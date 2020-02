Dove e come comprare Bitcoin migliori siti

Guida pratica su come acquistare Bitcoin oggi: dai wallet Bitcoin al CFD Trading su BTCUSD. Tutto quello che c'è da sapere per investire

Ad inizio 2020 il prezzo del Bitcoin è tornato a volare alimentando la speranza che possa esserci un rally simile a quello avvenuto due anni fa. Il nuovo rally delle quotazioni BTC ha suscitato l'interesse di aspiranti investitori che vorrebbero comprare Bitcoin per guadagnare ma che non conoscono, operativamente parlando, quelli che sono i modi più accessibili per investire sul BTC.

⭐ Ricevi 100.000 € di denaro virtuale con un account demo gratuito per praticare la tua strategia di trading ☎ Supporto vincente, trading in sicurezza e app AvatradeGo per il tuo smartphone. – Prova Demo >>

Questa breve guida tratta un argomento molto circoscritto ossia dove e come comprare Bitcoin. Nonostante il BTC sia una criptovaluta, nelle modalità per acquistare crypto-asset ci potebbero essere differenze tra le varie monete digitali. Se quindi non sei specificatamente interessato al Bitcoin ma ad altre altcoin, potrai trovare informazioni più dettagliate su quella che è la tua esigenza informativa nella guida su come e dove comprare criptovalute.

Tornando alla presente guida, le informazioni in essa contenuta si rivolgono ad un target ben preciso ossia gli investitori principianti. Se vuoi comprare Bitcoin ma non sai nè come nè dove rivolgerti, allora sei nel posto giusto. Grazie all'utilizzo di un linguaggio semplice in questo articolo troverai tutte le risposte alle tue domande.

L'obiettivo non è quello di spingerti ad investire in Bitcoin (questa è una decisione che spetta solo a te) ma di dotarti di tutti le informazioni di cui hai bisogno per orientarti nel mondo del BTC.

A proposito di come e dove comprare Bitcoin se ne sentono di tutti i colori. Secondo alcuni è possibile addirittura comprare Bitcoin in banca. E' davvero così? La risposta è negativa e mi piace citare questo esempio per aiutarti ad entrare in un'ottica diversa. Il BTC non è un bene tangibile in vendita in un qualsiasi negozio come tanti altri beni ma è un bene digitale che segue regole sue nel processo di vendita.

Come comprare Bitcoin

Se i Bitcoin non possono essere acquistati secondo i canali tradizionali, come si possono allora comprare? In realtà non hai a disposizione un solo canale di acquisto ma più possibilità. Puoi decidere come comprare Bitcoin alla luce di quelle che sono le tue esigenze che solo tu puoi sapere. I modi sono davvero tanti.

Ad esempio puoi acquistare Bitcoin creando un wallet vale a dire un portafoglio che non sarà ovviamente fisico ma bensì virtuale. Una volta attivato il tuo portafoglio puoi comprare Bitcoin facendo ricorso ai tanti exchange che sono presenti su internet. Per finire puoi anche acquistare Bitcoin attraverso i Contratti per Differenza ossia usando i migliori broker Forex e CFD.

Questi canali che ti ho indicato per comprare BTC sono completamente diversi tra loro e implicano un livello di specializzazione molto differente. Personalmente ritengo che per un principiante la scelta migliore da fare sia quella di comprare Bitcoin sia quella di comprare Bitcoin attraverso il CFD trading. Questo perchè tale strumento è il più facile e pratico da gestire rispetto agli altri. Ma di questo parlerò nei successivi paragrafi.

Comprare Bitcoin con i wallet

I wallet Bitcoin sono i portamonete in cui il Bitcoin è riposto. Fondamentalmente un wallet di BTC funziona in modo molto analogo ad un portafoglio dove ci sono banconote reali.

Quindi devi creare un conto wallet in modo tale che poi puoi comprare Bitcoin in sicurezza. Il principio, detto in parole semplici, è appunto questo. Del resto non puoi pensare di acquistare BTC se non ha neppure un portafoglio dove posarli.

Spero di aver reso l'idea con questa semplificazione. Puoi trovare l'elenco delle applicazioni che ti permettono di ideare il tuo wallet di Bitcoin sul sito della comunità.

Ci sono molte possibilità di scelta che ti consentono di individuare quella che è la soluzione più in linea alle tue esigenze. Ad esempio se operi con lo smartphone ti conviene scegliere soggetti che ti forniscono applicazioni specifiche per smartphone. Stesso discorso vale per desktop e per tablet.

