La gestione del rischio è la spina dorsale di un approccio professionale al trading online. Come certamente sapranno i nostri lettori, senza una strategia di protezione del capitale, anche la migliore analisi tecnica o fondamentale può trasformarsi in una serie di perdite incontrollate. Come affermano alcuni trader navigati, senza l’attuazione di una accorta gestione del rischio nel trading, sono la fortuna e il caso ad orientare le proprie mosse. Con esiti che il più delle volte sono drammatici.
Ecco perchè abbiamo ritenuto opportuno redigere una guida dedicata esclusivamente a questo tema.
Nei prossimo paragrfi affronteremo quattro aree chiave della gestione del rischio:
- Money Management
- Calcolo dello Stop-Loss
- Rischio/Rendimento Ideale
- Psicologia del Rischio
Ogni capitolo includerà un riepilogo tabellare, così da fornire un riferimento pratico immediato ai nostri lettori.
Money Management: il controllo del capitale
Il money management è il processo di allocazione del capitale in maniera tale da massimizzare le opportunità di profitto limitando le potenziali perdite. L’obiettivo è evitare che una singola operazione, o una serie di operazioni negative, comprometta l’intero portafoglio.
Le regole di base includono:
- Percentuale di rischio per trade: i trader professionisti tendono a rischiare dal 0,5% al 2% del capitale disponibile in ogni singola operazione.
- Dimensionamento della posizione (position sizing): determinare la quantità di asset da acquistare o vendere in base alla volatilità e allo stop-loss previsto.
- Diversificazione: evitare di concentrare il capitale su un unico asset o settore.
- Gestione della leva finanziaria: in Europa la leva massima per i clienti retail può arrivare a 1:30 mentre i clienti professionali sono arrivare fino a 1:500. La leva amplifica sia i guadagni che le perdite e va usata con prudenza.
Esempio pratico di dimensionamento della posizione
Supponiamo di avere un capitale di 10.000 €. Rischiando l’1% per operazione, la perdita massima consentita è di 100 €. Se il nostro stop-loss dista 50 pip e il valore di ogni pip è di 1 €, la dimensione massima della posizione sarà così data:
100€ / 50 pip X 1€ pip ossia 2 micro lotti.
Tutto quello che abbiamo fin qui detto è riportato nella tabella riepilogativa dedicata al Money Management
|Elemento
|Descrizione
|Valori Consigliati
|Note Broker
|Percentuale di rischio per trade
|Quota di capitale esposta per operazione
|0,5% – 2%
|eToro: gestione semplificata per principianti
|Position sizing
|Quantità di asset calcolata in base a stop-loss e capitale
|Dipende da volatilità e stop-loss
|FP Markets: strumenti avanzati per calcolo posizioni
|Diversificazione
|Distribuzione del capitale su più asset
|Min. 4-6 strumenti diversi
|Dukascopy: accesso a forex, CFD, criptovalute
|Leva
|Rapporto tra capitale investito e margine richiesto
|Retail: max 1:30, Pro: max 1:500
|Leva alta aumenta rischio
Calcolo dello stop-Loss: la linea di difesa
Lo stop-loss è l’ordine automatico che chiude una posizione quando il prezzo raggiunge un livello prestabilito, limitando così la perdita massima. È uno strumento indispensabile per qualunque trader.
Ci sono almeno tre modi per calcolare lo stop loss:
- Calcolo basato sulla volatilità: utilizza indicatori come l’ATR (Average True Range) per stabilire una distanza proporzionale alla volatilità del mercato. Ad esempio, se l’ATR è 0,0050 su EUR/USD, uno stop a 1,5 ATR corrisponderà a 0,0075 (75 pip).
- Calcolo basato su livelli tecnici: piazzare lo stop poco oltre supporti o resistenze chiave. Metodo molto diffuso nel trading discrezionale.
- Stop-loss fisso in pip o percentuale: ideale per strategie meccaniche o algoritmiche, dove ogni trade segue parametri predeterminati.
Con broker come FP Markets o Dukascopy, che offrono spread bassi e strumenti di analisi avanzata, è possibile regolare lo stop-loss in tempo reale secondo l'andamento della volatilità.
Migliori Piattaforme di Trading
|Broker
|Deposito minimo
|Caratteristiche
|Info
|FP Markets
|100$
|- 0.0 Spread in pip
|Conto demo gratuito
|Dukascopy
|100$
|- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
|Apri demo live
|iFOREX
|100 USD
|✔️ Oltre 750 CFD disponibili
|Demo 5000$
|eToro
|50$
|- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
|Prova demo gratuita
Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all'89% (altri fornitori) con il trading CFD.
Esempio pratico di calcolo dello stop loss
Supponiamo un capitale pari a 10.000 €, rischio per trade: 1% (100 €), stop-loss a 50 pip, valore per pip: 1 € → posizione di 2 micro-lotti (come calcolato prima).
Se il mercato si muove rapidamente, lo stop può essere regolato seguendo un trailing stop.
