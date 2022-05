Qual’è il Miglior Broker Forex e CFD? Quale scegliere per iniziare

Con decine di broker Forex e CFD tra cui puoi scegliere, individuare quello più giusto per le tue esigenze potrebbe essere molto impegnativo e, soprattutto, richiedere tanto tempo che – magari – non hai.

Proprio per facilitare questo processo, abbiamo testato e analizzato decine dei migliori broker Forex e CFD, e abbiamo voluto condividere con tutti i nostri lettori, le nostre riflessioni per poter scegliere il broker più adatto.

Leggendo questo approfondimento, noterai che i criteri che abbiamo usato per orientare la nostra preferenza sono pochi, semplici e, sicuramente, ricorrenti nelle menti di tutti i trader.

Per esempio, risulta essere piuttosto evidente come la priorità numero uno di ogni investitore dovrebbe essere quella di garantire la sicurezza dei propri fondi, ponendosi al riparo da frodi di ogni tipo. In secondo luogo, è naturalmente necessario assicurarsi che – anche se il broker opera onestamente, ma fallisce per qualsiasi motivo – si sia in grado di recuperare il proprio capitale: fortunatamente, i broker regolamentati offrono una protezione dei depositi per i clienti e, soprattutto, una perfetta separazione del proprio patrimonio da quello dei trader.

Oltre a quanto sopra, è fondamentale cercare di scegliere un broker con una sana situazione finanziaria e una buona reputazione.

Vediamo tuttavia con maggiore ordine, punto per punto, i criteri per scegliere il miglior broker Forex e CFD!

Prima di procedere devi sapere che puoi provare uno dei migliori broker Forex, eToro, con un conto demo gratuito da 100.000$ virtuali. Grazie a questi fondi virtuali puoi simulare gli investimenti senza dover versare denaro e in pochi minuti!

Broker Forex affidabili: regolamentazione e sicurezza

La regolamentazione è senza dubbio la cosa più importanti da considerare quando si sceglie un broker. Un intermediario non regolamentato può infatti… fare quello che vuole con i fondi dei propri clienti. Può dunque essere una vera e propria truffa, o comunque un operatore che non deve sottostare alle discipline di tutela europea. Meglio diffidare!

Ricordiamo che in Italia l’authority che sovraintende queste regolamentazioni è la Consob ma che, visto e considerato il funzionamento di reciproco riconoscimento nello spazio economico europeo, è sufficiente che il broker abbia ottenuto l’autorizzazione da parte di una qualsiasi authority UE, come la CySEC (Cipro).

Miglior sito Forex: sicurezza dei fondi

Il tema della sicurezza dei fondi è strettamente legato a quello della regolamentazione. I broker regolamentati devono infatti rispettare una serie di regole finalizzate a tutelare i capitali degli investitori.

Questo è naturalmente il motivo principale per cui la regolamentazione è così importante. Ogni broker regolamentato è soggetto ad una disciplina piuttosto rigida che – per esempio – prescrive un importo minimo di capitale da mantenere in forma liquida, la necessità di separare i fondi propri da quelli dei clienti, e così via.

Commissioni dei Broker CFD

Altro aspetto fondamentale è poi costituito dalle commissioni. Quanto costa il broker?

Purtroppo, il tema delle commissioni è ben più complesso di quanto si possa immaginare. La maggior parte dei broker Forex e CFD, per esempio, non prevede commissioni di intermediazione, ovvero spese dirette che il broker addebita per i servizi che offre. L’importo di queste commissioni dipende dal tipo di broker e dal tipo di servizio che il trader richiede, ma i broker che abbiamo selezionato noi non addebitano alcun tipo di onere di questa categoria.

A questo punto, potrebbe essere logica, da parte tua, una semplice domanda: se i broker non applicano alcuna commissione di intermediazione, in che modo sostengono le proprie attività?

La risposta è altrettanto immediata: la remunerazione per i broker è rappresentata principalmente dagli spread, ovvero dal differenziale di prezzo tra l’acquisto e la vendita. È in questo modo che il broker ottiene un profitto, ed è su questo elemento che dovresti riporre la maggiore attenzione.

Cerca di individuare i broker che propongono spread più ridotti, con particolare riferimento agli asset che ritieni di negoziare con maggiore frequenza. Ricorda che spread più ridotti significa differenze minori tra i prezzi di apertura e di chiusura della posizione e, dunque, la possibilità di conseguire un profitto più facile e più ampio.

Un broker con spread piuttosto bassi è Plus500, oggi sponsor dell’Atalanta e uno dei migliori broker CFD in Europa e in Italia. Puoi provarlo con un conto demo gratis da 40.000€ virtuali!

>>> Prova Plus500 con un conto demo gratuito da 40.000€ virtuali!

