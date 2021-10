Come tradare le criptovalute con Dukascopy Europe

Il broker ECN Dukascopy consente di fare trading sulle criptovalute anche agli investitori che hanno liquidità limitata. Ecco tutti i vantaggi

Con le ultime importanti variazioni di prezzo osservate per la più nota di esse, il Bitcoin, è cresciuto in modo esponenziale l’interesse degli investitori verso il mondo delle criptovalute.

Vi sono due modi per tradare tali strumenti: comprare e detenere la moneta virtuale oppure speculare sulle variazioni di prezzo utilizzando uno strumento derivato, senza possedere la criptovaluta vera e propria. Quest’ultima modalità ha il vantaggio di essere spesso più immediata e di offrire la possibilità di andare “in short”, vale a dire di vendere l’asset senza possederlo (vendita allo scoperto), guadagnando così sulla diminuzione del prezzo.

Le criptovalute più conosciute sono il Bitcoin, l’Ether, il Litecoin, il Dashcoin, lo Stellar, il Bitcoin cash e Monero.

Dukascopy Europe, broker ECN europeo regolamentato facente parte di un gruppo bancario svizzero, offre la possibilità di speculare sulle variazioni di prezzo di tutti questi asset ed altre cripto ancora, andando il long e short, attraverso I CFD.

Oltre alla scelta di acquistare la criptomoneta vera e propria o attraverso il CFD, se il trader decide questa ultima ipotesi deve poi scegliere tra quale tipo di broker utilizzare: ECN o Market Maker.

I broker market maker manipolano i prezzi per definizione, non hanno commissioni ma hanno spread generalmente abbastanza elevati e sono la controparte del trading, gli ECN utilizzano invece I prezzi del mercato, senza modificarli, per questo hanno spread molto bassi ed applicano delle commissioni, che sono la loro fonte di guadagno.

Dukascopy Europe è un broker ECN al 100%, il che significa che invia direttamente gli ordini a mercato, senza manipolare I prezzi e senza intervento umano.

Inoltre, considerando che il prezzo di alcune criptovalute è divenuto molto alto, basti pensare che il Bitcoin vale attualmente circa 57.000 USD, è importante accertarsi che il broker fornisca la posibilità di acquistare anche “una parte” della criptovaluta, invece che necessariamente una intera. Per quanto riguarda il Bitcoin, Dukascopy Europe da la possibilità di acquistarne fino a 0.01 unità, possibilità che, combinata con il trading a leva, rende l’investimento sulla più popolare dell criptovalute davvero accessibile a tutte le tasche.

Inutile ricordare che, laddove vi sono possibilità di fare ottimi guadagni, vi è anche la possibilità di perdite, pertanto il trading sulle criptovalute dovrebbe essere fatto con cautela.