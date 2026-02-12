La guida che spiega in modo semplice come e dove comprare criptovalute - Borsainside

A causa del recente boom delle quotazioni delle criptovalute, una domanda tipica dell’era d’oro delle crypto è tornata ad imporsi sul web: come e dove comprare criptovalute? Questo interrogativo è quasi naturale in considerazione del momento che il settore delle valute digitali sta attraversando. Vediamo allora dove e come comprare criptovalute oggi.

Ovviamente a porsi questa domanda sono sopratutto gli investitori principianti. Chi già in passato ha investito in criptovalute conosce già i canali di acquisto per investire in Bitcoin e altre altcoin. Chi invece fino a ieri non conosceva il meccanismo di funzionamento delle valute digitali, oggi, dinanzi al rally delle crypto, vuole sapere subito come e dove comprare criptovalute.

Proprio per rispondere a questa esigenza di rapidità, proponiamo la guida seguente. Raccomandiamo la lettura di queste istruzioni su come comprare e dove comprare criptovalute soprattutto agli investitori principianti. Per gli altri la presente guida può comunque rappresentare una buona occasione per un ripasso che non guasta mai.

Quali criptovalute comprare oggi?

Prima di analizzare i canali a disposizione per comprare criptovalute, facciamo una precisazione. Abbiamo scelto, non a caso, di titolare la presente guida Come e dove comprare criptovalute e non come e dove comprare Bitcoin, poichè le istruzioni sono sempre le stesse.

È ovvio che, in termini staticisti, l’interesse degli investitori sia rivolto soprattutto al Bitcoin, la regina delle criptovalute. Oggi il livello di capitalizzazione del Bitcoin continua a rappresentare una grossa fetta della market-cap complessiva del settore con Ethereum che segue. Tra le due capitalizzazioni, quindi, non c’è paragone.

Quali sono le deduzioni che possiamo trarre da questi dati? Anzitutto che la maggior parte degli investitori continuerà ad investire sul Bitcoin e in secondo luogo che la maggior parte delle ricerche sul dove e come comprare criptovalute riguardano il BTC.

C’è poi un secondo elemento per il quale il primato del Bitcoin non può nè potrà mai essere messo in discussione. Il BTC è la criptovaluta più stabile rispetto alle altre altcoin. Questo significa che investire sul Bitcoin comporta un livello di rischio più basso poichè la volatilità (e le brutte sorprese) sono più contenute. In poche parole sul Bitcoin si può programmare con più sicurezza una strategia operativa da seguire.

Comprare criptovalute o fare trading: cosa conviene?

In questa guida parleremo soprattutto dei broker regolamentati ossia di quegli intermediari che consentono di fare trading sulle criptovalute in modo sicuro. Prima però di scendere nel dettaglio c’è una domanda preliminare dalla quale non vogliamo sottrarci: ma è meglio comprare criptovalute o fare trading? Cosa conviene di più? Per alcuni è meglio acquistare crypto mentre per altri conviene di più fare trading. Noi ci limitiamo ad evidenziare che si tratta di due forme di investimento sulle criptovalute che sono completamente diverse tra loro.

Sicuramente se si è interessati alla sola speculazione ossia a guadagnare sfruttando la volatilità comprare criptovalute in modo fisico è inutile ed espone da una serie di obblighi che possono essere tranquillamente evitati scegliendo di fare trading sulle criptovalute.

Comprare criptovalute, infatti, implica la conservazione delle stesse in un e-wallet ma poi comprare criptovalute per fare? Non si dimentichi mai che in Italia la possibilità di fare acquisti in Bitcoin è bassa (e quella di comprare pagando in Ethereum, XRP lo è ancora di più).

Scegliendo di comprare criptovalute attraverso il CFD Trading, invece, sarà possibile specupare sull’andamento del prezzo delle stesse scommettendo su un rialzo delle quotazioni (posizioni long) o su un ribasso (posizioni short). I Contratti per Differenza, infatti, sono strumenti di tipo derivato che non implicano un acquisto fisico e quindi non implicano neppure obblighi per l’investitore.

