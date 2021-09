Binance recensioni, opinioni: come funziona l'exchange preferito dai principianti

La guida sul funzionamento di Binance: dalla creazione dell'account al deposito di fondi passando dall'esame di costi e commissioni.

Se hai interesse ad investire in valute virtuali o se hai già avuto una sia pur minima esperienza nel settore, sarai certamente a conoscenza che i luoghi virtuali su cui è possibile comprare e vendere criptovalute sono i cosiddetti exchange.

L'attuale mercato è caratterizato da un'offerta molto ampia di piattaforme. In questa guida parleremo proprio di uno dei più importanti exchange di criptovalute: Binance. Nell'articolo troverai la risposta a tutte le domande relative a questa piattaforma e in particolare: come funziona Binance, quali sono le criptovalute disponibili, come iscriversi, quali sono i costi e le commissioni. Obiettivo della recensione è permetterti di capire se Binance fa al caso tuo.

Recensione Binance cosa è

Binance è un sito di exchange molto famoso che affonda le sue radici già nel 2017 quando venne fondato in Cina dall'imprenditore Changpeng Zhao. All'interno del sistema di Blockchain, Binance si pone come la più grande piattaforma che permette il trading di criptovalute, arrivando a coprire milioni di utenti ogni anno e un volume d'affari in costante crescita, rilevato al 2020 per almeno 1,3 miliardi di dollari.

C'è un luogo comune che spesso si sente ripertere nei crypto-ambienti: i trader di tutto il mondo hanno hanno iniziato a comprare e vendere criptovalute proprio con Binance grazie proprio all'estrema semplicità di utilizzo di questa piattaforma. Del resto se ci sono così tante recensioni Binance sulla rete è proprio perchè l'argomento vanta un interesse costante nel tempo.

Una precisazione alla luce di quella che è l'origine di Binance: sei scettico sulla provenienza della piattaforma, sappi che il Paese di fondazione è meramente indicativo: oggi Binance ha le sedi operativi più grandi a Taiwan e Malta anche perchè in Cina le leggi sul trading sono molto stringenti e recentemente è stata attuata una vera e propria repressione che ha portato a bandiere addirittura il mining di Bitcoin.

Oggi Binance è una piattaforma sicura e regolamentata. L'exchange, inoltre, offre un'assistenza di qualità e una piattaforma funzionale e sicura, idonea a chiunque voglia mettersi in gioco per investire e guadagnare con le criptovalute.

Binance come funziona

Binance è una piazza virtuale dove avviene lo scambio, la vendita e l'acquisto di criptovalute. L'exchange di Binance funziona su una piattaforma completamente online che si può utilizzare dopo aver creato un portafogli digitale (wallet) dove ogni iscritto può depositare le criptovalute che ha comprato aspettando poi il momento favorevole per rivenderle. La piattaforma offre tre diverse possibilità ai suoi clienti:

fare trading attraverso la conversione diretta

fare trading usando la piattaforma base

fare trading utilizzando la piattaforma avanzata

Per approfondire questi aspetti consigliamo di leggere la guida settoriale su come si fa trading online su Binance.

A prescindere dalla soluzione scelta (legata a quelle che sono le basi di partenza dell'utente), tutte le operazioni sul Binance Exchange vengono svolte attraverso il sito della piattaforma o l'app correlata, disponibile per iOS e Android. Entrambe, comunque, sono funzionali, complete di tante opzioni ed estremamente semplici da usare. Grazie a questi punti di forza Binance è uno dei migliori exchange di criptovalute in circolazione a cui, chi è alle prime armi, dovrebbe approcciarsi per comodità di utilizzo e ricavi possibili.

Binance è sicuro?

Data la lunga permanenza sul mercato, i milioni di utenti che giornalmente lo utilizzano e il volume di affari annuale scambiato, Binance è da considerarsi una piattaforma estremamente sicura per fare trading di criptovalute.

L'exchange risponde a tutti gli standard richiesti dalle normative comunitarie e internazionali dagli organismi regolatori del settore.

Criptovalute disponibili su Binance

Uno dei punti di forza che non può fare a meno di citare quando si parla di questo Exchange, è la grande disponibilità di criptovalute che possono essere scambiate ogni giorno.

In linea generale si contano più di 150 criptovalute tra principali ed emergenti. Ricordiamo che fare trading sulle valute virtuali espone a rischio il capitale dell'investitore. Al tempo stesso, però, gli investimenti in criptovalute potrebbero rappresentare una grande fonte di guadagno in caso di esito favorevole.

Tra le criptovalute più importanti presenti su Binance ci sono Bitcoin, Ripple, Litecoin, Cardano ed Ethereum. L'elenco è in continua evoluzione. Tra l'altro all'interno della piattaforma è presente una sezione che si occupa di fornire informazioni sulle valute digitali attualmente disponibili: questa lista viene modificata ogni 30 giorni dagli algoritmi del sistema, rimuovendo le criptovalute poco scambiate e meno interessanti per gli utenti e sostituendole con altre migliori.

Iscrizione a Binance

Registrarsi e aprire un account dedicato al trading su Binance è semplicissimo, basta semplicemente raggiungere il sito ufficiale dell'exchange e effettuare poche operazioni. Tieni con te il tuo cellulare e i tuoi documenti, perché ti saranno necessari per concludere il procedimento in maniera rapida, in modo che tu possa cominciare ad investire nel minor tempo possibile.

