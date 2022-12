Slippage nel trading online: cosa è e come controllarlo con JForex Dukascopy

Ci sono tanti termini che fanno parte del linguaggio del trading online: alcuni sono noti altri molto di meno, eppure tutti sono importanti per imparare ad investire in borsa in modo corretto.

Tra le parole meno note ve ne è una che capita spesso di incontrare quando si esaminano le condizioni applicate ai clienti dai migliori broker Forex e CFD. Questa parola è slippage. Cosa significa slippage nel trading online? Quale è la definizione esatta di questo termine? Ci sono dei broker che consentono di impostare il massimo slippage tolletato sulla loro piattaforma? A tutte queste domande potrai trovare una risposta, leggendo i prossimi paragrafi.

Prima di procedere con le risposte ai vari interrogativi, ti invito a prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto gratuito su uno di quei broker che permettono di impostare in piattaforma il massimo slippage possibile: Dukascopy (qui puoi leggere la recensione completa). Il motivo per cui preferisco portarmi avanti è semplice: è possibile capire cosa è lo slippage soprattutto facendo pratica e cosa c’è di meglio per impare che un broker autorizzato come Dukascopy che, nella sua piattaforma JForex, offre anche questo servizio?

Cosa è lo slippage nel trading

Una definizione di Slippage che spesso trovi nei manuale è la sguente: differenza che c’è tra il prezzo di un esecuzione di un ordine e il prezzo di apertura che è inserito nell’ordine stesso. Stiamo quindi parlando di trading online (e, a tal riguardo, ti esorto a leggere la guida su come fare trading online da zero, nel caso in cui tu abbia bisogno di un ripasso).

Ma cosa si intende con queste parole spesso citate a spiegazione di slippage? Anzitutto bisogna evidenziare che lo slippage non si può verificare di bello e buono ma avviene solo in un momento ben preciso ossia quando il mercato, all’improvviso, va in una direzione opposta a quella del tuo ordine e questo movimento avviene mentre il broker sta eseguendo la tua posizione ad un prezzo che semplicemente non è più disponibile.

In pratica con lo slippage si verifica un brusco cambio di rotta che brucia la posizione. Cosa avviene in questi casi? Prima di passare allo step successivo ti esorto a prendere in considerazione la possibilità di fare trading su una piattaforma che consente di selezionare il massimo slippage tollerato, come la JForex di Dukascopy, poichè solo con la pratica puoi toccare con mano l’argomento.

Slippage nel trading online quando di verifica

I casi in cui si può verificare lo slippage sono due: momenti di alta volatilità e presenza di gap di mercato. Nel caso di situazioni ad alta volatilità (qui la guida su come gestirla attraverso i CFD), può accadere che il prezzo, improvvisamente, registri un movimento oltre un ordine di stop predendendo di contropiede la posizione che non riesce a chiudersi in tempo. I questo caso lo stop potrebbe non attivarsi al livello prefissato.

La seconda circostanza che potrebbe portare alla maturazione di uno slippage si verifica nel momento in cui, sempre all’improvviso, il trend di mercato registra un cambio di direzione. Attenzione perchè non è assolutamente rilevante se il gap sia al rialzo o al ribasso.

Questi sono i due motivi tipici che danno origine ad uno slippage.

Slippage vantaggi e svantaggi

Come tutti i fenomeni, lo slippage presenta dei pro ma anche dei contro. Il fatto che ci siano anche dei vantaggi potrebbe stupirti. Infatti, per come abbiamo definito cosa è lo slippage nel trading online, potrebbe sembrare che la situzione creata da questo processo, possa esserti solo sfavorevole. In poche parole un’opinione comune vuole che dallo slippage ci siano solo svantaggi per il trader. La realtà è invece diversa poichè, in alcuni casi, ci sono anche degli slippage positivi ossia vantaggiosi.

Quando si verifica uno slippage positivo? Risposta: nel momento in cui dopo l’attivazione di una posizione, il miglior prezzo disponibile muta nel momento in cui è in corso di esecuzione l’ordine. In questo caso può essere che l’ordine possa essere eseguito da un prezzo migliore e questo potrebbe permetterti di chiudere la tua posizione con un profitto più interessante.

Scopri come sfruttare i vantaggi dello slippage positivo con il conto demo Dekascopy (qui il sito ufficiale).

Spesso, però lo slippage è negativo. Ciò avviene quando il tuo ordine di stop non viene eseguito in tempo e quindi l’ordine viene fissato ad un prezzo peggiore rispetto a quello previsto. Purtroppo in questi casi il cambio improvviso di trend (causato dalla volatilità o causato da un gap) ti brucia.

Come controllare lo slippage nel trading online

Se c’è una cosa che caratterizza lo slippage è quella di NON poter essere previsto. Conosco traders che hanno passato molto tempo a cercare dei segnali per capire quando lo slippage può arrivare ma che alla fine sono stati costretti a rinunciare.

Se non può essere previsto, lo slippage nel trading online può invece essere controllato. In che modo? Cercando ad esempio di limitare il suo impatto sugli ordini attivi mediante un ordine di stop garantito.

Un broker come Dukascopy ti consente, operando nella piattaforma JForex, di impostare il massimo slippage tollerato. Questo è un ulteriore strumento per controllare lo slippage nel trading online. Nell’ultimo paragrafo affronterò proprio questo punto.

Come impostare gli ordini di mercato con slippage usando Dukascopy

Gli ordini condizionati sono vincolati rispetto alle condizioni della loro esecuzione immediata e sono strutturati per poter essere eseguiti più tardi rispetto al momento del loro invio. E’ questa la differenza rispetto agli ordini incondizionati. I vincoli degli ordini condizionati riguardando, ad esempio, il prezzo di esecuzione.

Ordine condizionale sta a significare che la posizione non può essere eseguita immediatamente. A differenza degli ordini incondizionati, in cui la condizione di slippage non è tenuta in considerazione, in quelli condizionali lo slippage viene fissato dal trader. Questo significa che, grazie a questo strumento di controllo presente nella piattaforma JForex di Dukascopy, è possibile controllare l’ordine.

Per impostare il massimo slippage tollerato è necessario operare sulle preferenze, impostando l’Opzione Applica lo Slippage del Valore Predefinito, oppure inserendo il valore desiderato nel riquadro di trading degli ordini.

Ogni valore di slippage pone un limite per l’ordine di mercato dove questo limite è il prezzo dove il trader clicca oppure il prezzo di mercato al momento dell’invio.

Puoi imparare ad impostare lo slippage massimo tollerato, facendo pratica con il conto demo Dukascopy.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!