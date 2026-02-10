Il prezzo del petrolio influenza notevolmente l’andamento delle borse. Il greggio è il motore dell’economia globale ed è perciò la materia prima più seguita dagli investitori.

I due tipi di petrolio più diffusi sono il WTI ed il Brent. Il primo viene estratto negli USA, in particolare nel Texas (da cui il nome, West Texas Intermediate), il secondo soprattutto dal Mare del Nord.

L’11 luglio del 2008, prima della crisi finanziaria, il future sul WTI ha raggiunto al NYMEX un nuovo massimo storico a $147,27 al barile, mentre il future sul Brent è salito all’ICE di Londra fino a $147,50 al barile.

Chi voglia investire nel petrolio attraverso la Borsa italiana ha a disposizione diversi strumenti, come i covered warrants, i certificates e gli ETC (Exchange Trade Commodities).

Si può puntare su un rialzo dei prezzi del petrolio anche acquistando azioni di gruppi petroliferi. Per consultare le quotazioni dei maggiori produttori di greggio clicca su Titoli petroliferi

Di seguito Borsainside pubblica i grafici con la quotazione del petrolio in tempo reale (sia WTI che Brent). I prezzi sono espressi in dollari americani.

Quotazione petrolio Oggi: Grafico WTI in tempo reale

Il rapporto tra domanda e offerta è il fattore che influenza maggiormente l’andamento dei prezzi del petrolio. Per questo motivo gli investitori seguono con molta attenzione i dati sull’industria petrolifera che rilasciano regolarmente alcune istituzioni.

I rapporti mensili dell’AIE, l’Agenzia Internazionale per l’Energia, e dell’OPEC contengono importanti informazioni sulla domanda e l’offerta di greggio a livello globale. Sia l’AIE che l’OPEC elaborano inoltre delle stime sul futuro andamento del mercato petrolifero.

Molto seguiti sono anche i dati sulle scorte statunitensi di petrolio che vengono diffusi settimanalmente dall’EIA (Energy Information Administration), una divisione del Department of Energy (DOE), all’interno del più ampio Weekly Petroleum Status Report.

Segnaliamo infine i numeri sugli impianti di trivellazione attivi negli Stati Uniti. La rilevanza di questi dati, pubblicati ogni venerdì da Baker Hughes, è negli ultimi anni aumentata a seguito della crescente produzione del Paese maggiore consumatore mondiale di greggio. Per sapere di più vedi Etimologia e storia del petrolio.

Prezzo Petrolio: Come si può guadagnare con la quotazione del petrolio ?

Fin qui la parte teorica relativa alla quotazione del petrolio. È facilmente intuibile che tutte queste informazioni interessino marginalmente a chi punta unicamente al guadagno. La domanda che un investitore si pone, infatti, è facilmente intuibile: come si può guadagnare con la quotazione del petrolio? Quanti modi esistono per investire nel petrolio oggi?

Ovviamente nessuno dotato di senso può pensare di guadagnare con il petrolio scambiando fisicamente greggio. Ci sono però modi concreti per speculare sulle oscillazioni del prezzo del petrolio.

La quotazione del petrolio, infatti, non è mai stabile e proprio grazie alle oscillazioni è possibile operare. La bravura sta nel prevedere quale sarà la quotazione del petrolio al termine di un intervallo di tempo. Questa capacità non dipendete assolutamente dal caso o dalla fortuna.

Puoi provare a investire sulla quotazione del petrolio con un conto demo gratuito, come per esempio quello offerto da eToro, uno dei migliori broker in circolazione che ha convinto più di 16 milioni di trader in tutto il mondo. Con il conto di prova gratuito di eToro puoi avere a disposizione subito 100.000$ virtuali, che puoi usare nelle simulazioni sul trading sul petrolio o su tutti gli asset che preferisci!

Se il prezzo del petrolio aumenta o diminuisce non è dovuto alla casualità ma è invece un effetto di specifiche indicazioni macroeconomiche o dell’impatto di determinate notizie (si pensi, ad esempio, alle indiscrezioni su una possibile guerra nei paesi del Golfo).

Per questo motivo prevedere quale sarà la quotazione del petrolio significa analizzare preventivamente tutta una serie di dati. Quello che occorre, in poche parole, è visione strategica.

In tal senso le previsioni petrolio 2023/2024 possono essere molto utili poichè consentono di farsi un’idea, seguendo le analisi degli esperti, sulla possibile evoluzione del quadro.

