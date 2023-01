Investire in borsa online da zero: come iniziare (Guida 2023)

Investire in borsa è un’attività sempre più frequente grazie alle nuove tecnologie che permettono a molte persone di investire in borsa online, ovvero comodamente da casa e senza recarsi presso nessuna banca o intermediario.

Come investire in borsa è una domanda che molti trader principianti si pongono prima di fare investimenti finanziari, la guida di oggi è dedicata proprio a loro. Ecco anche altre domande a cui risponderemo:

Come si fa a investire in borsa?

Quanto si può guadagnare con la borsa?

Quanto è il minimo per investire in borsa?

In questa guida vedremo inoltre dove investire in borsa, ovvero quali sono i siti o i broker più affidabili dove fare trading online sulle azioni e su altri beni con l’obiettivo di generare guadagni.

Come investire in borsa online

Investire in borsa online è diventata la normalità per tutti i trader e probabilmente sempre meno investitori si recheranno di persona dal proprio intermediario per aprire posizioni finanziarie.

Come investire in borsa online? Oggi basta avere una connessione ad internet, un dispositivo adatto per navigare in rete e un conto di trading presso un broker finanziario. Il dispositivo può essere anche il tuo computer, il tuo smartphone o il tuo tablet. Non devi fare acquisti ulteriori!

Se non ti senti ancora pronto a investire in borsa online devi sapere che molti broker offrono la possibilità di aprire gratuitamente un conto demo, dove puoi fare simulazioni di borsa. Qui potrai sperimentare le tue abilità, vedere le fluttuazioni reali dei mercati e soprattutto provare ad investire in borsa online senza rischio di perdere soldi, ma attenzione anche i guadagni con il conto demo sono virtuali!

Con il conto demo puoi avere subito 100.000€ virtuali, da investire dove vuoi, su tutti gli asset presenti sulla piattaforma.

Investire in borsa: guadagni e perdite

Investire in borsa può comportare guadagni, ma anche perdite, è importante sottolineare questo aspetto perché inizialmente i trader che si affacciano credono che il trading sia semplice e che porti guadagni altissimi e immediati.

Tutto ciò è falso, investire in borsa non è semplice e non è certo che porti a guadagni assicurati. Non è un gioco d’azzardo né tantomeno un gioco. Investire in borsa è un’attività seria, che alcune persone hanno trasformato nel loro lavoro. Esistono infatti trader professionisti.

Investire in borsa da casa

Abbiamo parlato di investimenti online, ma si può investire in borsa da casa? Certamente sì, non è necessario recarsi in un luogo apposito col proprio pc, puoi fare investimenti online anche da casa, sostanzialmente ovunque.

Come già anticipato l’importante è avere una connessione ad internet efficace, un dispositivo idoneo e un conto di trading. E lo ribadiamo, tutto ciò anche da casa.

Come iniziare a investire in borsa

Per iniziare a investire in borsa è necessario avere una determinata disponibilità economica, anche non eccessivamente alta.

Tendenzialmente anche una piccola cifra può essere sufficiente, ma chiaramente i guadagni e le perdite saranno correlate alla cifra che intendi investire. Perciò se l’importo investito è basso non puoi aspettarti guadagni (o perdite) altissime.

Per iniziare a investire in borsa è importante conoscere i mercati finanziari, studiarli e capirne bene il funzionamento. Come? Per esempio leggendo quotidianamente giornali finanziari, come Borsainside.com.

Inoltre frequentare un corso di trading o leggere ebook sul trading possono aiutarti a migliorare le tue competenze e conoscenze, ma crediamo che molto importante sia fare esperienza sul campo.

In questo caso torna utile un conto demo perché coniuga sia l’esperienza sul campo, ma azzera i rischi, dato che i soldi investiti sono solo virtuali e non reali.

Quando ti sentirai pronto puoi fare il salto di qualità e passare a un conto reale, ma è molto importante andare per gradi e non bruciare le tappe, altrimenti rischi di bruciare i soldi!

Su cosa investire in borsa?

A questa domanda puoi rispondere solamente tu, devi sapere che non c’è un mercato migliore di altri, la scelta dove investire in borsa è personale.

Premesso questo, è evidente che conviene investire in borsa su titoli che promettono meglio di altri, ma come capirlo?

Prevedere l’andamento del prezzo di un’azione o in generale di un asset finanziario è molto complicato. Le previsioni vengono realizzate giornalmente dagli analisti finanziari o dai trader più esperti dopo aver studiato con attenzione tutto ciò che riguarda il titolo, compresa l’’analisi tecnica, ovvero lo studio sui grafici concentrato sull’andamento pregresso del titolo in borsa.

Su cosa investire borsa, dunque? Studia i grafici, leggi le notizie e le analisi di altri più competenti di te. Alla fine trai le tue conclusioni, ma soprattutto sviluppa un tuo pensiero e una tua strategia.

Investire in borsa conviene?

Anche qui il discorso è lo stesso, se conviene investire in borsa lo decidi solamente tu in base ai tuoi risparmi, a quanto puoi permetterti di investire e alle tue spese quotidiane.

Investire in borsa conviene se la ritieni la via migliore per generare profitti dai tuoi risparmi. Non possiamo rispondere noi a questa domanda, ma possiamo metterti degli strumenti per metterti in condizioni di migliorare le tue conoscenze e competenze e soprattutto per sapere dove investire in borsa.

Dove investire in borsa

Giungiamo alla domanda più pratica, ovvero come operare? Noi crediamo che la scelta migliore sia investire in borsa con broker regolamentati che offrono un conto di trading.

Perché presso un broker e non una banca? Perché il broker online ha costi inferiori e ha molti più mercati disponibili, oltre alla borsa (azioni, indici, ETF) puoi investire anche sul Forex, sulle materie prime e sulle criptovalute.

Investi in borsa con eToro

Il primo broker dove puoi investire in borsa è eToro, che è interessante soprattutto per via del Social Trading. Parliamo di un broker autorizzato dalla CySEC, autorità di Cipro, Paese membro dell’UE e quindi regolamentato ad operare in Italia.

Sulla piattaforma di eToro è puoi investire in borsa e su un gran numero di asset finanziari, l’offerta è infatti molto vasta, ciò porta eToro ad essere uno dei migliori broker in Europa.

eToro non chiede commissioni sull’apertura o sulla chiusura delle posizioni dei trader. È opportuno sottolineare questo aspetto perché le banche invece spesso richiedono commissioni per il trading.

La peculiarità di eToro è sicuramente Social trading.

Esso consiste nel trasformare il trading in un’esperienza social. Gli utenti possono infatti scambiarsi commenti, strategie, suggerimenti e grafici fra loro, così da rendere sociale il trading degli utenti.

In questa maniera i trader alle prime armi possono giovare dell’esperienza dei colleghi più esperti e trarne vantaggio per le proprie operazioni.

Un altro modo per aiutare i trader principianti è il copy trading, ossia la possibilità di copiare intere operazioni di altri utenti più esperti, chiamati Popular Investor scegliendo liberamente la cifra.

Puoi iniziare a fare trading con un conto demo da 100.000$ virtuali.

