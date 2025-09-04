Tenere i soldi fermi sul conto oggi non è più una scelta sicura. Con l’inflazione che erode lentamente il potere d’acquisto, ciò che oggi compri con 10 euro tra qualche anno potrebbe costarne 12 o 15.

Per proteggere i risparmi non basta metterli “al sicuro” in banca: serve trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e rendimento, imparando a investire in modo consapevole.

Investire non significa inseguire guadagni rapidi o giocare in Borsa: significa costruire un percorso solido, passo dopo passo, imparando a ridurre il rischio senza rinunciare alla crescita. Ecco quattro consigli per investire in modo più sereno.

1. Prima di tutto, crea un fondo d’emergenza

Prima di iniziare, metti da parte un “cuscinetto” che ti protegga dagli imprevisti. L’ideale è accantonare 3-6 mensilità su un conto facilmente accessibile, così da poter affrontare spese improvvise senza toccare i tuoi investimenti.

Pensalo come una rete di sicurezza: se hai un fondo d’emergenza, puoi affrontare gli alti e bassi dei mercati senza la pressione di dover vendere in fretta. È il primo passo per investire in sicurezza.

2. Non mettere tutte le uova nello stesso paniere

Il secondo consiglio è semplice: diversifica il portafoglio. Non concentrare tutto in un’unica azione, obbligazione o settore, perché basta un crollo improvviso per compromettere anni di risparmi.

Distribuire il capitale su strumenti diversi e mercati differenti riduce le oscillazioni complessive. Un esempio pratico: se un settore va male, altri potrebbero compensare le perdite.

Strumenti come ETF o fondi multi-asset offrono già una diversificazione “automatica”, utile soprattutto per chi sta iniziando. Non serve conoscerli nei dettagli: basta sapere che diversificare significa ridurre il rischio.

3. Occhio ai costi: pesano più di quanto pensi

Spesso ci si concentra solo sui rendimenti, dimenticando che i costi di investimento possono erodere buona parte dei guadagni. Commissioni, spese di gestione e consulenza, piccoli importi che nel tempo fanno la differenza.

Ecco tre accorgimenti utili:

Confronta sempre le spese prima di scegliere uno strumento;

prima di scegliere uno strumento; preferisci, quando possibile, soluzioni a basso costo come ETF indicizzati o piani PAC;

come ETF indicizzati o piani PAC; controlla il TER (Total Expense Ratio) e verifica l’incidenza delle spese di consulenza.

Investire bene non significa scegliere ciò che costa meno, ma ciò che ti consente di massimizzare i risultati senza pagare costi nascosti.

4. Mantieni la calma e pensa al lungo termine

I mercati salgono e scendono, ma farsi guidare dalle emozioni è uno degli errori più comuni. Il segreto è impostare obiettivi chiari – comprare casa, finanziare gli studi dei figli, creare un’integrazione per la pensione – e stabilire per ciascuno un orizzonte temporale preciso.

Una volta definita la strategia, evita di cambiare rotta a ogni scossone dei mercati. Vendere in fretta o comprare sull’onda dell’entusiasmo può compromettere i risultati.

Meglio puntare su un approccio graduale, con controlli periodici e, se necessario, ribilanciare il portafoglio per riportarlo in linea con i tuoi obiettivi.

Informarsi è il miglior investimento

Chi inizia a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti dovrebbe dedicare tempo a formarsi. Capire come funzionano i mercati e quali sono i principali strumenti è fondamentale per prendere decisioni consapevoli.

E se hai dubbi, puoi valutare l’aiuto di un consulente indipendente. Una soluzione è investire con Moneyfarm, una piattaforma che offre un supporto professionale per definire obiettivi e livelli di rischio, lasciando comunque a al cliente le decisioni finali.

Conclusione

Non esiste un investimento senza rischio, ma esiste un metodo per gestirlo. Creare un fondo d’emergenza, diversificare il portafoglio, tenere sotto controllo i costi e mantenere la rotta nel lungo periodo sono quattro passi semplici ma efficaci per costruire un percorso di crescita graduale e sicura.

Investire non è questione di fortuna: è un viaggio fatto di scelte consapevoli, pazienza e metodo. E la serenità arriva quando sai di avere un piano.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.