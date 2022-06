Chi Sono i Migliori Trader Italiani eToro? Scopri Come Copiare da loro

Conoscere chi sono i migliori trader è importante non solo per soddisfare una curiosità normale per chi opera nel mondo del trading online, ma anche per avere dei punti di riferimento da cui trarre spunto e imparare. Ovviamente, al netto di un miracolo, nessun trader della porta accanto può razionalmente ambire a entrare a far parte dei migliori trader al mondo, tuttavia avere la possibilità di imparare dai migliori trader può rivelarsi molto utile.

Sul web esistono tante classifiche che riguardano ora i migliori trader al mondo, ora i trader più ricchi e ancora i migliori trader italiani e così via. In questo post si procederà ad una sorta di fusione e sintesi di tutte le classifiche sui trader più bravi. Per non restare solo in ambito teorico, si farà poi cenno ai consigli degli migliori trader e a come è possibile copiare oggi dai trader più bravi.

Poiché questa possibilità potrebbe apparire come una sorta di miraggio (in fin dei conti si potrebbe pensare che sia impossibile copiare dai traders più bravi) è bene scoprire subito le carte. Se è vero che con il trading online sia impensabile poter diventare ricchi, è altrettanto vero che ci sono dei broker, come ad esempio eToro, che consentono di copiare dai migliori trader che operano sulla piattaforma. Grazie ad una serie di funzionalità è possibile selezionare i migliori trader e quindi replicare le loro mosse. È possibile provare questa funzione aprendo un conto demo eToro e verificando di persona.

Migliori trader del mondo chi sono?





Chi sono i migliori trader del mondo? Questa domanda non coincide per forza di cose con quella riguardante i i trader più ricchi al mondo. Migliori trader al mondo sono coloro i quali sono entrati nella storia grazie ai loro guadagni ma anche alle loro capacità. Certamente, spesso, ma non sempre, i trader più bravi al mondo sono anche quelli più ricchi. Sicuramente si tratta di investitori che, grazie al loro successo e al loro metodo, hanno fatto e faranno scuola. La classifica dei migliori trader al mondo include investitori di cui spesso si sente parlare anche in televisione e non per forza in ambito finanziario. Tra i migliori trader del mondo ci sono: Warren Buffett, George Soros, James Simons, John Paulson e Steven Coen (per ovvie esigenze di spazio la classifica sui migliori trader al mondo si ferma alle prime 5 posizioni).

Warren Buffett detto l’oracolo di Omaha

Warren Buffett è una leggenda poichè solo una leggenda può essere titolare di ben 7 fondi di investimento già nel lontano 1960. La creazione per la quale l’oracolo di Omaha è passato alla storia è la Berkshire Hathaway, il fondo mediante il quale Buffett ha partecipazioni ovunque. L’idea di Warrren Buffett è sempre stata quella di investire in società che sono sottovalutate e che hanno un potenziale soprattutto di lungo termine. Buffett è considerato il miglior trader di tutti i tempi. Tra gli investimenti più importanti che l’oracolo di Omaha ha effettuato c’è quello in Coca-Cola. Una curiosità: Warrren Buffett è sempre stato molto critico nei confronti del Bitcoin.

Il suo patrimonio nel 2019 secondo Forbes è stato stimato intorno ai 82,5 miliardi di dollari ed è il terzo uomo più ricco del mondo.

George Soros

Anche George Soros figura nell’elenco dei migliori trader al mondo. Oggi il nome di Soros è anche conosciuto per vicende che non riguardano solo la finanza ma anche la politica e la società. Storicamente il successo di Soros è tutto legato al fondo di investimento Soros Fund Management, interamente votato alla speculazione sull’imminente esplosione di bolle finanziarie. In pratica è stato attraverso questo fondo che Soros ha fatto i miliardi scommettendo, ad esempio, sul crollo della sterlina britannica (avvenuto nel 1992), sul crollo della lira e sul ribasso del franco svizzero.

James Simons: la matematica al servizio della finanza

James Simons non può essere inserito tra i trader più ricchi al mondo, ma è certamente uno dei trader migliori capace di entrare nella storia del trading online. Il motivo di questo primato è particolare. Simons, infatti, è stato uno dei primi investitori ad applicare la matematica alla finanza. Il suo fondo, infatti, è tutto basato su modelli matematici. Ma Simons è entrato nella storia dei trader migliori al mondo per aver previsto la crisi dei mutui subprime e per aver adottato posizioni short sulle azioni al momento giusto.

Il suo patrimonio è pari a 21,5 miliardi di dollari nel 2019. Secondo Forbes è il 44° uomo più ricco del mondo.

John Paulson e la crisi dei subprime

Fondatore del hedge fund Paulson and co, Paulson è finito nei libri della storia del trading con lo pseudonimo di sultano dei subprime. Mai appellattivo su più azzeccato perchè Paulson è stato il genio del trading che più di tutti è riuscito ad anticipare la crisi dei subprime. Grazie alle vendite allo scoperto, in piena crisi dei subprime, Paulson è stato capace che moltiplicare il capitale dei suoi fondi fino al 2.500 per cento!

