Come si fa trading su Binance e come comprare e guadagnare con le criptovalute

Le ultime tendenze sugli investimenti in criptovalute hanno svelato quello che è il comportamento tipico dell’investitore alle prime armi. Chi ha una conoscenza molto basica dei crypto-asset e vorrebbe iniziare a fare trading sulle valute digitali, tende a preferire exchange come Binance (qui il sito ufficiale). Alcuni punti di forza della piattaforma, a partire dall’estrema semplicità di utilizzo fino ad arrivare alla vasta possibilità di scelta, hanno fatto di Binance il punto di riferimento per i traders principianti. Ovviamente il fatto che Binance proponga un’interfaccia molto semplice per investire in criptovalute è si importante ma non sufficiente per operare in modo corretto.

Proprio per aiutare tutti gli investitori che vorrebbero iniziare a fare trading sulle criptovalute con Binance, abbiamo pensato a questa guida pratica. Obiettivo dell’articolo è aiutare il lettore a capire come comprare criptovalute con Binance partendo proprio dalle basi ossia dal login. La guida si rivolge ai traders principianti poichè fornisce istruzioni su come fare trading con Binance sulla piattaforma base ma non esclude i traders con maggiori conoscenze poichè, in un apposito paragrafo, spiega anche come operare con la piattaforma avanzata.

Come si fa trading su Binance: le basi

La situazione tipica di un crypto-trader alle prime armi è la seguente: vorrei iniziare a fare trading sulle criptovalute e un mio amico mi ha consigliato Binance, ma non saprei da dove iniziare. In realtà la fase procedurale è molto semplice e cià spiega il perchè del consiglio ricevuto.

Primo passo per comprare criptovalute con Binance è quello di registrarsi al sito della piattaforma (qui il link ufficiale).

Registrazione significa creazione di un’account, operazione che può essere fatta con pochissimi click. Infatti è sufficiente inserire un indirizzo email attivo e una password. In alternativa è possibile registrarsi su Binance con il proprio numero di cellulare oppure con il proprio account Google o Apple (nel caso di registrazione mobile).

Contestualmente è necessario dare il proprio assenso ai Termini di Servizi di Binance (personalmente consigliamo di leggere questo documento prima di flaggarlo). Tutta l’operazione di creazione dell’account su Binance è semplificata dal fatto che le istruzioni e il materiale informativo sono disponibili in italiano. Questo è un grande vantaggio che è espressione anche di serietà e affidabilità. Sul mercato infatti ci sono tantissimi exchange truffa che non hanno neppure la versione in italiano.

Verifica e validazione account Binance

Ad ogni modo, dopo aver creato e attivato l’account, puoi passare al secondo step ossia la verifica dei documenti e del numero di cellulare. Anche questa procedura è molto semplice. Una volta effettuato l’accesso si viene infatti indirizzati alla pagina dell’account.

E’ in questa videata che si può impostare l’autenticazione in due fattori anche attraverso SMS. Effettuata questa scelta è possibile passare alla validazione dei documenti. Eseguiti i vari passaggi richiesti, si riceverà una mail di riepilogo con la conferma dei dati personali e l’accettazione della propria richiesta di registrazione. L’account Binance ora non solo attivo ma è anche operativo e quindi si può passare al terzo step ossia il deposito del denaro. E’ infatti logico che per comprare criptovalute su Binance, servano soldi e fondi.

Come comprare criptovalute su Binance con gli Euro: il deposito

Partiamo dal caso più semplice: comprare criptovalute su Binance con la valuta Fiat, Euro nel caso specifico. Cosa bisogna fare? Quale è la procedura da seguire? Contrariamente a quello che si può ipotizzare l’operazione è molto rapida e richiede solo pochi click. Una volta effettuato l’accesso sul proprio account, è necessario cliccare su Deposita.

Eseguita questa operazione, si aprirà subito una finestra dove è possibile inserire due differenti informazioni:

la valuta scelta per il deposito

il metodo di pagamento (le opzioni principali sono carta di credito e bonifico).

