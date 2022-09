Comprare azioni: una guida rapida su come investire

Molte persone ritengono che comprare azioni sia un modo utile per poter generare ricchezza nel proprio portafoglio e… non sbagliano! L’investimento azionario può infatti tramutarsi in una buona opportunità di profitto, a patto di avvicinarsi al mondo del trading azionario con la giusta consapevolezza.

Di fatti, è evidente che quando si tratta di investire in azioni, molti principianti fanno prevalere l’attrazione “fatale” per il guadagno, alla necessità di approcciare con maggiore attenzione a questo comparto finanziario.

Il risultato?

Purtroppo, è presto detto: molti di coloro che si avvicinano per la prima volta agli investimenti azionari commettono sbagli grossolani e perdono parte o tutto il loro capitale, dato che non hanno preso in mano i giusti strumenti che potrebbero garantire la sostenibilità della propria strategia sul mercato finanziario.

Proprio per venirti incontro, abbiamo cercato di realizzare una pratica guida che ti permetterà di padroneggiare meglio i concetti base del trading azionario. Scopriamoli insieme!

Cos’è un’azione?

Nella sua definizione più semplice, un’azione è una quota del capitale di una società per azioni e, nel nostro caso, di una spa quotata in Borsa.

Aziende come Stellantis, Intesa Sanpaolo, Ferrari, piuttosto che MetaPlatforms (ex Facebook) o McDonald’s, sono tutti esempi di società quotate in Borsa, ovvero in un mercato regolamentato in cui si scambiano titoli finanziari, e in cui ogni giorno milioni di azioni vengono acquistate e vendute.

Ebbene, il modo migliore per capire come funziona il mercato azionario è… interpretarlo come se fosse una vera e propria asta, dove ci sono offerenti, un venditore e un banditore che facilita la transazione.

In Italia, per esempio, Borsa Italiana S.p.a. è il banditore. Quindi, se ci sono 5.000 persone che vogliono comprare azioni e 5.000 che vogliono vendere le stesse azioni, il banditore non farà altro che abbinare gli acquirenti e i venditori per scambiare le azioni ad un prezzo specificato, che sarà costituito dal punto di incontro in cui la domanda e l’offerta si ritengono soddisfatte.

Quando si cerca di investire in una società attraverso l’acquisto delle sue azioni, naturalmente si cercano dei titoli che – si spera – possano salire nel medio-lungo periodo.

Certo è che esistono tanti altri metodi per poter lucrare sulle azioni. Uno di questi è quello di fare short trading, ovvero “vendere allo scoperto”, scommettendo (finanziariamente parlando) sull’andamento calante di un titolo.

È inoltre possibile cercare di investire in azioni non in maniera diretta, bensì attraverso il trading in CFD. Ne parleremo tra breve.

Come puoi acquistare azioni?

Per l’acquisto e la vendita di azioni, il modo più semplice è quello di utilizzare una terza parte, un broker, che abbia la licenza per facilitare la transazione per tuo conto.

A seconda del tuo livello di conoscenze e di esigenze, puoi utilizzare un broker piuttosto che un altro, da valutare sulla base della sua complessità, onerosità, efficienza, consulenza.

Non esiste, infatti, un broker che sia necessariamente migliore di tutti gli altri, ma solamente un broker che potrebbe soddisfare le tue specifiche esigenze in modo più attento. A te la scelta!

Uno dei migliori broker sul mercato? A nostro avviso è eToro (leggi qui la recensione), leader mondiale del social trading che ha convinto milioni di trader ad aprire un conto, tu potresti essere il prossimo! Come fare? Clicca qui sotto e puoi iniziare gratis con un conto demo! Tra l’altro eToro è il solo broker che ti permette di fare trading sulle azioni senza commissioni.

Clicca qui per scoprire la proposta eToro zero commissioni nel trading online sulle azioni

Come fai a guadagnare investendo in azioni?

Quando si investe nel mercato azionario, è possibile guadagnare in due modi:

se il prezzo delle azioni aumenta, avrai realizzato una plusvalenza nel momento in cui vendi le azioni a un prezzo più alto. Detto questo, è importante ricordare che se il prezzo delle azioni scende rispetto al prezzo di acquisto iniziale, otterrai una minusvalenza, perdendo denaro, nel momento in cui vendi le tue azioni;

in alcuni casi, puoi guadagnare dalle azioni anche ricevendo una quota degli utili della società sotto forma di dividendo, che di solito viene pagato una o due volte all’anno. Tieni conto che questo flusso di profitto è variabile, e che non tutte le società pagano un dividendo. Inoltre, una società che paga un dividendo oggi, potrebbe non farlo domani.

