Crypto.com recensioni e opinioni 2023. Come funziona e come avere il bonus

Se hai seguito in tv i recenti mondiali di calcio in Qatar, avrai certamente notato la presenza a bordo campo della pubblicità Crypto.com. Per chi ha dimestichezza con le criptovalute, Crypto.com è un brand noto. E in effetti stiamo parlando di uno dei più importanti exchange crypto a livello globale che non a caso era appunto lo sponsor principale di Qatar 2022.

Grazie proprio a questa sponsorizzazione, anche nelle settimane successive ai mondiali, si è continuato a parlare di Crypto.com ed è assodato che l’effetto notorietà continuerà anche nei prossimi mesi (è questa una delle ricadute più importanti delle sponsorizzazioni di questo tipo). Tra l’altro questo exchange può beneficiare anche delle ricadute positive create da una parallela azione di fidelizzazione commerciale. Il 2023 di Crypto.com si è infatti aperto con il lancio di un bonus di 25 dollari grazie al quale registrando un tuo account sulla piattaforma con l’esclusivo codice REFERRAL 4dcmuca93c otterrai subito 25$ come bonus di benvenuto. Non solo ma puoi anche inviare ai tuoi amici il referral link e anche loro riceveranno un bonus di pari importo.

Se già conosci Crypto.com puoi chiedere il bonus di 25 euro seguendo il link ufficiale in basso.

–APRI UN CONTO SU CRYPTO.COM E OTTIENI UN BONUS DA 25 EURO GRATIS>>

Se invece vuoi saperne di più su questo exchange, non devi far altro che leggere la nostra recensione.

Recensione Crypto.com: di cosa parleremo?

Quali sono gli argomenti che tratteremo in questa recensione su Crypto.com? Ovviamente spiegheremo cosa è questo exchange (e a quale società fa riferimento) per poi passare all’aspetto più operativo e pratico. Focalizzeremo la nostra attenzione sulla proceduta da seguire per aprire un conto, sui costi e sulle eventuali commissioni e sull’offerta di asset. Per finire analizzeremo le opinioni prevalenti sul web nella convinzione che il giudizio degli altri possa sempre aiutare a farsi un’idea.

Riassumendo schematicamente, la nostra recensione su Crypto.com risponderà alle seguenti domande:

Chi c’è dietro Crypto.com

Quanto è affidabile Crypto.com

Come registrarsi su Crypto.com

Come comprare e vendere criptovalute su Cypto.com

Come depositare i soldi su Crypto.com

Quanto tempo è necessario per prelevare da Crypto.com

Come fare per avere il bonus Crypto.com

Perchè usare Crypto.com DeFi Wallet?

Come creare un account sull’App Crypto.com

Questi sono interrogativi più di nicchia a cui ovviamente si affiancano le domande più tradizionali che riguardano il funzionamento dell’exchange, i vari step per eseguire la registrazione, le criptovalute su cui possibile investire e così via.

Avendo fornito le coordinate generali su cui sarà sviluppata la recensione, possiamo ora scendere nel dettaglio.

Cosa è Crypto.com

Visto che questo articolo è rivolto a chi non ha mai usato Crypto.com (e magari, come abbiamo detto in precedenza, ha visto il brand in occasione di Qatar 2022), partiamo dalle basi. Tecnicamente cosa è Crypto.com?

Senza tanti giri di parole si tratta di un exchange criptovalute che ti consente non solo di comprare e vendere crypto-asset ma anche di investire su una vasta gamma di strumenti che sono correlati al mondo della blockchain.

Scegliendo Crypto.com, quindi, potrai investire su tutto il mercato delle criptovalute sfruttando fino in fondo le potenzialità che questo settore offre.

Scordati gli exchange che consentono di vendere e comprare poche decine di criptovalute limitando la loro offerta a quelle che presentano la più alta market-cap. Crypto.com non solo ti offre la possibilità di scegliere tra centinaia di crypto-asset, tra cui anche quelli che vengono ritenuti secondari, ma permette anche di trarre profitto da attività collaterali al crypto-universo come ad esempio lo staking di criptovalute grazie al quale guadagnare interessi fino al 14,5 per cento.

