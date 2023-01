I 6 Crypto Wallet migliori del 2023: come funzionano e come aprirli

Quali sono i migliori crypto wallet del 2023 dove puoi conservare le criptovalute comprate? Se effettui una ricerca su internet, potrai constatare da solo come l’offerta di crypto-wallet sia decisamente abbondante rispetto ad alcuni anni fa. Il merito di questo vero e proprio boom dei portafogli-crypto è da ricercare nel forte aumento dell’interesse verso tutto il comporto delle criptovalute.

Come spesso avviene quando si impone un nuovo trend, i servizi collegati, nel nostro caso specifico i crypto-wallet, non sempre sono all’altezza. Aumenta la proposta commerciale e quindi diventa più difficile selezionare i prodotti migliori. Purtroppo quello che abbiamo notato è che, soprattutto sui social, vengono spesso pubblicizzati crypto-wallet poco affidabili e sicuri.

Proprio per questo motivo diventa fondamentale capire bene come funzionano i crypto-wallet. Altre domande sensibili sono:

come ritirare soldi dai crypto-wallet?

come mettere crypto sui wallet?

quanto costa un crypto wallet?

Diciamo che dalle risposte a questi interrogativi dipende la scelta del portafoglio da utilizzare.

Fatta questa premessa, possiamo dire di avere tutto quello che ci serve per entrare in tema. Partiamo ovviamente dalle definizioni.

Cosa è un crypto-wallet?

Come abbiamo già accennato nella premessa, dei crypto-wallet si parla oramai tantissimo. Purtroppo dobbiamo evidenziare come tanti strumenti spacciati per portafogli crypto in realtà non lo sono. Tecnicamente un crypto-wallet altro non è che una tecnologia dotata di un software o di un hardware mediante la quale è possibile effettuare una serie di operazioni sulle criptovalute ossia:

visualizzare

conservare

trasferire

effettuare transazioni

Praticamente i crypto-wallet permettono di agire sulle criptovalute.

Praticamente ogni qual volta viene effettuata una transazione essa viene distribuita su nodi (ossia server) che dovranno poi confermarla. Questo processo determina la creazione di un codice unico che poi viene conservato sul wallet. Quindi il wallet criptovalute ha si alcune delle funzioni del classico portafoglio digitale ma è molto di più rispetto a questo.

Come funziona un crypto-wallet?

Se vuoi imparare ad usare un wallet criptovalute dovrai capire come funziona. Tutto ruota attorno ai codici che vengono generati nel momento in cui viene effettuata l’operazione sulla blockchain. Questi codici sono le cosiddette chiavi e possono essere di due tipi: pubblici e privati. La chiave pubblica è unica e irripetibile e racchiude un blocco della blockchain mentre la chiave privata è il codice di riferimento che inquadra il quantitativo di criptomonete posseduto.

E’ proprio il wallet crypto che ti permette di prendere visione della chiave privata.

In pratica quanto accedi al tuo crypto-wallet, potrai trovare la chiave privata ossia il numero delle varie criptovalute che sono in tuo possesso. Se dovessi perdere la chiave di accesso, non avresti più alcun modo di visionare i tuoi investimenti. Non esiste la possibilità di recuperare o reimpostare una password come normalmente avviene anche per il tuo account su home banking.

In pratica, quindi, il crypto-wallet e solo lui è la tua unica garanzia di titolarità delle criptovalute. Proprio per questo motivo è indispensabile scegliere wallet criptovalute che offrono alti standard di sicurezza. Accontentandoti della prima pubblicità che dovessi trovare sui social, infatti, correresti il serio rischio di incappare in prodotti poco sicuri e ciò potrebbe significare la perdita delle criptovalute in tuo possesso.

Migliori crypto wallet 2023: l’elenco aggiornato

Tante proposte sul mercato, quindi, ma sono pochi i crypto-wallet davvero sicuri. Ecco di chi si tratta:

eToro

Crypto.com

Coinbase

Ledger Nano

Trust Wallet

Binance Wallet

Tutti questi crypto wallet che abbiamo riportato nella nostra lista hanno lo stesso minimo comun denominatore: sono protetti da sistemi di crittografia moderni crittografia e grazie a questi offrono elevati standard di sicurezza sia in relazione al mantenimento delle criptovalute (deposito) che per quanto riguarda l’esecuzione delle transazioni.

I 6 migliori crypto wallet che abbiamo riportato in elenco non sono tutti uguali. Ossia la loro funzionalità è la stessa ma cambia il supporto che per alcuni è di tipo hardware e per altri è software.