Come ti abbiamo già rammentato qualche riga fa, puoi guadagnare investendo azioni anche in maniera indiretta, ovvero con il trading in CFD (contratti per differenza).

I CFD sono degli strumenti finanziari il cui valore è legato a quello di un sottostante come, nel nostro caso, un’azione.

Ne deriva che al crescere del valore di un’azione, crescerà anche il valore del CFD e… viceversa.

A questo punto, potresti domandarti per quale motivo potrebbe risultare essere più conveniente investire in CFD su azioni, rispetto che l’investimento diretto nelle azioni.

Le motivazioni sono diverse:

puoi investire in entrambe le direzioni di mercato . Puoi dunque aprire posizioni in CFD long o short (rispettivamente, rialzista o ribassista) a seconda di quelle che ritieni possano essere le evoluzioni del prezzo dell’azione sottostante;

puoi usare la leva finanziaria per poter incrementare il livello degli utili determinati nella tua posizione. Stai però attento, perché usare la leva finanziaria non solamente aumenterà i tuoi profitti, ma aumenterà anche le perdite;

non pagherai alcuna commissione per aprire o chiudere le posizioni, perché la remunerazione del broker sarà rappresentata dallo spread tra i prezzi bid e ask.

Non ti aspettare che questi vantaggi ti vengano regalati perchè nel mondo della finanza nessuno regala nulla. Puoi approfittare dei punti di forza del CFD Trading sulle azioni solo se sai operare.

Una delle obiezioni che spesso sento sollevare è la seguente: ma come si fa ad imparare a fare trading sulle azioni se si corre il rischio di perdere tutto mentre ci si esercita. Ti invito a non avere paura perchè questo rischio che alimenta i tuoi dubbi, può essere aggirato grazie al conto demo trading.

La demo è un conto virtuale che ti permette di imparare ad investire in azioni senza correre il rischio di perdere denaro reale. Tutti i migliori broker ti offrono la demo gratuita ma, per esperienza, ti invito a provare il Plus500 (qui puoi trovare la recensione).

Per avere la demo Plus500 gratis non devi far altro che cliccare in basso.

Quanto è rischioso l’investimento in azioni?

Sebbene mantenere i soldi su un conto corrente o un conto deposito possa esser ritenuta la soluzione più sicura per i propri risparmi, in realtà non è certo il modo migliore per poter scegliere la propria opzione d’investimento, soprattutto se si ha un orizzonte temporale di lungo termine.

Per esempio, secondo quanto riferisce il dossier Russell Investments/ASX 2018 Long Term Investing Report, il rendimento medio annuo al lordo delle imposte sugli investimenti in azioni rispetto ad altre forme di impiego a breve termine (es certificati di deposito, pronti contro termine, ecc.) nel corso degli ultimi 20 anni è stato più che doppio.

Sebbene i rendimenti passati non siano una garanzia di ciò che può accadere in futuro, siamo certi che possano dare una chiara idea di come le azioni si sono comportati nel lungo termine.

I primi passi per investire in azioni

Chiarito che investire in azioni potrebbe realmente essere un’opzione conveniente per il tuo portafoglio, prima di investire nel mercato azionario è importante capire perché si investe e cosa ci si aspetta di ottenere dai mercati finanziari, in quanto tale consapevolezza ti aiuterà a elaborare la migliore strategia e… evitare qualsiasi decisione irrazionale!

Pertanto, tutti gli investitori principianti devono porsi alcune domande chiave, come ad esempio:

per quanto tempo voglio investire nel mercato azionario?

quanto voglio investire?

quante azioni voglio detenere?

qual è la mia tolleranza al rischio?

come imparerò a investire?

È importante che chiunque investa in azioni si prenda tutto il tempo necessario per acquisire conoscenze e competenze prima di fare questo grande passo. Prima si inizia ad acquisire la conoscenza e la fiducia in come investire, più velocemente si arriva ad un punto in cui si diventa indipendenti!

Quanto capitale ti serve per iniziare?

Anche se non c’è una risposta definitiva su quanto ti serva per poter fare del trading di azioni, puoi iniziare a investire in azioni a partire da poche centinaia di euro, ovvero il limite minimo per poter investire sui mercati finanziari attraverso i più noti broker del mercato.

