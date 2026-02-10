La quotazione dell’oro in tempo reale avviene sul CME Globex. Per conoscere il prezzo dell’oro in un preciso intervallo di tempo è possibile selezionare il periodo corrispondente. Con poche mosse, quindi, è possibile apprendere le quotazioni dell’oro.

Attenzione: prima di generare confusione, preciso che quando si parla di quotazione oro oggi non si intende il prezzo dell’oro usato. Questo valore rappresenta infatti quello che si paga per la compravendita di monili e preziosi d’oro e non ha nulla a che fare con le quotazioni dell’oro in ambito finanziario.

Nelle pagine correlate si possono inoltre consultare altri tipi di grafico (ad area, a candela e a barre), i dati storici e i nostri articoli riguardanti il metallo prezioso.

Nel grafico il future indica il prezzo dell’oro per oncia previsto dal mercato alla relativa scadenza. La quotazione è espressa in dollari statunitensi.

Massima quotazione oro

L’oro è il principale bene rifugio per gli investitori. Il metallo giallo si apprezza tradizionalmente nei periodi di crisi oppure di elevata inflazione. Il prezzo dell’oro ha raggiunto un record nel settembre del 2011 a circa $1.921 l’oncia.

Nel 2020 il record è stato superato nell’agosto a quota 2.073$ l’oncia. Nel 2020 l’economia globale è stata infatti pesantemente messa a dura prova dalla pandemia di Coronavirus.

Attualmente il prezzo dell’oro risulta in rapida ascesa avendo ormai superato il record di 5.000 dollari l’oncia. Inoltre i record di prezzo vengono battuti con una velocità sorprendente, in un contesto di grande instabilità geopolitica e grave crisi finanziaria. Infine occorre tenere conto della prospettiva sempre più realistica di un’economia globale in cui gli Stati Uniti non ricoprono più un ruolo egemonico incontrastato.

Si può investire indirettamente nell’oro acquistando i titoli delle compagnie aurifere. Per consultare le quotazioni dei maggiori produttori di oro clicca su Titoli auriferi.

Prezzo dell’oro spot

L’oro non è negoziato solamente in borsa attraverso contratti futures. Esiste anche il mercato spot, o a pronti. Si tratta di un mercato OTC (over the counter), che non ha una sede fisica ben precisa. Il prezzo spot dell’oro, stabilito al momento della transazione, viene calcolato in genere sulla media dei prezzi di vendita dei maggiori fornitori internazionali del metallo fisico.

La liquidazione delle operazioni di compravendita è eseguita entro i due giorni lavorativi successivi alla negoziazione. Si può investire nell’oro spot attraverso le piattaforme dei vari broker.

La correlazione oro / dollaro

Visto che l’oro è scambiato in dollari, la sua quotazione dipende fortemente dall’andamento del biglietto verde. Tra i due valori esiste una correlazione inversa, il che significa che quando il dollaro si indebolisce il prezzo dell’oro solitamente aumenta e viceversa.

Ciò si spiega con il fatto che quando il dollaro scende, i proprietari delle altre valute beneficiano di un prezzo d’acquisto più interessante. Di conseguenza la domanda di oro sul mercato sale, il che provoca un rialzo del suo prezzo. Al contrario, quando il dollaro si rafforza, l’oro di solito si deprezza, perché diventa più caro per chi possiede altre valute.

Oro finanziario

Quando si parla di oro è sempre necessario fare una distinzione tra oro fisico e oro finanziario.

Oro fisico, come lascia intendere la stessa parola, altro non sono che i lingotti e le monete d’oro.

Con il termine oro finanziario, invece, si intendono tutti quegli strumenti derivati che consentono di investire sull’andamento della quotazione dell’oro.

La grande differenza tra oro finanziario e oro fisico è appunto questa: con l’oro finanziario si investe sulle oscillazioni delle quotazione dell’oro, con l’oro fisico, invece, l’investimento riguarda proprio il possesso fisico del metallo giallo. Investire in oro finanziario attraverso gli strumenti derivati è molto più semplice che investire in oro fisico. In questo secondo caso, infatti, è necessario anche preoccuparsi di come custorire lingotti e monete dell’oro. Questo problema, ovviamente, non si pone neppure nel caso dell’oro finanziario.

Quando parliamo di oro finanziario il riferimento è ai futures e ai Contratti per Differenza. Entrambi sono strumenti derivati ma mentre i futures sull’oro hanno un meccanismo di funzionamento, fare trading sull’oro con i CFD è molto più alla portata di tutti.

