JForex 3: come funziona la piattaforma trading Dukascopy

JForex 3 è il nome della piattaforma trading di proprietà della società Dukascopy Bank. Poichè anche in Italia un numero crescente di traders ha scelto Dukascopy Europe per investire sui mercati di tutto il mondo attraverso i Contratti per Differenza, abbiamo deciso di analizzare le caratteristiche della piattaforma con l’obiettivo di aiutare i nostri lettori a capire come funziona JForex 3 di Dukascopy. Per farlo ricorreremo ad un lunguaggio semplice e alla portata di tutti.

JForex 3 piattaforma Dukascopy come funziona

Dukascopy offre diverse piattaforme per fare CFD Forex Trading. L’offerta è molto vasta poichè l’obiettivo del broker è quello di riuscire a soddisfare a pieno quelle che sono le esigenze di tutta la sua clientela. E’ anche per questo motivo se l’operatore svizzero fa parte a pieno titolo della lista dei migliori broker Forex e CFD.

Tra le tante piattaforme disponibili su Dukascopy c’è appunto la JForex 3 che è di proprietà della capogruppo Dukascopy Bank. Già il fatto che si tratti di una piattaforma di proprietà di una banca svizzera dovrebbe indurre ad essere molto tranquilli per quello che riguarda la sicurezza. La piattaforma JForex3 è assolutamente sicura e affidabile come poche.

Come tutte le piattaforme offerte da Dukascopy Bank anche la JForex 3 è connessa al mercato Swiss Forex Marketplace (SWFX).

Stiamo parlando di una piattaforma esclusiva per fare trading che è stata progettatta con l’obiettivo specifico di garantire reattività ed operatività a prescindere da quelle che sono le condizioni effettive del mercato. Questo significa che scegliendo JForex 3 puoi operare, sia in modalità web che attraverso il canale mobile (ma questo lo vedremo dopo), in qualsiasi situazione.

Dal punto di vista tecnico l’interfaccia della piattaforma JForex 3 è programmata per permettere agli utenti di riuscire a tenere sempre d’occhio le esposizioni di mercato che hanno assunto nonchè di gestire i propri ordini e seguire l’evoluzione di leverage e performance. Grazie a queste particolarità, JForex 3 Dukascopy permette un monitoraggio continuo.

A differenza di altre piattaforme, inoltre, JForex 3 è l’ideale sia per il trading manuale che per quello automatico.

JForex 3 piattaforma Dukascopy caratteristiche principali

Quando si esamina una nuova piattaforma Forex Trading, è necessario per forza partire da quelle che sono le caratteristiche offerte. A partire dalla possibilità di operare sia in modo manuale che con il trading automatico, i punti di forza di JForex 3 Dukascopy sono davvero tanti. Ecco un veloce riasssunto per aiutarti a cogliere i potenziali vantaggi che puoi avere scegliendo di fare trading con questa piattaforma e questo broker:

270 indicatori e studi grafici

Calendario economico

Tester storico per trading automatico

Renko, Range bars, Point&Figure, Kagi e grafici Line break

Supporto Plugin

Interfaccia multi-lingua (italiano compreso)

Trading direttamente sul grafico

Alla luce di queste caratteristiche si può affermare che la piattaforma JForex 3 di Dukascopy sia l’ideale soprattutto per quei traders che preferiscono un’operatività automatica o che sono soliti sviluppare e provare strategie di trading automatizzate in linguaggio di programmazione Java.

JForex, inoltre, presenta un’interfaccia per l’esecuzione di strategie attraverso la fornitura relativi codici di programmazione. A completare l’elenco delle caratteristioche principali sono poi numerosi strumenti per l’ analisi tecnica e per riuscire a gestire posizioni direttamente dalle chart.

Tra le caratteristiche in assoluto più apprezzate, un posto di tutto rispetto lo merita la possibilità di fare trading direttamente sul grafico. Attenzione a questo punto perchè al giorno d’oggi sono davvero pochi i broker che permettono di operare direttamente dai grafici.

Non si tratta solo di una questione formale. Poter fare trading direttamente dai grafici, infatti, risulta essere molto di aiuto per gli investitori che in questo modo possono avere una visuale più completa sulla base della quale aprire le loro posizioni. Non serve essere super-esperti nell’investire in borsa per capire che i grafici sono per loro natura molto più intuitivi dei semplici numeri.

In pratica facendo direttamente trading sul grafico potrai cogliere più facilmente quelle che potrebbero essere le tendenze del mercato.

Piattaforma JForex 3 Dukascopy: come registrarsi login

Dopo aver letto i precedenti paragrafi, il tuo desiderio di fare trading usando la piattaforma JForex 3 di Dukascopy si è rafforzato? Se è così, arrivato a questo punto, non devi far altro che imparare a fare il login per poi fare trading usando tutti gli strumenti esclusivi che questa piattaforma ti mette a disposizione.