Tutto quello che abbiamo detto è sintetizzato nella tabella riepilogativa dedicata al calcolo dello Stop-Loss
|Metodo
|Descrizione
|Vantaggi
|Limiti
|Broker Ideale
|Volatilità (ATR)
|Stop proporzionato alla volatilità recente
|Adattabile alle condizioni di mercato
|Richiede calcoli costanti
|FP Markets, Dukascopy
|Livelli tecnici
|Stop oltre supporti/resistenze
|Coerenza con l’analisi tecnica
|Stop talvolta troppo ampio
|Tutti
|Stop fisso
|Distanza costante in pip/%
|Semplicità operativa
|Non si adatta alla volatilità
|eToro
|Trailing stop
|Stop che segue il prezzo
|Protegge i profitti
|Può chiudere prematuramente
|Tutti
Rischio/Rendimento ideale: il rapporto vincente
Il rapporto rischio/rendimento (R/R) indica quante volte il potenziale profitto supera il rischio assunto. Si calcola come: target di profitto / stop loss.
Ad esempio, se il nostro target è di 150 pip e lo stop-loss è di 50 pip, il rapporto R/R sarà pari a 3:1.
Perché il rapporto rischio/rendimento è fondamentale:
- Un R/R di almeno 1,5:1 è consigliato per strategie a breve termine
- Per il swing trading, si mira a rapporti di 2:1 o superiori
- Con un R/R di 3:1, basta vincere 3 trade su 10 per essere profittevoli
Ed ecco invece come valorizzare al meglio il rapporto R/R con i vari broker:
- eToro (sito ufficiale): piattaforma intuitiva per impostare target e stop in proporzione
- FP Markets (sito ufficiale): strumenti avanzati di calcolo R/R su MT4/MT5
- Dukascopy (sito ufficiale): grafici dettagliati e gestione ordini OCO (One Cancels Other) per pianificare simultaneamente stop e target
Esempio pratico sul calcolo del rapporto rischio/rendimento
L’ipotesi di partenza è sempre la stessa ossia un capitale iniziale di 10.000€
Ne consegue un rischio per trade dell’ 1% ossia 100 €. In base alla formula espressa in precedenza, il R/R = 2:1 e quindi profitto atteso per trade vincente sarà di 200 €.
Tirando le somme con il 50% di trade vincenti, dopo 20 operazioni si ottiene un profitto netto di 2.000 €.
Ed ecco la solita tabella riepilogativa questa volta focalizzata sul rapporto rischio/rendimento:
|R/R
|Probabilità di successo necessaria per pareggiare
|Tipologia trading
|1:1
|> 50%
|Scalping, intraday veloce
|1,5:1
|~40%
|Day trading, swing breve
|2:1
|~33%
|Swing trading
|3:1
|~25%
|Positional trading
Psicologia del rischio: la disciplina mentale
Tutti i trader esperti sanno che anche la strategia più solida può fallire se il trader non riesce a mantenere il controllo emotivo. La psicologia del rischio è spesso il fattore determinante tra successo e fallimento.
Gli errori psicologici più comuni nel trading sono:
- Overtrading: aprire troppe posizioni, spesso per recuperare perdite.
- Avversione alla perdita: spostare lo stop-loss più lontano per “dare respiro” alla posizione, aumentando il rischio.
- Euforia da guadagno: dopo una serie di trade vincenti, aumentare la dimensione delle posizioni in modo impulsivo.
Per ogni errore c’è una precisa tecnica di controllo con cui neutralizzarlo. Eccole qui:
- Piano di trading scritto: definire regole chiare per ingresso, uscita, gestione del rischio.
- Diario di trading: annotare motivazioni, esecuzione e risultati di ogni trade.
- Routine di verifica: rivedere periodicamente performance e rispetto delle regole.
- Simulazione e backtesting: utilizzare le demo dei vari broker
Un trader con strategia 2:1 che non rispetta lo stop-loss può trasformare un trade pianificato in una perdita molto superiore, vanificando mesi di guadagni.Nella tabella riepilogativa in basso sono indicati i vari rischio con annesse soluzioni e broker più adatti:
|Aspetto
|Problema
|Soluzione
|Strumenti Broker
|Overtrading
|Troppe posizioni aperte
|Limitare numero max giornaliero
|Report attività su eToro
|Avversione alla perdita
|Stop-loss spostato o rimosso
|Regole ferree di uscita
|Ordini automatici FP Markets
|Euforia da guadagno
|Aumento impulsivo del rischio
|Rispettare size predeterminata
|Alert su Dukascopy
|Mancanza di disciplina
|Operazioni fuori piano
|Piano scritto + diario
|Demo account per allenamento
Conclusioni sul tema money management
La gestione del rischio non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che richiede metodo, disciplina e adattabilità. Ovviamente nessuno nasce imparato e nessun trader è fortunato.
Gestire il rischio è invece tutta una questione di esercizio. I trader più esperti fatto questo:
- Proteggono il capitale prima di cercare il profitto
- Adattano le strategie alla volatilità
- Mantengono un R/R coerente con il proprio stile
- Gestiscono le emozioni come parte integrante della strategia
Quelli principianti potrebbero prendere da loro esempio per far fare pratica.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