Servizi aggiuntivi dei CFD broker

Un altro elemento che dovrebbe ispirare la tua scelta del miglior broker Forex e CFD è costituito dalla disponibilità o meno di servizi aggiuntivi. Cerca cioè di valutare se il broker che stai valutando è in grado di proporti degli strumenti premium, come ad esempio i segnali di trading, la consulenza per la dichiarazione fiscale e dei redditi, e così via. Naturalmente, verifica anche se questi servizi ti vengono proposti gratuitamente, o ti vengono invece offerti dietro remunerazione (e a che costi).

Rollover

Un altro fattore da considerare è il rollover giornaliero, che è l’interesse accreditato o addebitato all’utente che detiene una posizione Forex durante la notte, a seconda dei relativi tassi di interesse delle valute coinvolte nell’operazione. In particolare, se la differenza di tasso di interesse favorisce la valuta acquistata, il trader si vedrà accreditato l’interesse di rollover. Di contro, l’interesse sarà addebitato sul tuo conto.

Margine

Attraverso il margine e il trading in leva, l’investitore prende essenzialmente in prestito dal broker una somma di denaro, al fine di controllare posizioni più grandi di quanto sarebbe in grado di controllare esclusivamente sulla base del proprio capitale investito. Ci sono speciali trading in marginalità che i trader possono utilizzare a questo scopo, con una percentuale di margine generalmente fissata all’1 – 2%.

Deposito iniziale

Il deposito iniziale è il primo deposito che un trader è obbligato a fare con un broker se vuole iniziare a fare investimenti con denaro reale. Il limite minimo è sempre più basso, e i broker migliori permettono oggi di fare trading con depositi iniziali a partire da poche decine o centinaia di euro.

Servizio clienti

Il servizio clienti è un elemento molto importante, sia per i nuovi trader che per gli investitori esperti. Ogni volta che ci si imbatte in qualsiasi tipo di problema con il proprio broker, è infatti dovere del customer care dell’operatore risolvere il tutto. Considerata tale importanza, la competenza, le capacità e la disponibilità del personale del servizio clienti dovrebbe essere un fattore decisivo nel processo di selezione del broker.

Piattaforme di trading dei migliori broker CFD

La piattaforma di trading è lo strumento di comunicazione tra il trader al dettaglio e i mercati. È anche lo strumento attraverso il quale il trader esegue la sua strategia. Una piattaforma di trading semplice, veloce e facile da usare è fondamentale per ogni trader.

Sulla piattaforma di trading l’investitore può negoziare tutti gli asset presenti senza doversi recare presso un luogo fisico. Essendo completamente digitale e online, la piattaforma può essere raggiunta sia dal computer, ma anche da smartphone e tablet se il broker lo consente.

Ormai tutti i migliori broker che ti citiamo oggi dispongono di un’app mobile, così da poter monitorare le tue operazioni ovunque tu ti trova.

Deposito e prelievo dei broker CFD italiani

Essere in grado di effettuare depositi e prelevare denaro dal conto presso il tuo broker in modo rapido e semplice è un elemento molto importante per la selezione del giusto operatore.

Ebbene, tutto dipende dal tipo di opzioni di prelievo e di deposito che il tuo broker supporta. La selezione di queste soluzioni di pagamento deve essere la più ampia e diversificata possibile. Ed è anche una buona idea controllare subito quale sia il tempo di prelievo, in quanto molti trader si lamentano spesso che i tempi possono richiedere fino a una settimana… quando invece volevano i loro fondi disponibili molto più velocemente. Per evitare sgradite sorprese, è sempre bene cercare di munirsi di pazienza, ed esaminare anche questo aspetto.

Asset negoziabili

Nel contesto del trading, un asset è un titolo negoziabile direttamente o come sottostante. Materie prime, azioni, indici, coppie di valute, criptovalute, ETF… sono tutti strumenti di trading. Piuttosto che verificare quanto sia ampio l’elenco di asset che puoi negoziare in termini assoluti e potenziali, cerca di concentrarti prioritariamente sul verificare che il tuo broker abbia effettivamente la possibilità di farti negoziare gli asset che vorresti introdurre in portafoglio, in linea con la tua strategia.

Miglior Broker Forex forum: che tipo di trader sei?

Chiarito quanto sopra, la scelta del tuo nuovo broker preferito dovrebbe altresì essere influenzata dal tipo di trader che ritieni di essere e da quanti soldi hai intenzione di depositare. Nessun broker è il migliore per tutti i trader e quindi non ti resta che determinare il tuo stile di trading prima di iniziare a fare investimenti finanziari online!

Per esempio, alcuni sono trader di posizione, perché puntano a mantenere la stessa posizione per un lungo periodo di tempo (anche mesi o anni!) prima di monetizzare. Altri sono swing trader, cercando di mantenere una posizione per alcune ore o al massimo per qualche giorno. Altri ancora sono day trader, perché amano comprare e vendere asset nello stesso giorno, approfittando della leva finanziaria per ottenere guadagni significativi su movimenti di prezzo anche molto piccoli.

