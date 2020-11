Dukascopy recensioni e opinioni: demo broker CFD Forex

Guida completa al broker Dukascopy: come funziona? E' affidabile? Quale è il deposito minimo per fare CFD Trading

Nell'elenco dei migliori broker presenti oggi sul mercato, un posto rilevante è occupato da Dukascopy. Rispetto ad altri operatori più noti, Dukascopy è meno conosciuto (e infatti le recensioni presenti sul web non sono tante) ma non per questo è meno importante come messo in evidenza da molte opinioni.

Tendenzialmente Dukascopy è un broker molto noto tra gli investitori professionisti e tra chi fa trading attraverso i CFD da molto tempo. Ciò però non significa che questo broker non abbia dei vantaggi anche per i traders alle prime armi. Sono soprattutto i principianti a pretendere informazioni su Dukascopy proprio perchè il broker è poco trattato sui canali tradizionali.

In questa guida troverai tutte le informazioni che ti servono per valutare se Dukascopy conviene o se è meglio scegliere un altro broker per fare trading di CFD. Essendo un manuale che parte della fondamenta, troverai una risposta a quelle che sono le classiche domande base e quindi: Dukascopy è sicuro? Come funziona? Chi è questo broker? Questi interrogativi saranno trattati nella prima parte della guida mentre nella seconda mi occuperò di questioni tecniche come i mercati disponibili, le principali piattaforme, gli strumenti ausiliari come grafici. Le domande che caratterizzeranno la seconda parte della guida saranno: c'è un conto demo Dukascopy? Quale è il deposito minimo per iniziare a fare trading?

Giusto per anticipare alcuni contenuti della recesione, posso già dire che il conto demo Dukascopy c'è ed è gratuita. Persolamente consiglio di aprirlo subito in modo tale da toccare con mano le varie caratteristiche del broker.

Broker Dukascopy opinioni: chi è

Potrà sembrarti strano visto e considerato che comunque stiamo parlando di un broker ma una delle doamnde più frequenti è cosa è e chi è Dukascopy. Tecnicamente Dukascopy Europe, società con sede in Svizzera, è un broker ECN regolamentato ed autorizzato dalla Consob che può essere usato da tutti i traders italiani.

Dal punto di vista societario la società madre di riferimento di Dukascopy Europe IBS AS si chiama Dukascopy Bank ed è un grande istituto bancario. Già questo rapportoi basterebbe per affermare che Dukascopy è sicuro e affidabile essendo le banche svizzere, per loro natura, sicure e affidabili come poche al mondo.

Per tornare alla domanda chi è Dukascopy, non bisogna dimenticare che questo broker è noto per permettere l'accesso al mercato SWFX, oltre che per presentare spread molto bassi e tra i più competitivi.

A differenza di tanti altri broker di tipo più classico, Dukascopy, in quanto broker ECN, permette di aprire un conto trading anche di tipo professionale. Questo ti permette di investire su cross valutari a condizioni particolarmente vantaggiose. Ad esempio la leva e i margini massimi applicabili arrivano al rapporto 1:100 e si collocano sopra la media massima del mercato no ECN. Per quello che invece riguarda il deposito miunimo esso è di 100 euro ed è in linea con la media del settore.

Dukascopy è sicuro?

Visto che nel precedente paragrafo ho fatto riferimento alla Svizzera, credo sia giusto dire a chiare lettere se il broker Dukascopy è sicuro e affidabile. Ebbene su questo punto non devono esserci dubbi perchè se, come è giusto che sia, la garanzia che solo il nome "Svizzera" sa dare non ti dovesse bastare allora ti invito a considerare che Dukascopy è un broker che è autorizzato ad operare dalla FINMA, acronimo di Swiss Financial Market Supervisory Authority. Insomma la garanzia di affidabilità è massima.