I wallet hardware (definiti anche wallet offline) hanno al loro interno un sistema che permette la connessione all’interfaccia del tuo dispositivo. Si può pensare ai wallet hardware come ad una sorta di porta USB. I wallet software (definiti anche wallet online), invece, ti forniscono un sistema attraverso il quale puoi accedere ai codici ogni volta che vuoi semplicemente facendo login dal tuo account privato. L’archiviazione della chiave privata nei wallet software avviene online.

Un esempio classico di wallet online è eToro, una delle piattaforme trading che ti consentono di investire in criptovalute attraverso una pluralità di canali (dall’acquisto fisico alla negoziazione dei CFD sui più importanti crypto-cross).

–APRI UN WALLET CRIPTOVALUTE CON ETORO DAL SITO UFFICIALE>>

Prima di analizzare dettagliatamente come funzionano i migliori crypto-wallet 2023, può essere utile stabilire un criterio che, in futuro, possa consentirti di effettuare da solo una comparazione tra le varie soluzioni a tua disposizione.

Ci sono almeno 5 variabili da considerare per poter effettuare una selezione dei migliori crypto-wallet. Ecco quali sono:

Numero delle criptovalute supportate : la massa numerica delle stablecoin è in costante crescita e quindi per non perdere tutte le potenzialità di un settore sempre dinamico, è meglio optare per crypto-wallet che garantiscono la massima copertura possibile

: la massa numerica delle stablecoin è in costante crescita e quindi per non perdere tutte le potenzialità di un settore sempre dinamico, è meglio optare per crypto-wallet che garantiscono la massima copertura possibile Staking : solo solo alcuni i crypto-wallet che permettono di guadagnare ricompense grazie semplicemente alla conservazione degli asset digitali in tuo possesso. A parità di condizioni ti conviene privilegiare i crypto-wallet che garantiscono lo staking

: solo solo alcuni i crypto-wallet che permettono di guadagnare ricompense grazie semplicemente alla conservazione degli asset digitali in tuo possesso. A parità di condizioni ti conviene privilegiare i crypto-wallet che garantiscono lo staking Supporto in lingua italiana: tutti i wallet criptovalute sono inglese, solo alcuni offrono il supporto anche in italiano. Sempre a parità di condizioni è preferibile puntare sui quei wallet che supportano anche l’italiano.

tutti i wallet criptovalute sono inglese, solo alcuni offrono il supporto anche in italiano. Sempre a parità di condizioni è preferibile puntare sui quei wallet che supportano anche l’italiano. Assistenza clienti : strettamente connesso al terzo punto del nostro elenco, è la questione dell’assistenza clienti. Stiamo parlando di servizi tecnologici che sono ad alto profilo tecnologico. Ciò significa che possono sempre accadere imprevisti di ogni tipo. Sapere di avere a disposizione un servizio clienti sempre presente rappresenta una grande rassicurazione (anche solo psicologica).

: strettamente connesso al terzo punto del nostro elenco, è la questione dell’assistenza clienti. Stiamo parlando di servizi tecnologici che sono ad alto profilo tecnologico. Ciò significa che possono sempre accadere imprevisti di ogni tipo. Sapere di avere a disposizione un servizio clienti sempre presente rappresenta una grande rassicurazione (anche solo psicologica). Costi e commissioni: inutile dire che è la variabile più importante che dovresti tenere in considerazione nella scelta del wallet criptovalute da usare. I costi variano tantissimo in base ai modelli. Nel caso dei dispositivi hardware devono essere conteggiati i costi per l’acquisto. Ma ci sono anche le commissioni per il trasferimento di token dentro e fuori il wallet, i costi di conversione associati e le spese di transazione. Nella scelta del crypto-wallet è sempre meglio puntare solo sulle offerte che sono molto chiare in merito alle commissioni applicate.

Aprire un wallet criptovalute con eToro

Nell’elenco dei migliori wallet criptovalute 2023, un posto di primo piano è occupato da eToro (qui trovi la recensione del broker). Ufficialmente si tratta di un broker che offre la possibilità di fare trading su tantissimi mercati attraverso i CFD (Contratti per Differenza) nonchè la possibilità di comprare azioni senza commissioni.

eToro, però, a differenza di tanti altri broker tradizionali, ha avuto una straordinaria intuizione nel momento di massima visibilità del settore crypto: sviluppare un suo exchange, eToroX, che è anche un ottimo wallet criptovalute. Risultato di questa mossa commerciale è che oggi si possono comprare criptovalute anche con il famoso broker israeliano usando la sezione eToroX.