Premesso tutto questo, come comprare Bitcoin con i wallet? Dopo aver effettuato la registrazione, dovrai scaricare e installare il programma prescelto. Niente paura sulle tempistiche visto che l'operazione si esegue in pochi minuti. Una volta effettuato il download ed eseguito il programma, inizia la fase più delicata ossia l'inserimento delle impostazioni di sicurezza.

Tutti i portamonete (reali) hanno un meccanismo di sicurezza e anche il wallet di Bitcoin ha il suo.

Concretamente dovrai rendere tutto il wallet privato e potrai farlo cliccando sulla sezione impostazioni. La fase della sicurezza è oggettivamente molto delicata ma è necessaria perchè altrimenti il tuo wallet non è sicuro e quindi non puoi comprare Bitcoin in tranquillità.

Se vuoi alcuni consigli per proteggere il tuo wallet di Bitcoin puoi fare riferimento alla guida sui 14 modi per proteggere gli investimenti in criptovalute.

Tra i wallet di Bitcoin migliori, segnalo quello di eToro. Ricorda questo nome perchè lo ritroverai nel paragrafo dedicato all'acquisto di BTC attraverso i CFD. eToro è uno dei migliori broker specializzati in criptovalute presenti oggi sul mercato. Se vuoi conoscere più da vicino questo operatore (verificando condizioni, caratteristiche, mercati disponibili), ti rimando alla recensione eToro. Praticamente, caso unico, eToro ti offre due modi diversi per comprare Bitcoin.

Il lancio del wallet da parte del broker non è recente. Il wallet eToro, infatti, risale al novembre 2018. Insomma non stiamo parlando di un broker improvvisato ma di un operatore affidabile e sicuro.

Tra l'altro puoi conoscere più da vicino eToro grazie al conto demo. Quest'ultimo è un conto virtuale che ti permette di operare senza quindi correre il rischio di perdere denaro reale. Se vuoi approfondire il meccanismo di questo strumento che solo i migliori broker ti offrono ti rimando alla guida su cosa è il conto demo e sul perchè usarlo.

Puoi attivare direttamente dal link sottostante il tuo conto demo eToro: è gratis.

Come comprare Bitcoin sugli exchange

Dopo aver attivato il tuo wallet di Bitcoin, mettendolo in sicurezza attraverso tutte le procedure previste, puoi passare alla seconda fase ossia all'acquisto di BTC per riempire il tuo portafoglio. Per acquistare Bitcoin dovrai rivolgerti ad un exchange. Anche in questo caso semplifico in modo tale da rendere il passaggio di facile comprensione. L'exchange funziona più o meno come la borsa vale a dire è un luogo in cui domanda e offerta di incontrato. Poichè il tuo obiettivo è quello di comprare Bitcoin, allora devi andare alla ricerca di un venditore con il quale dovrai accordarti.

Il meccanismo è praticamente questo. Teoricamente puoi incontrare ovunque il tuo aspirante venditore ma praticamente hai la necessità che l'acquisto si svolta in un luogo sicuro e affidabile. Per questo ti consiglio di scegliere solo gli exchange migliori. Molto spesso infatti alcuni auto-proclamati exchange rivelano di essere solo delle truffe. La cronaca è piena zeppa di truffre sulle criptovalute come il Bitcoin Trader, il Bitcoin Code e così via.

E' indispensabile la scelta di un exchange sicuro perchè la procedura per comprare Bitcoin prevede che l'exchange conosca i dettagli del tuo wallet di Bitcoin. Anche in questo caso ci sono tantissimi casi di cronaca di exchange inaffidabili che alla fine hanno svuotato i wallet dei poveri malcapitati.

Per evitare di incappare in questi raggiri ti consiglio la lettura della guida su come riconoscere gli exchange truffa e fare trading sulle criptovalute in modo sicuro.

Il problema degli exchange è proprio la sicurezza perchè l'operazione, di per sè, non dura tanto. Dopo aver comprato i Bitcoin, infatti, li potrai vedere nel giro di un paio di ore nel tuo wallet. Anche la procedura di registrazione sull'exchange è semplice.

Gli exchange più sicuri oggi sono: Coinbase, Bitstamp e BTC Markets. La società Coinbase è tra le 10 aziende fintech Usa migliori secondo un report di Forbes.

EToroX exchange con wallet di Bitcoin

Come ti avevo già anticipato in precedenza, anche il broker eToro ha lanciato il suo exchange. eTorox, questo il nome del wallet di criptovalute, è oggi una realtà consolidata che ti permette di comprare non solo Bitcoin ma anche tanti altri crypto-asset.