Dukascopy non è una truffa ma anzi ti consente di avere una tutela che pochi altri intermediari sono in grado di darti. Essendo la società a monte una banca, appunto la citata Dukascopy Bank SA, i depositi fino a 100000 franchi svizzeri sono garantiti. Puoi verificare l'alto standard di sicurezza che il broker ti offre aprendo un conto demo. Usa il link sottostante.

Dukascopy recensioni ECN broker

Quando parliamo di Dukascopy, facciamo riferimento ad un broker del tipo ECN. Dukascopy, quindi, non è un classico market mayer ma è un operatore che ti permette di avere un accesso diretto ai mercati. Tra l'altro gli spread che il broker ECN fornisce sono molto vantaggiosi. Tutto ciò non è un caso ma è frutto della natura stessa di Dukascopy: quella di essere un intermediario puro. E' per questo motivo che il broker è preferito dagli investitori professionisti. Anche per i traders principianti, però, ci sono tanti vantaggi. Proseguendo nella lettura troverai anche le opinioni su Dukascopy dei traders alle prime armi.

Dukascopy piattaforme disponibili

Il successo di Dukascopy è da imputare anche alla vastissima offerta di piattaforme disponibili per fare trading. Come messo in evidenza da molte opinioni che ho trovando documentandomi sul web, pochi broker possono vantare un numero di piattaforme come quelle presenti su Dukascopy.

In quanto broker di trading binario (ti ricordo però che le opzioni binarie in Italia sono vietate per i traders retail), Dukascopy mette a disposizione due piattaforme. Per operare con il Forex e CFD Trading, invece, le piattaforme disponibili sono ben 4.

Questa offerta così vasta ti permette di trovare la piattaforma più in linea a quelle che sono le tue esigenze. Questo punto di forza viene messo molto in risalto nelle recensioni sul broker.

Dukascopy broker Forex & CFD Trading: piattaforme

Le piattaforme presenti su Dukascopy per operare con il Forex e CFD Trading sono tutte connesse al Swiss Forex Marketplace (SWFX). Tutte le piattaforme garantiscono reattività ed operatività a prescindere da quelle che sono le condizioni del mercato. Le varie interfacce delle piattaforme disponibili sono state progettate e realizzate per permetterti di monitorare in modo costante quelle che sono le tue esposizioni di di mercato. Tutte le piattaforme, inoltre, ti consentono di seguire gli ordini, analizzare l'evoluzione dei tuoi fondi, studiare leverage e performance. Insomma, a prescindere dal tipo di piattaforma che deciderai di usare per fare trading di CFD su Dukascopy, avrai comunque a disposizione raffinati strumenti per meglio gestire la tua attività di trading?

Fatta questa premessa, quali sono le piattaforme disponibili per fare Forex Trading su Dukascopy?

Oltre alla famosa MetaTrader4, potrai trovare anche Jforex, Java, WebPlatform e SWFX.

Non posso certamente essere io a dirti quale piattaforma di conviene usare per fare Forex Trading su Dukascopy ma posso comunque evidenziare alcune differenze tra le varie piattaforme che possono esserti di aiuto per decidere quale scegliere.

La piattaforma Java di Dukascopy è utile soprattutto se sei solito fare trading manuale. Uno dei vantaggi di Java è che potrai gestire tutto da una sola finestra. Dalle opinioni su Dukascopy emerge un giudizio positivo su Java da parte di chi preferisce il trading manuale. Sono invece negative le opinioni espresse dagli estimatori del trading automatico. Niente paura, però, perché Dukascopy ha una piattaforma che è l’ideale per chi opera con il trading automatico. In pratica per ogni tipo di traders c’è la piattaforma più indicata ma sempre su Dukascopy.

Se sei solito operare con il trading automatico allora ti consiglio la piattaforma JForex. Si tratta di uno strumento di negoziazione universale che è dotato di un'interfaccia per l'esecuzione di strategie con la fornitura dei relativi codici di programmazione.

Con JForexWeb hai un accesso istantaneo al mercato. Su questa piattaforma tutti i requisiti tecnici sono stati ottimizzati per soddisfare i tuoi bisogni a prescindere da quelle che sono le condizioni di trading.

