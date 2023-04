Powerdesk di Fineco opinioni: come funziona e come può dare il meglio

Powerdesk è la piattaforma trading di Fineco ed è ritenuta una delle migliori per investire sui mercati in modo efficace e al tempo stesso in assoluta libertà e autonomia grazie ad un alto livello personalizzazione. Fare trading con Fineco significa utilizzare Powerdesk proprio come stanno già facendo milioni di clienti del broker 100% italiano.

Ma come funziona Powerdesk? Quali soni i costi previsti? E i punti di forza? E quali invece sono gli svantaggi? A tutte queste domande risponderemo nei prossimi paragrafi. La nostra, però, non sarà la classica recensione. Nella guida, infatti, spiegheremo anche come è possibile sfruttare al 100% Powerdesk di Fineco in modo tale che la piattaforma possa dare il meglio di sè e quindi garantire un’esperienza di trading su livelli alti e performanti.

Powerdesk di Fineco: cosa è

Powerdesk è la piattaforma trading più usata in Italia. Interamente sviluppata da Fineco, è stata al centro di continui aggiornamenti e perfezionamenti nel corso del tempo. Oggi Powerdesk è una room pratica, veloce, multifunzionale e soprattutto al 100% personalizzabile. Tra le ultime novità lanciate da Fineco la possibilità di usare Powerdesk anche da desktop e quindi fare trading da dispositivo fisso (nel prossimo paragrafo spiegheremo come).

Con Powerdesk è possibile accedere a migliaia di asset differenti, dalle azioni agli indici di borsa, dalle materie prime alle coppie di valute fino ad obbligazioni e bond. Avere il vantaggio di poter fare trading su asset class così differenti da una sola piattaforma è un primo indiscutibile punto di forza di Powerdesk di Fineco.

Sulla piattaforma sono presenti i grafici in tempo reale dei vari asset presenti e questo è un secondo elemento di vantaggio. A questo punto si potrebbe obiettare che anche gli altri broker offrono i grafici ai loro clienti e questo è certamente vero ma questi grafici non sono in tempo reale ma sono differenti. Su Powerdesk, invece, le quotazioni sono live e questo consente di fare trading intraday in modo efficace.

Inoltre i grafici offerti da Fineco possono essere personalizzati e arricchiti con numerosi indicatori. In questo modo non si ha solo la rappresentazione istantanea del prezzo ma anche la possibilità di tracciare un trend. E questo è il terzo vantaggio di Powerdesk.

Riassumendo:

Powerdesk è la piattaforma proprietaria di Fineco. I suoi punti di forza sono essenzialmente tre:

migliaia di asset disponibili

quotazioni in tempo reale

grafici avanzati e integrati con indicatori di ogni tipo

Come funziona Powerdesk di Fineco

Con un biglietto da visita come quello che abbiamo descritto nel precedente paragrafo, è praticamente impossibile non essere tentati da Powerdesk. Già ma come funziona la piattaforma?

Tanto per iniziare si tratta di un software che non richiede l’installazione nè su dispositivo mobile (smartphone o tablet) e nè su desktop fisso.

Infatti basta scaricare l’icona ufficiale Powerdesk (qui il link di riferimento) e salvarla sul display/desktop. Successivamente è sufficiente lanciare il programma ed eseguire i vari step guidati. L’operazione si completa in poco tempo dando così immediatamente la possibilità di fare trading.

Una volta effettuato l’accesso, si è già in ambiente trading room. In questa stanza delle operazioni si trova tutto quello che serve per la propria attività. Non ci sono rischi di fare confusione perchè Powerdesk è stata progettata da Fineco per semplificare al massimo. In quest’ottica una funzionalità che suggeriamo di adottare fin da subito è quella della visualizzazione estesa. In questo modo si può avere tutto quello che serve per il trading in un unico colpo d’occhio.

Centrali nella piattaforma sono i vari pannelli. Le impostazioni predefinite sono, dal nostro punto di vista, un buon punto di partenza. E’ poi ovvio che, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze, nel corso del tempo si possono effettuare tutte le modifiche possibili. Ad ogni modo, i pannelli predefiniti sono quello delle notizie e poi:

Pannello di sinistra: Indici e Spread

Pannello di destra: Monitoraggio ordini, Allarmi e condizionali, Monitoraggio P&L e Paniere nel pannello centrale

In generale viene lasciata al trader la costruire in modo autonomo il proprio workspace. Ciò significa possibilità di decidere i contenuti che si vogliono vedere, spostamento delle varie finestre dove si vuole (addirittura su più schermi).