Non solo criptovalute nel core di Crypto.com ma anche la possibilità di investire sul mercato degli NFT (Non Fungible Token), uno dei settori che, stando alle ultime proiezioni, è visto in più rapida crescita nel corso del 2023.

E a proposito di novità del 2023, non possiamo non citare la possibilità di avere una carta di pagamento VISA grazie alla quale puoi pagare valute fiat e criptovalute e al tempo stesso beneficiare di tanti vantaggi esclusivi e il lancio di Crypto.com DeFi Wallet con il quale è possibile inviare inviare le crypto a chiunque alla tua velocità di conferma e alla tua tariffa di rete preferita.

Insomma Crypto.com è un universo crypto che va oltre le funzionalità che un exchange classico può dare.

Cosa c’è dietro Crypto.com

Il 2022 è stato un anno molto difficile per le criptovalute. Il deprezzamento di tutti i crypto-asset (frutto del rialzo dei tassi da parte della FED) ha fatto implodere alcuni grandi nomi del settore come FTX. In questo contesto è naturale che gli investitori abbiano iniziato a pretendere la massima chiarezza possibile sul profilo societario degli exchange. Per Crypto.com la chiarezza non è mai stata un problema (e infatti non solo questo exchange è ritenuto uno dei più solidi in assoluto ma se non fosse “limpido” non avrebbe ottenuto neppure la sponsorizzazione di Qatar 2022.

Una dimostrazione di questo generale bisogno di chiarezza possiamo averla da un “evento curioso”. Come abbiamo anticipato nella premessa, tra le domande più particolari che gli utenti hanno rivolto ai motori di ricerca, c’è “cosa c’è dietro a Crypto.com“.

Ecco la risposta: Crypto,com è una società fondata nel 2016 a Hong Kong e oggi presente in oltre 90 paesi di tutto il mondo. Stando alle ultime informazioni, i clienti globali sono oltre 70 milioni. Numeri impressionanti che si spiegano solo alla luce dell’alto profilo degli strumenti offerti da questo exchange nonchè tenendo conto della sua proverbiale affidabilità.

Co-Founder & CEO di Crypto.com è Kris Marszalek. Il suo braccio destro è Rafael Melo Co-Founder & CFO. Il management di Crypto.com si distingue per la sua preparazione e al vasta esperienza maturata sul campo nel corso degli anni.

Crypto.com le criptovalute disponibili

Abbiamo anticipato in precedenza che oggi ci sono tantissimi exchange sul mercato che offrono la possibilità di investire in criptovalute. Nella quasi totalità dei casi, però, la loro offerta è limitata ai crypto-asset a maggiore capitalizzazione. Questo è un problema se l’obiettivo è quello di diversificare il portafogli crypto. Con Crypto.com questo limite non si pone. Infatti c’è una significativa copertura su tutto il settore degli asset digitali. L’elenco delle criptovalute disponibili è molto più lungo rispetto a quello dei concorrenti: sono oltre 250 le crypto che è possibile comprare e vendere con questo exchange. In più, come abbiamo già accennato in precedenza, c’è anche una vasta selezione di NFT.

Per ovvie ragioni di spazio non possiamo qui riportare tutta la lista delle crypto su cu poter effettuare compravendita e quindi ci limitiamo alle più importanti.

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Ripple (XRP)

Shiba Inu (SHIB)

Tether (USDT)

USD Coin (USDC)

Polkadot (DOT)

Cardano (ADA)

Tron (TRX)

Polygon (MATIC)

Dai (DAI)

Solana (SOL)

Litecoin (LTC)

Dogecoin (DOGE)

e tante altre.

Crypto.com ha un suo token?