Scegliendo JForexWeb potrai personalizzare la frequenza di aggiornamento e la profondità del mercato in base a quelle che sono le caratteristiche del tuo pc. Inoltre la piattaforma di offre tutte le funzionalità di gestione degli ordini e delle posizioni aperte.

Se operi in modalità mobile trading, potrai anche scegliere la versione JForex Trader per dispositivi Apple iOS e la versione JForex Trader per dispositivi Android.

Le altre due piattaforme disponibili per fare Forex Trading su Dukascopy sono WebPlatform e SWFX.

La WebPlatform è la classica piattaforma base che puoi usare da ogni computer. E’ una piattaforma dalla gestione molto comoda poiché non dovrai scaricare nulla. Inoltre non devi neppure effettuare download.

Attenzione però a non banalizzare perché sulla piattaforma Dukascopy WebPlatform da Desktop Pc sono comunque presenti le principali funzionalità che sono indispensabili per fare trading.

Vuoi provare le piattaforme Dukascopy e scegliere quella più adatta per fare trading? Puoi farlo aprendo gratis il conto demo.

Dukascopy piattaforme a confronto

Tutte le piattaforme trading disponibili su Dukascopy presentano le funzioni basilari. Tuttavia le varie piattaforme hanno anche dei punti di diversità. Per questo motivo di consiglio di leggere attentamente le differenze tra le piattaforme Dukascopy indicate nello schema sottostante. Confrontare le piattaforme Dukascopy può esserti di aiuto per capire quale è quella più adatta ai tuoi bisogni.

Dukascopy mercati disponibili

Su Dukascopy potrai trovare tantissimi mercati a tua disposizione per fare trading con i CFD. Tutti i mercati sono rappresentanti anche se, rispetto agli altri broker tradizionali, l’offerta per singola categoria sembra essere più contenuta.

Mi spiego con un esempio. Dukascopy ti permette si di fare trading online sulle azioni attraverso i CFD, ma la lista dei titoli azionari disponibili è più contenuta rispetto a quella di altri broker. Questo limite è però compensato da un punto di forza che solo questo broker può darti. A differenza della stragrande maggioranza dei broker, Dukascopy ECN ti permette di fare trading attraverso i CFD anche sulle obbligazioni.

Conoscendo il mondo del trading possono dirti che sono pochissimi gli operatori che mettono a disposizione dei loro clienti anche i CFD sulle obbligazioni.

Tirando le somme: su Dukascopy puoi fare trading sulle materie prime, sulle valute (Forex Trading), sugli indici delle principali borse mondiali e ancora sugli ETF. E per quello che riguarda il trading di CFD sulle criptovalute che oggi va così tanto di moda? Risponderò a questa domanda nel prossimo paragrafo.

Dukascopy trading sulle criptovalute

E’ possibile fare trading di CFD sul Bitcoin usando le piattaforme Dukascopy? La risposta è affermativa. Anche l’operatore ECN elvetico ti consente di operare sui crypto-asset.

Attraverso il trading sulle criptovalute puoi effettuare operazioni speculative senza avere un portafoglio digitale. In pratica per operare non devi possedere il Bitcoin e quindi non sei soggetto ai rischi legati alla sicurezza informatica. Grazie alla leva, inoltre, puoi tenere aperte posizioni sul Bitcoin che sono maggiori dell'ammontare di denaro utilizzato come margine.

Grazie ai servizi sulle criptovalute di Dukascopy puoi:

fare trading sia sui mercato al rialzo che sui mercati al ribasso

usare in modo efficace il tuo capitale con la leva finanziaria

usare i CFD per coprire la vendita allo scoperto

fare trading in sicurezza

I vantaggi sono tanti ma se sei alla ricerca di un broker per fare solo trading sulle criptovalute, Dukascopy può apparire limitativo. La lista dei cripto asset a tua disposizione per fare trading attraverso i CFD, infatti, include solo il Bitcoin e Ethereum ossia solo le prime due criptovalute per livello di capitalizzazione.