Potrebbe poi accadere che tu sia uno scalper: lo scalping è una sorta di passo in avanti rispetto al day trading, cercando di ottenere vantaggio da movimenti di prezzo molto piccoli, spesso effettuando un numero molto elevato di operazioni. I piccoli profitti sono poi composti e integrati per poter portare a grandi e potenziali guadagni.

I Migliori Broker Forex e CFD: ecco quali sono

Come abbiamo ripetuto più volte nelle scorse righe, scegliere il giusto broker esercita un’influenza notevole sul successo della tua attività di trading. Nessun dettaglio dovrebbe dunque essere lasciato al caso: hai bisogno di un broker regolamentato, dove il tuo denaro può essere ritenuto pienamente al sicuro, che dispone di una piattaforma di trading di facile utilizzo, con spread e commissioni competitive, e che si adatti al tuo stile di trading.

Di seguito abbiamo fatto il lavoro per te, selezionando alcuni broker al top!

1 – eToro

Il primo che ti presentiamo è eToro, leader mondiale del social trading che ha convinto più di 10 milioni di trader per la sua professionalità, facilità d’uso e per i numerosi servizi offerti.

La piattaforma di eToro è un vero e proprio social network, dove gli utenti possono rendere pubblica la propria bacheca e le proprie operazioni. Non è tutto, tutti i trader possono avviare discussioni e commentare il mercato e l’andamento di qualsiasi asset presente sulla piattaforma. L’esperienza su eToro è completamente diversa dagli altri broker!

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di negoziare con i CFD sia sul PC che sul Mobile.

: possibilità di negoziare con i CFD sia sul PC che sul Mobile. Deposito minimo : 50$.

: 50$. Vantaggi : Social trading e copy trading.

: Social trading e copy trading. Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Sapevi che aprire oggi un conto su eToro è gratis? Cosa stai aspettando? Unisciti anche tu alla community di eToro e sperimenta il trading sociale con un conto demo! Come fare? Clicca sul seguente link e segui le istruzioni!

2 – Plus500

Plus500 è un broker che ti permette la possibilità di investire su moltissimi mercati con i CFD, tra cui le azioni, asset molto presente sulla piattaforma del broker.

Plus500 è affidabile in quanto broker regolamentato dalla CySEC, autorizzazione che è valida su tutto il territorio dell’Unione Europea, Italia inclusa. Parliamo, a scanso di equivoci, di un broker assolutamente legale.

Regolamentazione : CySEC (Cipro) , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro) , FCA (Regno Unito) , FMA (Nuova Zelanda), FSCA (Sudafrica), FSA (Seychelles), IE (Singapore) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di investire con i CFD.

: possibilità di investire con i CFD. Deposito minimo : 100€.

: 100€. Vantaggi : piattaforma di facile utilizzo e spread bassi.

: piattaforma di facile utilizzo e spread bassi. Conto demo: gratuito e 50.000€ virtuali a disposizione.

Puoi investire su tutti i mercati presenti sulla piattaforma con i CFD sia al rialzo che al ribasso, dunque puoi cercare di trarre guadagno anche se un’azione scende e non solamente se sale.

Vuoi provare Plus500? Puoi iniziare con un conto demo già da ora! Clicca di seguito e aprine uno oggi stesso!

>>> Scopri Plus500 con un conto demo gratuito da 40.000€ virtuali!

Ricorda sempre che il CFD Trading non è un gioco e che investire significa farsi carico di un rischio.

3 – Dukascopy Europe

Concludiamo infine con Dukascopy Europe ma… ti possiamo garantire che aver introdotto per ultimo questo broker non sta certamente a significare che non sia all’altezza dei suoi concorrenti (anzi!).

Dukascopy Europe (qui trovi recensione e opinioni dei trader) offre infatti un servizio autorizzato e regolamentato di primissimo piano e qualità, in grado di soddsifare le esigenze anche dei trader con le maggiori pretese.

Ti consigliamo con mano di toccare con mano tutti i suoi benefici (dalla ottima piattaforma di investimento ai vari asset che potrai scegliere di usare come sottostanti), aprendo subito un conto demo con questo operatore.

Speriamo che questa serie di spunti ti possa esser utile per poter iniziare a fare trading online in maniera ancora più completa e soddisfacente: ti ricordiamo in ogni caso che l’apertura dei conti di trading è sempre gratuita, e che non c’è niente di meglio che aprire un account in ciascuno di questi broker, e testare le loro funzionalità, per rendersi conto di quale potrebbe fare meglio al caso tuo.

Scopri il conto di prova demo gratuito di Dukascopy Europe – clicca qui >>