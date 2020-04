Come e dove investire oggi: guida e consigli per riuscirci senza problemi

Una guida per investire oggi sui mercati finanziari con maggiore consapevolezza!

In un contesto così complesso come quello odierno, domandarsi come e dove investire oggi è certamente il passo più consapevole da fare prima di mettere a rischio i propri soldi.

D’altronde, di questo si tratta: un rischio! Qualsiasi investimento finanziario ne ingloba una parte più o meno elevata, e saper identificare correttamente il livello di pericolo a cui si va incontro destinando il proprio capitale sui mercati finanziari. Ne consegue che chi oggi propone – magari, approfittando della situazione contemporanea – investimenti senza rischi, sta probabilmente cercando di farti cadere in qualche comune trappola.

Meglio invece destinare i propri investimenti attraverso un broker regolamentato e affidabile, perché solamente mediante operatori che rivestono tali caratteristiche sarà possibile tutelare i propri fondi da qualsiasi tipo di rischio di perdita.

Fatto ciò, sarà possibile investire nei mercati finanziari applicando con disciplina una solida strategia e, magari, dando uno sguardo ai principi che sotto abbiamo voluto condividere con tutti i nostri lettori!

Investire nel 2020

Diciamolo subito: il 2020 non sta andando benissimo per la maggior parte degli investitori. I mercati azionari sono crollati, il comparto delle materie prime è in fibrillazione, le valute rifugio non sono sempre tali.

Una condizione resa ancora più dura dal fatto che è passato molto tempo da quando il mercato finanziario aveva sperimentato un crollo di simile portata. Un decennio di crescita più o meno costante aveva infatti reso gli investitori abituati al gradevole slancio rialzista, e questa inattesa e brusca inversione è stata l’equivalente di un brusco risveglio.

Peraltro, coloro che sono entrati nei mercati finanziari per la prima volta negli ultimi 10 anni, stanno sopportando in queste settimane il loro primo grande crollo. La tentazione la conosciamo bene: quella di uscirne ora e non tornare più indietro!

Tuttavia, si tenga conto che così come i trend rialzisti, anche i trend ribassisti sono una parte naturale del comportamento del mercato. E proprio i trend ribassisti – si noti - possono offrire enormi opportunità a chi ha la testa sufficientemente ferma sulla propria strategia. Insomma, invece di spaventarsi, la storia ci suggerisce che tenere i nervi saldi potrebbe essere la cosa migliore da fare, e per coloro che invece non hanno ancora fatto il proprio primo investimento, oggi potrebbe costituire un'opportunità unica nella vita per iniziare a fare trading!

Investire oggi

A proposito di rischi e tentazioni, una delle domande che i nostri lettori ci pongono più spesso è: se i mercati dove ci sono investimenti ad alto rischio (come quello azionario) sono in calo, perché non dovrei spostare i miei soldi in un luogo più sicuro?

Ebbene, in alcuni casi è la cosa giusta da fare. Ma in altrettanti casi (o, forse, di più), vendere in questo momento potrebbe essere il modo meno intelligente di agire. Certo, siamo tutti consapevoli che assistere al crollo del prezzo delle proprie azioni sia doloroso, ma ricorda che la “vera” perdita si ha solo nel momento in cui vendi i titoli. Dunque, a meno che tu non abbia bisogno di liquidità immediata (e se hai bisogno di liquidità immediata probabilmente non avresti dovuto investire sul mercato azionario!), non dovresti vendere le tue azioni proprio mentre sono in caduta libera.

Peraltro, tieni anche conto che l'apparente sicurezza della liquidità è un mito! In un periodo in cui i tassi d'interesse sono inferiori all'inflazione, il valore reale del tuo denaro contante è sempre di meno. I tassi d'interesse delle principali Banche centrali del mondo sono oggi ridotti a zero, o quasi, e a differenza del mercato azionario, è quasi certo che il contante perderà valore reale nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

Conviene investire oggi?

Perché dovresti allora investire ora, quando il mercato azionario è molto più fragile di qualche mese fa?

In primo luogo, la fragilità dei mercati azionari globali non è una novità, ma è stata semplicemente amplificata dall’impatto della pandemia da coronavirus. Diversi anni di crescita costante hanno infatti amplificato le valutazioni dei titoli a livelli insostenibili, e da diverso tempo anche sul nostro sito parlavamo di una correzione all’orizzonte.

È indubbio che le cose sono notevolmente peggiorate in seguito all’arrivo del coronavirus, e che potrebbero peggiorare ancora molto.

