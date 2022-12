Broker 100% ECN: Dukascopy offre spread bassissimi e esecuzione ordini istantanea

Sei alla ricerca di un broker 100% ECN? Se la risposta è affermativa, questa guida fa al caso tuo. Nei prossimi paragrafi metterò in risalto quelli che sono i due punti di forza di uno dei pochi broker al 100% ECN con esecuzione istantanea degli ordini: Dukascopy. La mia attenzione, in particolare, sarà rivolta agli spread bassissimi e al meccanismo di esecuzione delle posizioni. In questi due ambiti, Dukascopy ha ben pochi eguali nel panorama del trading online.

Prima di scendere però nel dettaglio, è utile segnalare alcune risorse la cui conoscenza è indispensabile per poter poi approfondire il discorso sui broker 100% ECN. Anzitutto la guida per iniziare a fare trading online da zero, uno strumento molto utile per tutti gli investitori principianti. Ma non basta. Non possiamo infatti parlare di Dukascopy senza sapere cosa è e come funziona un broker ECN. I due link citati sono i due pilastri su cui imbastire poi il discorso relativo a Dukascopy. A proposito, se non conosci questo broker, consiglio di leggere la recensione completa dove troverai anche giudizi e opinioni sul broker Dukascopy. Per conoscerlo ancora più da vicino, invece, puoi approfittare della comoda demo gratuita che ti consente di provare le piattaforme disponibili senza perdere soldi reali.

Broker 100% ECN perchè sceglierlo?

I motivi per cui scegliere un broker 100% ECN sono molteplici. Lasciando il piano soggettivo, ci sono dei vantaggi oggettivi che rappresentano poi le vere peculiarità di questo tipo di broker. Eccole in sintesi:

Accesso diretto al mercato finanziario con condizioni proposte agli investitori che sono identiche a quelle presenti sul mercato stesso.

Le quotazioni fornite sono molto più precise ma soprattutto più attendibili e tempestive (nei broker market maker i grafici non sono coincidenti al 100% con quelli reali di borsa)

Esecuzione istantanea degli ordini con minimi delay

Scalping più accessibile e semplice

Spread bassissimi e, spesso e in alcune circostanze, praticamente nulli.

Laddove un broker con accesso diretto ai mercati presenta questi 5 vantaggi, allora abbiamo a che fare con un broker 100% ECN. La garanzia insomma è assoluta.

Dove trovare i broker 100% ECN?

E’ inutile girarci attorno: sul mercato del trading online ci sono tanti operatori seri e affidabili ma ci sono anche tante truffe. Questo discorso vale ancora di più nel caso dei broker ECN. Per evitare di incappare i truffe è assolutamente essenziale scegliere solo broker che siano espressamente autorizzati. Ad esempio nel caso del caso del settore market maker in questo articolo puoi trovare i migliori broker Forex e CFD. Nel caso dei broker ECN, invece, è a piattaforme come quella di Dukascopy che dovrai guardare per non incappare in truffe.

Spesso si citano i broker australiani come i migliori ECN presenti sul mercato. Questo consiglio è in parte vero ma non è che sia per forza necessario andare in Australia per trovare i broker 100% ECN più affidabili. Anche nel panorama europeo ci sono operatori molto interessanti come è appunto il caso di Dukascopy.

Ricapitolando: i broker 100% ECN non solo solo quelli australiani ma ci sono operatori seri e professionali anche in Europa ovvero operatori che possono vantare una licenza europea per la loro attività. Prima di scegliere la piattaforma con cui fare trading è consigliabile analizzare le caratteristiche e verificare di essere difronte ad un vero broker ECN e non a una truffa.

Dukascopy Broker 100% ECN con licenza europea

Nulla da ridire sui broker australiani ma, forse anche per una questione di tipo psicologico, i broker ECN con licenza europea fanno stare più tranquilli rispetto a quelli che hanno licenze emesse da autorità più lontane ( anche in quel caso, poi, ci sono tanti broker onesti ma anche tante truffe).

Dukascopy Europe è un broker con accesso diretto ai mercati quindi un broker che si può fregiare del titolo di 100% ECN. L’accessibilità immediata avviene mediante un pool di liquidità, il SWFX (acronimo di Swiss Forex Marketplace) che altro non fa che raccogliere la liquidità dalle più grandi banche mondiali per poi fornire spread molto bassi ai traders.

