Exchange truffa: come riconoscerli e fare trading sulle criptovalute senza rischi

Fare trading sulle criptovalute in modo sicuro si può ma attenzione agli exchange truffa

Le truffe sulle criptovalute sono in continuo aumento e a dirlo sono le numerose inchieste che Consob e autorità di controllo effettuano sul settore. Su questo sito mi sono spesso occupato di casi di vere e proprie truffe sulle criptovalute con centinaia di malcapitati che hanno perso i loro soldi dopo essere stati abbagliati dalle promesse di facili guadagni.

Nel corso della mia esperienza mi sono reso conto che dal momento in cui il settore delle criptovalute è decollato, sono aumentati i casi di truffe. Dove non c'è regolamentazione, le truffe trovano terreno facile ed è proprio questo che è avvenuto e che avviene al segmento delle crypto.

Il tema centrale di questo post saranno gli exchange truffa e i modi per riconoscere gli exchange sicuri da quelli che nascondono solo raggiri e fanno perdere soldi.

Gli exchange sono la soluzione spesso preferita per creare un portafoglio di asset digitali ed investire. Non è un caso se proprio gli exchange sono in inclusi nei modi per comprare criptovalute come indicato in questo articolo.

Personalmente agli exchange preferisco il Trading di CFD come strumento per investire sulle criptovalute. Scegliendo un broker sicuro e affidabile, infatti, puoi investire sul Bitcoin e sulle altre altcoin, senza correre il rischio di incappare in truffe. Tornerò sull'argomento successivamente ma già ora voglio darti una valida alternativa agli exchange tradizionali: i broker eToro. Con il famoso operatore di social trading puoi investire sulle crypto senza rischi e in tutta tranquillità. Non solo. eToro ti fornisce anche gratuitamente una demo per imparare a fare trading sulle criptovalute senza correre il rischio di perdere soldi. Se vuoi conoscere come funziona il trading di CFD sulle criptovalute, puoi prendere la tua demo eToro gratis dal link sottostante.

Exchange di criptovalute cosa sono

Prima di capire come concretamente si possono riconoscere gli exchange truffa, è bene avere ben chiaro cosa sono gli exchange di criptovalute. Solo rispondendo a questa domanda, infatti, puoi cogliere i motivi per cui è la stessa struttura degli exchange a facilitare le truffe e comprendere i motivi per cui è meglio preferire i migliori broker Forex e CFD Trading.

Per definizione un exchange altro non è che una piattaforma virtuale sulla quale puoi scambiare criptovalute. Tra le attività che puoi fare su un exchange ci sonoi lo scambio di ordini di acquisto o di vendita, la possibilità di depositare criptovaluta o prelevarla. Sugli exchasnge sono disponibili tutte le più importanti criptovalute ma ovviamente non ci possono essere tutte per il semplice fatto che il numero delle crypto è sterminato.

Tecnicamente su un exchange puoi scambiare criptovalute con altre criptovalute. Questo significa che non puoi effettuare ordini con valuta tradizionale. Prima di iniziare ad operare su un exchange devi già possedere valuta virtuale. Vero è comunque che ci sono altre exchange che ti permettono di comprare criptovalute pagandole con valuta tradizionale ad esempio Euro. Se da un lato questi echange superano il problema dell'acquisto con valute tradizionali, dall'altro si ritrovano a fare i conti con il limite strutturale delle criptovalute disponibili.

In pratica la coporta della soddisfazione completa è troppo corta ed è per questo motivo che, come già accennato in precedenza, preferisco i broker per investire sulle criptovalute. Partendo dall'assunto che il Bitcoin non si compra in banca, solo i broker ti permettono di investire in criptovalute con soldi reali e di avere a disposizione un'ampia gamma di asset.

Ad esempio su eToro puoi trovare un'ampia gamma di criptovalute disponibili per il CFD Trading. Ti consiglio di provare tutti gli asset prima di scegliere quello più indicato a te. Hai questa importante possibilità perchè puoi usare il conto demo gratuito eToro.