Operativamente, è necessario cliccare sul tasto in alto a destra ''registrati ora'' e inserire i personali, una mail valida - fondamentale non dimenticarla - e quindi selezionare avanti. A questo punto va inserito il numero di telefono per attivare l'autenticazione in due fattori. Una volta completata la procedura, ti arriverà una mail di conferma all'indirizzo specificato, su cui dovrai cliccare per confermare l'account. L'account Binance è adesso attivo. Il solo passaggio necessario da fare prima di cominciare ad investire è un deposito che potrà essere effettuato con bonifico oppure con la carta di credito (in questo secondo casono sono però previste delle commissioni). Una volta registrato l'accredito sarà possibile iniziare a fare trading.

Come palese dalla descrizione fatta, per iscriversi a Binance sono necessari pochi click.

Binance commissioni e costi

Come ogni exchange di criptovalute, anche Binance presenta un'iscrizione gratuita e richiede solamente un versamento iniziale per cominciare.

La domanda a questo punto sorge spontanea: come fa Binance a guadagnare? Ovviamente l'exchange applica delle commissioni sulle varie transazioni che si eseguono. Tali tariffe sono pari allo 0,1% con uno spread di appena l'1%. Per iniziare ad investire, invece, è richiesto un deposito minimo molto basso e pari ad 1 euro.

Altro aspetto importante è relativo alle commissioni di Binance sul prelievo e sui depositi.

Il deposito su Binance è gratuito, ovvero non ci sono dei costi da sostenere e l'intera cifra versata viene trasferita sul portafogli digitale collegato. Per quanto riguarda i prelievi, invece, le commissioni sono presenti per ogni transazione. Il prezzo non è fisso e la percentuale varia in base alle fluttuazioni di mercato. Ciò significa che è possibile risparmiare sulla transazione effettuando un'analisi della variazione che la moneta digitale potrebbe subire nel corso del tempo.

Nota bene: Binance procede a una revisione periodica delle commissioni di prelievo basandosi sulle prestazioni e lo status di ciascun network blockchain.

Binance app per fare trading mobile

Dopo essersi registrati su Binance, è possibile operare e gestire il conto sia sul sito desktop di Binance che sull'app dedicata. Per scaricarla, basta recarsi sullo store del proprio telefono Android o iOS e cercarla. Le funzionalità offerte dall'app sono le stesse di quelle del sito mobile, con la piccola differenza che è possibile impostare un sistema di notifiche che aggiorna in tempo reale sulla variazione dei mercati e dei valori delle criptovalute seguite.

Inoltre, l'app di Binance è molto stabile, consuma poca batteria del cellulare e permette di investire e fare trading di criptovalute da qualsiasi posto. Ciò che serve è solo una connessione a internet e un account abilitato e verificato (e ovviamente con liquidità disponibile).

Binance assistenza clienti

Uno degli aspetti che più è importante sottolineare nella recensione Binance è il servizio di assistenza clienti offerto ai trader dalla piattaforma. Gli exchange, infatti, non hanno strutture fisiche dislocate sul territorio a cui rivolgersi e per questo motivo è fondamentale che ad ogni problema ci sia un servizio di risoluzione di alto livello, preciso, funzionale ma soprattutto rapido. In questo senso, l'assistenza clienti di Binance risponde a tutti i canoni di professionalità richiesti, candidandosi a vera e propria leader nel settore exchange grazie alla qualità del servizio di aiuto agli investitori.

Per comunicare con gli addetti al servizio, che rispondono h24 sette giorni su sette, è sufficiente entrare con il proprio account e rivolgersi alla sezione ''ticket'' della home page. Il modulo online presente sul sito web è molto semplice da utilizzare ed è diviso in info box per aiutare l'operatore a comprendere meglio il problema, facilitandone la risoluzione. Binance sta lavorando all'imprementazione di una chat in tempo reale, che permetterà il dialogo fra trader e l'operatore molto più velocemente ma è ancora in via di implementazione.

Binance formazione

Altro punto di forza di Binance è l'attenzione per la formazione. Binance è un exchange che, oltre ad offrire facilità di utilizzo a tutti, anche ai novizi, punta molto sulla formazione e sulla crescita della competenze. Obiettivo della piattaforma è quello di consentire a tutti di investire con successo grazie alla crescita delle conoscenze individuali, requisito essenziale in un settore fortemente dinamico come quello delle criptovalute.

Per questo motivo è stata creata già nel 2018 la Binance Academy, una sezione educativa della piattaforma che mette a disposizione dei propri utenti un archivio di più di 450 articoli in 15 lingue che trattano tutti gli argomenti fondamentali per iniziare a investire, dalle basi teoriche del sistema di blockchaing, fino a tip per investire in criptovalute, o consigli sui migliori mercati a cui affidarsi.

Secondo i pilastri teorici di Binance, l'istruzione sul trading di criptovalute è fondamentale per diffondere e far capire alle persone il mercato delle monete digitali, oltre che la loro importanza nel sistema economico.

L'attenzione alla formazione spiega il perchè del successo di Binance tra i traders alle prime armi.

Binance opinioni finali

Arrivati alla fine di questa recensione su Binance è bene tirare le somme e capire se, effettivamente, la fama di exchange preferito dai traders principianti è meritata o meno.

In linea generale, investire su Binance conviene e ciò è ampiamente dimostrato dalle opinioni positive che si possono trovare sulla rete. Vero è che questo exchange è punto di riferimento per i traders alle prime armi, grazie anche all'attenzione verso la formazione, ma Binance è consigliato anche a persone esperte, vista l'ampia varietà di criptovalute su cui è possibile investire. Non ci sono sul mercato broker che consentono una copertura simile.

La nostra conclusione è che Binance sia un exchange adatto a chiunque a prescindere dalla propria esperienza. Il tasso di commissione applicate sulle transazioni, pari al solo 0,1%, e gli aggiornamenti periodici e regolari sul valore di scambio sono solo la punta di diamante di una piattaforma in costante crescita oramai da anni.