Stiamo parlando di uno dei migliori exchange al mondo per comprare e vendere criptovalute e quindi è logico chiedersi se sia anche disponibile un token di proprietà. In base alla nostra esperienza possiamo dire che tutti gli exchange di una certa fama a livello mondiale, hanno un loro tokem e Crypto.com non fa eccezione. Il token nativo si chiama CRO e permette di beneficiare di commissioni di trading, vantaggiose ma premi esclusivi e strumenti vantaggiosi.

La possibilità di fare trading utilizzando il token nativo CRO rappresenta un grande valore aggiunto per gli investitori.

Per non lasciartelo sfuggire, aprire gratis il tuo conto Crypto.com dal link in basso.

–ENTRA IN CRYPTO.COM E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DELL’EXCHANGE>>

Come funziona Crypto.com?

Dopo aver fornito le coordinate generali dell’exchange, vediamo adesso di spiegare brevemente come funziona Crypto.com.

Stiamo parlando di asset digitali e quindi requisito minimo per approcciarsi a questa forma di investimento è sapere come comprare e vendere criptovalute.

Detto questo devi sapere che, Crypto.com significa soprattutto operatività in versione mobile. Fermo restando la possibilità di operare via desktop (parleremo dopo della procedura che è necessario seguire per registrarsi), Crypto.com sviluppa il massimo del suo potenziale se utilizzata da dispositivo mobile e quindi tramite la pluripremiata APP.

Per capire come funziona Crypto.com dovrai anzitutto avere ben chiare quelle che sono le tue intenzioni. Infatti il funzionamento dipende da quello che vuoi fare ovvero quello di cui hai bisogno. Il famoso universo Crypto.com cui abbiamo fatto riferimento nella nostra premessa, infatti, si articola in varie funzionalità che qui riassumiamo:

Tanto per iniziare c’è l’ APP Crypto.com che consente di comprare, vendere e monitorare in tempo reale l’andamento delle proprie cryptovalute ma anche di ottenere ricompense dallo staking

che consente di comprare, vendere e monitorare in tempo reale l’andamento delle proprie cryptovalute ma anche di ottenere ricompense dallo staking Abbiamo poi l’exchange grazie al quale è possibile fare trading sulle crypto

grazie al quale è possibile fare trading sulle crypto La sezione Cards grazie alla quale è possibile beneficiare di tantissimi vantaggi e ricompense non solo inerenti l’attività di trading ma anche di tipo più promozionale

grazie alla quale è possibile beneficiare di tantissimi vantaggi e ricompense non solo inerenti l’attività di trading ma anche di tipo più promozionale La più “specializzata” Crypto.com Chain (blockchain pubblica, open source e senza autorizzazione interamente ad alta velocità e costi bassi, progettata per promuovere l’adozione di massa della tecnologia blockchain attraverso pagamenti, DeFi e NFT)

(blockchain pubblica, open source e senza autorizzazione interamente ad alta velocità e costi bassi, progettata per promuovere l’adozione di massa della tecnologia blockchain attraverso pagamenti, DeFi e NFT) L’ultima arrivata Crypto.com Defi per garantirti il ​​pieno controllo e la custodia sicura delle crypto nel tuo wallet

Per sfruttare tutte le potenzialità dell’universo Crypto.com apri il tuo account sull’exchange e inizia ad investire.

–APRI UN CONTO SU CRYPTO.COM, OLTRE CHE UN SEMPLICE EXCHANGE>>

Come registrarsi su Crypto.com senza errori?

Sei interessato ad usare Crypto.com per sfruttare le tantissime funzionalità che questo piattaforma offre? Se ti sei deciso ad entrare in gioco, allora quello di cui hai bisogno sono istruzioni rapide per capire come registrarti.

Tutto è molto semplice e richiede pochi minuti ma è ancora più semplice se la procedura di registrazione viene effettuata tramite APP. Come abbiamo detto in precedenza, infatti, è nel mobile che Crypto.com esprime tutto il suo potenziale.

Se hai deciso di operare la cellulare, quindi, il primo passaggio da fare è andare è andare sullo store e scaricare l’App. Questo è l’esclusivo link referral Crypto.com che ti consente di accedere a bonus e vantaggi.

