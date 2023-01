Migliori Exchange Criptovalute: i Top 5 sul mercato nel 2023

Quali sono i 5 migliori exchange per criptovalute sul mercato nel 2023? Per comprare e vendere valute digitali hai infatti bisogno di una piattaforma di scambio, l’obiettivo della nostra guida è spiegarti qual è il migliore e adatto per le tue esigenze.

Nel nostro approfondimento elencheremo quelli che per noi sono i migliori 5 exchange per criptovalute 2023:

Crypto.com Binance Coinbase Bittrex Bitpanda

Prima di approfondire ogni singolo exchange, spieghiamo cosa sono effettivamente, così da schiarire le idee a chi è alle prime armi in questo settore.

Cosa sono gli Exchange per Criptovalute?

Come si evince dal nome gli exchange per criptovalute sono essenzialmente piattaforme dove è possibile negoziare valute digitali. Inizialmente gli exchange permettevano solo lo scambio fra una criptovaluta e un’altra, mentre solo alcuni di loro consentiva il passaggio dam crypto a valuta fiat.

Per fiat intendiamo valute come euro, dollari, sterline e così via. Sostanzialmente valute che hanno corso legale in alcuni Stati.

Oggi pressoché tutti gli exchange ti permettono di comprare criptovalute pagando direttamente in euro o in dollari. Questo sistema ha agevolato l’avvicinamento di utenti scettici a queste piattaforme, inizialmente restii a dover effettuare diversi passaggi per investire in valute digitali.

Abbiamo parlato di piattaforme, infatti il luogo di scambio è solo digitale, come la natura di queste monete. Dunque è possibile accedervi tramite un dispositivo connesso a internet, che può essere il tuo smartphone, il tuo tablet o il tuo PC.

Di seguito analizzeremo con un paragrafo ognuno di loro e spiegheremo quali sono le loro potenzialità e perché rientrano nella classifica che abbiamo stilato.

1 – Crypto.com

Il miglior exchange 2023 è senza dubbio Crypto.com. Gli appassionati di calcio avranno sicuramente sentito parlare di questa società visto che essa è stata lo sponsor del mondiali di calcio in Qatar. Stiamo quindi parlando di un nome prestigioso del settore che abbiamo crypto di ci siamo anche occupati nella nostra recensione completa.

Crypto.com non è il classico exchange ma va inteso come una sorta di terminale tutto focalizzato sulle criptovalute. Questo significa che è possibile scambiare crypto come avviene su ogni exchange ma in più ci sono anche tantissime funzioni per avere delle ricompense (staking ma non solo).

Inoltre grazie ad una evoluzione tecnologica che ha avuto pochi eguali, Crypto.com offre anche un marketplace NFT, dove è possibile vendere e comprare asset non fungibili da collezione. L’attenzione verso gli NFT rappresenta un valore aggiunto e un punto solido nell’ecosistema Crypto.com. La criptovaluta di riferimento dell’exchange è la nota CRO

Per il suo lancio sono stati coinvolti artisti e sportivi di fama mondiale. Un segnale inequivocabile del fatto che Crypto.com punta molto sul settore suddetto. Così come sullo staking di $CRO, ovvero la criptovalute di riferimento della piattaforma.

Tra gli altri servizi, segnaliamo anche Supercharger grazie al quale si possono avere delle ricompense nei token di finanza decentralizzata con più appeal.

C’è poi la questione carte che rappresentano una sorta di esclusiva di Crypto.come anche perchè esse prevedono vantaggi esclusivi a partire dal cashback ma anche sconti per l’acquisto di beni e servizi.

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal bonus di 25 euro.

Aprendo un account su Crypto.com con il nostro esclusivo referral link 4dcmuca93c da inserire nella pagina ufficiale dell’invito (ecco il link), è possibile avere subito un bonus di 25 euro in CRO da sbloccare seguendo queste istruzioni.

Per quello che riguarda le commissioni, Crypto.com presenta costi nettamente vantaggiosi rispetto a quelli dei competitor. Diciamo che in una classifica, gli exchange che hanno le commissioni più basse sono Binance (ne parleremo dopo) e appunto Crypto.com. Nel caso specifico di quest’ultima non sono previsti costi sui depositi e neppure sui prelievi (resta, ovviamente, l’obbligo di pagare la commissione della transazione sulla blockchain). Le uniche spese, quindi, sono quelle operative ossia legate agli scambi delle criptomonete.