Per avere un quadro più completo delle funzionalità di eToroX, riassumiamo di seguito quello che puoi fare con l’exchange wallet eToro:

comprare e vendere criptovalute

mantenere le criptovalute in staking e quindi guadagnare ricompense

trasferire le cripto in proprio possesso

cambiare valute FIAT in più di 120 tipi diversi di criptovalute

Tutto questo potrai farlo perchè avrai un wallet online dotato di indirizzo on-chain mediante il quale puoi avere accesso alla blockchain da ogni dispositivo digitale.

–APRI UN CRYPTO WALLET CON ETOROX E SCOPRI I TANTI VANTAGGI>>

Il procedimento per aprire un wallet criptovalute con eToro è molto semplice da eseguire. Primo passo è la registrazione sul sito che puoi fare con pochi click dal link ufficiale. Successivamente dovrai eseguire la proceduta di verifica dell’identità.

Come abbiamo già detto in precedenza, eToro consente di fare trading su tantissimi asser attraverso i CFD. Se scegli questa opzione avrai la possibilità di imparare ad operare con la demo gratuita da 100 mila dollari virtuali. L’account dimostrativo presenta tutte le funzionalità di quello reale fatta salva la protezione delle perdite.

Attenzione perchè aprendo un conto demo non potrai usare eToroX. Per utilizzare l’exchange e quindi passare alla negoziazione di criptovalute reali, dovrai aprire un conto vero. Nulla di cui spaventarsi visto che, comunque, il deposito minimo richiesto da eToro è pari a soli 50 dollari. Il broker israeliano, infatti, p promotore della democratizzazione degli investimenti e questo spiega il perchè di un deposito così basso.

Ad ogni modo dopo aver effettuato il deposito non dovrai far altro che accedere dalla dashboard principale alla sezione exchange eToroX. Una volta effettuato l’ingresso in questa sezione potrai trovare nella barra superiore il tuo wallet. Per investire sulle criptovalute non dovrai far altro che cliccare sui vari tasti ACQUISTA, VENDI o TRASFERISCI.

Grazie ad eToro Wallet il tuo ordine sarà immesso rapidamente e ai costi più bassi del mercato (la commissione è legata alla tipologia di criptovalute su cui stai investendo e può essere compresa tra un minimo dello 0,9 per cento a un massimo del 3,9 per cento.

Dopo aver dato il tuo via libera all’operazione, essa verrà processata sulla blockchain. Al termine di questa fase, verrà creata la chiave privata che sarà custodita nel wallet a cui potrai accedere tutte le volte che correi semplicemente con il tuo account eToro. Essendo la chiave nella tua disponibilità, potrai sempre decidere se conservare le crypto in tuo possesso oppure effettuare un trasferimento.

Il wallet criptovalute è uno dei più semplice da usare. Inoltre eToro Wallet ha diverse funzionalità di sicurezza di alto livello e protocolli di standardizzazione ISO 27001/27032

–APRI IL TUO ETORO WALLET DIRETTAMENTE DAL SITO UFFICIALE>>

Aprire un wallet criptovalute su Binance

Nell’elenco dei migliori wallet criptovalute 2023 abbiadestmo citato anche quello di Binance. Ovviamente anche il famoso exchange crypto offre la possibilità di creare un proprio wallet. Gli standard di sicurezza sono altissimi come puoi verificare autonomamente nella recensione Binance.

Binance presenta dei software wallet con caratteristiche differenti. La maggiori parte di questi portafogli può essere inserita nella categoria hot wallet quindi è sempre collegata ad internet.

Ecco le cinque tipologie di wallet criptovalute che puoi trovare su Binance:

web wallet : presenta un’interfaccia browser e non è necessario scaricare nulla suo computer. Per usare questo wallet è però necessario essere connessi, infatti non si può operare offline

: presenta un’interfaccia browser e non è necessario scaricare nulla suo computer. Per usare questo wallet è però necessario essere connessi, infatti non si può operare offline desktop wallet : si tratta di un software che è necessario scaricare sul pc per poter lavorare. Con il desktop wallet di Binance avrai sempre il pieno controllo sulle tue chiavi e sulle criptovalute che detieni. Ricorda sempre che nel momento in cui generi un nuovo desktop wallet, un file chiamato “wallet.dat” sarà archiviato sul tuo computer e conterrà tutte le informazioni necessarie per accedere agli indirizzi. E’ fondamentale scegliere una password difficilissima.

