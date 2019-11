eToro opinioni recensioni e demo piattaforma trading online: funziona?

Recensione eToro broker Forex CFD Trading: piattaforme disponibili, conto demo, prelievo, vantaggi e svantaggi

Il broker eToro rappresenta uno degli intermediari più rappresentativi del social trading. eToro è noto, oltre che per la possibilità di scambiare opinioni con gli altri traders, anche per la funzione Copy Trader. In pratica con questo intermediario è possibile non solo fare trading di Cfd su tantissimi assets e mercati disponibili in modo tradizionale ma anche copiando quelle che sono le strategie degli altri investitori. Quindi, da un lato, la possibilità di usare il broker come un social tradizionale, e dall'altro la possibilità di copiare i traders eToro più bravi, fanno di questa piattaforma una delle più utilizzate a mondo.

Come sempre avviene quando si è dinanzi a broker di successo. la notorietà determinata spesso molta confusione. E' appunto per questo motivo che c'è la necessità di una recensione eToro che sia il più possibile chiara e oggettiva.

In questa guida su come funzione eToro non forniremo delle opinioni soggettive ma punteremo invece su istruzioni di tipo operativo. L'obiettivo è conoscere le caratteristiche di eToro e capire come fare trading (CFD e Forex) su eToro. Descriveremo la sezione Mercati e la sezione Persone e quindi passeremo in rassegna le varie piattaforme disponibili. L'obiettivo è quello di capire se questo broker può essere inserito nella lista dei migliori broker e se fare trading con eToro conviene.

eToro social trading opinioni

Il social trading va in direzione contraria a quella che è la filosofia alla base delle stesso concetto di trading online. Per definizione il Forex e Cfd trading è asociale. Chi sceglie di investire in borsa online, infatti, è solo con il proprio dispositivo e la sua piattaforma trading. La stragrande maggioranza dei broker, infatti, non mette a disposizione spazi per l'interazione tra gli utenti. La filosofia di eToro è completamente diversa. L'obiettivo dichiarato del broker, infatti, è quello di creare le condizioni affinchè si sviluppi una comunità di traders. E' in questo contesto che vanno inquadrate le tante funzionalità "stile social network" che sono presenti su eToro.

Effettuando l'accesso anche in modalità demo e cliccando su un asset qualsiasi, si aprirà una pagina con tutti i commenti degli utenti interessati a quel mercato o che hanno già investito su quel mercato. Su eToro chiunque può leggere e scrivere commenti oltre poter richiedere l'amicizia e quindi entrare in contatto "privato" con gli altri iscritti. Il social trading eToro funziona proprio come un social network.

eToro è affidabile?

Da quello che abbiamo detto in precedenza, potrebbe scaturire un'idea sbagliata del broker in oggetto. Se questo intermediario funziona come un social, allora esso è un gioco. Da qui le varie domande eToro è una truffa? eToro è legale in Italia? Per essere chiari diciamo subito che eToro è affidabile e sicuro. L'affidabilità deriva dal fatto che sono presenti tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. La sicurezza deriva dalla lunghissima tradizionale che il broker è alle spalle. eToro, infatti, è operativo da tantissimi anni e ha oramai centinaia di migliaia di utenti iscritti. Sono proprio questi numeri che ci permettono di dire che eToro è affidabile.

eToro è autorizzato ad operare dalla CySec per quello che riguarda l'Europa, dalla FCA per quello che riguarda la Gran Bretagna e dalla NFA per quello che riguarda gli Usa. eToro è sicuro, quindi, anche perchè soggetto a continui controlli da parte di enti terzi. Si può stare tranquilli in pratica.

Piattaforme eToro disponibili

Le piattaforme disponibili sono il biglietto da visita dal broker. eToro, per quello che concerne le piattaforme per fare forex e Cfd trading, ha optato per una scelta coraggiosa. E' infatti possibile utilizzare una sola piattaforma. "Tutto in una piattaforma" è del resto uno degli slogan pubblicitari del broker. La piattaforma unica è stata una precisa scelta strategia del broker. Fino ad alcuni anni fa, infatti, i tanti strumenti disponibili viaggiavano in ordine sparso. C'è era ossia l'Open Book e poi, il Mobile Trader per il mobile trading e il Web Trader per il desktop trading da pc fisso. Adesso è tutto concentrato in una sola piattaforma. In pratica, una volta che viene effettuato l'accesso con le credenziali personali, si può operare da qualsiasi dispositivo. L'integrazione del vecchio Open Book rende poi disponibili tutti gli strumenti presenti su eToro ad ogni accesso. L'esperienza sulla piattaforma eToro è quindi completa.