Steven Cohen ovvero il signore dei 100.000 USD al giorno

Tra i trader migliori non può non essere inserito anche Steven Cohen detto anche il signore dei 100.000 USD al giorno. A tanto, infatti, ammontava il guadagno di questo trader quando lavorava come broker presso la Gruntal & Co. Il segreto del successo di Cohen? La vendita allo scoperto delle azioni. È stato grazie ai guadagni ottenuti con gli short che Cohen è riuscito a entrare nell’olimpo dei trader.

I 5 trader più ricchi al mondo

Dalla classifica dei 5 trader migliori al mondo si passa ora alla classifica dei 5 trader più ricchi del mondo. Secondo gli ultimi dati, i trader più ricchi del mondo sono: Martin Schwartz, Stanley Druckenmiller, Alexander Elder, George Soros e Larry Hite. Come si può dedurre da questo elenco, queste persone vengono dopo Warren Buffett (3° al mondo) e James Simons (44°).

Martin Schwartz

Maestro del day trading, Schwartz ha costruito la sua fortuna in modo tanto veloce quando sbalorditivo. Secondo alcune stime oggi Schwartz guadagna circa 70.000 USD ogni giorno. Gran parte del suo successo è connesso con la sua proverbiale abilità nell’usare opzioni e future.

Stanley Druckenmiller

Pur avendo origini che nulla avevano a che fare con il mondo della finanza, Druckenmiller è stato capace di guadagnare durante tutta la sua carriera qualcosa come 3,5 miliardi di dollari. Questo investitore si è fatto letteralmente da solo ed è riuscito a diventare uno dei trader più ricchi al mondo usando una strategia basata sul concetto di top down ossia sullo studio attento e miticoloso dell’ambiente economico e del famoso contesto di riferimento all’interno del quale era poi solito inserire la più tradizionale analisi tecnica.

Alexander Elder

Alexander Elder non è solo uno dei trader più ricchi al mondo ma è anche dei trader in assoluto più seguiti da tutti gli investitori. I consigli di Elder, espressi in tantissimi libri ed interventi, sono ritenuti particolarmente validi da molti trader di tutto il mondo. Elder è riconosciuto come uno dei massimi esperti di analisi tecnica e di psicologia del mercato.

Larry Hite

Il nome d Larry Hite è legato allo sviluppo della più importante community trading di tutto il mondo. Larry Hite è molto attivo nell’ambito della formazione. I suoi consigli sono ritenuti molto utili e sono seguiti da tantissimi trader di tutto il mondo. Del resto se Hite è considerato uno dei trader più ricchi al mondo, perchè non imparare diretamente da lui?

Migliori trader italiani chi sono?

Come certamente si sarà fatto caso nella classifica dei migliori trader e dei trader più ricchi al mondo non ci sono italiani. Ovviamente tutto questo non stupisce perchè solo i grandi investitori di Wall Street possono ambire ad entrare nella storia del trading online. Nonostante questo limite, però, ci sono tanti italiani che sono riusciti a farsi comunque spazio nel mondo del trading online guadagnando cifre anche consistenti. Esempi di trader italiani di successo sono Paolo Luini, Riccardo Zago, David Ruscelli, Biagio Milano. Molto spesso inoltre i trader italiani più famosi sono anche soliti partecipare a corsi di formazione. Queste occasioni utilissime per riuscire ad apprendere nuove informazioni e a migliorare il modo di fare trading dal punto di vista operativo.

Ovviamente l’elenco dei migliori trader italiani è in continuo aggiornamento. Una lista alla quale fare riferimento in tempo reale è quella che viene fornita dal broker eToro.

In questa immagine sono indicati i migliori trader italiani di eToro degli ultimi due anni. Ovviamente l’intervallo temporale può variare e quindi anche il risultato finale. Ad ogni modo quello che è importante evidenziare è che attraverso eToro oggi è possibile trovare i trader italiani migliori. Allo stesso modo, basta semplicemente impostare parametri di ricerca diversi, è possibile anche trovare i migliori trader eToro di tutto il mondo.

Copiare i migliori trader eToro

La possibilità che eToro fornisce ai suoi clienti di trovare i trader italiani più bravi non è fine a se stessa ma è invece propedeutica all’attivazione della funzione Copy Trader. Attraverso questo strumento innovativo, ogni trader iscritto alla piattaforma eToro può replicare le mosse dei migliori traders. Se i trader esperti di eToro guadagnano, allora anche il trader che ha copiato maturerà un suo profitto. Ovviamente è anche il possibile il caso inverso ossia che il trader copiato rimedi una perdita e quindi anche il copiatore avrà una perdita.

Dati alla mano è dimostrato che copiare i migliori trader italiani su eToro non sia affatto un gioco da ragazzi. È per questo motivo che è sempre consigliabile fare prima pratica con un conto demo e solo dopo passare al denaro reale.

Se si è attrattati dalle strategie di investimento di migliori trader eToro il consiglio è comunque quello di andare con i piedi di piombo. È lo stesso broker ideatore del social trading a ricordare che riuscire ad imparare dai migliori trader non affatto semplice. Certamente eToro mette a disposizione tantissimi strumenti per poter scegliere nel migliore dei modi i trader più bravi, ma nel trading è possibile copiare con efficacia solo maturando tante esperienza. Si diventa bravi trader seguendo i consigli dei trader più bravi, ma anche sbagliando rialzandosi in continuazione.