Tuttavia, se quanto sopra può essere vero, è anche vero che alla fine le cose miglioreranno. In nessun momento nella storia i prezzi sui mercati azionari si sono mantenuti lungamente al ribasso di quelli di 10 anni prima. Dunque, chi ha un orizzonte temporale di lungo termine può investire oggi sapendo che con ragionevoli probabilità l’investimento tra 10 anni avrà un valore maggiore.

Si tenga anche in considerazione che non c'è modo di sapere quando si toccherà il fondo. Forse siamo lontani dal minimo, oppure forse abbiamo già iniziato la ripresa. Ma non si può negare il fatto che i mercati nel loro complesso siano più “convenienti”, per gli investitori, di quanto non lo fossero un mese fa, e che alcuni singoli settori e titoli sono notevolmente più appetibili del passato.

Dunque, gli investitori che scelgono di entrare nel mercato azionario ora dovrebbero essere pronti a sopportare un po' di volatilità e di sofferenze sul breve termine, perché i mercati potrebbero scendere ancora, ma potrebbero anche godere di una forte ripartenza sul medio termine.

In sintesi, i giorni migliori del mercato azionario arrivano subito dopo i periodi peggiori!

Consigli per investire oggi

A questo punto, non possiamo che arricchire il nostro focus su come e dove investire oggi, proponendo alcuni rapidi consigli che potrebbero orientare con maggiore consapevolezza il tuo trade.

Investire piano e con saggezza è meglio di investire male o di non investire

Il modo migliore per fare soldi dal mercato azionario? È investire nel mercato azionario! Potrebbe sembrare una banalità, ma per poter ottenere profitto dal trading bisogna investire prima che si raggiunga il fondo.

E poiché non c'è modo di sapere quando il fondo verrà effettivamente raggiunto, dovresti alimentare il tuo portafoglio con una piccola somma ogni mese, mediante un piano di accumulo del capitale.

Scegliere le aziende più solide

Le aziende che possono garantire un'eccellente redditività e una forte capacità di generazione di flussi di cassa tendono a rimbalzare bene dopo i momenti di maggiore difficoltà. Pertanto, un buon modo per iniziare a investire è proprio quello di cercare aziende che generino costantemente un ritorno sul capitale investito.

Un bilancio solido aiuterà le aziende a superare le sfide di un mondo in crisi. Il calo dei consumi nei prossimi mesi metterà sotto pressione i flussi di cassa delle aziende e coloro che sono molto indebitati saranno in difficoltà.

Dunque, non comprare fondi o azioni semplicemente perché sono a “buon mercato”. Domandati invece se l’azienda nella quale vuoi investire sia effettivamente solida o meno, senza perdere di vista i dati fondamentali.

Cercare i veri rifugi “sicuri”

In tempi di turbolenza, gli investitori spesso si affrettano a investire in massa sui beni rifugio, tra cui l'oro, i titoli azionari difensivi, il dollaro, lo yen. Attenzione, però, a non fare di un’unica erba un fascio.

Il calo dei prezzi di alcune azioni considerate “sicure” e difensive in ottica strategica, non offre necessariamente agli investitori un'opportunità di acquisto. Molti titoli difensivi sono carichi di debiti che possono rivelarsi problematici quando i flussi di cassa sono sotto pressione! Meglio allora non perdere mai di vista i fondamentali, come da suggerimento precedente.

Non necessariamente le previsioni sono corrette

Dopo le vendite azionarie delle ultime settimane, molte azioni sembreranno a buon mercato in base al loro rapporto prezzo/utile (prezzo delle azioni diviso per gli utili previsti). Ma per molte aziende questi utili previsti saranno probabilmente tagliati nelle prossime settimane!

Dunque, attenzione a non orientare la propria scelta di investimento solamente sulle previsioni di oggi degli analisti. Tali previsioni sono destinate a mutare sensibilmente, settimana dopo settimana, ed è sempre opportuno non farsi cullare dalle facili illusioni di mercato.

I fondi di investimento sono un buon punto di partenza

I fondi d'investimento sono un buon modo per investire oggi, considerato che a differenza degli investimenti che sceglierai di compiere in autonomia, avrai sempre a disposizione un gestore professionista che impiegherà il tuo capitale (e quello raccolto da migliaia di altri investitori nello stesso fondo) in un’ottica di migliore diversificazione, in relazione agli obiettivi dello strumento stesso.

Investire in un fondo comune di investimento a gestione attiva, o in un ETF a gestione passiva, è dunque una buona abitudine che ti consigliamo di apprendere fin da subito.

Ti ricordiamo peraltro che moltissimi ETF sono oggi a disposizione sulle più note piattaforme di trading online.

