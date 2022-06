Conto demo trading: cos’è, come trovarlo e perché usarlo

Ti sei mai chiesto che cosa sia un conto demo trading. E quali siano le sue utilità per i trader neofiti e per quelli professionisti? E perché alla fine di questo approfondimento probabilmente ti convincerai che non c’è niente di meglio che usare un conto di trading dimostrativo?

Nel nostro focus di oggi cercheremo di condividere con te tutto quello che dovresti sapere sul conto demo di trading, sulle sue caratteristiche e sulle sue peculiarità. E cercheremo di comprendere insieme in che modo puoi massimizzare i benefici determinati dall’utilizzo di questo rapporto. Buona lettura!

Cos’è un conto demo

Sia che tu sia un fervente sostenitore della teoria, sia che invece tu sia un trader che smania dalla voglia di sporcarsi le mani in prima persona, una cosa è certa: solamente la pratica diretta può perfezionare le proprie competenze.

Purtroppo, però, nel trading tutto ciò rischia di prestarsi a un aspetto potenzialmente molto negativo. Mentre puoi impratichirti in un hobby o in uno sport senza particolari rischi, nel trading il pericolo che corri è quello di perdere dei soldi!

Dunque, nel Forex trading il problema che molti si trovano ad affrontare è quello di non voler far pratica con i propri capitali “reali”. Si tratta di un’accortezza ben condivisibile, visto e considerato che se non si ha la giusta esperienza per fare investimenti finanziari, è meglio evitare di costruirsela sprecando migliaia di euro in operazioni prive di fondamenta!

Tuttavia, fortunatamente, c’è una buona soluzione a portata di mano. Invece di fare pratica con un conto di trading reale, è possibile utilizzare un conto di trading demo.

A questo punto dovresti già aver compreso che un conto demo, o conto dimostrativo, non è nient’altro è un conto che permette di testare le funzionalità di una piattaforma di trading senza rischiare il proprio capitale reale. Tutti i principali broker ne hanno almeno uno, “precaricato” con un plafond di fondi virtuali che possono essere utilizzati liberamente per le proprie operazioni di trading “sicuro”, permettendoti di abituarti alla piattaforma di trading senza alcun pregiudizio e, nel contempo, di sviluppare le tue abilità di trading.

La maggior parte dei conti demo ti permette infatti di eseguire operazioni in tempo reale e di gestire il rischio di mercato dalle tue transazioni demo. Il capitale di prova ti mostrerà anche quanto leverage sia disponibile quando si effettua un determinato tipo di operazione sul mercato finanziario, e potrà essere liberamente utilizzato con la massima flessibilità per poter testare alcune delle tue strategie di trading e… vedere se funzionano!

Insomma, si tratta di un rapporto davvero imprescindibile per tutti coloro i quali si stanno avvicinando al mercato finanziario e al mondo del trading online, e desiderano farlo con ancora maggiore consapevolezza.

Ma non solo. Come vedremo nelle prossime righe, il conto demo di trading ti permetterà anche di migliorare l’efficacia delle tue abilità e delle tue strategie se sei già un trader particolarmente esperto. D’altronde, non si finisce mai di imparare… e di testare!

Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di un conto demo?

Chiarito quanto sopra vogliamo fare un ulteriore passo in avanti nello studio del conto demo, al fine di comprendere quali sono i principali benefici che sono sottostanti l’utilizzo di un simile rapporto di trading.

Come probabilmente hai già compreso se sei arrivato a questo punto della lettura, ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di un conto demo prima di iniziare a rischiare il capitale reale con un conto di trading vero e proprio.

Certo è che acquisire familiarità con la piattaforma di trading è il vantaggio che sembra essere più ovvio, ma spesso viene trascurato, nonostante l’importanza che sussiste nella valutazione attenta di un software per il trading online, e la differenza che intercorre tra la valutazione casuale di una piattaforma e l’utilizzo della stessa piattaforma in modo diretto.

Ricordiamo in tal proposito che un conto demo dovrebbe permetterti di eseguire le operazioni finanziarie in tempo reale, e di poter gestire il rischio di tali operazioni utilizzando le informazioni che via via vengono aggiornate sui mercati. Dovresti anche essere in grado di vedere una dimostrazione in tempo reale dei profitti e delle perdite che stai conseguendo, nonché dell’evoluzione dei saldi del conto di trading in tempo reale.

Un altro motivo molto importante per utilizzare un conto demo è quello di testare le strategie finanziarie che hai formulato. Per esempio, potresti voler testare una strategia per determinare se funzionerà utilizzando i parametri che hai creato nella fase di studio. Ad esempio, se hai creato una strategia di trading crossover con media mobile, puoi testarla per vedere se funziona, in tempo reale, utilizzando i prezzi reali ma il plafond di denaro virtuale che il broker ti ha messo a disposizione.

Si tratta di un ulteriore vantaggio estremamente importante, soprattutto se hai in mente di attuare delle strategie di trading piuttosto aggressive, come quella di scalping, che affida le proprie fortune ai più piccoli movimenti per ottenere i giusti profitti. Peraltro, utilizzando il conto demo puoi anche renderti conto se lo spread denaro-lettera (bid-ask) che il tuo broker utilizza possa consentire alla tua strategia di funzionare come da piani.

Conto demo e back testing

Spesso si tende a parlare di conto demo in relazione all’opportunità di effettuare delle operazioni di back testing. Ma che cosa si intende con tale termine? È davvero utile cercare di fare del beck testing utilizzando un conto demo, o è una inutile e superflua operazione?