Dove investire in petrolio oggi

Abbiamo chiarito il come investire in petrolio oggi, veniamo ora al dove.

Anche in questo caso scordatevi luoghi fisici. Per investire in petrolio oggi, infatti, è sufficiente fare ricorso alle migliori piattaforme trading.

I broker ai quali ci si può appoggiare per guadagnare con il prezzo del petrolio sono davvero tanti. Del resto, petrolio e materie prime come oro o argento sono asset la cui presenza contribuisce a dare prestigio alla piattaforma.

Uno dei migliori broker con cui fare

In generale, le strada per investire in Borsa sul petrolio sono essenzialmente quattro:

derivati, opzioni e futures sul petrolio

ETF su petrolio

CFD su petrolio

Concentreremo la nostra attenzione sul CFD trading su petrolio. Il perché di questa scelta è facilmente intuibile. Chiunque sia dotato di una buona connessione internet e abbia attivo un conto su una piattaforma trading, può investire in petrolio da casa. Non servono, infatti, intermediari ne sono presenti spese aggiuntive

Come investire sul petrolio?

Il trading di CFD ricorda molto da vicino un normale investimento in borsa. Nel caso del trading di CFD sul petrolio, il guadagno o la perdita sono direttamente proporzionali a quello che è l’andamento della quotazione dell’oro nero e alla quantità investita. I profitti e perdite non sono fissi.

Fatta questa precisazione, è però innegabile che il trading di CFD in generale sia visto come uno dei più importanti strumenti finanziari in cui conviene investire oggi. Il merito è della perfetta sintesi tra principi delle azioni e principi dei futures che viene espressa dagli stessi CFD.

Con i CFD sul petrolio, l’investitore non acquista ovviamente barili di petrolio né tantomeno titoli sul petrolio. L’investitore compra semplicemente uno strumento finanziario che riproduce l’andamento della quotazione del petrolio. Se il prezzo del petrolio sale, il CFD sul petrolio aumenta. Viceversa se il prezzo del petrolio diminuisce, il CFD sul petrolio fa altrettanto.

Per comprare un CFD sul petrolio non è necessario sborsare il prezzo attuale del petrolio al barile. Grazie alla leva finanziaria, infatti, è possibile investire 100 euro come se fossero 1000 ed avere in questo modo possibilità di trading molto consistenti. Ovviamente, altro lato della medaglia, la leva finanziaria sulla quotazione del petrolio comporta il rischio di perdere il proprio capitale.

Quanto quota il petrolio?

Per scoprire quanto quota il petrolio basta guardare il primo paragrafo di questa pagina. Infatti il prezzo del petrolio che trovi è in tempo reale e legato alla quotazione del greggio su eToro.

Che differenza c’è tra Brent e Wti?

La quotazione del petrolio non è solo una, ma sono due. Esiste infatti il petrolio WTI e il petrolio Brent.

Il petrolio WTI è quotato a New York ed equivale al greggio americano. Infatti WTI è una sigla e sta per West Texas Intermediate.

Brent è il petrolio quotato a Londra e corrisponde all’oro nero estratto dal Mare del Nord.

Sono quotazioni separate con diversi prezzi, ma entrambe le quotazioni petrolifere sono espresse in dollari americani (USD).

eToro: Social Trading e CFD sul petrolio

eToro è sinonimo di social trading. Sulla piattaforma di questo broker, quindi, non solo è possibile fare trading di CFD sul petrolio, ma è anche possibile confrontarsi con gli altri utenti. È questa una particolarità quasi unica nel mondo del trading.

I vantaggi di eToro non si fermano però qui. Attivando la funzione Copy Trader è infatti possibile copiare i migliori trader eToro. Cosa significa questo in concreto? In pratica, se si hanno dei dubbi su come investire sul petrolio, si può semplicemente replicare la strategia dei trader più bravi.

Regolamentazione : CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia).

: CySEC (Cipro), FCA (Regno Unito) e ASIC (Australia). Piattaforma : possibilità di negoziare petrolio con i CFD sia sul PC che sul Mobile.

: possibilità di negoziare petrolio con i CFD sia sul PC che sul Mobile. Deposito minimo : 100$.

: 100$. Vantaggi : Social trading e copy trading.

: Social trading e copy trading. Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Per fare trading di CFD sul petrolio con eToro è necessario selezionare dal menu la voce Mercati quindi scegliere Materie Prime e Petrolio Oil.

Su eToro è indicato il numero di compratori fra gli utenti del broker riferito a quel singolo momento. Si tratta di un dato statistico importante per capire come posizionarsi.

