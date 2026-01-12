I passi da fare per iniziare ad investire in borsa - Borsainside

Investire in borsa è un’attività sempre più frequente grazie alle nuove tecnologie che permettono a molte persone di farlo anche comodamente da casa e senza recarsi presso nessuna banca o intermediario.

Come investire in borsa è una domanda che molti trader principianti si pongono prima di fare investimenti in azioni.

Parallelamente anche dove investire in borsa, ovvero quali sono i siti o i broker più affidabili dove fare trading online sulle azioni, è un interrogativo molto frequente anche perchè, oramai, c’è una crescente consapevolezza circa il fatto che è preferibile usare altri canali visto che con la quasi totalità delle banche si pagano fior di commissioni.

Nei prossimi paragrafi spiegheremo in modo semplice come e dove investire in borsa anche senza avere grandi conoscenze tecniche e come i principianti possono speculare sui movimenti di prezzo di un asset senza farsi carico di tutti quegli obblighi che derivano dall’essere azionisti. Soprattutto come possono farlo direttamente da casa. Proprio da qui partiamo con la nostra analisi.

Come investire in borsa online

Investire in borsa online è diventata la normalità per tutti i trader e probabilmente sempre meno investitori si recheranno di persona dal proprio intermediario per aprire posizioni finanziarie.

Come investire in borsa online? Oggi basta avere una connessione ad internet, un dispositivo adatto per navigare in rete e un conto di trading presso un broker finanziario. Il dispositivo può essere anche il tuo computer, il tuo smartphone o il tuo tablet. Non devi fare acquisti ulteriori anzi è più che probabile che tu abbia già tutto per iniziare ad investire online.

Se non vuoi perdere tempo con la lettura del post ma vuoi subito iniziare ad operare, ti segnaliamo di seguito i migliori siti per investire in borsa online. Sono tutte piattaforme affidabili e regolamentate che offrono la possibilità di speculare sia sulle singole azioni che sugli indici di borsa nel loro insieme. Non solo ma trattandosi di broker mettono anche a disposizione la demo gratuita per imparare a fare pratica senza rischi.

Con il conto demo puoi fare speculazione di borsa, sperimentare le tue abilità, vedere le fluttuazioni reali dei mercati e soprattutto provare ad investire in borsa online senza rischio di perdere soldi.

Investire in borsa: guadagni e perdite

Investire in borsa può comportare guadagni, ma anche perdite, è importante sottolineare questo aspetto perché inizialmente i trader che si affacciano credono che il trading online sia semplice e che porti guadagni altissimi e immediati.

Tutto ciò è falso, investire in borsa non è semplice e non è certo che porti a guadagni assicurati. Non è un gioco d’azzardo né tantomeno un gioco. Investire in borsa è un’attività seria, che alcune persone hanno trasformato nel loro lavoro. Esistono infatti trader professionisti.

Investire in borsa da casa

Abbiamo parlato di investimenti online, ma si può investire in borsa da casa? Certamente sì, non è necessario recarsi in un luogo apposito col proprio pc, puoi fare investimenti online anche da casa, sostanzialmente ovunque.

Come già anticipato l’importante è avere una connessione ad internet efficace, un dispositivo idoneo e un conto di trading. E lo ribadiamo, tutto ciò anche da casa.

Certo la possibilità di operare con la massima autonomia può far paura e proprio per questo è utile fare prima pratica con un conto demo per poi passare solo dopo ad un investimento con soldi reali. La demo mette a riparo da eventuali perdite (che, come i guadagni, sono del tutto virtuali).

Come iniziare a investire in borsa

Investire in Borsa

Per iniziare a investire in borsa è necessario avere una determinata disponibilità economica, anche non eccessivamente alta.

Tendenzialmente anche una piccola cifra può essere sufficiente, ma chiaramente i guadagni e le perdite saranno correlate alla cifra che intendi investire. Perciò se l’importo investito è basso non puoi aspettarti guadagni (o perdite) altissime.