Fa parte di questa precisa strategia della piattaforma unica, l'assenza della famosissima piattaforma MetaTrader4. eToro è uno dei pochissimi broker che non metto a disposizione la MT4. Non è ovviamente un caso. Come evidenziano molte opinioni eToro, la chiusura alla MetaTrader4 va inquadrata all'interno di una strategia tesa ad offrire un servizio completo e totalizzante. Un broker che mira a creare una comunità di traders appassionati del Forex e del trading Cfd, non ti fa andare esternamente come avviene con la MT4. Secondo alcune recensioni, tra gli svantaggi eToro c'è appunto l'assenza della MetaTrader4.

eToro mercati disponibili

Gli assets disponibili per fare trading su eToro sono quelli classici di un broker che opera nel Forex e Cfd Trading. Con eToro è possibile operare sui seguenti mercati:

azioni

valute

criptovalute

commodities (gas naturale, petrolio e alcuni metalli preziosi)

indici azionari di Borsa

ETF (Exchanged Trades Funds)

Spread e commissioni eToro

Uno dei capitali che maggiormente interessano a chi fa trading è quello relativo ai costi e alle commissioni. Su questo aspetto l'offerta di eToro è molto chiara. Il broker, infatti, non applica commissioni all'apertura di un trade poichè gli spread sono soggetti a possibili cambiamenti. In una tabella sono comunque indicati quelli che sono spread minimi. La decisione di eToro di tenersi larga per quello che riguarda la determinazione di spread e commissioni trading deriva da un motivo pratico ben preciso.

Per sua natura, infatti, lo spread tende a variare in base a quelle che sono le condizioni di mercato e alla liquidità disponibile. Appunto per questo motivo potrebbero esserci particolari momenti in cui, a causa appunto delle condizioni di mercato, gli spread possono subire un allargamento rispetto ai valori indicati da eToro per ogni asset.

Per non avere sorprese, la cosa migliore da fare è quella di prestare molta attenzione al momento dell'apertura del trade.

In generale, gli spread eToro oscillano tra 3 e 4 pip e si collocano nella parte alta della classifica dei migliori spread offerti dalle piattaforme trading dello stesso livello di eToro.

Persone eToro

Come avranno rilevato i più attenti investitori, quando si entra nella piattaforma unica eToro, è presente una voce che non troveremo in nessun altro broker. Si tratta delle Persone eToro. Persone (e Mercati) sono le colonne portanti del social trading eToro. In questo paragrafo spiegheremo cosa si intende con il termine Persone eToro e perchè questa sezione del sito eToro è così importante.

Le Persone altro non sono che la totalità dei traders registrati e attivi su eToro. Come abbiamo avuto modo già di accennare questo broker ha come obiettivo quello di creare una community di esperti del trading e quindi è in questo contesto che va inquadrato il ruolo della sezione Persone.

Due sono le funzioni di questa Sezione: trovare amici, come in un vero e proprio social network e avere uno strumento pratico per fare trading semplicemente copiando le scelte di quelli che si ritengono essere i traders eToro più bravi.

La quantità di informazioni a cui si ha accesso cliccando su Persone è notevole. Anzitutto grazie a dei filtri molto accurati (due i criteri di scelta più importanti: paese del trader e assets prevalenti del suo investimento) è possibile selezionare i traders più affini con quelle che sono le proprie caratteristiche. E' questo solo il primo passaggio verso la selezioni dei traders più bravi.

Copy Trader eToro

Il passo da Persone alla funzione Copy Trader è breve. Per essere il più chiari possibile possiamo dire che il Copy Trading eToro è uno strumento che permette di replicare la strategia di altri traders e quindi guadagnare (nel caso in cui tale strategia porti un profitto al suo ideatore) e perdere (se la strategia porta ad un insuccesso al suo ideatore).