Exchange truffa perchè sono frequenti

Come ti avevo anticipato in precedenza, posso indicarti senza timore di essere smentito il motivo per cui gli exchange di criptovalute per loro natura sono esposti alle truffe. Come tutti i crypto-investitori avranno certamente testato (spero non sulla loro pelle), gli exchange non sono soggetti a regolamentazione. Non essendoci regole ecco che si insinuano le truffe.

Probabilmente un giorni gli exchange saranno regolati ma quel giorno non è arrivato ancora e questo lo sanno bene truffatori di ogni tipo che non hanno scrupoli a raggirare investitori in buona fede.

C'è poco da fare: se vuoi investire sulle criptovalute in modo sicuro è ai broker affidabili che devi fare riferimento. Per legge gli exchange non hanno bisogno di essere regolamentati ma i broker assolutamenbte si,. altrimenti sarebbero broker truffa.

Quindi un broker di offre molta più sicurezza per investire sulle criptovalute rispetto agli exchange.

Esempio di broker sicuro e affidabile è IQ Option.

Riconoscere gli exchange truffa

Se proprio vuoi investire in criptovalute usando gli exchange, adotta almeno alcuni suggerimenti per evitare di incappare in truffe che ti porterebbero solo a perdere denaro a vantaggio di malfattori di ogni tipo che operano da ogni parte del mondo.

Se è vero che questi truffatori sono sempre più scaltri e che riescono con pochi click a prendere i tuoi soldi e a portarli in qualche sperduto paradiso fiscale, è altrettanto vero che con la giusta attenzione tu puoi difenderti dai raggiri e riconoscere quando un exchange è sicuro e quando invece è una truffa.

Tre sono gli elementi che ti permettono di riconoscere se un un exchange è una truffa:

Assenza di chiarezza sulle condizioni economiche che vengono applicate : mai affidarsi ad exchange che non sono chiari sulle condizioni economiche. I costi su prelievi e le commissioni sugli ordini devono essere indicate con chiarezza e in modo semplice. Dietro a giri di parole ci sono truffe e quindi è meglio lasciar perdere quegli exchange che non sono chiarisu questi punti. Da evitare del tutto quelle piettaforme che neppure citano questi costi o che parlano genericamente di tutto gratuito. Non può essere tutto gratis....

Commenti e recensioni sull'exchange : anche i giudizi degli altrei traders sono essenziali per capire se l'exchange a cui sei interessato è sicuro o meno. Prima di attivare la piattaforma, cerca sempre informazioni su Google. Il motore di ricerca è una risorsa straordinaria sotto questo punto di vista perchè ti permette di trovare informazioni affidabili da parte degli altri utenti. Attenzione perchè può anche capitare che su sito dell'exchange ci sono solo commenti positivi e sul web recensioni negative. Che fare in questi casi? E' meglio fidarsi? Io suggerisco di lasciar perdere perchè quelle sul sito dell'exchange potrebbero essere false recensioni.

Informazioni sulla società: pur essendo vero che un exchange non ha alcun obbligo non essendo regolato, è altrettanto vero che la presenza sul sito di informazioni sulla società proprietaria (a partire da un semplice indirizzo della sede legale fino a un numero di telefono) è il minimo indispensabile per scegliere quell'exchange. Se già queste informazioni generiche non sono chiare, allora ti consiglio di lasciar perdere.

In conclusione ci sono una serie di suggerimenti che possono aiutarti a capire se l'exchange è una truffa o è sicuro ma il solo modo per essere tranquillo è quello di scegliere un broker autorizzato come eToro. Infatti scegliendo il CFD Trading per investire sulle criptovalute non dovrai avere il dubbio che sia tutto apposto. I migliori broker sono usati da milioni di utenti, riportano, come legge prevede le informazioni societarie (sede legale etc) e metteno in evidenza le condizioni economiche che ti vengono applicate.

Se poi ha paura di perdere denaro reale a causa di errori dovuti alla scarsa conoscenza dei meccanismi del CFD Trading sulle criptovalute, hai anche a disposizione un conto demo per operare in modo virtuale.

Approndisci quindi la tua conoscenza del CFD trading con guide che ho scritto in precedenza come Diventare trader, i passi che devi fare e, lato pratico, attiva la tua demo eToro per iniziare subito ad investire senza correre il rischio di perdere soldi reali.