In pratica compilando questo form sarà possibile comunicare a Binance la propria valuta di deposito (Euro nel nostro caso) e la fonte del versamento. A prescindere da quelle che sono le preferenze personali, c’è una maggiore convenienza a depositare sul conto Binance con il bonifico bancario anzicchè con la carta di credito Mastercard o Visa. Il bonifico è sempre gratuito (fatti salvi costi previsti dal proprio conto per questo genere di operazioni) e non ci sono commissioni per alimentare il conto Binance con carta di credito.

Una volta attivato l’account ed effettuato il deposito, è possibile passare allo step successivo ossia all’acquisto di criptovalute. Ci sono varie strade a disposizione per fare trading su Binance. Il successo di questa piattaforma deriva anche da questo ossia dalla varietà di strumenti di investimento che si possono scegliere a seconda di quello che è il proprio profilo.

Essendo questa guida rivolta soprattutto ai principianti, partiremo dal modo più semplice per fare trading su Binance ossia la conversione diretta.

Come fare trading su Binance: la conversione diretta

I trader principianti apprezzano l’exchange Binance perchè questa piattaforma consente di comprare crioptovalute semplicemente ricorrendo alla conversione di valute (Euro) o criptovalute in altri crypto-asset. Per eseguire questa operazione è necessario accedere al portale Conversione e OTC, selezionare l’importo e la valuta da convertire (Euro), selezionare la criptovaluta in cui si vuol eseguire l’operazione e quindi e cliccare su Anteprima della Conversione.

A questo punto si aprirà una finestra dove sono riassunte le condizioni della conversione a partire dall’importo espresso nella valuta convertita. Per concretizzare la conversione è necessario dare il proprio assenso. A questo punto la criptovaluta convertita sarà indicata nel proprio wallet.

Esempio classico del procedimento di conversione è quello da Euro in Bitcoin. Per fare trading Bitcoin su Binance attraverso la conversione diretta, è necessario selezionare l’importo in Euro da convertire e inserire il Bitcoin nello spazio dedicato alla valuta che si vuole avere. Quindi OK all’Anteprima e conversione effettuata. Nel wallet sono ora disponibili i Bitcoin che hai ottenuto convertendo Euro.

>>>Vuoi fare trading su Binance grazie alla conversione diretta? Apri qui il tuo conto

Comprare (e vendere) criptovalute con la piattaforma base di Binance

Nel paragrafo precedente abbiamo spiegato come effettuare la conversione tra valute e criptovalute su Binance. Tutto molto semplice e intuitivo ma se la criptovaluta ricercata non è disponibile su Binance cosa bisogna fare? Ancora una volta la soluzione la offre la stessa Binance che non a caso è l’exchange più usato al mondo.

Cliccando su Trading dal menu principale che si apre nel momento in cui si entra nel proprio accpunt, è possibile avere immediato accesso alla piattaforma base che è il luogo virtuale dove avviene la compravendita di criptovalute quindi la piazza dove è possibile comprare e vendere i vari crypto-asset.

Quindi per fare trading su Binance oltre alla strada della conversione (la più semplice da seguire) c’è anche quella della compravendita sulla piattaforma.

Usare questa funzionalità non è difficile. Il primo passo da fare è la selezione della criptovaluta che si vuole comprare. Sulla piattaforma Binance le criptovalute possono essere scambiate con altri asset digitali oppure con valute tradizionali.

Dopo aver scelto la criptovaluta che si intende comprare, è necessario selezionare l’importo che si intende acquistare. E’ a questo punto che entrano in gioco gli strumenti di calcolo di Binance. A schermo, infatti, apparirà la quantità di denaro che è necessario per comprare la criptovaluta scelta pagandola o con la valuta fiat come l’Euro (se si è scelta questa opzione) o con una delle criptovalute che possono essere al centro dello scambio.

A differenza di quello che avviene nella conversione diretta (paragrafo precedente) usando la piattaforma base il procedimento di conversione non è rapido e immediato. Come avviene normalmente in borsa, infatti, è necessario attendere che un utente accetti quella proposta di conversione.

Solitamente per comprare e vendere criptovalute su Binance usando la piattaforma base non è necessario attendere ore. Certo, molto dipende da quelle che sono le coppie che si vogliono convertire ma nel casi più diffusi (a partire dalla conversione di Euro in Bitcoin) sono sufficienti pochi secondi. Anche questo è uno dei motivi per cui Binance è così usato per comprare e vendere criptovalute.