Questa definizione risposta molto semplice che spesso e volentieri viene data alla domanda come funziona il Copy Trader eToro ha determinato non pochi malintesi. Molti traders alle prime armi, infatti, hanno pensato di usare il copy trading eToro per provare a guadagnare con il minimo sforzo. Questo approccio è completamente sbagliato. Il Copy Trader, infatti, non è un gioco e anche copiare richiede un livello di preparazione abbastanza alto. Bisogna infatti ricordare che non è eToro ad indicare i traders più bravi da copiare ma saranno invece gli stessi investitori a doverli scovare. Il broker, infatti, si limita a mettere a disposizione tutta una serie di strumenti ma la loro gestione spetta al singolo investitore. Insomma l'utente deve essere bravo a trovare i traders eToro più bravi. Tra i tanti filtri utilizzabili per la ricerca ci sono:

Numero di copiatori : quanti traders copiano quel preciso investitore? Logica vuole che più alto sia il numero dei copiatori, più bravo sia quel trader

: quanti traders copiano quel preciso investitore? Logica vuole che più alto sia il numero dei copiatori, più bravo sia quel trader Profitto: quale è stato il guadagno del trader?

quale è stato il guadagno del trader? Mesi profittevoli: per quanti mesi il trader ha conseguito un profitto?

per quanti mesi il trader ha conseguito un profitto? Investimenti profittevoli: sul totale degli investimenti, quanti sono stati quelli che hanno dato luogo ad un profitto?

sul totale degli investimenti, quanti sono stati quelli che hanno dato luogo ad un profitto? Punteggio di Rischio

Drawdown giornaliero

Drawdown settimanale

Allocazione: su quali asset sono indirizzati gli investimenti del trader?

su quali asset sono indirizzati gli investimenti del trader? Dimensione media: quale è la somma media investita dal trader?

quale è la somma media investita dal trader? Esposizione; quale è l'esposizione attuale del trader?

quale è l'esposizione attuale del trader? Settimane attive: considerato l'anno, in quante settimane il trader è stato attivo?

considerato l'anno, in quante settimane il trader è stato attivo? Investimenti

Impostando tutti i filtri indicati nell'elenco è possibile avere una quantità non indifferente di informazioni utili per scegliere i migliori traders eToro.

Conto demo eToro

Per imparare ad utilizzare i filtri che abbiamo indicato nel precedente paragrafo serve tempo ed esercizio. Questa necessità è confermata da tutte le opinioni su eToro presenti sul web. Paradossalmente è più difficile imparare a copiare le migliori strategie trading su eToro che capire come fare trading in modo tradizionale. E' appunto per questo motivo che il passaggio dal conto demo è obbligatorio. Il conto simulato che il broker mette a disposizione di tutti i propri utenti rispecchia le caratteristiche del conto reale.

Aprendo quindi un conto demo eToro (sono necessari pochissimi step) si hanno a disposizione tutte le funzioni e gli strumenti previsti dal conto reale. Questo significa che sarà possibile consultare i grafici, elaborare strategie trading e anche copiare le mosse dei traders più esperti. Il conto demo eToro può essere usato senza limiti di tempo e questo rappresenta un vantaggio. Per attivare un conto demo eToro è necessario inserire pochissimi dati. L'operatività è quindi immediata.

Conto reale eToro

Il passaggio dal conto demo eToro a quello reale avviene previa autenticazione formale. Quando si apre un conto reale per fare trading su eToro, quindi, è necessario l'invio in scansione di un documento personale di identificazione. Ad ogni modo la procedura è abbastanza veloce e in linea con quella degli altri broker. Una domanda che spesso un investitore è portato a porsi è se è possibile passare (o ripassare) dal conto reale a quello demo. Uno dei grandi vantaggi di eToro riguarda proprio questo punto. Ad ogni accesso, infatti, si può operare in modalità demo o con denaro reale.

Deposito minimo eToro

Per aprire un conto reale su eToro è ovviamente necessario depositare un importo minimo. Una volta questo requisiti non era necessario ma adesso è adottato da praticamente tutti i broker per scoraggiare chi si iscrive alla piattaforme di trading solo per gioco. A seconda di quella che è l'operatività del trader, il deposito minimo eToro è collocabile in una forbice compresa tra 50 e 1000 dollari.

