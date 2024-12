Binance Earn

Se stai leggendo questo articolo è perchè eri alla ricerca di informazini su come usare Binance Earn o come poter utilizzare questa piattaforma per poter guadagnare rendite vere. E si perchè il grande vantaggio di Binance Earn è proprio la possibilità di poter guadagnare con le criptovalute. Addirittura (ed è proprio questo il vero valore aggiunto) non c’è solo modo per poter generare una rendita ma addirittura più di uno. Probabilmente la grande popolarità di Binance Earn deriva proprio da questo.

Ebbene hai deciso anche tu di unirti alla schiera dei tantissimi investitori che già utilizzano Binance Earn per guadagnare con le criptovalute? In questa guida spiegheremo come fare. Poichè l’argomento, da un punto di vista tecnico, può essere ostico, utilizzeremo un linguaggio più semplice in assoluto. Se sei un crypto-trader alle prime armi e non hai mai fatto trading sulle criptovalute ti consigliamo di leggere due nostre guide:

Inoltre poichè la guida tratta un argomento che ha direttamente a che fare con il famoso exchange, è consigliabile anche aprire un account Binance in modo tale da conoscere più da vicino i vari strumenti che la piattaforma mette a disposizione.

Binance Earn cosa è in pillole

Binance Earn è una piattaforma che ti consente di guadagnare con le criptovalute attraverso diversi sistemi e diverse opportunità. In alcuni casi i sistemi sono di tipo garantito mentre in altri casi si tratta di modalità capaci di generare un rendimento anche elevato.

Grazie a questa sua caratteristica, Binance Earn è adatto sia agli investitori principianti da poco iscritti alla piattaforma che a chi è a caccia di guadgani più alti assumendo però un livello di rischio maggiore.

A titolo di esempio, Binance Earn consente di:

ottenere rendimenti prevedibili con capitale garantito bloccando temporaneamente le stablecoin

ottenere rendimenti più alti della media (ma correndo maggiori rischi) ricorrendo allo staking di crypto-monete

Insomma con Binance Earn tutto è possibile ed è per questo motivo che in tanti hanno scelto di usare questa piattaforma per guadagnare con le criptovalute.

In sintesi: Binance Earn può essere ritenuto una sorta di hub ufficiale dell’exchange dove sono concentrate tutte le possibilità di guadagno disponibili per le criptovalute detenute. A prescindere dalla specificità dei singoli sistemi, tutti hanno lo stesso minimo comun denominatore nella possibilità di generare delle rendite senza vendere gli asset.

Teoricamente il discorso abbastanza chiaro. Ma praticamente? Lo vedremo nel prossimo paragrafo.

Come funziona Binance Earn

Una volta effettuata la registrazione, deve essere effettuato un deposito sul wallet personale. A questo è tutto pronto per iniziare ad usare Binance Earn.

Per farlo è sufficiente andare sul menu Finanza dell’exchange e da lì cliccare proprio su Binance Earn.

L’hub è molto semplice da navigare. Dal menu a tendina è sufficiente selezionare la criptovaluta di proprio interesse. Eseguita questa operazione, sarà possibile subito vedere come si può generare una rendita passiva sull’asset scelto. L’hub, infatti, consente di scegliere tra tantissimi prodotti finanziari in criptovaluta come:

Savings,

Staking,

Launchpool,

BNB Vault

Staking ETH 2.0.

Ciò che devi fare è semplicemente selezionare uno di questi sistemi e trasferire fondi sulla soluzione scelta. Un passaggio eseguibile con pochissimi click che consente subito di iniziare a guadagnare.

A prescindere da quello che è il prodotto scelto, l’attivazione del servizio dà sempre lo stesso esito: i fondi piazzati su quella posizione, vengono bloccati. Ovviamente potrai poi sbloccarli e ritirarli nel momento in cui dovessi decidere di chiudere l’operazione.

Tutto resta sempre il tuo controllo con Binance Earn anche perchè già dal giorno successivo al versamento è possibile vedere a quanto ammonta il guadagno generato. Come abbiamo già detto in precedenza, i pfofitti variano a seconda dal grado di rischio. Tutto comunque è indicato in dashboard.