Apri un account Binance e iniziare a fare trading sulle criptovalute con la piattaforma base>>>clicca qui

Binance piattaforma trading avanzata

Ma perchè parliamo di piattaforma base per fare trading su Binance? La spiegazione è semplice: sull’exchange è presente anche una piattaforma avanzata. Lo avevamo già anticipato in precedenza: Binance è spesso la scelta immediata per un investitore alle prime armi che vuole imparare a fare trading sulle criptovalute ma ciò non esclude che questo exchange possa essere usato anche da un trader esperto.

Ovviamente gli strumenti messi a disposizione sono differenti. Sulla piattaforma avanzata Binance è possibile trovare tantissimi grafici oltre a una serie di funzionalità molto evolute per fare analisi tecnica e analisi fondamentale. In particolare il vero vantaggio della piattaforma avanzata Binance è la possibilità di integrare sui grafici tutta una serie di indicatori che sono molto utili per fare trading sulle criptovalute.

Ma allora se la piattaform avanzata Binance fornisce strumenti che consentono di abbassare il margine di rischio, perchè non puntare direttamente a quella? La realtà non può essere semplificata in questo modo. E’ vero che la piattaforma avanzata Binance ha più strumenti e funzioni ma è necessario saperli utilizzare altrimenti si fa più danno che utile.

Il nostro consiglio è quello di non prendere neppure in considerazione la piattaforma avanzata Binance se si è alle prime armi. La conversione diretta e la piattaforma base vanno più che bene per iniziare a comprare e vendere crypto-asset con questo Exchange.

Crea subito il tuo account Binance e impara a fare trading sulle criptovalute>>>clicca qui

Come guadagnare con le criptovalute su Binance

Nel corso degli anni Binance ha sempre più incrementato l’offerta di servizi e strumenti aggiuntivi. Se il core resta focalizzato sul trading delle criptovalute (e quindi sulla natura di exchange della piattaforma), negli ultimi anni sono state sviluppate tante funzionalità accessorie la cui crescita è stata parallela ai passi da gigante che, continuativamente, la tecnologia alla base delle criptovalute (blockchain ma non solo) sta compiendo.

In quest’ottica Binance ha ideato tutta una serie di funzionalità che permettono di guadagnare ricompense con le criptovalute. Ecco nel dettaglio:

B i nance Earn : si tratta dell’hub unico di Binance dove sono concentrate tutte le tante possibilità di guadagno disponibili per il cliente e le per le criptovalute detenute. In particolare Earn offre grandi alternative per gli investitori HODLer.

i : si tratta dell’hub unico di Binance dove sono concentrate tutte le tante possibilità di guadagno disponibili per il cliente e le per le criptovalute detenute. In particolare Earn offre grandi alternative per gli investitori HODLer. Binance Simple Earn: consente agli utenti di guadagnare ricompense giornaliere depositando asset, sia con termini flessibili che bloccati. Con Simple Earn si possono guadagnare ricompense da tutti i token che restano inattivi anche per 1 solo giorno di inattività

consente agli utenti di guadagnare ricompense giornaliere depositando asset, sia con termini flessibili che bloccati. Con Simple Earn si possono guadagnare ricompense da tutti i token che restano inattivi anche per 1 solo giorno di inattività BNB Vault : funzione che combina le ricompense di Simple Earn e Launchpool e offre profitti competitivi a chi la utilizza. Essendo la sua natura quella di moneta nativa di Binance Chain, Vault BNB si può usare in modo molteplici come ad esempio il finanziamento delle transazioni sulla Chain, il pagamento delle commissioni per le transazioni su Binance Exchange ma anche i pagamenti in negozio

: funzione che combina le ricompense di Simple Earn e Launchpool e offre profitti competitivi a chi la utilizza. Essendo la sua natura quella di moneta nativa di Binance Chain, Vault BNB si può usare in modo molteplici come ad esempio il finanziamento delle transazioni sulla Chain, il pagamento delle commissioni per le transazioni su Binance Exchange ma anche i pagamenti in negozio Liquidity Farming : consente di scambiare i token del pool istantaneamente e guadagnare subito delle ricompense