Le opinioni su eToroX wallet sono molto positive anche perchè l'exchange eToro presenta alcuni vantaggi importanti. eToroX può essere usato da tutti i clienti eToro e ti permette di trasferire Bitcoin dalla piattaforma al portafoglio con un accesso sicuro e faciltato.

Se vuoi saperne di più sull'exchange eToro, leggi il post su come funziona eToroX. Ti anticipo già che oltre al Bitcoin eToroX ti permette di comprare anche tante altre altcoin.

Puoi provare i vantaggi della sincronizzazione eToro eToroX aprendo un conto demo che ti permette di imparare ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale.

eToro - Demo gratuita con 100.000€ >>> clicca qui

Investimenti sulle migliori criptovalute

Copia le strategie dei traders migliori con il Copy Trading

Anche exchange per comprare Bitcoin con eToroX

Spese contenute e broker affidabile

Exchange Bitcoin come scegliere i migliori

Ci sono alcuni accorgimenti da adottare per scegliere l'exchange di Bitcoin che è più adatto alle tue caratteristiche. Quelli che di seguito ti espongo sono semplici consigli che derivano dall'esperienza. Tali suggerimenti nascono perchè il solo modo per comprare Bitcoin attraverso gli exchange riducendo il margine di insicurezza, è quello di prestare attenzione ad alcuni aspetti che non sono affatto secondari.

In poche parole per comprare Bitcoin con gli exchange devi assolutamente controllare quelle che sono le condizioni dell'offerta dell'exchange. Io non posso dirti di lasciar perdere un exchange a vantaggio dell'altro poichè tutto è legato a quelle che sono le tue necessità che solo tu puoi conoscere. Certamente alcuni parametri sono assolutamente da controllare.

In particolare, prima di comprare Bitcoin sugli exchange verifica:

il metodo di pagamento proposto : ogni exchange presenta delle spese per commissioni variabili. In genere tutti gli exchange permettono di comprare Bitcoin con la carta di credito oppure con un bonifico dal conto bancario ma i costi sono diversi

: ogni exchange presenta delle spese per commissioni variabili. In genere tutti gli exchange permettono di comprare Bitcoin con la carta di credito oppure con un bonifico dal conto bancario ma i costi sono diversi



la velocità : alcuni exchange sono più veloci degli altri per finalizzare l'acquisto. Questo non è un problema se tu non hai urgente ma lo diventa se vuoi comprare subito oggi Bitcoin

: alcuni exchange sono più veloci degli altri per finalizzare l'acquisto. Questo non è un problema se tu non hai urgente ma lo diventa se vuoi comprare subito oggi Bitcoin



limiti sulla quantità applicati : il Bitcoin è un bene scarso ed è per questo motivo che ogni exchange prevede limiti all'acquisto di BTC. Ad esempio se sei un investitore alle prime armi e hai aperto un tuo account su Coinbase, non potrai comprare più di 1000 euro di Bitcoin al giorno

: il Bitcoin è un bene scarso ed è per questo motivo che ogni exchange prevede limiti all'acquisto di BTC. Ad esempio se sei un investitore alle prime armi e hai aperto un tuo account su Coinbase, non potrai comprare più di 1000 euro di Bitcoin al giorno



tassi di cambio applicato : il prezzo del Bitcoin è strettamente legato al tasso di cambio. Il segreto per comprare Bitcoin a prezzi vantaggiosi sta nel verificare la prossimità tra il tasso di cambio che ti viene offerto da quell'exchange e la quotazione del Bitcoin

: il prezzo del Bitcoin è strettamente legato al tasso di cambio. Il segreto per comprare Bitcoin a prezzi vantaggiosi sta nel verificare la prossimità tra il tasso di cambio che ti viene offerto da quell'exchange e la quotazione del Bitcoin



commissioni applicate: non è un mistero che la compravendita di Bitcoin sia soggetta a tariffe e tali tariffe sono stabilite dall'exchange. Scegliere il miglior exchange per comprare bitcoin significa quindi confrontare le offerte dei vari exchange per quello che riguarda le commissioni

Come puoi dedurre da questo breve elenco gli elementi di cui tenere conto per comprare Bitcoin attraverso gli exchange sono davvero tanti. L'acquisto che fa maturare il possesso fisico del titolo ha un suo costo.