: si tratta di un software che è necessario scaricare sul pc per poter lavorare. Con il desktop wallet di Binance avrai sempre il pieno controllo sulle tue chiavi e sulle criptovalute che detieni. Ricorda sempre che nel momento in cui generi un nuovo desktop wallet, un file chiamato “wallet.dat” sarà archiviato sul tuo computer e conterrà tutte le informazioni necessarie per accedere agli indirizzi. E’ fondamentale scegliere una password difficilissima. mobile wallet : molto semplice da usare e pratico ti permette di inviare e ricevere valute digitali grazie ai codici QR. Il mobile wallet offerto da Binance è il Trust Wallet.

: molto semplice da usare e pratico ti permette di inviare e ricevere valute digitali grazie ai codici QR. Il mobile wallet offerto da Binance è il Trust Wallet. Binance DEX : si tratta di un hardware wallet che ha essenzialmente due funzioni: generare le chiavi private e usarle per firmare contenuto che viene inviato. Binance DEX si connette rapidamente alla piattaforma di trading Binance offrendoti un’esperienza sicura e molto performante-

: si tratta di un che ha essenzialmente due funzioni: generare le chiavi private e usarle per firmare contenuto che viene inviato. Binance DEX si connette rapidamente alla piattaforma di trading Binance offrendoti un’esperienza sicura e molto performante- Paper Wallet: ultima tipologia di wallet criptovalute che puoi trovare su Binance, come dice la stessa denominazione, il portafoglio è un pezzo di carta dove sono fisicamente stampati un indirizzo pubblico e la relativa chiave privata. Quest’ultima viene emessa sotto forma di codici QR che una volta scansionati permetto di eseguire le transazioni di criptovalute.

Provare i wallet Binance è molto semplice: basta aprire un account sull’exchange e avrai accesso alle tantissime funzionalità che Binance è in grado di offrire.

–REGISTRATI SU BINANCE DAL SITO UFFICIALE DELL’EXCHANGE>>

Crypto.com wallet: le soluzioni disponibili

Tra i migliori crypto wallet del 2023 è da inserire anche quello fornito da Crypto.com, il noto exchange di criptovalute a cui abbiamo dedicato questa recensione.

Crypto.com mette a disposizione dei suoi clienti un portafoglio crittografico non detentivo dove poter archiviare, guadagnare e far crescere il valore delle criptovalute. Attraverso Crypto.com Wallet Extension è possibile accedere in modo semplice e sicuro alle DApp confermando le transazioni in diverse modalità. Uno dei vantaggi è che è possibile confermare le transazioni direttamente sui browser desktop senza dover per forza avviare l’app DeFi Wallet con Crypto.com Standalone Extension. Parallelamente chi desidera riconfermare la transazione tramite l’app mobile DeFi Wallet, può sempre usare Crypto.com Bridge Wallet Extension.

Ecco quali sono le funzionalità principali di Crypto.com Wallet Extension:

Puoi effettuare senza alcun problema il passaggio dalla modalità Bridge e Standalone Wallet

Puoi scegliere il tuo modello di estensione preferito e passare facilmente da uno all’altro semplicemente con un pulsante sia sul modello di estensione bridge che autonomo

Puoi creare un nuovo portafoglio o cambiare un portafoglio esistente semplicemente importando una chiave privata

Puoi confermare facilmente le transazioni direttamente sul desktop senza dover usare l’app mobile DeFi Wallet

Puoi connetterti con DAPP in modo sicuro avviando l’approvazione del token e confermando le transazioni dopo la connessione a DAPP

Puoi inviare e ricevere i token facilmente scegliendo da un elenco di risorse token disponibili e inserendo l’indirizzo del portafoglio del destinatario

Tra l’altro i livelli di sicurezza durante la gestione delle transazioni con l’app Mobile DeFi Wallet hanno registrato un forte miglioramento grazie agli ultimi aggiornamenti.

Per usare il wallet Crypto.com è sufficiente creato un account sull’exchange. Ricordiamo che inserendo il nostro esclusivo REFERRAL CODE 4dcmuca93c è possibile avere un bonus di benvenuto di 25 dollari nel proprio wallet CRO.

–PRENDI IL BONUS CRYPTO.COM DA 25 DOLLARI CON IL REFERRAL CODE 4dcmuca93c>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!