: consente di scambiare i token del pool istantaneamente e guadagnare subito delle ricompense Binance Smart Pool : utilizzando il modello FPPS、PPS+、PPS e i pagamenti istantanei, è possibile evitare fluttuazioni nei guadagni. Pool si presenta come una piattaforma di servizi globale che è dedicata al miglioramento del reddito dei miners

: utilizzando il modello FPPS、PPS+、PPS e i pagamenti istantanei, è possibile evitare fluttuazioni nei guadagni. Pool si presenta come una piattaforma di servizi globale che è dedicata al miglioramento del reddito dei miners Launchpool : si tratta della piattaforma di Binance dedicata al lancio dei token. Consente di Comprare o guadagnare nuovi token direttamente su Binance

: si tratta della piattaforma di Binance dedicata al lancio dei token. Consente di Comprare o guadagnare nuovi token direttamente su Binance Launchpad Binance: permette di guadagnare gratis nuove crypto, non ancora scambiabili su nessun altro exchange. Il Launchpad si differenzia dal Lounchpool citato in precedenza in quanto nel secondo caso il token sul progetto promosso, è già disponibile all’acquisto altrove.

Staking DeFi : creato per aumentare i rendimenti di staking per gli utenti. La DeFi (finanza decentralizzata è stata per servizi finanziari agli utenti tramite smart contract. I progetti DeFi esistenti hanno come obiettivo quello di fornire guadagni annuali più elevati per valute specifiche.

: creato per aumentare i rendimenti di staking per gli utenti. La DeFi (finanza decentralizzata è stata per servizi finanziari agli utenti tramite smart contract. I progetti DeFi esistenti hanno come obiettivo quello di fornire guadagni annuali più elevati per valute specifiche. Doppio investimento : consente di monetizzare la propria visione di mercato e ottenere l’accesso a ricompense potenzialmente elevate. Punto di forza di questa funzionalità è l’assenza di commissione di trading

: consente di monetizzare la propria visione di mercato e ottenere l’accesso a ricompense potenzialmente elevate. Punto di forza di questa funzionalità è l’assenza di commissione di trading Auto-investimento : consente di creare un piano di investimento automatico e quindi di investire regolarmente crypto con un importo prestabilito e accumulare asset in criptovaluta. Tecnicamente si tratta di una strategia di investimento “dollar-cost averaging” (DCA) (o piano d’accumulo del capitale)

: consente di creare un piano di investimento automatico e quindi di investire regolarmente crypto con un importo prestabilito e accumulare asset in criptovaluta. Tecnicamente si tratta di una strategia di investimento “dollar-cost averaging” (DCA) (o piano d’accumulo del capitale) ETH 2.0 : con lo staking consente di realizzare guadagni passivi, APR fino al 11.20%

: con lo staking consente di realizzare guadagni passivi, APR fino al 11.20% Binance IGO: attraverso una Initial Game Offering è possibile investire su giochi NFT emergenti che funzionano sulla blockchain dell’exchange.

Inizia a guadagnare con le criptovalute con Binance: apri il tuo conto gratis da qui

Come fare trading su Binance: la formazione

Nei precedenti paragrafi abbiamo segnalato quali sono i vari modi per fare trading su Binance partendo dalla conversione diretta, passando alla piattaforma base e chiudendo con il sistema di trading avanzato (più adatto per gli esperti). Per esigenze di spazio ci siamo limitati all’essenziale.

Se però si ha la necessità di approfondire, è la stessa Binante che mette a disposizione una guida completa al trading di criptovalute per i principianti. Nella Binance Academy sono disponibili tanti report che spaziano dalle basi del trading sulle criptovalute fino ai consigli per operare.

Il nostro consiglio: per usare al meglio tutte le potenzialità della Binance Academy è consigliabile avviare una ricerca sulla base dei TAG. Inserendo come parola chiave “Binance” si avrà accesso a tutta una serie di risorse molto utili e tutte in italiano. I contenuti sono in costante aggiornamento in modo tale da offrire ai clienti tutto il supporto necessario per comprare e vendere criptovalute con Binance.