I Contratti per Differenza permettono di approfittare di quella che è una caratteristica fondamentale dell’oro ossia l’altà volatilità. Come è possibile notare anche dal grafico relativo all’andamento del metallo giallo, nell’arco di un anno l’oro mette a segno numerosi movimenti di prezzo.

Fare speculazione sull’oro con il trading di CFD significa appunto tentare di trarre profitto di tale situazione. L’oro, come tutte le materie prime, è capace di regalare anche oscillazioni molto repentine di prezzo a causa di tutta una serie di market mover. Per questo motivo l’oro finanziario è anche ideale per investire nel breve termine se si sanno cogliere i giusti segnali trading.

Come investire in oro finanziario con i CFD

La prima cosa che devi sapere è che investire in oro finanziario con i CFD è oggi la sola strada percorribile se si vuole scommettere sull’andamento dell’oro da casa con il proprio PC. Logicamente è anche possibile investire in oro finanziario con i CFD attraverso il mobile trading ossia con il proprio smartphone. Tutto questo può essere fatto grazie alle piattaforte dei migliori broker.

C’è quindi una ragione di utilità per la quale per guadagnare con l’oro finanziario sono preferibili i CFD ma non si tratta solo di questo. SSe vai a guardare le quotazioni dell’oro, ti potrai rendere conto che comprare oro ai prezzi attuali non è proprio un gioco da ragazzi. Anche nel caso in cui ci sia la situazione più tranquilla possibile da punto di vista geopolitico, il prezzo dell’oro è sempre proibitivo. Niente paura, però, perchè se decidi di investire coi i CFD potrai utilizzare la cosiddetta leva finanziaria. Nessun broker per investire sull’oro ti chiederà di pagare un prezzo pari alle quotazioni del momento del metallo giallo. Grazie alla leva, infatti, comprerai un CFD sull’oro e non oro vero e proprio.

Quelli che ho appena citato sono i vantaggi di un investimento in oro finanziario con i CFD. Si tratti di punti di forza generali che riguardano ossia tutti i broker. Tutte le piattaforme trading consentono di fare trading online sull’oro usando la leva finanziaria e operano con il proprio Pc.

È poi ovvio che voci come spese e commissioni variano da broker a broker. La scelta della piattaforma trading è molto importante perchè è sempre necessario trovare quegli strumenti con i quali ci si sente più a proprio agio. Nessuna scelta affrettata quindi ma un lento esame.

Per scegliere la migliore piattaforma traging per investire sull’oro finanziario, il consiglio è quello di confrontare sempre le offerte di più broker. Questa operazione può essere fatta a costo zero grazie ai conti demo. Tutti i broker ti consentono di investire sull’oro attraverso i CFD in modalità demo senza spese.

Quando si parla di investire in oro finanziario con il trading di CFD non ci si riferisce solo ad un guadagno conseguente all’aumento delle quotazioni del metallo giallo. Ti spiego meglio. È logico che tu abbia pensato che per guadagnare sull’oro sia necessario che il prezzo dell’oro aumenti.

Ebbene questo principio (inedoragabile se si parla di oro fisico) non vale nel caso dell’oro finanziario. Grazie al trading di CFd puoi infatti guadagnare sull’oro anche se il prezzo dell’asset dovesse scendere. E’ sufficiente, infatti, andare short ossia scommettere su un calo delle quotazioni dell’oro.

Prezzo oro Oggi in tempo reale: grafico quotazione

Trading di CFD sull’oro finanziario

Il trading di CFD sull’oro è una delle strada da seguire sia se si punta a trarre profitto sul lungo termine che nel caso in cui l’obiettivo è invece il profitto sul breve termine (addirittura alcune volte brevissimo termine). Grazie al trading di CFD sull’oro, quindi, puoi preparare sia una strategia di investimento di lungo termine sull’oro che una strategia di investimento di breve termine.

Con il trading di CFD, il guadagno (o la perdita) è sempre dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita del contratto sull’oro.

In generale per trattare i CFD sull’oro deve prendere in considerazione i seguenti fattori:

l’andamento del cambio Euro Dollaro (come regola vale il principio per cui quando il Dollaro sale, l’oro tende a deprezzarsi mentre’quando il dollaro scende l’oro tende ad apprezzarsi.

(come regola vale il principio per cui quando il Dollaro sale, l’oro tende a deprezzarsi mentre’quando il dollaro scende l’oro tende ad apprezzarsi. le notizie economiche più importanti ossia i market mover

i dati relativi alla crescita economica mondiale e in modo particolare all’andamento dell’industria