Per essere ancora più sicuro di non perdere soldi a causa di sbagli evitabili, puoi addirittura simulare di investire in azioni grazie al conto demo. Scegliendo ad esempio il broker eToro, avrai 100.000 euro virtuali ad usare in modalità demo per investire in azioni. Puoi attivare il tuo conto demo direttamente dal link in basso.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Scegliere quali azioni acquistare

Scegliere quali azioni acquistare non è certo semplice, ma da tale decisione dipenderà, evidentemente, il buon andamento dei tuoi investimenti finanziari!

Se non sai proprio da che parte iniziare per poter scegliere quali azioni acquistare, è raccomandabile puntare l’obiettivo verso le maggiori aziende delle principali Borse internazionali. Di norma (anche se non è sempre così) questi titoli rappresentano un minor rischio, in quanto sono imprese altamente liquide, ben affermate e con una storia di rendimenti costanti, motivo per cui sono note come “blue chip”.

Quando si sceglie in quali azioni investire, raccomandiamo sempre di basare la decisione su una prospettiva sia tecnica che fondamentale. Sebbene molte persone preferiscano utilizzare una forma di analisi rispetto all’altra, si può ottenere il miglior risultato integrandole entrambe, considerato che così facendo è possibile restringere il recinto delle azioni acquistabili a un livello più gestibile.

Penny stock e piccole società: conviene comprarle?

Sebbene alcuni trader siano fortemente attratti dall’idea di acquistare azioni emergenti, di società di piccole dimensioni o con bassissimo valore unitario (le c.d. penny stock), in realtà si tratta di forme di impiego non certo consigliabili ai neofiti, perché spesso sono in grado di essere caratterizzate da livelli di rischio ben maggiori rispetto alle blue chip.

Certo, può essere allettante acquistare 5.000 azioni a 0,20 euro ciascuna con i propri 1.000 euro di capitale iniziale, ma questo non significa affatto che tale approccio sia migliore rispetto all’acquisto di 15 – 20 azioni su un titolo al prezzo di 60 euro. Ciò che conta quando si tratta di fare soldi nel mercato azionario non è – infatti – quante azioni possiedi, ma quanto ogni azione aumenta di valore nel tempo!

L’occasione ci è anche gradita per metterti in guardia contro l’acquisto di azioni solo perché il prezzo delle azioni è in calo. Un’azienda può aver annunciato una flessione dei profitti o un cambiamento della sua situazione che danneggia materialmente le sue possibilità future di fare soldi, che sta facendo scendere il prezzo delle azioni. Ma questo non significa che il suo trend sia immediatamente destinato a riprendersi. Potenzialmente, il calo dei prezzi delle azioni potrebbe durare all’infinito, o fino al default della società.

Anzi, è lecito affermare che se il prezzo dell’azione è sceso nel lungo periodo, la società sarà probabilmente considerata un investimento ad alto rischio e non certo un’occasione imperdibile!

Insomma il confine tra investimento profittevole e rischio è stretto e quindi è necessario procedere con prudenza.

Anche per questo motivo ti suggerisco di iniziare a comprare CFD azioni usando come prima cosa la modalità demo. In questo modo potrai imparare a gestire il rischio insito nel comprare azioni a prezzi bassissimi. Ti riporto quindi il link per aprire il conto demo Plus500. Ti ricordo che è gratuito.

Quanto sei disposto a rischiare?

Prima di investire in azioni, è fondamentale considerare come gestire il rischio. In altre parole, quanto sei disposto a rischiare se il prezzo delle azioni si muove nella direzione opposta a quella che ti aspettavi? Il motivo è che molte persone sanno come acquistare azioni ma… pochissime sanno come vendere o quando è il momento migliore per vendere!

Per assicurarti di proteggere il tuo capitale ogni volta che investi in un’azione, è importante che sia in grado di fissare una percentuale di stop loss molto contenuta (es. dal 10 al 15 per cento a seconda della volatilità dell’azione).

LEGGI ANCHE – Stop Loss e Take Profit trading: come usare gli ordini limite e di stop

Questo significa decidere quanto del tuo capitale originario sarai disposto a perdere se il prezzo delle azioni dovesse scendere dopo l’acquisto.

Speriamo che gli spunti che sopra abbiamo voluto condividere con te ti siano d’aiuto per poter arrivare a definire una strategia più opportuna di ingresso sui mercati azionari.

Naturalmente, la nostra redazione è a tua disposizione per poter compiere tutti gli approfondimenti: facci sapere che cosa ne pensi!