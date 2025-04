Cambio Euro Dollaro previsioni 2025 - BorsaInside.com

C’è molta effervescenza sul cambio Euro Dollaro. Fino a pochi mesi fa la coppia forex in assoluto più liquida di tutti sembrava essere destinata a raggiungere la parità mentre adesso il crosso naviga sui massimi di periodo. Il forte dinamismo della coppia ha accesso l’interesse anche degli investitori che mai, fino ad ora, avevano speculato sul forex. In effetti grandi oscillazioni equivalgono ad altrettanti grandi occasioni operative. Tutto logico ma come posizionarsi sull’Euro Dollaro se la view 2025 è stata completamente stravolta rispetto a quella di pochi mesi fa?

I fattori che stanno spingendo il cambio Euro Dollaro

Se il cambio Eur/Usd è passato da una tendenza verso la parità ad un progressivo incremento è a causa della combinazione tra più fattori. Non c’è quindi un solo motivo ma un mix di driver.

Tanto per iniziare c’è la questione riarmo UE. Sia il maxi piano di spese per la difesa annunciato dall’Unione Europea che l’analogo piano reso noto dalla Germania assieme ad un consistente incremento delle spese per le infrastrutture, potrebbero avere come effetto un rilancio della sempre debole industria pesante europea. Con una UE meno attenta al debito (e in primis una Germania meno maniaca del rigore), non è da escludere che le politiche BCE di taglio al costo del denaro possano subire un rallentamento.

C’è poi la questione Usa. Se i dazi introdotti dalla nuova amministrazione dovessero indebolire l’economia degli Stati Uniti, ecco che la FED, fino ad ora molto moderata nella tempistiche di taglio dei tassi, potrebbe essere costretta ad intervenire per rilanciare l’economia Usa. Inutile dire che l’approccio del FOMC, con una prospettiva simile, non potrebbe che essere accomodante ed è ovvio che il passaggio ad una politica di questo tipo renderebbe il dollaro più debole.

Ecco quindi creata la tagliola che spiega l’attuale trend di Euro/Dollaro. Da un lato c’è la prospettiva di una Moneta Unica più forte, dall’altro quello di un Biglietto Verde più debole e quindi risultato di tutto questo non può che essere un rialzo del cross.

Fino a che punto il cambio potrebbe arrivare? Questa è la domanda che si stanno ponendo sia i trader che operano con day trading che quelli che investono più sul lungo termine. Tralasciando i primi che presentano un approccio più speculativo, focalizziamo l’attenzione sul prospettive per i secondi.

Cambio Euro Dollaro ad oltre 1,10 per fine 2025?

C’è un aspetto molto curioso e al tempo stesso significativo in merito alla dinamica previsionale su Eur/Usd. Fino a quando ad impazzare erano le stime sulla possibile parità del cross, trovare qualche analista che invece asseriva una prospettiva differente era decisamente difficile. Con il cambio di trend, in tanti sono passati alle nuove previsioni al rialzo lasciando perdere l’ipotesi parità. In questo contesto ci sembra giusto dare spazio soprattutto a quegli analisti che invece da sempre sempre hanno insistito che la prospettiva per il 2025 del cambio Euro Dollaro fosse tutta in salita.

Tra i più illustri rappresentanti di questo piccolo gruppo c’è quel Jason Schenker, gestore di Prestige Economics, che mentre il 90 per cento della comunità degli analisti predicava di parità, andava controcorrente fissando il target di fine anno a quota 1,1. Allora l’analista motivò la sua previsione alla luce dell’indebolimento economico degli Usa. Ebbene a causa del peggioramento del quadro globale innescato dalla guerra dei dazi, lo stesso Schenker ha alzato ancora di più l’asticella puntando su un Eur/Usd addirittura a 1,13. E anche in questo caso non è che la nuova ipotesi sia campata in aria ma ci sono basi molto solide a partire proprio dalla guerra delle tariffe.

Il messaggio di Schenker è una manna dal cielo per i tori: le prospettive da qui a fine anno sono molto più ribassiste sul Dollaro anzicchè sull’Euro. Ergo, forse sarà il caso di iniziare ad abituarsi a vedere un cross Eur/Usd stabilmente sopra 1,1.