In realtà, le azioni di back testing sono sempre particolarmente importanti, e noi ti consigliamo di sperimentarle prima di lanciarti, con i tuoi capitali, alla ricerca del profitto.

In tale ambito, è indubbio che il conto demo sia una parte importante del back testing, ovvero di quel processo che ti permetterà di vedere se la tua strategia avrebbe funzionato in passato, o avrebbe fallito.

In altre parole, una volta che hai stabilito i criteri della tua strategia, non ti rimane altro da fare che sperimentarla guardandoti alle spalle: applicata un mese o un anno fa, quella determinata strategia ti avrebbe condotto al profitto o no?

Nel caso in cui tu sia in grado di trovare una strategia che ha funzionato in passato, e dopo aver creato una solida gestione del rischio, allora il tuo prossimo passo sarà quello di effettuare non più un solo back testing, ma un test… in avanti.

Il conto demo ti permetterà di farlo con pochi e semplici clic. Ed è proprio questa la fase finale del processo di back testing. Il test in prospettiva ti permetterà di determinare se i tuoi criteri di back testing potrebbero funzionare in futuro o meno.

Quali errori puoi evitare utilizzando un conto demo?

Ma quali sono gli errori che puoi evitare grazie a un conto demo?

Se hai letto con attenzione quanto sopra abbiamo avuto modo di condividere con te, dovresti averli già intuiti!

Un conto demo può aiutarti non solamente ed evitare grossolani errori di superficialità, ma anche a imparare da tali errori. Vuoi qualche esempio?

I trader alle prime armi, a volte, fanno trading dalla parte “sbagliata” del mercato, specialmente quando entrano con troppa enfasi sul Forex. Il perché è semplice: chi non ha grande esperienza negli investimenti sul mercato finanziario in generale, e in particolar modo in quello valutario, possono andare incontro a grave confusione quando negoziano gli asset di riferimento, come avviene nel caso di una coppia di valute. Sei sicuro di capire quale valuta stai acquistando e quale stai vendendo, quando apri una posizione long su GBP/USD? Ebbene, un conto demo ti permetterà di testare l’esecuzione del tuo trade senza alcun rischio, e prendere dunque la giusta dimestichezza con questa operatività.

Non solo! Un conto demo ti aiuterà anche ad evitare di fare trading senza una solida gestione del rischio. Molte volte, i trader principianti si concentreranno sull’ingresso nel trading e sui profitti desiderati… dimenticandosi che è fondamentale, per la corretta realizzazione della propria strategia, fissare un livello di stop loss prima che il trade venga eseguito. Con la guida fornita dall’uso di un conto demo, è possibile evitare questo errore comune.

Un altro errore è quello di uscire dalla propria posizione prima che il livello di stop loss sia raggiunto. Testando la tua strategia su un conto demo, puoi fortunatamente evitare questa situazione. Un conto demo ti aiuterà anche ad evitare l’utilizzo di una strategia di back testing laddove i criteri funzionano solo per un breve periodo di tempo, ma ampliando invece lo scenario di analisi e di osservazione, al fine di rendere il tuo approccio strategico ancora più consapevole.

Dove trovare un conto demo

Oggi giorno trovare un conto demo che possa soddisfare le tue ambizioni di “test” e di pratica, è semplicissimo!

Tutti i migliori broker online ti permettono infatti di poter disporre di un conto dimostrativo con il quale potrai “allenarti” liberamente, e per tutto il tempo che desideri. In questo modo, come abbiamo già anticipato, coglierai il contemporaneo vantaggio di:

diventare un vero esperto della piattaforma di trading che potrai poi utilizzare con il tuo capitale reale;

mettere alla prova la tua strategia di investimento, al fine di comprendere se sia o meno pienamente sostenibile.

Come aprire un conto demo

Aprire un conto demo è semplice, gratuito e ti richiederà solamente pochi secondi di tempo.

Tutto quello che devi fare è infatti accedere al sito internet ufficiale del broker che hai scelto di testare, e avviare la procedura di registrazione.

A quel punto il broker ti chiederà se vuoi aprire un conto demo, o se vuoi aprire un conto reale.

Clicca dunque sulla scelta del conto demo e inserisci i dati che ti verranno richiesti. Tieni conto che, differentemente da quanto accade dal conto reale, i dati che servono al broker per poter permetterti l’apertura di un conto demo sono pochissimi, e generalmente limitati a:

indirizzo e-mail;

nome utente;

password.

Fatto ciò, sarai subito in grado di entrare nella piattaforma di trading del broker e iniziare a fare investimenti dimostrativi con la massima semplicità.

In qualsiasi momento tu voglia farlo, potrai convertire il tuo account dimostrativo in un conto reale, fornendo tutti gli altri dati necessari per permettere al broker di effettuare i propri processi di identificazione del cliente.

Conclusioni

Giungiamo dunque a formulare alcune conclusioni che potrebbero esserti utili nella pianificazione dei tuoi prossimi step.

Per far ciò, ci limitiamo a rammentare, in tale sede conclusiva, come un conto demo sia un conto di trading in tempo reale che utilizza denaro virtuale, invece di capitale reale, per poterti consentire la realizzazione di tutte le operazioni che necessiti.

Attraverso il conto demo potrai dunque praticare il trading ed evitare di commettere alcuni comuni errori di investimento. Quasi tutti i broker più noti ti forniscono un conto demo gratuito su diverse piattaforme di investimento, inclusa la loro piattaforma nativa, quella web based e quella mobile.

Perché non approfittarne subito?