Quando si parla di Borsa del Giappone, il riferimento va subito all’indice Nikkei. Gli italiani che investono sull’andamento dell’indice Nikkei non sono tanti ma conoscere le variazioni di prezzo del Nikkei 225 è essenziale per avere un segnale concreto su quella che potrebbe essere l’apertura di Borsa Italiana e delle altre borse europee.

In considerazione dei fusi orari, il dato sull’indice Nikkei arriva infatti nel premarket dei mercati europei. L’apertura delle borse europee, quindi, è per forza di cose condizionata da quello che è successo sulla borsa di Tokyo che, a sua volta, è influenzata dalla chiusura di Wall Street.

Per questo motivo è sempre consigliabile restare aggiornati sull’indice Nikkei seguendo l’andamento degli scambi in tempo reale sul grafico.

Sul web è facile trovare grafico real time sull’indice Nikkei ma, spesso, si tratta di curve che dicono poco al di là del trend del momento. Il grafico che il nostro sito propone in basso, invece, può essere personalizzata e ciò consente di avere a disposizione strumenti aggiuntivi per impostare la propria attività di trading.

Quotazione indice Nikkei oggi – grafico in tempo reale

Avendo ben presente l’andamento del paniere di riferimento della borsa di Tokyo, possiamo entrare nel vivo di questa guida. Le domande a cui daremo risposta sono quelle classiche che gli investitori si pongono e quindi:

Cosa è l’indice Nikkei?

Da quali azioni è composto?

Quali sono le notizie che influenzano l’andamento del Nikkei?

Indice Nikkei cosa è

L’indice Nikkei è l’indice azionario più importante della borsa di Tokyo e include ben 225 azioni. Volendo fare un’analogia, il Nikkei può essere rapportato con l’indice Dow Jones di Wall Street. In entrambi i casi si tratta, infatti, di indici ponderati in base al prezzo. Questo significa che nel calcolo del valore dell’indice viene attribuito un peso più ampio alle società che presentano un prezzo più elevato. L’indice Nikkei, detto anche Nikkei Stock Average, è un titolo indice di mercato del Tokyo Stock Exchange (TSE) e viene calcolato ogni giorno dal quotidiano Nihon Keizai Shinbun (The Nikkei).

La storia dell’indice Nikkei ha inizio nel 1950. Un anno importante per il Nikkei è stato il 2010. A partire da quella data, infatti, il Nikkei viene aggiornato ogni 15 secondi durante le sessioni di negoziazione. Il Nikkei 225 Futures, introdotto a Singapore Exchange (SGX) nel 1986, l’Osaka Securities Exchange (OSE) introdotto nel 1988 e il Chicago Mercantile Exchange (CME) nato 1990, rappresentano indici dei futures a livello mondiale.

Nikkei azioni composizione

Un argomento molto interessante è quello relativo alla composizione. Quali sono le azioni che compongono l’indice Nikkei? Conoscere i titoli che fanno parte di un determinato indice azionario, significa anche avre un’idea di quello che è il peso di quell’indice rispetto ai mercati mondiali. L’indice Nikkei della borsa di Tokyo è formato, come lascia intendere la stessa denominazione da ben 225 società quotate. Non si tratta di un indice settoriale anche perchè sono presenti i titoli delle società quotate più importanti di tutti i comparti. I settori che trovano rappresentanza nell’indice Nikkei 225 sono i seguenti:

servizi

gas

energia elettrica

comunicazione

magazzinaggio

trasporto aereo

trasporto marittimo

trasporto terra

ferrovie e bus

immobiliare

assicurazione

sicurezza

banche

retail

compagnie di trasporto

costruzione

miniere

pesca

manifattura

automobili

cantieri navali

macchinari elettrici

metalli non ferrosi

miniere

prodotti in acciaio

vetro e ceramica

gomma

petrolio e carbone

farmaceutica

chimica

carta

tessile

alimentazione

Come si può vedere da questo elenco, l’indice Nikkei racchiude tutta la fiorente economica nipponica.

Obiettivamente non c’è lo spazio per elencare, uno per uno, tutti i titoli che compongono il Nikkei 225. Tuttavia siamo in grado di mettere a disposizione dei nostri lettori un utile strumento attraverso il quale è possibile conoscere, per un preciso intervallo di tempo, quale è il sentiment prevalente sul Nikkei. Questa terza informazione può rivelarsi molto utile per capire dove si sta concentrando, per quel dato momento, l’attenzione del mercato.

Come investire sull’Indice Nikkei?

Puoi investire su ogni singola azione dell’indice Nikkei non solo in modo tradizionale, ossia attraverso la compravendita di azioni, ma anche mediante il trading di CFD. I Contratti per Differenza sono uno strumento di tipo derivato. In pratica, attraverso i CFD, non comprerai le azioni del Nikkei, ma solo un asset derivato che comunque riproduce l’andamento del sottostante.

Vuoi fare trading sulle azioni giapponesi del Nikkei ma non sai come cominciare? Prendi in considerazione la possibilità di iniziare a fare trading sulle azioni del Nikkei con il broker eToro, piattaforma social trading pluripremiata.

Oggi eToro ti offre gratis il conto demo per iniziare ad investire sulle azioni giapponesi. Tra l’altro, sempre dalla stessa piattaforma poi anche investire in tanti mercati come materie prime o Forex. Oltre che sulle singole azioni giapponesi, è possibile investire anche sull’intero indice Nikkei attraverso i CFD.

Apri quindi un conto demo eToro, puoi farlo direttamente dal link indicato sotto.

Indice Nikkei da cosa è influenzato

L’andamento dell’indice Nikkei è influenzato da una serie di fattori che è necessario sempre tenere in debita considerazione quando si vuole provare a definire delle strategie di investimento. L’elemento che maggiormente caratterizza l’andamento dell’indice Nikkei è rappresentando…dallo stato di salute dell’economia e dall’andamento dell’indice Dow Jones a Wall Street. Solitamente se l’indice americano Dow Jones chiude in forte ribasso, anche il Nikkei farà altrettanto.

Inoltre, poichè l’economia del Giappone è tutta basata sulle esportazioni, dati macro Usa deludenti possono avere un impatto sull’andamento del Nikkei sulla borsa di Tokyo. Questo avviene perchè il più grande paese che importa dal Giappone sono appunto gli Stati Uniti. Non c’è però solo lo stato di salute dell’economia Usa tra i fattori che influenzano l’andamento dell’indice Nikkei. I dati storici hanno dimostrato che il più importante indice azionario giapponese è molto influenzato anche da aventi mondiali catastrofici come le guerre, i terremoti o comunque i disastri naturali.

In considerazione di questi elementi, ci deve riconoscere che investire sull’indice Nikkei presenta un certo livello di rischio. L’Asia e il Giappone sono lontani dalle dinamiche europee e per questo è necessaria una buona conoscenza dell’economia giapponese e di quella Usa per puntare sulla borsa di Tokyo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com