2 – Binance

Al secondo posto inseriamo Binance, anche se è a tutti gli effetti l’exchange di criptovalute più utilizzato al mondo se consideriamo i volumi.

Esso nacque in Cina nel 2017 da Changpeng Zhao, attuale CEO della società. Si tratta di uno dei migliori exchange per criptovalute al mondo, soprattutto per via dell’alta liquidità, è molto raro che un ordine non trovi una controparte.

Inoltre sono moltissime le criptovalute presenti, Binance solitamente inserisce anche le valute digitali con una capitalizzazione di mercato più bassa. Indirettamente il listing di queste criptovalute è un aiuto per la loro crescita se non in termini di prezzo, quantomeno di di reputazione.

Binance è oggi anche in lingua italiana e permette depositi e prelievi in euro a commissioni non esageratamente alte. Il deposito con un bonifico è gratuito, mentre il prelievo con un bonifico costa 0,80€.

Molto famosa nel mondo crypto è Binance Coin (BNB), il token nativo di Binance, che se usato per pagare le commissioni ricevi il 25% di sconto. Oggi BNB è la quarta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato ed è diventato un vero e proprio asset di investimento.

3 – Coinbase

Coinbase completa il nostro podio, anche se al pari di Binance è conosciuto in tutto il mondo. Coinbase ha sede a San Francisco, in California (USA) ed è diventato famoso anche per via della quotazione in borsa sul Nasdaq, concretizzata nell’aprile del 2021.

Oggi Coinbase conta oltre 56 milioni di clienti in tutto il mondo di più di 100 Paesi diversi. Si tratta quindi di uno dei migliori exchange di criptovalute al mondo, specialmente nel Nord America.

Coinbase offre due piattaforme di trading:

Coinbase : ideale per i piccoli investitori ed è una piattaforma di scambio istantanea.

Coinbase Pro : ideale per i grandi investitori ed è una piattaforma dove puoi inserire ordini di acquisto e di vendita o accettare quelli già esistenti.

Con la prima piattaforma, quella di scambio istantaneo, le commissioni sono leggermente più alte, ma puoi ottenere in pochi secondi la criptovaluta che vuoi comprare. Su Coinbase Pro le commissioni sono più basse e gli ordini si risolvono non appena trovi una controparte.

4 – Bittrex

Bittrex è un altro exchange di criptovalute americano, con sede a Seattle. Lo poniamo fuori dal podio, ma è ritenuto dai suoi utenti molto affidabile per via dell’alto standard di sicurezza.

Sicuramente Bittrex è apprezzato per il gran numero di coppie di criptovalute, che supera le 150. Le commissioni invece sono piuttosto alte rispetto agli altri exchange oggi citati.

Cosa puoi fare sulla piattaforma di Bittrex? Essa offre la possibilità di scambiare criptovalute con altre criptovalute e valute digitali con euro e dollaro, più precisamente ci sono cinque tipi di mercati: Dollaro, Bitcoin, Ethereum, Tether ed Euro.

5 – Bitpanda

Infine arriviamo al quinto posto, occupato da un exchange per criptovalute piuttosto giovane sul palcoscenico europeo, parliamo di Bitpanda.

Esso è un exchange per criptovalute austriaco e ha ottenuto la licenza di servizi di pagamento PSD2. Al momento Bitpanda si definisce in linea con le normative vigenti e dotata di dispositivi di sicurezza all’avanguardia.

Così come sugli altri exchange su Bitpanda puoi comprare criptovalute utilizzando valute fiat. Su Bitpanda sono accettati euro, sterline britanniche, franchi svizzeri e dollari americani.

La particolarità di Bitpanda è però relativa ad altri mercati presenti. Infatti qui non puoi operare solo sulle criptovalute, ma puoi fare trading anche sulle azioni, sugli ETF e sui metalli come oro, argento, palladio e platino. Oggi ha più di 2 milioni di clienti e oltre 400 dipendenti, si tratta quindi di una fintech in ascesa e forse presto ne sentiremo parlare in maniera più cospicua.

