Prezzo petrolio previsioni 2023: 7 rischi e strategie trading

Cosa attendersi dal prezzo del petrolio nel 2023? Nonostante manchi ancora un mese alla fine dell’anno, l’attenzione degli investitori è già rivolta a quello che succederà l’anno prossimo. Questo, oltre che per ovvie ragioni motivate dalla curiosità, per un motivo molto più pratico che si può dedurre semplicemente guardando il grafico della quotazione petrolio sotto riportato. Come si può vedere dalla curva, i prezzi del greggio da un pò di tempo sembra essere schiacciati. Il petrolio WTI scambia a 81 dollari al barile mentre il Brent è attestato in area 87 dollari al barile.

Nulla di eccezionale soprattutto se si tiene conto che fino a pochi mesi fa si parlava apertamente di quotazioni petrolifere anche a 100 dollari al barile a causa della decisione dell’OPEC+ (paesi produttori + la Russia) di effettuare un taglio monstre della produzione.

Ciò premesso, vediamo quindi quali sono le previsioni sul prezzo del petrolio per il 2023.

Prima di scendere nel dettaglio, una nota di tipo tecnico. Operando sui mercati da molto tempo siamo consapevoli che i vari analisti nel mese di dicembre tendono a pubblicare i vari report previsionali. Per questo abbiamo pensato ad un articolo che sintetizza tutte le stime. Man mano che i vari broker e banche d’affari renderanno note le loro previsioni petrolifere 2023, effettueremo un editing del post.

Prezzo petrolio previsioni 2023: analisi di Morgan Stanley

Gli analisti di Morgan Stanley sono stati tra i primi a pubblicare un report dedicato alle previsioni petrolio 2023. Secondo gli esperti il prezzo del greggio potrebbe essere condizionato da ben 7 incertezze nel corso del 2023 tra le quali gli esperti includono anche un leggero eccesso di offerta che potrebbe durare almeno fino alla fine del primo trimestre. Successivamente, a partire dal secondo trimestre, ci potrebbe essere un maggiore equilibrio ma tale situazione potrebbe poi essere superata nel secondo semestre dell’anno a causa di un deficit.

Le 7 incertezze che secondo Morgan Stanley potrebbero condizionare il prezzo del petrolio nel 2023 sono:

ripresa del settore aviazione

riaperture in Cina

embargo europeo sul petrolio della Russia

scarsità di gasolio

l’evoluzione dello scisto statunitense

le spese capitali

la fine del rilascio di SPR

Nella loro nota gli analisti di Morgan Stanley, hanno affermato che nel caso in cui le loro aspettative di base si dovessero realizzare, allora ci potrebbero essere effetti positivi sui prezzi. Nel caso opposto, ossia se le previsioni di MS si dovessero rivelare inesatte, allora il mercato resterebbe in una situazione neutrale. Secondo gli analisti, attualmente il mercato petrolifero deve fare i conti con spinte macro contrarie. Nonostante questa situazione, però, se si guarda al 2023 i fattori sottostanti potrebbero influenzare in modo positivo i rischi.

Per quello che riguarda il primo dei punti citati, quello della ripresa del settore aereo, gli analisti della banca d’affari Usa hanno messo in evidenza come l’attuale consumo globale di jet fuel sia ancora più basso di circa 2 milioni di barili al giorno rispetto a quello del 2019 (pre covid). Secondo gli esperti è plausibile che nei prossimi anni ci possa essere un recupero e quindi un ritorno ai livelli precedenti alla pandemia.

Altro fattore di rischio per il prezzo del petrolio nel 2023 è rappresentato dalla questione Cina. Gli analisti hanno evidenziato come l’attuale domanda di petrolio della Cina sia attualmente più bassa di circa 1 milione di barili al giorno rispetto ai livelli del 2020/21. A determinare questo andamento contratto sono i vari lockdown periodici che le autorità cinesi hanno imposto negli ultimi mesi (restrizioni alla mobilità, chiusura di industrie in aree alle prese con alti tassi di contagio). Ad ogni modo secondo Morgan Stanley è molto probabile che dopo il primo trimestre 2023, la domanda di petrolio da parte del colosso asiatico possa riprendersi.

Per quello che riguarda le importazioni dalla Russia all’Europa, ad ottobre l’UE importava ancora circa 2,4 milioni di barili al giorno di petrolio russo. Con il nuovo anno la Russia dovrà trovare altri acquirenti e l’UE avrà la necessità di trovare altri fornitori. Questo è ciò che inevitabilmente accadrà, tuttavia gli analisti non escludono che ciò possa avvenire “non in modo completo, fluido, veloce e senza impatto sui prezzi”.

