Trading sociale con FP Markets: cos’è e come funziona

Quando si parla di trading sociale, di social trading o di copy trading, la mente corre subito a eToro, uno dei più noti broker al mondo ad aver sviluppato questa tecnologia che consente a tutti gli investitori di copiare automaticamente le operazioni poste in essere dai trader più famosi e celebrati al mondo.

Tuttavia, non tutti sanno che il trading sociale è stato sviluppato ottimamente anche da altri broker e che proprio questi altri broker possono riservare delle ottime sorprese a tutti coloro i quali decideranno di dedicare la giusta attenzione e consapevolezza a questa opportunità.

Tra di essi non possiamo non citare FP Markets (qui la nostra recensione), un broker che da tempo propone il Copy Trading ai suoi clienti: siamo andati a fondo nel comprendere di cosa si tratta e come sia possibile sfruttarne i migliori benefici.

Cos’è il Copy Trading di FP Markets

Iniziamo subito con il sottolineare che il Copy Trading di FP Markets è un servizio che consente a tutti gli utenti della piattaforma del broker di trovare, seguire e copiare automaticamente i trader di successo.

Così facendo l’investitore non avrà alcun bisogno di costruire la propria strategia di trading, o condurre le ricerche sui mercati finanziari: il suo destino finanziario sarà infatti deciso dall’abilità dei trader guru a cui deciderà di affidarsi.

Naturalmente, il fatto che si farà affidamento sugli altri investitori non significa che l’investitore non potrà comunque partecipare attivamente, scegliendo magari di destinare solo una parte del proprio portafoglio al Copy Trading, e agendo da protagonista sul resto del suo patrimonio.

Come iniziare a fare Copy Trading con FP Markets

Fare trading con FP Markets è davvero semplicissimo. Basterà seguire questi passaggi:

Aprire un conto sul sito ufficiale di FP Markets, usufruendo così gratuitamente di tutti i vantaggi che il broker è in grado di attribuire ai suoi utenti, come l’accesso alle piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Una volta aperto l’account bisognerà finanziario con un versamento di denaro effettuato mediante le diverse opzioni di finanziamento che sono consentite dal broker, dai portafogli elettronici ai bonifici bancari, passando per le carte id pagamento. Scegliere i migliori trader da seguire. La piattaforma di Copy Trading consente di trovare e seguire i trader di maggiore successo con grande facilità. Si potrà fare affidamento alla classifica dei fornitori in base alla redditività di un determinato periodo di tempo, osservando la loro storia e le performance passate. Personalizzare le opzioni di Copy Trading. Uno dei grandi vantaggi della piattaforma di Copy Trading di FP Markets è la possibilità di optare per diverse modalità di trading sociale e che non c’è alcun limite alla quantità di fornitori che si può copiare. È dunque possibile iniziare a copiare subito diversi fornitori e poi scegliere quali trader sembrano essere più adatti ai propri obiettivi. Controllare gli investimenti. Anche se il Copy Trading consente di replicare il comportamento di altri investitori, questo non significa che non sia abbia sempre il controllo del proprio business. È dunque possibile attivare e disattivare il Copy Trading con un solo clic, modificare le impostazioni e personalizzare la propria esperienza di trading sociale.

Quali sono i vantaggi del Copy Trading di FP Markets

A questo punto dovrebbe essere piuttosto semplice quali siano i vantaggi del Copy Trading di FP Markets.

Proviamo comunque a riassumerli in brevità:

non c’è bisogno di sviluppare un proprio piano di trading

si possono seguire le prestazioni dei trader in tempo reale

è possibile copiare i trader professionisti che hanno un track record comprovato

non c’è alcuna necessità di prendere decisioni di trading

è possibile mantenere il controllo del rischio e degli investimenti in ogni momento

il trading è completamente automatizzato.

A chi si rivolge il Copy Trading di FP Markets

Per le sue caratteristiche, il Copy Trading di FP Markets si rivolge principalmente a tre categorie di investitori:

i trader inesperti: il social trading è utile per le persone che sono interessate a investire sui mercati finanziari ma non hanno esperienza e conoscenza necessarie per farlo da sole

chi vuole gestire meglio il rischio: replicare quello che fanno i trader più esperti non elimina certamente l’elemento di rischio, ma la loro professionalità potrà certamente essere in grado di dare una migliore gestione di tale elemento

chi vuole diversificare il portfolio: i trader sociali possono diversificare il proprio portafoglio copiando le operazioni di diversi trader, che negoziano differenti strumenti finanziari.

Su quali piattaforme è possibile fare Copy Trading

FP Markets consente di fare Copy Trading usando le piattaforme MetaTrader 4 e MetTrader 5, software che consentono di godere di server dedicati, condizioni di trading eccellenti, prezzi competitivi e tante funzionalità.

In ogni caso, ricordiamo ai nostri lettori che investire con FP Markets ti permetterà di fare trading su migliaia di asset alle migliori condizioni del web. Tutto quello che dovrai fare è aprire un conto gratis attraverso il collegamento che riportiamo qui in basso e sfruttare tutte le principali caratteristiche di vantaggio del broker, come:

l’accesso a oltre 10.000 strumenti finanziari

la possibilità di aprire e chiudere in modo automatico le posizioni

il calendario economico e delle notizie

gli indicatori tecnici e i grafici

molti altri strumenti inclusi!