Vuoi fare trading sulle criptovalute? Inizia dal conto demo e scopri tutti gli strumenti a tua disposizione per operare.

Dukascopy conti disponibili

Tra gli altri elementi che molto probabilmente sei portato a considerare per dare un tuo giudizio su un broker, c’è quello relativo ai conti disponibili. In generale tutti i broker Forex & CFD Trading ci sono due tipi di conto: quello reale e quello demo (che analizzerò nel paragrafo successivo).

Solo alcuni broker mettono a disposizione più di un conto reale. Su Dukascopy troverai due tipi di conto reale: quello standard e quello gestito.

Il conto standard Dukascopy presenta un deposito minimo iniziale di appena 100 dollari che possono essere subito usati per aprire posizioni trading. Se ha deciso di investire con denaro reale, ti consiglio di preferire il conto standard di Dukascopy proprio alla luce del basso deposito minimo che ti viene chiesto per iniziare.

Il conto gestito, infatti, richiede un deposito più elevato ed adatto ad un certo profilo di investitore. E’ vero che il conto gestito Dukascopy presenta tanti vantaggi esclusi (tra cui la presenza di un consulente sempre a disposizione) ma tali vantaggi sono quasi inutili per chi è alle prime armi. Se un giorno diventerai un traders esperto, potrai pensare al conto gestito Dukascopy ma se sei alle prime armi, il conto standard va più che bene. Anzi, se vuoi un consiglio, parti dal conto demo e in questo modo avrai tutto il tempo che ti serve per imparare ad operare senza il rischio di perdere soldi reali.

Dukascopy conto demo

Nel precedente paragrafo ho fatto un breve accenno al conto demo. Nonostante oggi tutti i migliori broker mettono a disposizione la modalità demo gratuita, credo sia giusto dedicare alcune righe alla questione non fosse altro che per un motivo di tipo pratico.

Come ho già detto in precedenza, Dukascopy non è un broker molto noto tra gli investitori retail. Ebbene questo è un motivo in più per iniziare ad operare con il conto demo. Solo la modalità demo, infatti, ti permette di fare pratica con i tanti strumenti disponibili senza correre il rischio di perdere denaro reale. Il conto demo è sempre utile ma nel caso di Dukascopy è indispensabile.

Tra l’altro il broker ti fornisce talmente tanti strumenti e funzioni da rendere necessario un periodo di tempo di studio. In fin dei conti, infatti, nel mondo del trading gli errori operativi sono sempre dietro l’angolo. Perché allora perdere denaro reale a causa di uno sbaglio di tipo operativo (esempio errata immissione dell’ordine) quando puoi avere tutto il tempo a disposizione per imparare a seguire le procedure corrette grazie al conto demo? Tra l’altro Dukascopy è molto generoso sotto questo punto di vista considerando che ti offre ben 100.000 euro virtuali per imparare a fare pratica.

Bonus Dukascopy

Molti broker, di tanto in tanto, offrono promozioni e bonus per l’apertura del conto. Con Dukascopy i bonus sono strutturali nel senso che sono presenti tutto l’anno. Non solo ma, come puoi vedere sul sito del broker, le promozioni sono più di una.

Tra i programmi bonus attivi ci sono:

equità bonus

sconto commissioni

experience sharing

bonus anniversario

Quest’ultimo è attivo solo quest’anno ed è stato lanciato dal broker per festeggiare il suo compleanno. Con bonus anniversario Dukascopy puoi ottenere il 100% del capitale depositato. Potrai richiedere il bonus per 30 giorni dall'ultimo deposito effettuato sul tuo conto. Ricorda che tra le condizioni della promozione c’è anche l’obbligo di rispettare i requisiti di volume che ti saranno comunicati entro un anno dall’attivazione del Bonus. Inoltre se prelevi prima del raggiungimento del volume il tuo bonus verrà cancellato da Dukascopy.