La personalizzazione può essere effettuata accedendo al Menu Preferenze dove, oltre che scegliere jl colore di sfondo e quindi cambiare quello che viene dato di default, è anche possibile configurare i grafici e le liste di titoli. Importante evidenziare che si possono salvare fino a 10 modelli personalizzati.

Inoltre la Powerdesk offre due tipi di ordini, commerciali e condizionati, per la gestione delle operazioni. Sono presenti 30 ordini condizionati e 30 avvisi di prezzo. Il trader può impostare fino a 7 periodi prepagati per ogni titolo usando il modulo Trade View. Grazie alla funzionalità di Multichart si possono visualizzare, allo stesso tempo, fino a 6 grafici dalla stessa finestra.

Se la procedura di funzionamento della Powerdesk Fineco dovesse sembrare complessa, niente paura perchè il broker mette a disposizione un utilissimo manuale operativo che può essere scaricato gratuitamente dal sito Fineco. Inoltre c’è anche il video in basso che spiega rapidamente come funziona Powerdesk Fineco.

Caratteristiche Powerdesk

Una volta spiegato come funziona la Powerdesk possiamo ora passare alle sue principali caratteristiche.

Grazie alla piattaforma è possibile accedere a CFD con sottostante azioni e cross valutari e a futures su indici e materie prime. Inoltre sono anche disponibili 7.000 obbligazioni e oltre 50 cambi tra valute.

E’ prevista la marginazione su oltre 1.000 titoli e si possono usare gli Stop Loss e gli ordini condizionati per proteggere le posizioni. Per quello che riguarda il time trading si possono monitorare 26 mercati push live e più di 6.000 notizie giornaliere che sono pubblicate in tempo reale.

Praticamente fare trading con la Powerdesk di Fineco significa avere la possibilità di seguire i mercati in tempo reale. Quello che per molti broker è solo uno slogan (il più delle volte infondato) con Fineco è la realtà di ogni giorno. Ovviamente la possibilità di monitorare i mercati in tempo reale significa essere più sul pezzo sfruttare fino in fondo le enormi potenzialità che solo l’analisi fondamentale sa offrire.

Powerdesk servizi avanzati

Lo abbiamo anticipato in precedenza: se c’è una piattaforma che è stata continuamente al centro di aggiornamenti finalizzati a migliorare l’esperienza utente essa è proprio la Powerdesk.

Tra le funzionalità più recenti ci sono:

Best & Worst

Best & Worst: Ranking dinamico e automatico di tutti gli strumenti disponibili implemento sulla base di performance, volumi e controvalori.

Ranking dinamico e automatico di tutti gli strumenti disponibili implemento sulla base di performance, volumi e controvalori. Doppia WatchList : funzione di duplicazione della WatchList con possibilità di monitorare più liste di mercati e titoli preferiti

: funzione di duplicazione della WatchList con possibilità di monitorare più liste di mercati e titoli preferiti Basket Order : si possono raccogliere gli ordini in tre pannelli differenziati tra di loro alla luce della strategia di trading

: si possono raccogliere gli ordini in tre pannelli differenziati tra di loro alla luce della strategia di trading Candele Heikin Ashi : consentono di avere una rappresentazione grafica dei prezzi più lineare

: consentono di avere una rappresentazione grafica dei prezzi più lineare Indicatore Ichimoku: basta un rapido colpo d’occhio per visionare subito le aree di supporto e di resistenza.

Costi Powerdesk

A questo punto viene spontaneo chiedersi quali siano i costi per avere la possibilità di usare le tantissime funzionalità della Powerdesk.

Anticipiamo subito che il sistema di tariffe di Fineco è molto diverso rispetto a quello dei soliti broker. A prima vista potrebbe sembrare più caro ma, come abbiamo avuto modo di anticipare, in questa guida noi spiegheremo come si può avere il massimo senza spendere tanto.

E allora, di listino la piattaforma Powerdesk di Fineco costa 19,95 euro al mese. Un costo non di poco conto che però può essere subito cancellato se in un mese sono effettuati 5 ordini oppure se viene negoziato un volume di 250.000 euro di attività totali.