Ti faccio ora una domanda: ma sei sicuro di voler comprare Bitcoin o il tuo obiettivo è invece quello di guadagnare con gli scostamenti di prezzo del BTC? Io penso che ci vorrano secoli prima che si possa davvero pagare tutto in Bitcoin. La possibilità di guadagnare con l'andamento della quotazione BTC è invece reale e immediata e può essere raggiunta grazie al CFD Trading sul Bitcoin.

Comprare Bitcoin con il CFD trading

I modi per comprare criptovalute sono tanti ma se l'obiettivo è quello di individuare la strada più semplice, allora il trading di CFD rappresenta un'opzione che ti invito seriamente a tenere in considerazione.

Come avevo già anticipato nel paragrafo precedente con i CFD tu non compri fisicamente Bitcoin. Poichè non avviene una vera compravendita non avrai bisogno nè dei wallet nè degli exchange. Questa è una novità non di di poco conto.

In effetti tantissimi investitori non sono minimamente interessati al possesso fisico del Bitcoin e allora puntanto sul trading di CFD. Se non sei interessato ad avere fisicamente i Bitcoin, perchè allora perdere tempo con la accortezza sulla sicurezza nell'apertura del wallet e con i criteri per sceglieri i migliori exchange mantenendo sempre gli occhi ben spalancati perchè il rischio di incappare in truffe che sono sempre possibili?

Dimenticati di tutto questo perchè comprare Bitcoin con i CFD significa solo scegliere il miglior broker per operare e nulla altro.

Questo è un grande vantaggio poichè, seguendo questa strada puoi comprare Bitcoin subito senza stare a perdere tempo.

I broker che ti permettono di negoziare criptovalute con i CFD sono tanti ma il mio consiglio è quello di usare la piattaforma eToro anche perchè, nel caso in cui tu dovessi cambiare idea e preferire l'acquisto tradizionale con gli exchange, puoi passare al wallet eToroX. Il passaggio dal trading di CFD sui Bitcoin su piattaforma eToro all'acquisto di BTC attraverso l'exchange eToro è semplicissimo e puoi sempre usare i tuoi dati di accesso al broker senza cambi.

Inoltre eToro ti offre anche la demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere denaro reale.

Usare il conto virtuale è importantissimo perchè solo con i CFD puoi trarre profitto anche nel caso di un calo dei prezzi dei Bitcoin. Infatti negoziando BTC con i CFD puoi anche andare short sul crypto-asset e quindi guadagnare anche con un ribasso. Questo è un vantaggio essenziale soprattutto alla luce dell'alta volatilità che caratterizza, per sua stessa struttura, il Bitcoin.

Tantissime volte, infatti, il prezzo del Bitcoin è prima volato per poi crollare rapidamente. Grazie alle posizioni short del CFD Trading tu puoi guadagnare anche in questa situazione.

Uno dei vantaggi del Trading di CFD sul Bitcoin rispetto all'acquisto diretto con possesso fisico è appunto questo: poter trarre profitto anche dai crolli. Questo e tanti altri vantaggi del CFD Trading sono descritti nella guida su come diventare trader.

Apri quindi il tuo conto demo eToro ed esercitati a fare trading sul Bitcoin.

Come comprare Bitcoin con eToro

Per comprare Bitcoin con eToro non devi far altro che seguire queste semplici istruzioni. Anzittutto l'apertura di un conto demo. Puoi sempre attivare un conto reale e quindi comprare Bitcoin con soldi veri ma io ti consiglio di partire dalla modalità virtuale proprio per avere il tempo di conoscere da vicino il meccanismo di funzionamento.

Una volta attivata la tua demo eToro riceverai la conferma di avvenuta attivazione da parte del broker.

A questo punto puoi iniziare a comprare Bitcoin. Non devi far altro che aprire un ordine e decidere se scommettere su un rialzo o su un ribasso delle quotazioni.

Ricordati che puoi sempre proteggere la tua operazione impostando eventuali stop loss.

Come puoi vedere lo schema per comprare Bitcoin con eToro è molto semplice. I vantaggi però non si fermano qui. Questo broker infatti ti permette di guadagnare sul prezzo del BTC semplicemente copiando le mosse dei traders più bravi. Grazie allo strumento del Copy Trading puoi copiare le strategie dei migliori crypto-traders.

Per sceglierli non devi far altro che seguire le istruzioni del broker impostando i vari filtri di ricerca.

E se comprare Bitcoin con eToro non ti dovesse soddisfare più? Niente paura perchè con le tue stesse credenziali puoi passare all'exchange eToroX.