Dukascopy spread e commissioni trading

Quando si valuta l’opportunità di preferire un broker rispetto ad un altro si compie anche un’analisi di tipo economico. I parametri che vengono passati ai raggi sono spread e commissioni. E’ infatti normale preferire un broker che non solo ti offre tante piattaforme e molti strumenti operativi, ma che riesce a garantirti tutto questo ad un prezzo contenuto.

Tra l’altro oggi ci sono tanti broker e quindi non è facile orientarsi tra le varie offerte. Se vuoi conoscere i costi del broker Dukascopy, i parametri a cui devi prestare attenzione sono spread e commissioni.

Essendo Dukascopy un broker ECN, lo spread diventa uno degli elementi più importanti di cui devi tenere conto. E’ dallo spread, infatti, che dipende quello che è il profitto della tua attività di trading.

Lo spread Dukascopy broker ECN è molto variabile ed è compreso nella forchetta tra 0 e 0,2. In pratica in alcune occasioni e limitatamente ad alcuni asset, lo spread Dukascopy può essere anche nullo.

Per alcuni il fatto che lo spead di un broker sia variabile può essere considerato un problema. Per altri invece è un vantaggio. Confrontando gli spread dei migliori broker Forex e CFD Trading, posso dirti che quello offerto da Dukascopy è tra i più vantaggiosi.

E per quello che riguarda gli altri costi? A quanto ammontano le commissioni Dukascopy? Sul mercato di cono broker che ti permettono di fare trading a zero commissioni. Tutti questi operatori sono di tipo tradizionale. Nei broker ECN, invece, le commissioni sono inevitabili. Ti dico quindi subito che per fare trading su Dukascopy sono previste commissioni. Per alcuni questo è uno svantaggio troppo alto da pagare ma, secondo molte opinioni presenti sul web, si tratta solo del risvolto negativo di una medaglia caratterizzata da molti vantaggi.

E’ vero infatti che per fare trading su Dukascopy dovrai pagare delle commissioni ma in quanto broker ECN, Dukascopy ti permette di avere sempre un accesso diretto al mercato con gli stessi prezzi per tutti. Questo vantaggio nessun broker tradizionale può dartelo.

Dukascopy leva

La leva è alla base del CFD Trading. La recente regolamentazione stabilità dall’ESMA per quello che riguarda margini e leva massima applicabile, ha determinato un restringimento dei rapporti di proporzione. Non dimenticare, però, che i nuovi limiti sono stati adottati a tua tutela.

La leva di Dukascopy non è diversa da quella applicata dagli altri broker. Sotto questo punto di vista, quindi, l’offerta è allineata a quella dei migliori operatori del settore. Venendo ai numeri, la leva massima applicabile su Dukascopy è pari a 1:200 ma devi tenere in considerazione che l’ammontare massimo dipende dalla tipologia di asset. In altre parole il trading sulle azioni attraverso i CFD ha una certa leva mentre quello sul Forex ne ha un’altra.

Ricorda che maggiore è la leva, più alto sarà il rischio che corri. E’ appunto per questo motivo che l’ESMA ha introdotto requisiti molto stringenti sulla leva. Prima non essendoci limiti, era possibile fare trading con una leva molto alta esponendosi così al rischio di subire perdite anche consistenti. Ora non è più così e questo è un cambiamento che protegge il tuo capitale.

Ovviamente Dukascopy permette di operare con una leva più alta ma tutto è a discrezione del broker. Per fare trading su Dukascopy con una leva alta è necessario essere degli investitori professionali. Oltretutto essendo la richiesta al vaglio del broker, è prevista l’effettiva verifica delle caratteristiche del profilo utente.