Come guadagnare con Binance Earn: i servizi possibili

La possibilità di guadagnare con Binance Earn e quindi l’ammontare della rendita ottenibile sono strettamente connessi con il tipo di servizio scelto e applicato sulla criptovaluta detenuta. Nell’elenco seguente sono indicate le caratteristiche dei vari servizi presenti sull’hub a partire da quelli che generano guadagni stabili con rischi bassi.

Binance Earn Savings : si dividono in risparmi flessibili, risparmi bloccati e risparmi per attività . Tutti e tre i Saving non presentano commissioni e vincoli. Di contro il rendimento che è possibile ottenere resta molto contenuto soprattutto rispetto agli altri prodotti a disposizione. Ci sono alcune differenze tra i tre tipi di Savings. Ad esempio i risparmi flessibili possono essere sempre prelevati mentre nel caso di risparmi bloccati, nel momento in cui vengono trasferite le criptovalute, è necessario specificare il periodo del blocco scegliendo tra 7 giorni, 14 giorni, 30, 90 giorni. Più lungo è il periodo di blocco, maggiore è il rendimento che si ottiene. I risparmi per attività sono invece delle proposte di Binance su una specifica criptovaluta. Si tratta di iniziative limitate che non sempre possono essere disponbili. Le possibilità di esaurimento, infatti, sono molto alte. Sei interessato ad utilizzare lo strumento Earn Savings e guadagnare una rendita grazie alle criptovalute? Apri un accuont personale sull’exchange Binance da qui .

: si dividono in . Tutti e tre i Saving non presentano commissioni e vincoli. Di contro il rendimento che è possibile ottenere resta molto contenuto soprattutto rispetto agli altri prodotti a disposizione. Ci sono alcune differenze tra i tre tipi di Savings. Ad esempio i risparmi flessibili possono essere sempre prelevati mentre nel caso di risparmi bloccati, nel momento in cui vengono trasferite le criptovalute, è necessario specificare il periodo del blocco scegliendo tra 7 giorni, 14 giorni, 30, 90 giorni. Più lungo è il periodo di blocco, maggiore è il rendimento che si ottiene. I sono invece delle proposte di Binance su una specifica criptovaluta. Si tratta di iniziative limitate che non sempre possono essere disponbili. Le possibilità di esaurimento, infatti, sono molto alte. Sei interessato ad utilizzare lo strumento Earn Savings e guadagnare una rendita grazie alle criptovalute? . Binance Earn Staking : due tipologie possibili, lo staking bloccato e lo staking DeFi. Attraverso il primo sistema è possibile mettere in staking criptovalute che presentano come algortimo di consenso la proof of stake. Sono previste ricompense per i vincoli delle valute in un wallet. Concretamente si tratta di un semplice trasferimento di valute non vincolato e comunque circoscritto alle coin che usano come algoritmo di consenso la proof of stake.

: due tipologie possibili, lo staking bloccato e lo staking DeFi. Attraverso il primo sistema è possibile mettere in staking criptovalute che presentano come algortimo di consenso la proof of stake. Sono previste ricompense per i vincoli delle valute in un wallet. Concretamente si tratta di un semplice trasferimento di valute non vincolato e comunque circoscritto alle coin che usano come algoritmo di consenso la proof of stake. Binance Earn Launchpool : basato su token lanciati di recente, l’earn launchpool permette di maturare una rendita in modo automatico. Infatti è sufficiente depositare in un pool dei BNB e in alternativa dei BUSD. Una volta effettuato il deposito è semplicemente necessario attendere la data di scadenza. A quel punto parte il riscatto delle ricompense che, in alcuni casi, può essere molto consistente.

: basato su token lanciati di recente, l’earn launchpool permette di maturare una rendita in modo automatico. Infatti è sufficiente depositare in un pool dei BNB e in alternativa dei BUSD. Una volta effettuato il deposito è semplicemente necessario attendere la data di scadenza. A quel punto parte il riscatto delle ricompense che, in alcuni casi, può essere molto consistente. Binance Earn BNB Vault : è uno strumento di aggregazione con rendimento flessibile che permette di guadagnare dai propri BNB sfruttando fino in fondo tutte le risorse di Launchpool, Savings e DeFi Staking.