Quello che con i broker tradizionali è un problema, con broker come Dukascopy che permettono l’accesso diretto non lo è. Se vuoi testare il vantaggio di un broker 100% ECN con spread bassissimi segui il link in basso e apri un conto Dukascopy gratuito.

Broker Dukascopy spread bassissimi ma quanto?

Come ho messo in evidenza in precedenza, gli spread bassi sono uno dei motivi per cui tanti traders preferiscono lasciare i broker tradizionali e scegliere i broker ECN. Un broker 100% ECN fa degli spead altamente competitivi il suo punto di forza.

L’offerta di Dukascopy prevede spread bassi ma quanto bassi? Per rispondere a questa domanda il sito del broker mette a disposizione uno strumento straordinario ossia un widget con gli spread medi delle coppie di valute che si possono negoziare su SWFX ECN utilizzando piattaforme come l’esclusiva JForex 3 (qui la recensione completa).





Grazie a questo widget è possibile visualizzare gli spread per tutti gli strumenti disponibili per fare trading (qui il sito ufficiale Dukascopy) oppure si possono filtrare le varie coppie di valute da visualizzare.

Accanto ad ogni strumento è presente un’icona che consente di aprire il grafico in tempo reale. Ad esempio cliccando su AUD/CAD si apre il grafico che fotografa la distribuzione dello spread. Per analizzare l’andamento dello spread su quella singola coppia valutaria, è possibile anche inserire dei filtri temporali che possono essere giornalieri, mensili o trimestrali. Attraverso il selettore di date è possibile esaminare i dati storici del mercato. I dati fanno riferimento agli spread medi per le sessioni europee, asiatiche e nordamericane. Inoltre sono anche indicati i valori minimi e massimi complessivi.

Se vuoi fare trading su tanti mercati con un broker 100% ECN approfitando degli spread bassi, attiva subito un conto demo: è gratis.

Dukascopy broker con esecuzione istantanea ordini

Il secondo punto di forza di Dukascopy è rappresentato dall’esecuzione istantanea degli ordini. Cosa si intende quando si parla di questo? Cosa è l’esecuzione istantanea?

Non ci vuole la sfera di cristallo per comprende che se ci sono broker che garantiscono questa velociotà e questa accuratezza nella trasmissione delle posizioni, è perchè ve ne sono altri che invece non hann o questa caratteristica. Per sua natura solo un broker ECN consente un’esecuzione rapida e precisa degli ordini. In quanto broker 100% ECN, Dukascopy è molto affidabile sotto questo punto di vista poichè inoltra gli ordini direttamente ai fornitori di liquidità per la loro esecuzione.

Aprendo un conto live Dukascopy (qui il link ufficiale del sito) non solo avrai l’accesso diretto al mercato ma anche la garanzia che tutti gli ordini da te inoltrati saranno eseguiti ai prezzi di mercato reali. Con i broker NON ECN l’intro ci può essere come non ci può essere ma ad ogni modo viene calcolato uno spread che poi sarà l’unica fonte di reddito dello stesso operatore.

Scegliere un broker 100% ECN: conclusioni

I motivi per cui scegliere un broker ECN sono molteplici. Ovviamente non ci sono solo punti di forza ma anche elementi di debolezza di cui tenere conto. Per alcuni traders vale la pena farsi carico degli svantaggi mentre per altri.

Ma a conti fatti cosa fa la differenza? La questione può essere ricondotta a questi termini: mentre i broker tradizionali offrono un ambiente che è controllato, nel caso di trading ECN dovrai sempre interagire con condizioni di mercato reali e non arificiali. Vero è che i broker 100% ECN come Dukascopy consentono di operare al di fuori dell’orario normale di contrattazioni ma è necessario sempre tenere conto di variazioni nella liquidità di mercato.

Questo è un passaggio determinante per riuscire ad avere successo. Poichè solo l’esperienza matura questa accortezza, l’uso del conto demo gratuito è caldamente raccomandato per evitare di perdere soldi veri a causa di errori operativi. Un motivo in più per usare il conto demo Dukascopy prima di passare a quello live.