La leva offerta da eToro per fare trading di CFD sul petrolio varia da minimo 1:2 a massimo 1:10. Variabile anche lo spread che viene proposto al broker.

Per quanto concerne l’apertura di un conto demo per imparare a fare trading non ci sono bonus ma la demo è comunque gratuita.

Trading sui CFD petrolio con FP Markets

Un broker alternativo ad eToro per fare trading sui CFD petrolio è FP Markets.

Si tratta di un broker australiano che si caratterizza per la rapidità di esecuzione degli ordini, lo slippage molto basso e per spread ridotti e altamente competitivi (controllare sempre la tabella sul sito del broker).

FP Markets è una valida soluzione per fare trading con i CFD sul petrolio per almeno 4 differenti ragioni:

La possibilità di entrare e uscire dalle operazioni in ogni momento, 24 ore su 24, 5 giorni su 7

La possibilità di fare trading in qualsiasi direzione si ipotizzi che il mercato possa andare, sia nel breve termine che nel lungo termine, massimizzando in questo modo le opportunità di trading

L’accesso ai prezzi pre-apertura e la possibilità di usare strumenti all’avanguardia per valutare la direzione del mercato

La possibilità di approfittare del trading a basso margine e a basso costo, senza compromettere l’esecuzione dell’ordine

Per quello che riguarda le piattaforme, FP Markets riserva suoi clienti una gamma molto ampia di scelta. Si può optare per la MT4, per la MT5 (versione più evoluta della MetaTrader 4) e in più è sempre possibile usare la piattaforma proprietaria Web Trader. Tutto disponibile anche in versione mobile.

Per provare il trading CFD sul petrolio con FP Markets si può sempre optare per la demo gratuita. 100mila euro virtuali subito disponibili per imparare a fare trading senza correre il rischio di perdere soldi veri.

👉APRI UN CONTO DEMO FP MARKETS E IMPARA A FARE TRADING CON I CFD SUL PETROLIO

Inoltre su FP Markets è anche possibile trovare tantissimi altri asset su cui investire compresi molti ETF sul petrolio. Su tutti i mercati disponibili per il trading è possibile usare i vari strumenti di gestione del rischio, ideali per ottenere il massimo dalle operazioni di trading. Tra questi strumenti ci sono i classici Stop Loss e Take Profit.

Ricapitolando:

Regolamentazione : Cyprus Securities and Exchange Commission (numero di licenza CySEC 371/18).

: Cyprus Securities and Exchange Commission (numero di licenza CySEC 371/18). Piattaforma : possibilità di negoziare petrolio con i CFD sia sul PC che sul Mobile.

: possibilità di negoziare petrolio con i CFD sia sul PC che sul Mobile. Deposito minimo : 100$.

: 100$. Vantaggi : rapida esecuzione degli ordini e spread molto bassi

: rapida esecuzione degli ordini e spread molto bassi Conto demo: gratuito e 100.000$ virtuali a disposizione.

Fineco: trading CFD e Super CFD sul petrolio

Infine segnaliamo una alterativa 100 per cento italiana per fare trading sui CFD legati al petrolio. Parliamo di Fineco la celebre banca online che presenta una robusta sezione di trading (per saperne di più visita la recensione dedicata a Fineco Trading).

Con Fineco è possibile speculare al rialzo o al ribasso sul prezzo del petrolio attraverso i Contratti per Differenza. Il vero punto di forza, però, sono i Super CFD grazie ai quali si può operare con gli stessi controvalori dei futures (i classici CFD invece presentano controvalori che possono essere fino a 40 volte più bassi).

Punti di forza del CFD Trading sul petrolio di Fineco sono:

Trading intraday e overnight

Non ci sono mai commissioni ma solo spread trasparenti

Grafici e quotazioni in real-time sempre gratuite

Possibilità di fare trading dak sito ma anche dalla piattaforma PowerDesk e dalle App

Non viene applicata la Tobin Tax

👉FAI TRADING CFD SUL PETROLIO CON LA POWERDESK DI FINECO (SITO UFFICIALE)

La leva massima che Fineco applica per le negoziazioni tramite CFD è di quasi 30x (3,5% di margine).

Scegliendo i CFD petrolio di Fineco si può avere una più ampia esposizione sul mercati, grazie proprio alla marginazione.

Non è presente il conto demo ma non viene richiesto alcun deposito minimo per iniziare ad investire sul petrolio. Inoltre non ci sono commissioni di inattività o di ritiro.