Per iniziare a investire in borsa è importante conoscere i mercati finanziari, studiarli e capirne bene il funzionamento. Come? Per esempio leggendo quotidianamente giornali finanziari, come Borsainside.com.

Inoltre frequentare un corso di trading o leggere ebook sul trading possono aiutarti a migliorare le tue competenze e conoscenze, ma crediamo che molto importante sia fare esperienza sul campo.

In questo caso torna utile un conto demo perché coniuga sia l’esperienza sul campo, ma azzera i rischi, dato che i soldi investiti sono solo virtuali e non reali.

Quando ti sentirai pronto puoi fare il salto di qualità e passare a un conto reale, ma è molto importante andare per gradi e non bruciare le tappe, altrimenti rischi di bruciare i soldi!

Su cosa investire in borsa?

A questa domanda puoi rispondere solamente tu, devi sapere che non c’è un mercato migliore di altri, la scelta dove investire in borsa è personale.

Premesso questo, è evidente che conviene investire in borsa su titoli che promettono meglio di altri, ma come capirlo?

Prevedere l’andamento del prezzo di un’azione o in generale di un asset finanziario è molto complicato. Le previsioni vengono realizzate giornalmente dagli analisti finanziari o dai trader più esperti dopo aver studiato con attenzione tutto ciò che riguarda il titolo, compresa l’analisi tecnica, ovvero lo studio sui grafici concentrato sull’andamento pregresso del titolo in borsa.

Su cosa investire borsa, dunque? Studia i grafici, leggi le notizie e le analisi di altri più competenti di te. Alla fine trai le tue conclusioni, ma soprattutto sviluppa un tuo pensiero e una tua strategia.

Investire in borsa conviene?

Anche qui il discorso è lo stesso, se conviene investire in borsa lo decidi solamente tu in base ai tuoi risparmi, a quanto puoi permetterti di investire e alle tue spese quotidiane.

Investire in borsa conviene se la ritieni la via migliore per generare profitti dai tuoi risparmi. Non possiamo rispondere noi a questa domanda, ma possiamo metterti degli strumenti per metterti in condizioni di migliorare le tue conoscenze e competenze e soprattutto per sapere dove investire in borsa.

Dove investire in borsa

Giungiamo alla domanda più pratica, ovvero come operare? Noi crediamo che la scelta migliore sia investire in borsa con broker regolamentati che offrono un conto di trading.

Perché presso un broker e non una banca? Perché il broker online ha costi inferiori e ha molti più mercati disponibili, oltre alla borsa (azioni, indici, ETF) puoi investire anche sul Forex, sulle materie prime e sulle criptovalute (sempre attraverso i i CFD).

Investire in borsa con eToro

Il primo broker dove puoi investire in borsa è eToro, che è interessante soprattutto per via del Social Trading. Parliamo di un broker autorizzato dalla CySEC, autorità di Cipro, Paese membro dell’UE e quindi regolamentato ad operare in Italia.

Sulla piattaforma di eToro è puoi investire in borsa e su un gran numero di asset finanziari, l’offerta è infatti molto vasta, ciò porta eToro ad essere uno dei migliori broker in Europa.

eToro non applica spese di consulenza. È opportuno sottolineare questo aspetto perché le banche invece spesso attuano questi costi.

La peculiarità di eToro è sicuramente Social trading. Esso consiste nel trasformare il trading in un’esperienza social. Gli utenti possono infatti scambiarsi commenti, strategie, suggerimenti e grafici fra loro, così da rendere sociale il trading degli utenti.

In questa maniera i trader alle prime armi possono giovare dell’esperienza dei colleghi più esperti e trarne vantaggio per le proprie operazioni.

Un altro modo per aiutare i trader principianti è il copy trading, ossia la possibilità di copiare intere operazioni di altri utenti più esperti. Puoi iniziare a fare trading su eToro con un conto demo da 100.000$ virtuali. Quando? Anche ora!

