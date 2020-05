Guida a FPMarkets: caratteristiche, opinioni e vantaggi

FPMarkets è uno dei nomi “caldi” del settore dei broker online. Un brand che si sta recentemente affermando con maggiore insistenza anche in Italia, nonostante non si tratti certamente di una novità: il broker australiano opera infatti in buona parte del mondo da 15 anni, con una gamma di servizi di invidiabile qualità.

🥇Fai trading con fiducia su CFD, Azioni, Indici, Forex e Criptovalute. Con PLUS500 hai spread stretti, zero commissioni e APP per fare trading su qualsiasi piattaforma e smartphone. ✅ Apri il tuo conto demo gratuito >>

In questa nostra guida a FPMarkets cercheremo di saperne di più sulle caratteristiche di questo interessante operatore, condividendo vantaggi e opinioni sul suo utilizzo.

Non ti rimane dunque che ritagliarti qualche minuto di tempo e leggere i prossimi paragrafi: scoprirai quanto possa essere conveniente ricorrere al trading con FPMarkets!

Chi è FPMarkets? Mi devo fidare?

Quando si tratta di investimenti è normale che, dinanzi a un nome che non conosci, ci sia un po’ di tentennamento nel “fidarsi”. Si tratta di un atteggiamento che non solo è ben prevedibile, ma è anche evidentemente raccomandabile!

Purtroppo, infatti, il mercato del trading online si è arricchito nel corso degli anni di operatori poco seri e poco trasparenti, che in alcuni casi hanno dato vita a vere e proprie truffe.

Ebbene, NON è questo il caso di FPMarkets. Questo operatore è infatti da oltre 15 anni uno dei broker più noti in Australia, da dove arriva, ed è sicuramente uno dei punti di riferimento in ambito internazionale. Dunque un broker al quale ti puoi rivolgere con la giusta fiducia, forte di un servizio di qualità, un’assistenza clienti sempre pronta a rispondere alle tue esigenze, tanti conti e piattaforme di trading da usare e un livello di innovazione che rende sempre più sicuro e soddisfacente ogni investimento all’interno del suo sistema.

Se poi vuoi toccare con mano le sue qualità ancora prima di effettuare un versamento, puoi pur sempre farlo aprendo un conto demo sul suo sito ufficiale!

>>>Apri un conto su FpMarkets!

Su cosa posso investire?

Siamo assolutamente convinti che uno dei requisiti fondamentali di un buon broker sia la possibilità di poter investire su la più ampia gamma di asset a disposizione.

Anche in questo ambito FPMarkets si dimostra un vero “numero 1”! Il broker australiano ti permetterà infatti di investire in azioni, indici, valute Forex, criptovalute e molto altro ancora, in linea con la tua strategia: siamo certi che troverai tutto quello che desideri, e anche gli asset più “rari”!

Quali sono i conti di trading di FPMarkets?

Contrariamente alla politica operativa intrapresa dalla maggior parte dei broker concorrenti, FPMarkets ha scelto di mettere a disposizione della propria clientela diversi conti di trading e, dunque, diverse opportunità per poter soddisfare in modo ancora più dedicato le proprie necessità di investimento.

Ognuno dei conti di trading disponibili su FPMarkets si rivolge pertanto in maniera ancora più dedicata alla propria platea di investitori, differenziandosi gli uni dagli altri per le condizioni economiche e per altre specificità che ti consigliamo di approfondire sul sito ufficiale di FPMarkets.

In ogni caso, non ti preoccupare!

Non solo riuscirai a confrontare le diverse soluzioni del broker in modo davvero semplice e trasparente, grazie anche ad apposite tabelle di raffronto, ma potrai cambiare la forma del tuo conto quando vorrai, prendendo diretti contatti con l’assistenza clienti.

Inoltre, ti ricordiamo anche che tutti i conti di trading FPMarkets hanno buona parte delle stesse caratteristiche in comune, come ad esempio la leva massima fino a 500:1 e il più ampio ventaglio di asset negoziabili!

Che piattaforme di trading posso usare?

Puoi investire con FPMarkets usando una buona serie di piattaforme di trading, all’interno della quale non farai certamente molta fatica nel trovare quella che fa per te.

Per esempio, ci piace sottolineare come FPMarkets abbia scelto di mettere a disposizione della propria utenza le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5, che ti apriranno le porte a un trading ancora più professionale.

Se tuttavia non ti va di installare dei software sul tuo PC, puoi pur sempre usare la Web trader, la piattaforma “nativa” di questo broker, che ti consentirà di investire sui mercati finanziari senza installare nessun programma. Tutto ciò di cui avrai bisogno è infatti un browser e una connessione a Internet!

Come posso effettuare depositi e prelievi?

FPMarkets ti consente di effettuare depositi e prelievi da e verso il suo conto di trading usando i principali strumenti di trasferimento di fondi.

Potrai dunque usare le più note carte di credito e di debito, PayPal e gli altri portafogli elettronici, o ancora i bonifici bancari, per poter depositare l’importo che desideri sul tuo account aperto presso il broker.

Ti ricordiamo che le operazioni vengono effettuate nel rispetto dei migliori standard di sicurezza adottati dai broker online, e che sono realizzate in tempi istantanei, con la sola eccezione dei bonifici bancari. In questo caso dovrai infatti attendere qualche giorno lavorativo per poter veder valorizzato il tuo nuovo saldo sul conto di trading.

Come posso registrarmi?

Se giunto a questo punto della nostra recensione di FPMarkets ti sei finalmente deciso a testare i servizi dell’operatore e aprire un conto gratis, non ti rimane che passare all’azione!

La prima cosa che devi fare è accedere al sito internet ufficiale di FPMarkets e cliccare su Apri Reale. Quindi, compila il form che ti verrà presentato con i tuoi dati personali, e segui le istruzioni che troverai a video. Ti verranno chieste alcune informazioni sulle tue abitudini di investimento e, soprattutto, l’invio di una copia della documentazione di identità, in corso di validità.

Al termine di una procedura molto snella, di 2-3 minuti, avrai l’accesso al tuo conto di trading e potrai effettuare investimenti demo o, se preferisci, alimentare il saldo del tuo conto per poter passare all’investimento con denaro reale.

Se poi dovessi aver bisogno di un supporto durante la procedura di registrazione di un conto FPMarkets, o in qualsiasi momento successivo, potrai semplicemente richiedere l’aiuto dell’assistenza clienti del broker cliccando sul pulsante Live Support, che trovi nella parte destra di ogni pagina.

Potrai in questo modo entrare in contatto con il customer care del broker, sempre pronto a soddisfare ogni tua richiesta. Buon trading!

>>>Apri un conto su FpMarkets!