Dove conviene comprare criptovalute

Dove comprare criptovalute nel 2026 – Borsainside

Solitamente quando si vuole comprare un bene si va in un negozio, si sceglie il proprio acquisto, quindi si va alla cassa e si paga. Le criptovalute non sono un bene tangibile (e infatti nessuno ha mai toccato con mano un Bitcoin a differenza, ad esempio, di una moneta da 1 euro). Le criptovalute sono per loro natura solo ed esclusivamente digitali e possono essere comprare sul web o per meglio dire in appositi e particolari negozi che sono presenti solo online.

È proprio per questa particolare loro natura che tanti investitori alle primissime armi si chiedono dove comprare criptovalute. La domanda può sembrare banale ma non lo è se si pensa che non c’è un negozio fisico dove si entra e si comprano criptovalute e non c’è neppure un bancomat sempre fisico dove si inserisce scheda personale e Pin e si prelevano Bitcoin.

Per comprare criptovalute ci sono due strade a disposizione: gli exchange e i broker. Nei prossimi paragrafi parleremo quindi degli unici due luoghi non fisici dove acquistare criptovalute.

Comprare criptovalute sugli exchange

Grazie alla carta di credito o prepagata (e quindi a denaro reale!) è possibile comprare criptovalute sugli exchange. I più importanti exchange sono Coinbase e Binance, quest’ultimo molto fornito e in continua crescita. Un’alternativa agli exchange classici è PrimeXBT che consente anche il trading avanzato su altri mercati.

Attenzione perchè ci sono exchange per comprare criptovalute e ci sono exchange solo per scambiare criptovalute con altre crypto. Su questi exchange di scambio è ad esempio possibile convertire Bitcoin con Ethereum e così via. Il meccanismo in questo secondo caso non è semplice perchè spesso è necessario prima comprare Bitcoin su altro exchange e poi procedere con il trasferimento di BCT nell’exchange di sole criptovalute.

Per alcuni investitori comprare criptovalute in questo modo non è affatto semplice. Se si hanno difficoltà ad usare gli exchange, allora, forse, è consigliabile prendere in considerazione la seconda strada per comprare criptovalute: quella dei broker.

Comprare criptovalute su Binance

Quando parliamo di exchange per comprare criptovalute, il pensiero va subito a Binance. E’ questo l’exchange più utilizzato al mondo. Il motivo del suo successo è molto semplice: Binance non si limita ad offrire ai suoi clienti un ambiente per la compravendita di tantissimi crypto-asset (dai più famosi a quelli di nicchia) ma offre anche tantissimi strumenti aggiuntivi per vivere fino in fondo la propria crypto-esperienza. Ad esempio:

Il segreto del successo di Binance è anche dovuto all’estrema semplicità di utilizzo della piattaforma fornita dall’exchange per consentire agli investitori di comprare criptovalute. Tutte le piattaforme disponibili sono accessibili sia da desktop che da mobile, tramite un’app per Android e iOS disponibili sugli store ufficiali.

La procedura di registrazione è molto semplice ed è tutta gratuita. Una volta eseguita la registrazione (serve il via libera del team di controllo che procederà alla validazione dei documenti) è necessario effettuare un primo deposito iniziale tramite bonifico bancario o carta di credito. Completato questo passaggio è possibile avere accesso alla piattaforma di trading, “luogo” dove vendere e comprare criptovalute a seconda delle fluttuazioni di mercato.

Comprare criptovalute con Bitpanda

Iniziamo questa rassegna sui migliori exchange per comprare crypto partendo da Bitpanda (qui la recensione completa). La scelta di partire dalla piattaforma nata in Austria nell’oramai lontano 2014 e da tempo presente in Italia non è casuale ma deriva dal fatto che essa presenti delle caratteristiche che la rendono unica nel panorama degli exchange più evoluti.

Bitpanda, infatti, non è semplicemente un exchange crypto ma è anche una piattaforma per la negoziazione, attraverso strumenti derivati, di asset che con quelli digitali non centrano assolutamente nulla come le materie prime, le azioni e gli ETF.

Per quello che riguarda le criptovalute (ce ne sono oltre 450 disponibili) è possibile iniziare ad investire a partire da 1€ ed effettuando un deposito minimo sul conto di appena 10€. Proprio queste soglie così basse hanno reso Bitpanda l’ideale per gli investitori che hanno poca esperienza e un capitale molto limitato per iniziare. Sempre in relazione alle valute digitali, sono poi presenti anche una serie di funzionalità utili e molto interessati come la possibilità di fare staking e di guadagnare così ricompense settimanali e la possibilità di spendere fondi direttamente dal proprio portafoglio grazie alla Bitpanda VISA Card.