: è uno strumento di aggregazione con rendimento flessibile che permette di guadagnare dai propri BNB sfruttando fino in fondo tutte le risorse di Launchpool, Savings e DeFi Staking. Binance Earn Staking ETH 2.0: con questo sistema si entra nell’ineplorato. Ethereum 2.0, infatti verrà sviluppato nei prossimi anni e quindi oggi non si può parlare di staking su Ethereum. Premeso questo, l’exchange Binance consente di usare già oggi una sorta di soluzione intermedia ricorrendo alla quale è possibile mettere in staking gli ether e in cambio avere dei BEth. In questo modo si ottiene una rendita che è uguale a quella dell’APY di Ethereum 2.0. Lo Staking di ETH 2.0 presenta un livello di rischio limitato e un alto rendimento.

Tabella Riassuntiva di Binance Earn

Prodotto Descrizione Durata Rendimento Stimato (APR) Simple Earn Permette di guadagnare interessi sulle criptovalute depositate, con opzioni flessibili o bloccate. Flessibile o Bloccata Variabile in base all’asset e alla durata Dual Investment Offre l’opportunità di ottenere rendimenti elevati senza commissioni di trading, con la possibilità di acquistare o vendere criptovalute a un prezzo predeterminato in una data futura. Fissa (a breve termine) Potenzialmente elevato, ma variabile Staking ETH 2.0 Consente di partecipare allo staking di Ethereum 2.0, guadagnando ricompense per aver contribuito alla sicurezza della rete. Fino al completamento di ETH 2.0 Variabile, basato sulle ricompense di staking Launchpool Permette di coltivare nuovi token depositando BNB, BUSD o altre criptovalute supportate, ottenendo nuovi asset come ricompensa. Variabile, in base al progetto Dipende dal progetto e dalla quantità depositata BNB Vault Un aggregatore di rendimenti per BNB che combina diverse opportunità di guadagno, massimizzando i rendimenti per i detentori di BNB. Flessibile Combinato da vari prodotti Staking Bloccato Permette di guadagnare ricompense bloccando specifiche criptovalute per un periodo determinato, contribuendo alla sicurezza delle reti proof-of-stake. Bloccata (da 7 a 90 giorni o più) Variabile, in base all’asset e alla durata Risparmi Flessibili Offre la possibilità di guadagnare interessi sulle criptovalute depositate con la flessibilità di prelevare i fondi in qualsiasi momento. Flessibile Generalmente inferiore rispetto ai prodotti bloccati Risparmi Bloccati Consente di ottenere rendimenti più elevati bloccando le criptovalute per un periodo specifico, con tassi di interesse generalmente superiori rispetto ai risparmi flessibili. Bloccata (da 7 a 90 giorni o più) Superiore ai risparmi flessibili

Nota: I rendimenti stimati (APR) sono soggetti a variazioni in base alle condizioni di mercato e al prodotto specifico. È importante consultare le informazioni più aggiornate direttamente sulla piattaforma Binance Earn.

