutte le funzionalità delle piattaforme di trading in completa sicurezza. Questo strumento è ideale per chi vuole familiarizzare con gli strumenti finanziari disponibili, come azioni, ETF, CFD, futures e obbligazioni, senza rischiare capitale reale.

Il conto demo replica le condizioni di mercato in tempo reale, consentendo di sperimentare strategie di investimento, eseguire ordini e monitorare il comportamento degli strumenti sulle piattaforme Investor, TraderGO e SaxoTraderPRO.

Grazie a questa soluzione, sia i trader principianti che quelli più esperti possono acquisire esperienza pratica, valutare la user experience e testare la gestione del portafoglio prima di operare con fondi reali, senza alcun vincolo di registrazione preliminare.

Un altro valore aggiunto visto che, di recente, i conti demo tendono addirittura ad essere cancellati dalle proposte dei broker. Con BG SAXO c’è e non serve registrazione.

👉🏻 Fai pratica con il conto demo BG SAXO – non serve registrazione

Come funziona BG SAXO: la registrazione

Registrazione con Spid su BG SAXO – BorsaInside.com

In precedenza abbiamo fatto riferimento al conto demo che su BG SAXO è disponibile sempre senza alcun login. Ma per aprire invece un conto reale cosa bisogna fare? Come funziona?

Diciamo subito che si tratta di un processo semplice e guidato, pensato per consentire agli investitori di accedere rapidamente ai mercati.

Per iniziare, è necessario avviare la procedura di registrazione sul sito ufficiale del broker. Durante il processo, verrà richiesto di fornire informazioni personali e documenti di identità per verificare la propria identità, quindi è consigliabile avere a portata di mano un documento valido (carta d’identità, passaporto o patente).

Se si è in possesso dello SPID, la registrazione può essere completata in modo rapido e completamente digitale. In caso contrario, BG SAXO offre la possibilità di aprire il rapporto anche senza SPID: in questo caso, basta inviare una e-mail al supporto clienti per ricevere assistenza personalizzata e completare l’apertura del conto.

👉🏻 Registrati subito su BG SAXO – clicca qui per l’accesso sicuro

Costi e commissioni: trasparenza e zero spese fisse

Uno degli aspetti più apprezzati di BG SAXO è la politica dei costi trasparenti. Tanto per iniziare l’account prevede zero spese fisse per:

apertura e mantenimento

custodia titoli e trasferimenti

bonifici in entrata e uscita

imposta di bollo sulla liquidità

Proprio così: non ci sono spese fiscali sulla liquidità. Questo è un valore aggiunto rispetto ad altre piattaforme. Da non trascurare.

Venendo poi alle commissioni di negoziazione abbiamo:

Azioni Italia e Europa : 2 EUR

: 2 EUR Azioni USA: da 1 USD per transazione

da 1 USD per transazione ETF italiani: da 2 EUR

da 2 EUR Obbligazioni in euro: da 7 EUR

da 7 EUR Futures e opzioni: da 1 USD per lotto

da 1 USD per lotto CFD: spread variabili in base all’asset sottostante e niente commissioni

Da evidenziare che per i clienti con portafogli di alto valore o volumi di trading elevati, BG SAXO offre condizioni personalizzate e accesso gratuito ai dati di mercato in tempo reale. Una politica, questa, palesemente di fidelizzazione del cliente che è oramai molto frequente sul mercato del trading.

BG SAXO è broker sostituto di imposta

Per i clienti che hanno la residenza fiscale in Italia, BG SAXO opera in regime amministrato, gestendo in automatico la fiscalità su plusvalenze e proventi. Inutile dire che il fatto che BG SAXO sia broker sostituto di imposta semplifica notevolmente la vita dell’investitore, che non deve occuparsi di calcoli o dichiarazioni fiscali, evitando errori e perdite di tempo.

La questione della gestione fiscale è un altro valore aggiunto di BG SAXO. La stragrande maggioranza dei broker, infatti, non avendo sede in Italia, offrono solo il regime dichiarativo.

Al di là della questione fiscale, l’approccio alla trasparenza normativa da parte di BG SAXO è eccellente: sul sito sono disponibili documenti PRIIPs, informative sui rischi, policy di best execution e procedure di reclamo, tutti aggiornati secondo la normativa MiFID II.