Non si tratta di limiti impossibile da raggiungere. In fin dei conti un trader medio effettua sempre almeno 5 ordini al mese.

Considerando il fatto che Powerdesk non può essere provata in modalità demo, si può dedurre che il broker non ha come target quello degli investitori occasionali. Chi fa trading una volta ogni tanto giusto per provare a sfruttare un certo trend, non si rivolge a Fineco.

Sempre in merito ai costi di Powerdesk vanno anche considerate queste voci:

sconto di 1 euro sulla tariffa ad ogni esecuzione di ordine

sugli ordini effettuati su azioni e ETF, CW , obbligazioni, titoli di stato, certificati, fondi e Sicav, CFD Classic e CFD FX , Logos, Logos Time, Pac a sottoscrizione iniziale su Fondi, futures, Knock Out e opzioni giornaliere NON si applicano commissioni

, obbligazioni, titoli di stato, certificati, fondi e Sicav, Classic e , Logos, Logos Time, Pac a sottoscrizione iniziale su Fondi, futures, Knock Out e opzioni giornaliere NON si applicano commissioni prestiti di titoli con leva effettuati da Fineco, operazioni in valuta estera, operazioni effettuate su linee di credito su titoli, movimenti automatici di fondi o gli switch di fondi sono considerate operazione A ZERO commissioni

Da considerare poi che le spese di uso della piattaforma sono addebitate nei primi giorni del mese successivo al loro utilizzo.

Grafici Powerdesk

E concludiamo la nostra rassegna con i grafici, altro punto di forza della piattaforma. Mentre nella stragrande maggioranza dei broker è sempre l’utente che si deve adattare ai grafici, su PowerDesk by Fineco è sempre il grafico che si adatta all’utente. Grazie a strumenti di personalizzazione molto avanzati, ognuno può dotare il suo grafico di ciò che li serve per poter ottenere la migliore performance possibile.

L’estrema personalizzazione è garantita da una serie di strumenti dall’alto valore aggiunto come ad esempio gli oltre 90 indicatori tecnici a disposizione e implementabili subito sui grafici, uno storico che arriva addirittura a 30 anni, la possibilità di visualizzare e configurare in modo individuale fino a 6 grafici per ogni schermata e il servizio grazie al quale tutti i dati possono essere esportati in un foglio di calcolo in Excel.

I grafici di Powerdesk Fineco sono molto di più che i classici grafici.

Come avere il massimo da Powerdesk: opinioni finali

Su questo sito noi abbiamo recensito tantissime piattaforme trading e dobbiamo dire che quella di Fineco centra ben poco con la classica trading room che il broker medio offre.

Parliamo di una piattaforma professionale, veloce e interamente personalizzabile ideale per i traders che vogliono essere sempre sul pezzo.

Gli strumenti a disposizione sono tantissimi ma quello che stupisce di più è la rapidità con cui gli ordini vengono eseguiti. Non ci sono uguali tra i concorrenti e infatti sarà anche per questo che la Powerdesk è la piattaforma in assoluto più usata in Italia.

Una piattaforma con molteplici funzioni ma molto facile da usare anche perchè c’è un manuale di istruzioni che è molto chiaro e anche sul sito di Fineco ci sono numerosi video esplicativi. Assieme a questa guida, il materiale offerto dal broker può rivelarsi molto utile per prendere dimestichezza con la piattaforma. Il nostro suggerimento è di usare tutti questi strumenti perchè non è disponibile il conto demo.

Questo può essere inteso come un limite o come un valore aggiunto. Lo sbarramento dei 5 ordini necessari per cancellare il canone mensile di 20 euro circa, rivela quello che il target di Powerdesk: non un investitore occasionale ma un trader operativo.

Quest’ultimo potrà avere il meglio dalla piattaforma utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione che sono tantissimi. Se invece l’intento è quello di un trading basico, allora la Powerdesk è oggettivamente troppo.

La nostra opinione è che Powerdesk sia una piattaforma di alta qualità, ricca di opzioni e funzionalità e con tantissimi strumenti da usare. Un prodotto 100% italiano che fa riferimento ad una società, Finecobank, è che è addirittura quotata su Borsa Italiana. Ben altra stoffa rispetto ai broker con sedi in uffici di isole sperdute.