Dukascopy formazione

Il fatto che Dukascopy sia un broker ECN, quindi diverso dagli operatori classici, non influisce sull’offerta formativa. Oggi tutti i broker mettono a disposizione dei loro clienti una serie di strumenti per approfondire conoscenze e competenze. L’obiettivo è quello di contribuire alla formazione del trader dando così la possibilità di puntare ad ottenere un profitto più alto.

La sezione formazione su Dukascopy è molto curata. Il broker, infatti, ti offre tutta una serie di strumenti per migliorare le tue conoscenze. A differenza di tanti broker classici, l’ECN Dukascopy pone il suo focus su seminari dal vivo. La puntuale organizzazione di eventi dal vivo è molto apprezzata nelle opinioni Dukascopy anche se un limite, a quella che comunque rimane una buona strategia, è il fatto che le sessioni live avvengono sempre in Svizzera.

Ovviamente questo non significa che non nell’offerta formazione Dukascopy non ci siano strumenti che puoi usare anche da remoto. Andando sul sito puoi accedere alla funzione tutorial che è ricca di video di ogni tipo. Inoltre il broker organizza anche webinar gratuiti su analisi tecnica e strumenti operativi che vengono trasmessi da Dukascopy TV, un canale video tutto dedicato alla formazione.

Dukascopy assistenza

L’incubo di ogni trader è quello di ritrovarsi impossibilitato a contattare il servizio assistenza clienti del broker presso il quale ha registrato il conto trading. Se scegli Dukascopy puoi dire addio a queste paure.

Il servizio assistenza di Dukascopy è infatti facilmente raggiungibile attraverso vari canali. A disposizione di tutti i clienti ci sono un indirizzo fisico, un numero di telefono raggiungibile dall’Italia e un Fax:

ICC, Entrance H, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, Switzerland,

tel: +41 22 799 4888,

fax: +41 22 799 4880

Inoltre puoi anche contattare il servizio clienti attraverso una mail oppure direttamente dal sito cliccando sul box chat live. Indicando semplicemente il tuo nome e il tuo indirizzo email, riceverai sul tuo pc tutte le risposte e i chiarimenti alle tue domande.

Dukascopy Forum

Su Dukascopy è presente anche un forum dove registrati e confrontarti con gli altri utenti. Nonostante lo strumento del forum possa essere considerato un po’ desueto, ti invito comunque a non trascurarlo. Il forum Dukascopy offre uno storico molto approfondito. Tra i tanti post inseriti nel corso degli anni potrai trovare anche la risposta ad alcuni tuoi dubbi.

C’è un solo problema. Il forum Dukascopy è disponibile in inglese, francese, russo, arabo, cinese ma non in italiano. Se non conosci l’inglese, il forum di Dukascopy non potrà quindi esserti di aiuto.

Recensione Dukascopy: opinioni finali e conclusioni

A differenza di quello che avviene solitamente quando si parla di Forex Broker, Dukascopy è uno dei pochi operatori del settore ad aver mantenuto anche la sua natura di banca. Se apri la home del sito potrai vedere da solo come, accanto al box dedicato all’apertura del conto demo, sia presente anche un box che è dedicato all’apertura del conto corrente mobile con Dukascopy Bank. Solitamente chi fa trading non ha bisogno di questo genere di servizi ma il fatto che questo broker ti permette anche di aprire un conto online, è una ulteriore dimostrazione del suo livello di affidabilità e sicurezza.

Certamente Dukascopy non è un broker famoso e conosciuto come invece lo sono molti di quelli tradizionali, ma se sei alla ricerca dei vantaggi che solo un broker ECN può darti, allora Dukascopy è quello che fa per te.

Grazie ad una ventaglio di soluzioni che ha pochi eguali sul mercato (ti ricordo che sono davvero pochi i broker che possono offrirti le piattaforme che il broker svizzero ti mette a disposizione), Dukascopy è in grado di rispondere a tutte le esigenze. La garanzia, poi, è quella svizzera.

Vuoi scoprire tutti i punti di forza di un broker ECN? Parti dal conto demo: attivalo direttamente dal link riportato sotto.