Sempre le criptovalute, poi, possono anche essere inserite in un piano di accumulo di capitale automatico che permette di generare reddito nel corso del tempo. Nulla toglie che le crypto all’interno del piano di accumulo possano essere affiancate agli altri mercati disponibili in modo tale da poter ottenere la massima diversificazione possibile.

Per comprare criptovalute su Bitpanda si può usare sia la piattaforma web che è l’ideale per chi vuole operare sui mercati in modo diretto dal proprio browser senza la necessità di dover effettuare download, che attraverso app mobile disponibile sui dispositivi iOS e Android. In alternativa è possibile usare anche l’applicazione di trading desktop per utenti Windows e Mac. In generale (e questi sono due altri punti di forza), la piattaforma Bitpanda è semplice da usare e molto chiara per i principianti, tuttavia chi volesse intraprendere un’esperienza di trading che sia la più completa possibile dovrebbe orientarsi sull’applicazione di trading desktop

A proposito di vantaggi, Bitpanda è uno dei pochi exchange (anche se abbiamo visto essere molto di più di un semplice exchange) che garantisce l’assistenza clienti in italiano. Per gli investitori più avanzati, poi, è proprio l’ideale visto che le commissioni sono più basse.

In questo periodo, poi, Bitpanda regala ai nuovi iscritti che effettuano un deposito minimo di 100€ un bonus di 50€. Anche per questa ragione, dal nostro punto di vista, è il miglior exchange per comprare crypto (e non solo).

Comprare criptovalute sui broker

Quali sono i migliori broker per investire in crypto-asset – BorsaInside

Una precisazione giusto per mettere in chiaro un concetto e non tornarci più su: in questo paragrafo parleremo solo dei broker autorizzati. Su BorsaInside non c’è spazio per quei broker che sono privi di autorizzazione e quindi non sono affidabili, visto che dietro di loro si nascondono molto spesso delle vere e proprie truffe. Stai alla larga dai broker non autorizzazioni per comprare criptovalute.

Gli intermediari che abbiamo scelto per comprare criptovalute sono famosissimi e hanno milioni di clienti in tutto il mondo: si tratta di eToro, Dukascopy. Per ampliare il ventaglio di offerte abbiamo anche selezionata una banca. Non si tratta di un istituto qualsiasi ma della banca con la migliore piattaforma di trading in Italia ossia Fineco.

Le tre soluzioni che analizzeremo nei prossimi paragrafi hanno tutte lo stesso minimo comun denominatore: si tratta di società che consentono di fare trading in modo indiretto ossia senza il possesso reale delle criptovalute. Ciò avviene grazie a strumenti di tipo derivato come i CFD (Contratti per Differenza). Non solo ma tutti e tre i broker di cui parleremo permettono anche di investire in crypto per mezzo degli ETF.

Come comprare criptovalute su Dukascopy

Tra i broker che offrono la possibilità di fare trading sulle criptovalute c’è Dukascopy. Le crypto disponibili per il trading su Dukascopy sono tantissime a partire ovviamente dal Bitcoin. Attenzione perchè stiamo parlando di un broker che offre CFD non solo sulle criptovalute.

Per fare trading sui CFD legati alle criptovalute con Dukascopy è necessario accedere al proprio conto e quindi scegliere la criptovaluta su cui investire. Successivamente è necessario cliccare su vendi o su acquista a seconda di quelle che sono le proprie previsioni. Si aprirà una posizione long sul CFD se si pensa che la criptovaluta salità di prezzo mentre si attiverà una posizione short se si ritiene che il prezzo calerà. È proprio questo uno dei più grandi vantaggi del CFD Trading sulle criptovalute: la possibilità di trarre profitto anche in caso di calo.

Dukascopy per fare trading sulle criptovalute ti fornisce due ulteriori vantaggi. Il conto demo gratis per imparare ad operare senza il rischio di perdere denaro reale è il primo dei vantaggi. Grazie alla demo avrai tutto il tempo di cui hai bisogno per capire come fare trading sulle criptovalute. Operando in modalità demo potrai inserire i tuoi ordine di vendita o di acquisto ma anche usare grafici, inserire indicatori e fare analisi tecnica.