Investire in borsa con il broker IQ Option

Una alternativa diretta ad eToro per investire in borsa sempre da casa (o tramite App) è IQ Option (qui la recensione). Anche in questo caso stiamo parlando di un broker CFD che offre esposizione sul mercato azionario attraverso strumenti di tipo derivato. Sulla piattaforma IQ Option sono presenti azioni e indici di borsa di tutto il mondo: la scelta è quindi molto ampia. Anche gli spread applicati sono altamente competitivi e, inoltre, trattandosi di trading sui CFD, non sono presenti commissioni ad eccezione di quelle di overnight.

A differenza di eToro, IQ Option non offre il copytrading ma come eToro mette a disposizione una comoda demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri. Molto interessante è anche la possibilità di iniziare ad investire a partire da solo 1€. Iniziare con piccole somme ti permette di mantenere un profilo basso fino a quando non avrai migliorato le tue abilità nel trading.

Dukascopy Europe per investire in borsa con “affidabilità” svizzera

logo di Dukascopy – Borsainside

Rispetto ai primi due che abbiamo citato, Dukascopy Europe è forse meno noto. Eppure il suo livello di affidabilità è impareggiabile. Dukascopy Europe, infatti, fa riferimento ad una banca svizzera, la Dukascopy Bank, e ciò significa possibilità di investire in borsa con una garanzia di affidabilità riconosciuta in tutto il mondo.

Anche in questo caso parliamo di un broker CFD, tuttavia rispetto agli altri due esempi fatti in precedenza, Dukascopy Europe è broker ECN. Ciò significa tutta una serie di caratteristiche molto particolari dall’accesso diretto al mercato fino all’esecuzione istantanea tramite tramite soluzioni tecnologiche avanzate. Sulla piattaforma JForex 4 di Dukascopy, la più evoluta di sempre, la liquidità i prezzi prezzi sono combinati in un unico marketplace composto da molteplici banche ed aggregatori. Inoltre la leva può arrivare fino a 1:30.

Con il conto demo puoi provare a fare trading CFD su azioni e indici di borsa con Dukascopy.

Investire in borsa con Fineco (piattaforma NR 1 in Italia)

Non è detto che tutti siano disposti a ricorrere ad un broker per investire in borsa. Non è una questione di affidabilità (il broker che abbiamo citato, eToro, è ai più alti livelli di sicurezza e può vantare tutte le autorizzazioni necessario ad operare in Italia) ma più che altro di cultura: molti italiani se non c’è l’amica-nemica banca di mezzo non riescono a stare tranquilli. E allora cosa può fare chi si trova in questa situazione se, come abbiamo già detto, investire in borsa attraverso le banche significa farsi carico di tante spese?

Una soluzione esiste e si chiama Fineco. La celebre banca italiana (non ha bisogno di alcuna presentazione ed è sufficiente tenere conto che si tratta di una quotata sul Ftse Mib, il principale indice di Piazza Affari) presenta una sezione di trading vastissima su cui è possibile investire in borsa alle migliori condizioni.

Fineco, infatti, permette tanto di comprare azioni (anche attraverso i CFD e, in aggiunta ai broker classici anche mediante i Super CFD) quanto di investire in ETF (e, a tal riguardo, va evidenziato che in piattaforma è presente una vasta selezione di ETF senza commissioni).

Per quello che riguarda i conti, Fineco ne propone due: accanto a quello classico (che comprende anche i servizi di banking e prevede costi fissi e canone), c’è il più recente conto di solo trading che non comprende i servizi bancari e non ha costi fissi. Questo secondo è particolarmente consigliato a chi ha iniziato ad investire in borsa da poco. In generale per chi vuole una gestione agevole dei propri investimenti in borsa, Fineco è sempre da preferire perchè, in quanto banca italiana, opera da sostituto di imposta per i clienti che hanno la residenza in Italia.