Una volta scaricata l’APP ufficiale (utilizza il link in alto poichè ci sono stati segnalati casi di app non ufficiali), dovrai cliccare su Crea nuovo account.

Ti si aprirà una finestra in cui ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo mail. Fatto questo passaggio, sarà il sistema ad inviarti una mail all’indirizzo da te indicato. In questa mail è presente un link ufficiale che dovrai cliccare per completare la tua registrazione.

Attenzione perchè ad essere completata è la sola registrazione non l’iscrizione e quindi l’attivazione dell’account. Per essere operativo, infatti, dovrai allegare foto dei documenti personali e dovrai inviare un tuo selfie ovviamente per il riconoscimento e per la proceduta anti-riciclaggio internazionale. eseguite queste operazioni, poi, dovrai attendere giusto qualche giorno: è questo il tempo necessario per i controlli da parte del team compilance. Ottenuto il via libera, il tuo account è attivo ed operativo. Puoi quindi iniziare ad operare con l’APP.

Visto che la procedura di registrazione è molto delicato, ridiamo di seguito il link ufficiale per poter fare tutto in sicurezza.

–SCARICA L’APP UFFICIALE CRYPTO.COM SENZA RISCHI>>

Crypto.com è affidabile?

Visto che nel precedente paragrafo abbiamo accennato alla necessità di usare solo APP ufficiali Crypto.com, vediamo di fornire alcuni elementi in più per quanto riguarda la sicurezza dell’exchange.

Diciamo subito chiaramente che gli standard di sicurezza sono ai massimi livelli sia per quello che riguarda la fase di registrazione che la fase di gestione. Viene infatti applicata l’autenticazione a più fattori (MFA) ma c’è anche il whitelisting a proteggere ogni account cliente. Inoltre è preciso impegno della società Crypto.com monitorare continuamenti i propri sistemi adottando le procedure di sicurezza più evolute in modo tale da impedire che possano esserci attacchi hacker (stiamo parlando di crypto e i pirati informatici sono sempre in azione).

Da sola Crypto.com non può però fare tutto per rafforzare la sua sicurezza e allora ecco che anche tu dovrai fare la tua parte. Cosa puoi fare? Ad esempio non usare password semplici ma sempre combinazioni complesse. Ogni pass, inoltre, dovrebbe anche essere spesso modificata.

Quali sono i costi e le commissioni applicati da Crypto.com?

Come avrai certamente capito Crypto.com è davvero uno degli exchange migliori presenti sul mercato. Tutto interessante ma i costi e le commissioni quali sono? Insomma Crypto.com come fa a guadagnare?

Sotto questo punto di vista, Crypto.com si allinea ai modelli che trovano applicazione prezzo i competitor. La base di tutto è il sistema maker-taker e quindi dovrai attenderti commissioni diverse se il tuo ordine crea liquidità oppure se riduce la liquidità. In linea di tendenza è possibile che tu possa pagare commissioni maggiori operando come taker. Ad ogni modo le commissioni Crypto.com sono strettamente legate al personale volume di trading. A pesare, però, è anche l’eventuale staking sui token CRO. Se ad esempio farai trading per oltre 30 giorni e quindi metterai più CRO in stake allora scatteranno degli sconti sull’ammontare delle commissioni.

In generale puoi aspettarti di pagare delle commissioni più alte come taker, nonostante Crypto.com riduca le commissioni basandosi sul tuo trading volume, e sul fatto che tu stia o non stia mettendo in staking i tuoi token CRO. Più fai trading in un periodo di 30 giorni, più token CRO metti in stake, più alti saranno gli sconti sulle commissioni.

Dicevamo dell’importanza dei volumi: ebbene con trading elevato pagherai commissioni fino allo 0,04 per cento se operi come maker e fino all’0,1 per cento operando come taker senza token CRO in staking.

Rispetto ai principali competitors, se il modello base è identico, l’ammontare delle commissioni è comunque più basso. Questo è un altro fattore alla base della popolarità di Crypto.com.