Il secondo vantaggio che Dukascopy di offre per fare trading sulle criptovalute riguarda la possibilità di usare i grafici interattivi, che ti fanno comprendere in maniera più trasparente qual è il trend in corso e capire meglio quali opportunità possono esserci.

Ecco, in sintesi, le caratteristiche del trading sulle criptovalute con Dukascopy:

Posizioni Long & Short

Trading con leva finanziaria

Totale sicurezza

Massima riduzione del rischio

Garanzia sui fondi depositati

Come comprare criptovalute su eToro con i CFD

Anche sul broker eToro è possibile fare trading sulle criptovalue attraverso i Contratti per Differenza. Giusto per rinfrescare un attimo la memoria ricordiamo che eToro è broker affidabile, sicuro e autorizzato. Questo significa che è possibile investire sulle criptovalute in tutta sicurezza mettendosi al riparo da tante truffe sul Bitcoin che spesso occupano le pagine dei giornali.

In questo paragrafo parleremo di come investire sulle criptovalute con eToro attraverso i CFD. La puntualizzazione è d’obbligo poichè con eToro è anche possibile comprare criptovalute in modo diretto ossia senza i CFD grazie all’exchange eTorox.

Al pari di quanto detto in precedenza con l’altro broker, fare trading sulle criptovalute attraverso i CFD con eToro significa scommettere su un rialzo o su un ribasso dei prezzi. Questo è il trading online classico ma necaso di eToro parliamo di social trading ossia della possibilità di confrontarsi con gli altri traders come in un vero e proprio social. È questo un vantaggio importante di eToro in quanto ti permette di scambiare idee su quali criptovalute comprare e come investire.

Altro vantaggi è la funzione Copy Trading attraverso la quale è possibile semplicemente copiare le mosse dei traders più bravi. In pratica eToro permette di guadagnare replicando le mosse dei migliori invesitori. Operativamente è sufficiente trovare i trader più bravi sulle criptovalute (ci sono tanti strumenti a disposizione per realizzare questa operazione) e replicare la loro strategia.

La cosa fantastica è che puoi provare la funzione Copy Trading eToro sulle criptovalute anche in modalità demo. In questo modo avrai la possibilità di imparare non solo a fare trading sulle criptovalute ma anche di imparare a copiare.

Apri quindi con pochi click il tuo conto demo eToro e inizia a fare trading su tante criptovalute.

Con Fineco tre modi per fare trading sulle criptovalute

Lo abbiamo già anticipato in precedenza: accanto ai su broker primi della classe, c’è anche una banca che consente di investire in criptovalute. Si tratta di Fineco che tutti conoscono non solo per il conto corrente ricco di funzionalità ma anche per l’ampiezza dei servizi di trading. Con Fineco è possibile fare trading su tantissimi mercati di tutto il mondo e ovviamente non possono mancare le criptovalute.

Tre sono le opzioni che Fineco mette a disposizione dei suoi clienti per investire in crypto-asset. Come nel caso dei broker citati in precedenza ci sono i CFD grazie ai quali è possibile fare trading a leva sia in modalità long che short (quindi speculando sia al rialzo che al ribasso) ma in più ci sono gli ETP e le opzioni Knock Out.

Per quello che riguarda il primo strumento è possibile fare trading su ETP (acronimo di Exchange Traded Products) con sottostante Bitcoin, Ethereum e Ripple, nei mercati regolamentati e a prezzi sempre trasparenti. Ad esempio se l’obiettivo del trader è quello di speculare al rialzo sul prezzo del Bitcoin allora è possibile comprare ETP con questo sottostante senza dover aprire nessun portafoglio dedicato. Il vantaggio è che tutta l’operatività avviene direttamente da conto Fineco.

Inoltre (terza soluzione) è anche possibile fare trading con le Knock Out Options con sottostante CFD sui Futures su Bitcoin ed Ethereum. In questo caso è necessario scegliere l’opzione UP se le attese sono per un rialzo del prezzo della crypto che fa da sosttostante oppure Down se invece le previsioni sono per un ribasso. Grazie alla barriera (Stop Loss Garantito) in caso di esito negativo dell’investimento, non si perderà comunque più del capitale investito.

Per quello che riguarda le tipologie di conto che Fineco offre ce ne sono due: quello standard che comprese i servizi bancari e di trading ed ha un canone mensile fisso e quello di solo trading senza servizi bancari ma senza costi fissi.