Il primo passo è quello di procedere con l’iscrizione a Dukascopy (passaggio obbligato da fare a prescindere da quella che sarà la piattaforma scelta).

Per fare il login sulla piattaforma JForex 3 Dukascopy è necessario inserire username, password e un codice PIN. Tutti i broker prevedono un user e una pass ma il PIN? La presenza di questo ulteriore codice è garanzia di massima protezione. In fin dei conti Dukascopy è sempre svizzera!

JForex 3 Dukascopy piattaforma da scaricare, web e mobile

Ci sono piattaforme che per essere utilizzate devono essere scaricate oppure piattaforme che invece sono solo web. La JForex 3 di Dukascopy è il massimo anche per quello che riguarda l’utilizzo. Infatti è al tempo stesso piattaforma da scaricare ma anche web e mobile trading.

JForex Web 3 – accesso istantaneo al mercato

La piattaforma JForex Web 3 presenta un’interfaccia e requisiti che sono ottimizzati per soddisfare i bisogno di tutti i traders senza la presenza di limitazioni tecniche.

Usando la versione web della piattaforma JForex si può configurare la frequenza di aggiornamento e la profondità di mercato alla luce di quelle che sono le caratteristiche del proprio computer. Le caratteristiche fondamentali della versione Web sono:

Ottimizzazione per l’accesso veloce

Trading manuale e sul grafico

46 indicatori e studi sui grafici

Trading automatizzato sul server per strategie

Market news e calendari economici

Salvataggio del Workspace su JCloud

Bassi requisiti tecnici

Interfaccia multilingua tra cui l’italiano

Dukascopy Europe Forex Trader per Apple iOS

Piattaforma Dukascopy ideata per iPhone e iPad, permette di fare mobile trading su tutti i dispositivi Apple ovuovunque ti trovi. L’applicativo supporta le connessioni Edge/3G/Wi-Fi.

Le caratteristiche fondamentali della versione mobile per iPhone/iPad della piattaforma JForex 3 proprietaria Dukascopy Bank sono:

Connessione con i server, Live, sicura e costante

Esecuzione instantanea degli ordini

Ampia gamma di ordini di trading (inclusi stop/limit/ bid & offer )

OCO / funzione ” merge “

Accesso ai registri di trading.

Dukascopy Europe Forex Trader per Android

Puoi usare la piattaforma JForex 3 per il to mobile trading su tutti gli smartphone grazie all’applicazione SWFX Forex per Android che replica le funzioni principali delle piattaforme di Dukascopy Europe. L’applicazione supporta tutti i tipi di connessione: Edge/3G/Wi-Fi.

JForex 3 Dukascopy opinioni e piattaforma MetaTrader4

Le opinioni dei traders che hanno usato le varie versioni della piattaforma JForex 3 Dukascopy (versione web, download e mobile trading) sono positive.

C’è un punto che i vari giudizi mettono spesso in evidenza: nonostante ogni piattaforma Dukascopy Eiurope sia dotata di tutti i vari strumenti di trading elencati in precedenza, ci possono essere alcuni elementi addizionali che possono variare tra le varie piattaforme. In questa tabella sono indicate le varie funzionalità presenti a seconda della piattaforme:

Funzionalita’ con Dukascopy JAVA JFOREX iPhone WEB Android Controllo dello slippage Si Si Si Si Si Ordini BID/OFFER orders (4) Si Si Si Si Si Funzione Hedging Si Si Si Si(1) Si “Funzione “Net Position” (4) ” mode Si Si No No No Strumenti d’analisi tecnica Si Si Si(2) Si(2) Si(2) Informazioni sul mercato e strumenti d’analisi Si Si Si Si Si Allerte di mercato Si Si Si Si Si Strumenti di comunicazione Si Si Si Si Si Trading automatizzato (strategies builder) No Si No No (3) No Interfaccia multi-lingue Si Si Si Si Si Parametri configurabli Si Si No Si Si Frequenza degli updates set-up No No Si Si Si Ordini Trailing Stop Si Si Si Si(1) Si Funzione One-click Si Si Si Si Si

Note:

(1) Solamente al lato del cliente

(2) Funzionalita’ base

(3) Non supportato da Dukascopy Bank

(4) Come definito sopra

A prescindere dal dispositivo specifico, la piattaforma JForex 3 è alternativa alal nota piattaforma MetaTrader 4 o MT4, la più diffusa e usata in tutto in mondo.

Per non lasciare scoperta alcuna nicchia di traders con il broker Dukascopy Europe è anche possibile fare trading usando la piattaforma MT4. Personalmente, però consiglio sempre di provare tutte le piattaforme. Scegliendo il conto demo Dukascopy Europe (qui il link ufficiale) puoi testare sia la piattaforma MT4 e che la JForex 3 ufficiale Dukascopy Bank. Magari può essere l’occasione per scoprire che oltre la MT4 ci sono molte altre piattaforme interessanti per fare CFD Trading in tutta sicurezza.

