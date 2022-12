eToro Money: come funziona il servizio che permette deposito e prelievi rapidi

Uno dei fattori di maggior lamentela dei trader che operano con i broker online riguarda le tempistiche necessarie per il deposito e il prelievo dei fondi. Rispetto ad alcuni anni fa, i tempi tecnici per eseguire queste operazioni si sono notevolmente ridimensionati. Tuttavia, anche considerando le condizioni applicate dai migliori broker, è sempre necessario un certo lasso temporale3 tra la richiesta e l’esecuzione del deposito e soprattutto del prelievo.

Ammettiamolo tranquillamente: per chi fa trading online, l’ideale sarebbe che i tempi di deposito e di prelievo fossero quanto più corti possibile.

Ebbene oggi grazie al nuovo servizio eToro Money (ovviamente esclusiva del noto broker israeliano), le tempistiche si sono notevolmente ridotte.

Proprio di questa novità vi vogliamo parlare nel nostro nuovo articolo. Perchè eToro Money nasce si con l’intento di consentire depositi e prelievi rapidi, ma presenta anche tantissime altre funzionalità che possono essere molto utili per la quotidiana operatività dei traders.

Scopriamole assieme evidenziando anche i vantaggi di ogni singola funzione.

Prima di scendere nel dettaglio, però, una precisazione. Stiamo parlando di un servizio esclusivo del broker eToro. Va da se che solo usando questo broker è possibile depositare e prelevare fondi rapidamente. Chi non è cliente eToro può scoprire la piattaforma usando il conto demo gratuito che il broker mette a disposizione per fare pratica.

eToro Money cosa è e come funziona: funzionalità previste

eToro Money è conto con IBAN bancario indipendente collegato all’account del trader. Come già anticipato in precedenza, può essere usato per depositare e prelevare fondi dalla piattaforma di trading.

Questa è solo la funzione principale. In realtà ci sono altre funzionalità molto importanti che il conto prevede ossia:

possibilità di trasferire denaro sul proprio conto di investimento

possibilità di ricevere bonifici da altri utenti

Inoltre (e questo è un elemento importante soprattutto per chi è solito investire in criptovalute) eToro Money funge anche da wallet per i crypto-asset. Infatti è possibile trasferire le criptovalute in proprio possesso sulla piattaforma di eToro ma anche effettuare pagamenti in asset digitali oppure inviare i crypto-asset ad un altro wallet o ancora richiedere dei pagamenti. A completare il quadro dei vantaggi c’è infine la possibilità di controllare in tempo reale l’andamento delle performance degli asset digitali direttamente dall’app di eToro Money.

Scegliendo eToro Money è possibile avere una gestione del proprio denaro intuitiva e al tempo stesso sicura. Il nuovo servizio può essere usato per ricevere e inviare denaro da familiari e amici in modo rapito e vantaggioso. Inoltre si può risparmiare tempo e denaro tutte le volte che si effettua un deposito dal conto di investimento sulla piattaforma di trading.

eToro Money costi

Quali sono i costi di eToro Money? Tanto per iniziare i depositi istantanei sono senza commissioni. Inoltre non sono previsti costi di cambio valuta per effettuare depositi sul proprio conto di investimento. Ciò comporta un risparmio fino a 15 Euro ogni 1.000 depositati.

Completamente gratuiti (e a ricezione immediata) anche i bonifici.

Ovviamente non ci sono costi neppure sui trasferimenti effettuati sulla piattaforma di trading di eToro né sui prelievi dal conto di investimento eToro verso eToro Money. Gratis anche i versamenti sul conto bancario del trader.

In pratica il servizio eToro Money è completamente gratuito sotto tutti i punti di vista.

eToro Money è sicuro?

Il fatto che eToro Money sia gratuito potrebbe spingere a pensare che il servizio non sia di qualità. Dubbio legittimo ma in realtà eToro Money non solo è tecnologicamente avanzato ma è anche sicuro al 100%. Infatti tutti i fondi depositati sul servizio vengono conservati in un apposito conto protetto che viene di volta in volta aperto in varie banche dell’area UE scelte a seconda dalla residenza del cliente.

Questo meccanismo fa si che soldi depositati sul conto non possa essere mai usati da eToro broker. Quei fondi sono e restano sempre di proprietà del cliente.

Come aprire il conto eToro Money

Essendo un servizio esclusivo di eToro, per usare il conto Money, è necessario essere titolari di un account reale e verificato con il broker. Il primo step, quindi, è quello della registrazione.

Per iscriversi ad eToro è necessario andare sul sito ufficiale del broker (si può fare direttamente da qui).

Successivamente è necessario seguire questa procedura:

inserire le informazioni personali nome, cognome, indirizzo e-mail, password, numero di cellulare

effettuare la verifica inserendo il codice OTP che viene inviato sul cellulare e via e-mail

inserire i dati personali necessari

scattare una foto di un documento di identità valido

verificare l’identità effettuando un selfie

Una volta completa questa procedura, per rendere operativo al 100% il conto eToro è necessario effettuare un deposito minimo iniziale. Molti broker chiedono di depositare cifre a 3 zeri (se non a 4). Fedele alla sua mission di rendere il mondo degli investimenti accessibile a tutti, eToro richiede un deposito minimo di partenza di soli 50 dollari (tra i più bassi in assoluto per questo settore di riferimento).

Dopo aver effettuato il deposito, si diventa pienamente operativi per quello che riguarda il lato trading. Per iniziare ad utilizzare il conto Money, invece, ci sono due alternative:

collegare l’app eToro al conto di investimento cliccando sul bottone in basso

cliccare su “preleva fondi” dal conto di investimento eToro e quindi su “Collega eToro Money”

In entrambi i casi il risultato è lo stesso: l’attivazione del servizio che consente di effettuare depositi e prelievi in modo molto rapido e a condizioni economiche vantaggiose.