Domande Frequenti su Binance Earn

Cos’è Binance Earn? Binance Earn è l’hub unico di Binance che offre una varietà di prodotti per guadagnare rendimenti sulle criptovalute detenute, ideale per chi intende mantenere le proprie crypto a lungo termine. Come funziona Binance Earn? Gli utenti possono scegliere tra diversi prodotti disponibili e trasferire le proprie criptovalute nel prodotto selezionato per iniziare a guadagnare rendimenti. Quali criptovalute sono supportate? Binance Earn supporta oltre 180 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e varie stablecoin. Sono idoneo per utilizzare Binance Earn? Se possiedi la quantità minima richiesta di una criptovaluta per il prodotto selezionato e hai completato i controlli di verifica dell’identità necessari, sei idoneo a utilizzare Binance Earn. Come posso iniziare a guadagnare? Deposita la quantità desiderata di criptovalute nel prodotto scelto. Generalmente, i guadagni sono visibili sulla tua dashboard il giorno successivo, anche se alcuni prodotti potrebbero avere tempistiche diverse. Quali sono i rischi associati a Binance Earn? Come per qualsiasi investimento, esistono rischi, inclusa la possibilità di perdita del capitale. È essenziale comprendere i termini specifici di ogni prodotto e valutare attentamente la propria tolleranza al rischio. Posso ritirare i miei fondi in qualsiasi momento? Dipende dal prodotto scelto. I risparmi flessibili permettono prelievi in qualsiasi momento, mentre i prodotti bloccati richiedono di attendere la scadenza del periodo specificato. Come vengono calcolati i rendimenti? I rendimenti sono generalmente calcolati su base giornaliera e accreditati periodicamente, ma le modalità possono variare a seconda del prodotto. Ci sono commissioni associate all’utilizzo di Binance Earn? Binance Earn non applica commissioni dirette per la maggior parte dei suoi prodotti, ma è importante verificare eventuali costi associati al prodotto specifico.

Quali sono i rischi

Binance Earn offre una vasta gamma di prodotti che consentono di guadagnare rendimenti sulle criptovalute, ma come per qualsiasi investimento, ci sono dei rischi associati. Ecco i principali rischi di Binance Earn:

1. Volatilità del Mercato

Descrizione: Il valore delle criptovalute può fluttuare significativamente nel tempo. Anche se guadagni un rendimento in termini di criptovalute, il valore in valuta fiat (es. EUR o USD) potrebbe diminuire a causa della volatilità del mercato.

Il valore delle criptovalute può fluttuare significativamente nel tempo. Anche se guadagni un rendimento in termini di criptovalute, il valore in valuta fiat (es. EUR o USD) potrebbe diminuire a causa della volatilità del mercato. Esempio: Guadagni interessi in ETH, ma se il prezzo di Ethereum scende drasticamente, il valore complessivo del tuo investimento potrebbe ridursi.

2. Perdita Temporanea di Accesso ai Fondi (Prodotti Bloccati)

Descrizione: Nei prodotti bloccati, come lo staking bloccato o i risparmi bloccati, i fondi rimangono vincolati per un periodo specifico. Non puoi prelevarli fino alla scadenza.

Nei prodotti bloccati, come lo staking bloccato o i risparmi bloccati, i fondi rimangono vincolati per un periodo specifico. Non puoi prelevarli fino alla scadenza. Esempio: Se blocchi i tuoi fondi per 90 giorni e il mercato crolla durante questo periodo, non potrai vendere per limitare le perdite.

3. Rischio di Liquidità

Descrizione: Alcuni prodotti Earn possono avere una liquidità limitata, specialmente per criptovalute meno conosciute. Questo potrebbe rendere difficile accedere ai fondi rapidamente.

Alcuni prodotti Earn possono avere una liquidità limitata, specialmente per criptovalute meno conosciute. Questo potrebbe rendere difficile accedere ai fondi rapidamente. Esempio: Se scegli un prodotto su una criptovaluta poco scambiata, potresti non riuscire a ritirare o vendere rapidamente.

4. Rischio della Piattaforma

Descrizione: Anche se Binance è una delle piattaforme più grandi e affidabili, esiste sempre un rischio legato alla sicurezza della piattaforma stessa. Attacchi hacker o problemi tecnici potrebbero influire sull’accesso ai fondi.

Anche se Binance è una delle piattaforme più grandi e affidabili, esiste sempre un rischio legato alla sicurezza della piattaforma stessa. Attacchi hacker o problemi tecnici potrebbero influire sull’accesso ai fondi. Esempio: Un attacco hacker potrebbe compromettere i fondi depositati, come accaduto in passato su altre piattaforme di criptovalute.

5. Rischio di Regolamentazione

Descrizione: La regolamentazione delle criptovalute varia da paese a paese ed è in continua evoluzione. Cambiamenti normativi potrebbero limitare l’accesso ai servizi di Binance Earn o influire sulle criptovalute detenute.