–APRI UN ACCOUNT SU CRYPTO.COM E FAI TRADING ALLE COMMISSIONI PIU BASSE>>

Come depositare e prelevare da Crypto.com?

Fino ad adesso ci siamo occupati delle grandi domande che riguardano Crypto.com. Come abbiamo però premesso nell’introduzione alla recensione, analizzeremo anche questioni più di nicchia.

Iniziamo dalla procedura per depositare soldi su Crypto.com e e da quanto tempo è necessario per prelevare i propri fondi. Sono queste due questioni che stanno molto a cuore degli investitori ed è anche facile immaginare perchè.

Per depositare sull’APP Crypto.com dovrai:

Toccare il tasto “Transfer” e da lì> “Deposit” > “Crypto” Selezionare la criptovaluta che desideri depositare A questo punto apparirà un con il tuo indirizzo di deposito e il codice QR.

Nel caso di wallet esterno dovrai copiare e incollare l’indirizzo sul tuo crypto wallet (in alternativa puoi anche scansionare codice QR) come indirizzo di ricezione e quindi selezionare la quantità di crypto che desideri depositare.

Per prelevare soldi dall’APP Crypto.com dovrai semplicemente cliccare sul brand, cliccare su Fiat Wallet e quindi > trasferisci. Eseguiti questi passaggi, clicca su Preleva e quindi sull’icona dell’Euro. A questo punto non ti resta da fare altro che seguire la procedura guidata.

Come usare Crypto.com DeFi Wallet?

Altra curiosità molto particolare riguardo Crypto.com ha a che fare con il DeFi Wallet. Tanto per iniziare stiamo parlando di finanza decentralizzata. Grazie al DeFi Wallet puoi il tuo denaro, i tuoi dati e la sicurezza. Si tratta di un progetto che garantisce il pieno controllo di tutte le tue criptovalute.

Grazie al Crypto.com DeFi Wallet potrai inviare le crypto in tuo possesso a chiunque in tutto il mondo. Obiettivo di Crypto.com è quello di garantire ai clienti offerte finanziarie decentralizzate tramite Crypto.com DeFi Wallet.

Quali ricompense con la Carta Visa Crypto.com?

Come abbiamo già detto in precedenza, l’universo Crypto.com è composto anche delle Cards. In particolare l’exchange offre per le carte Visa Crypto.com tutta una serie di vantaggi e di ricompense. L’aspetto più interessante è che molte di questo ricompense non riguardano il mondo virtuale ma sono realissime e concrete.

Facciamo subito un esempio. Scegliendo le carte VISA Crypto.com avrai la possibilità di accedere in modo in modo gratuito e senza limiti di tempo alle lounge aeroportuali LoungeKey™ beneficiando di tassi di cambio interbancari e senza alcune commissione. Inoltre le carte VISA prevedono anche altri vantaggi immediati:

Uno sconto del 10% per ogni prenotazione effettuata su Expedia (equivalente a 50 USD*) o Airbnb (equivalente a 100 USD*)

Uno sconto del 100% per il tuo piano di abbonamento base Spotify (equivalente a 13,99 USD* / **)

Uno sconto del 100% per il tuo piano di abbonamento base Netflix (equivalente a 13,99 USD* / **)

Fino al 5% di rimborso su ogni tuo acquisto, locale o all’estero, senza nessun importo di spesa minimo o massimo richiesta.

Insomma se sei un viaggiatore, un patito di musica o di cinema o più semplicemente un consumatore, le carte VISA Crypto.com possono esserti molto utili.

Per quanto riguarda gli acquisti da non tralasciare che Crypto.com offre uno sconto fino a 14,99 USD al mese sulla quota di abbonamento ad Amazon Prime. Per sfruttare questa straordinaria occasione non devi far altro che usare la tua carta Visa Crypto.com per pagare l’abbonamento ad Amazon Prime e ottenere un rimborso in CRO.