Come depositare su eToro

Prima di aprire un conto demo su eToro, è utile capire quale è il meccanismo per depositare. Per quello che riguarda il deposito, le opinioni su eToro sono tutte positive ed insistono sull'estrema semplicità di gestione di questa fase. Depositare i fondi sul proprio conto eToro è semplicissimo perchè è possibile scegliere tra molti mezzi di pagamento.

Solo per restare ai più conosciuti, è possibile depositare fondi sul proprio conto eToro attraverso carte di credito (Visa, Mastercard, Diner’s Club), China Union Pay, Giropay (Sofortüberweisung), Neteller, Skrill Limited UK, WebMoney, Bonifico bancario, Yandex e PayPal. L'estrema eterogeneità dei sistemi per ricaricare il conto eToro è uno dei vantaggi del broker.

Come prelevare dal conto eToro

Anche prelevare dal conto eToro è molto semplice. A seconda dal sistema di pagamento sono necessarie da poche ore a pochi giorni. Crediamo che siamo importante evidenziare in una recensione su eToro che i propri soldi sono sempre al sicuro. Non ci sono rischi. I fondi sono prelevati mediante lo stesso metodo di pagamento e trasferiti sullo stesso conto usati per il deposito. L'importo minimo prelevabile su eToro è di 20 euro. Sono ovviamente previste delle spese a titolo di commissione che variano a seconda dell'importo prelevato. In particolare:

Prelievo tra 20,00 e 200,00 dollari: 5,00 dollari a titolo di commissione

Prelievo tra 200,01 e 500,00 dollari: 10,00 dollari a titolo di commissione

Prelievo per più di 500,01 dollari: 25,00 dollari a titoli di commissione

Formazione eToro ovvero la Trading Academy di eToro

Per un broker che punta a costruire una vera e propria community di traders, la formazione è un aspetto importantissimo. E' proprio per questo motivo che eToro ha creato la Trading Academy ossia una sorta di laboratorio permanente che offre un'ampia gamma di strumenti d'apprendimento come video, guide e webinar oltre a consigli semplici e alla portata di tutti. Gli strumenti formativi messi a disposizione gratuitamente da eToro sono rivolti sia ai traders esperti che ai principianti. L'obiettivo degli strumenti formativi non è solo quello di fornire spunti per l'elaborazione di strategie concrete ma anche quello di educare alle potenzialità del social trading.

Accanto a questi strumenti di tipo classico, su eToro è poi disponibile anche un blog molto curato e aggiornato. Tutti questi strumenti fanno si che il broker, come evidenziato da tante opinioni dei suoi stessi utenti, si collochi ai primi posti per quello che riguarda l'aspetto formativo.

Assistenza clienti eToro

Il servizio di assistenza clienti eToro presenta vari canali. Oltre ai recapiti telefonici di eToro UK e Broker globale e service center di eToro (logicamente non semplici da raggiungere) è possibile contattare il servizio clienti aprendo un ticket di assistenza nel quale va indicato l'oggetto della richiesta, il tipo di richiesta e la piattaforma. In una recensione su eToro che punta ad essere oggettiva, però, non si può non affermare che prima di aprire un ticket è bene consultare l'archivio delle richieste più frequenti. Come evidenziato da molte opinioni su eToro la risposta alle domande potrebbe infatti essere già li.

Recensione eToro: vantaggi e svantaggi

Stabilire i vantaggi e gli svantaggi di eToro non è semplice anche perchè occorre capire con quali broker eToro può essere raffrontato. Se parliamo di social trading, la piattaforma unica di eToro non è eguali. Tutti gli altri broker che offrono un approccio social ma sono tanti dopo questa piattaforma non possono competere con quella che è stata la loro fonte di ispirazione.

Chiarito questo tra i vantaggi di eToro inseriamo:

piattaforma unica

apertura conto demo facilitata

funzione CopyTrader

quantità di asset disponibili

spread ai livelli più bassi del mercato

deposito minimo alla portata di tutti

Per quello che riguarda invece gli svantaggi di eToro, le uniche obiezioni che ci sentiamo di fare riguardano l'assenza della piattaforma MT4. Per molti traders la MetaTrader 4 è un punto di riferimento irrinunciabile e, appunto per questo motivo, le opinioni su eToro risentono dell'assenza della MT4. Noi abbiamo messo in evidenza in questa recensione il perchè di una scelta che sembra solo impopolare.