La regolamentazione delle criptovalute varia da paese a paese ed è in continua evoluzione. Cambiamenti normativi potrebbero limitare l’accesso ai servizi di Binance Earn o influire sulle criptovalute detenute. Esempio: Se il tuo paese introduce normative severe sulle criptovalute, potresti non essere in grado di accedere o prelevare i fondi.

6. Rischio di Rendimento Variabile

Descrizione: I tassi di interesse (APR) offerti su Binance Earn non sono garantiti e possono cambiare in base alle condizioni di mercato.

I tassi di interesse (APR) offerti su Binance Earn non sono garantiti e possono cambiare in base alle condizioni di mercato. Esempio: Un prodotto potrebbe iniziare con un APR del 10%, ma scendere al 5% senza preavviso, riducendo i guadagni previsti.

7. Dipendenza dalla Blockchain

Descrizione: Binance Earn utilizza protocolli blockchain per prodotti come lo staking. Se la blockchain associata ha problemi (es. attacchi, malfunzionamenti), i fondi potrebbero essere a rischio.

Binance Earn utilizza protocolli blockchain per prodotti come lo staking. Se la blockchain associata ha problemi (es. attacchi, malfunzionamenti), i fondi potrebbero essere a rischio. Esempio: Uno smart contract su cui hai depositato i fondi potrebbe subire un exploit, causando perdite.

8. Rischio di Comportamenti Speculativi (Dual Investment)

Descrizione: Prodotti avanzati come Dual Investment includono strategie che speculano su movimenti di prezzo futuri. Se il prezzo non si muove nella direzione prevista, potresti subire perdite.

Prodotti avanzati come Dual Investment includono strategie che speculano su movimenti di prezzo futuri. Se il prezzo non si muove nella direzione prevista, potresti subire perdite. Esempio: Se imposti un prezzo target per ETH e il mercato non lo raggiunge, potresti finire con una perdita o con un rendimento inferiore alle aspettative.

9. Commissioni Implicite

Descrizione: Anche se Binance Earn spesso non applica commissioni dirette, alcuni prodotti possono includere costi nascosti, come spread di conversione o commissioni di rete.

Anche se Binance Earn spesso non applica commissioni dirette, alcuni prodotti possono includere costi nascosti, come spread di conversione o commissioni di rete. Esempio: Il prelievo di fondi può essere soggetto a costi di transazione sulla blockchain.

10. Mancanza di Assicurazione

Descrizione: A differenza dei conti bancari tradizionali, i fondi depositati su Binance non sono coperti da assicurazioni governative come la FDIC o simili.

A differenza dei conti bancari tradizionali, i fondi depositati su Binance non sono coperti da assicurazioni governative come la FDIC o simili. Esempio: Se Binance subisce una bancarotta o un attacco, non c’è alcuna garanzia di recuperare i fondi.

Consigli per Mitigare i Rischi

Diversifica: Non investire tutti i tuoi fondi in un solo prodotto o asset. Inizia con piccole somme: Testa i prodotti Binance Earn con importi minimi per comprendere i meccanismi e i rischi. Monitora regolarmente: Tieni d’occhio il mercato e i tuoi investimenti, specialmente per i prodotti bloccati. Usa wallet personali: Per ridurre il rischio di piattaforma, considera di trasferire una parte delle tue criptovalute in un wallet personale. Valuta la tua tolleranza al rischio: Scegli i prodotti in base alla tua capacità di affrontare eventuali perdite.

Conoscendo questi rischi, puoi prendere decisioni più consapevoli e sfruttare al meglio i prodotti di Binance Earn.

Guadagnare con Binance Earn: conclusioni

Come avrai intuito da solo, i modi per guadagnare rendite passive con le criptovalute grazie all’hub Binance Earn sono tantissimi. La scelta spetta solo a te alla luce di quello che è il tuo personale profilo di rischi. Ricordiamo che Binance è disponibile anche come app sia per smartphone che per iPhone. Ciò significa che puoi usare Binance Earn ovunque ti trovi. Per iniziare a guadagnare con le criptovalute il primo passo è aprire un conto Binance. Puoi farlo direttamente dal link in basso.