👉🏻 Basta pensieri nella gestione fiscale – BG SAXO è broker sostituto di imposta

Strumenti di formazione

BG SAXO non si limita a offrire una piattaforma di trading: propone un ecosistema formativo e informativo completo. Gli utenti possono accedere a:

webinar gratuiti con esperti di mercato

analisi giornaliere e report macroeconomici

tutorial video e guide operative integrate nella piattaforma

sezioni dedicate a analisi tecnica, sentiment e strategie di portafoglio

Servizio clienti BG SAXO

BG SAXO offre un servizio clienti strutturato e altamente qualificato, pensato per rispondere alle esigenze di investitori e trader, sia alle prime armi che esperti. Il supporto è disponibile in lingua italiana dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, attraverso i seguenti canali:

Telefono : +39 02 3668 2969

: +39 02 3668 2969 Email: contatti@bgsaxo.it

Per una gestione più efficiente delle richieste, gli utenti possono accedere al Centro Supporto, dove trovano articoli informativi, FAQ e guide dettagliate su operazioni come bonifici, trasferimenti titoli e utilizzo delle piattaforme. Inoltre, è possibile aprire segnalazioni direttamente tramite la piattaforma di trading per assistenza personalizzata.

Molto interessante la distinzione del servizio clienti in due aree principali:

relationship Manager : un punto di contatto dedicato per assistenza sulla piattaforma e supporto strategico sugli strumenti finanziari.

: un punto di contatto dedicato per assistenza sulla piattaforma e supporto strategico sugli strumenti finanziari. trading Desk: un team di esperti pronti a supportare ordini complessi, strategie di trading e gestione del rischio.

Questa struttura garantisce un’assistenza mirata e tempestiva, fondamentale per chi opera attivamente sui mercati finanziari. Si tratta di una peculiarità non presente in altre piattaforme.

Tabella riassuntiva: Pro e Contro di BG SAXO

Vantaggi di BG SAXO Svantaggi di BG SAXO autorizzazione Consob e vigilanza Banca d’Italia non c’è il forex zero costi fissi (conto, custodia, trasferimenti) non ci sono crypto reali (ma ci sono ETF su crypto) accesso a 120+ mercati globali e 50.000 strumenti richiede esperienza per sfruttare al massimo le piattaforme avanzate piattaforme tecnologiche all’avanguardia (Investor, TraderGO, PRO) nessuna filiale fisica per assistenza diretta commissioni chiare registrazione con SPID regime fiscale amministrato per clienti con residenza in Italia ricerca, formazione e analisi integrate conto demo senza registrazione

Come balza subito all’occhio i vantaggi di BG SAXO battono nettamente i punti deboli.

A chi si rivolge BG SAXO

BG SAXO è pensata per una clientela esigente e informata, che desidera accedere ai mercati globali con strumenti professionali ma senza costi nascosti.

In particolare è ideale per:

investitori a lungo termine in cerca di una piattaforma intuitiva e con zero spese fisse

in cerca di una piattaforma intuitiva e con zero spese fisse trader attivi o semi-professionali che necessitano di strumenti tecnici evoluti e un’infrastruttura stabile.

che necessitano di strumenti tecnici evoluti e un’infrastruttura stabile. investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio a livello internazionale senza complessità fiscali.

Tirando le somme, BG SAXO rappresenta una sorta soluzione ibrida tra banca e broker online: un ambiente regolamentato e trasparente, ma con la velocità e la tecnologia tipiche delle migliori piattaforme globali.

La nostra opinione finale

La recensione conferma che BG SAXO si può inserire nella lista delle piattaforme trading più complete e affidabili in Italia. L’unione tra sicurezza bancaria, tecnologia internazionale e trasparenza dei costi fa di questa piattaforma una scelta eccellente per chi vuole investire e fare trading in modo serio, efficiente e regolamentato.

Secondo il nostro giudizio, solidità, qualità dei servizi e innovazione, sono i punti di forza di BG SAXO poichè sono essi a creare le basi per quella esperienza di investimento moderna, adatta tanto ai trader esperti quanto agli investitori di lungo periodo.

Le condizioni aggressive proposte (zero spese per apertura e gestione, zero bolli liquidità e bonifici e zero spese su custodia e trasferimenti titoli) sono un ulteriore punto a favore di BG SAXO.

Disclaimer: Questo canale e questo contenuto non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio, né raccomandazione o consulenza in materia di investimenti, e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informazione e intrattenimento. Le informazioni fornite sul canale sono di carattere indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti ai singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all’acquisto dei prodotti o servizi menzionati, e nessuna delle informazioni qui contenute costituisce un consiglio di investimento o una sollecitazione a partecipare a una particolare strategia di trading tramite le piattaforme di BG SAXO. Prima di fare trading, assicurati sempre di comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti con cui operi. Il trading può generare sia profitti che perdite. I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Questo contenuto nasce dalla collaborazione con BG SAXO, ma il produttore di contenuti non è un agente o un dipendente di BG SAXO. BG SAXO non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni fornite in questo contenuto. Per ulteriori informazioni su BG SAXO, visita il sito https://www.bgsaxo.it/. Nessuna delle informazioni qui riportate costituisce una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione da parte di BG SAXO ad acquistare, vendere o detenere titoli, prodotti finanziari o strumenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it