–RICHIEDI LA CARTA VISA CRYPTO.COM E ACCEDI E TANTI VANTAGGI>>

Come avere il bonus Crypto.com

Lo abbiamo già anticipato all’inizio (e siamo certi che chi conosceva già l’universo Crypto.com ne ha approfittato), ma ora è arrivato il momento di scendere più nel dettaglio. Crypto.com propone spesso bonus referral ai propri clienti.

Attualmente viene erogato un bonus di 25 dollari sul tuo conto sull’exchange. Si tratta di un bonus di benvenuto double face nel senso che viene erogato sia a chi effettua la registrazione ma anche a chi chi ha inviato l’invito utilizzando un codice referral.

Per avere il bonus di 25 dollari con Crypto.com è necessario seguire questi tre rapidi passaggi:

Tanto per iniziare dovrai Condividere il tuo referral link Quando il tuo amico a cui l’hai inviato completa la registrazione e supera la verifica KYC, avrà il bonus di registrazione che verrà sbloccato quando CRO sarà messo in staking e quando verrà richiesta una Crypto.com Visa card. Riceverai 25 dollari in CRO nel tuo wallet CRO non appena il tuo amico prenotato con successo una Crypto.com Visa card in metallo.

Come puoi vedere la procedura per ottenere il bonus Crypto da 25 dollari è molto semplice. Per beneficare di tutti questi vantaggi utilizza il nostro esclusivo REFERRAL CODE 4dcmuca93c cliccando sul link ufficiale in basso.

–PRENDI IL BONUS CRYPTO.COM DA 50 DOLLARI USANDO IL REFERRAL CODE 4dcmuca93c>>

Crypto.com opinioni finali: la nostra valutazione

Ed eccoci arrivati alla fine di questa recensione dedicata a Crypto.com. Abbiamo analizzato tutti le sfaccettature dell’universo Crypto.com (da quelle più note a quelle più da nicchia) e ora siamo in grado di evidenziare punti di forza (vantaggi) e di debolezza (svantaggi).

Iniziamo con l’evidenziare che Crypto.com non è un semplice exchange per la compravendita di criptovalute (oltre 250 gli asset disponibili) ma è un punto di riferimento multifunzionale intende sfruttare fino in fondo tutte le potenzialità degli asset digitali. Si inizia ad utilizzare Crypto.com perchè interessati a fare trading sulle criptovalute e si finisce con il variegare tantissimo le proprie attività grazie anche alle soluzioni offerte. In questo contesto la possibilità di utilizzare la carta VISA Crypto.com è sicuramente un valore aggiunto rispetto ai competitors.

Ovviamente, come sempre avviene quando si parla di exchange multifunzionali, l’apprezzamento dipende dall’uso che l’utente fa. Se si utilizza Cypto.com solo per fare trading una volta ogni tanto non è possibile cogliere le tante funzionalità aggiuntive (pensiamo ad esempio agli NFT o al protocollo DeFi o ancora alla possibilità di guadagnare ricompense grazie allo staking) ma al tempo stesso non potrai neppure beneficiare delle basse commissioni che, come specificato in recensione, richiedono un certo volume di trading.

Viceversa scaricando l’APP Crypto.com dal sito ufficiale, registrandoti alla piattaforma e iniziando a usare via via tutte le funzionalità previste, non solo è possibile avere ricompense ma anche commissioni più basse. Da non dimenticare, inoltre, che anche l’utilizzo del token nativo CRO fa la differenza sui servizi e i costi. Solo usando CRO, infatti, si possono avere sconti nel trading sulle criptovalute.

In conclusione, quindi, Crypto.com non è un exchange di passaggio ma è punto di riferimento per chi vuole sfruttare tutte le potenzialità connesse ai crypto-asset. La presenza di bonus referral ha inoltro mostrato di essere un’ottima strategia per conquistare sempre nuovi clienti e offrire loro le condizioni vantaggiose che solo un exchange evoluto può dare.

–SCARICA CYPTO.COM USANDO IL REFERRAL CODE 4dcmuca93c E AVRAI SUBITO UN BONUS DA 25$>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!