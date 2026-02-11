L’indice S&P500 è uno degli indici azionari di Wall Street che sono più seguiti dagli investitori. Tra tutti gli indici della borsa di New York, l’S&P 500 è uno dei più rappresentativi essendo riuscito ad assumere quel primato che un tempo era detenuto dal Dow Jones.

Il nostro sito per venire incontro alle esigenze degli investitori mette a disposizione il grafico relativo all’andamento in tempo reale dell’indice S&P500. Dalla curva è possibile conoscere la quotazione del paniere in ogni momento. Inoltre, settando i vari parametri già predisposti sul grafico, è anche possibile conoscere altre informazioni molto preziose in ottica investimento come ad esempio lo storico oppure i principali indicatori di tipo tecnico.

Quotazione indice SP500 oggi – grafico in tempo reale

Poichè le sigle, il più delle volte, dicono tutto e nulla, per i non addetti ai lavori le domande aperte attorno al S&P 500 sono tante.

Cosa è l’S&P500?

Cosa significa la sigla S&P500?

Come funziona l’indice S&P500?

Quali sono le azioni che compongono l’S&P500?

Le domande inerenti l’argomento sono davvero tante. A tutti questi interrogativi proveremo a dare una risposta nei prossimi paragrafi. Il report si articola in due parti: la prima è più informativa e comprende il grafico S&P500 mentre nella seconda ci sono indicazioni più tecniche su come è possibile fare trading sull’S&P500.

Buona lettura!

Cosa è l’indice S&P500

S&P 500, a volte conosciuto anche come S&P Wall Street, è ovviamente una abbreviazione che viene usata al posto di Standard & Poor’s 500. Quel numero “500” indica le società ossia i titoli che sono inclusi nel paniere ossia ben 500. A domanda quante sono le società che fanno parte dell’S&P 500 è possibile quindi rispondere in questo modo: 500 grandi società con azioni ordinarie che sono oggetto di quotazione sul NYSE o sul NASDAQ.

SP500 azioni: da cosa è composto

Le società che fanno parte dell’indice S&P 500 vengono determinate sulla base degli indici S&P Dow Jones. Oltre che per il numero immenso di titoli che sono inclusi, l’S&P differisce dagli altri indici azionari di Wall Street per la sua variegata metodologia di determinazione e ponderazione. Per questo motivo rispondere alla domanda come funziona l’S&P500 non è affatto semplice.

Senza dilungarci troppo, basta mettere in evidenza che la composizione dell’indice è stabilita da un comitato che valuta le società sulla base di criteri riguardanti gli ambiti seguenti: capitalizzazione di mercato, liquidità, domicilio, flottante pubblico, classificazione settoriale, redditività finanziaria e durata del commercio e della borsa quotati. Ognuno di questi criteri deve essere soddisfatto altrimenti la società non può far parte dell’indice S&P Wall Street. Proprio per questo motivo gli aggiornamenti sono molto frequenti.

Per investire sull’andamento dell’S&P500 il punto di partenza è rappresentato dal grafico in tempo reale e quindi dallo storico delle quotazioni. Ovviamente sono le notizie sui titoli che compongono l’indice a determinare la direzione dei prezzi.

Come investire sull’indice SP500

Per investire sull’S&P500 ci sono tante strade a disposizione. Un tempo per investire in borsa era necessario per forza rivolgersi ad un consulente con conseguente incremento delle spese. Oggi invece ci sono strade più semplici e alla portata di tutti. Poichè i nostri lettori sono investitori alle prime armi, noi consigliamo sempre di investire sugli indici di borsa attraverso i CFD.

Il CFD trading permette di speculare sull’andamento dell’S&P500 operando direttamente da casa. E’ infatti sufficiente una connessione internet. Con il CFD trading non compri azioni o indici ma bensì uno strumento derivato che riflette l’andamento dell’S&P500. Tre i vantaggi che puoi avere se decidi di investire sull’S&P 500 con i broker Forex e CFD (qui la guida sui migliori).

Possibilità di guadagnare anche se l’indice è in calo

Utilizzo della leva finanziaria per ampliare la portata del trade

Pratica con il conto demo gratuito

Tra l’altro ci sono alcuni broker come eToro che mettono a disposizione la demo gratuita per imparare a fare trading attraverso i CFD senza correre il rischio di perdere soldi reali. L’account dimostrativo eToro si può aprire dal link in basso.

Una volta aperto il conto eToro, è necessario capire come posizionarsi: l’indice S&P500 registrerà un apprezzamento oppure un deprezzamento?

Per rispondere a questa domanda è necessario effettuare l’analisi tecnica sul grafico. Da non trascurare poi tutto quello che riguarda l’analisi fondamentale. Ci sono tantissime notizie (in primis quelle provenienti dal mondo economico e quindi andamento del Prodotto Interno Lordo degli Usa, indice dei prezzi al consumo, inflazione) che impattano sulle performance dell’indice S&P500 di Wall Street. Anche le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve condizionano il quadro di riferimento della borsa americana. Insomma ci sono tantissimi fattori che, entrando in gioco, orientano le prestazioni dell’S&P500.

Tenere conto di tutti gli elementi in ballo non è semplice e allora può essere un valido aiuto il secondo grafico che presentiamo in questa scheda sull’S&P500 OGGI: GRAFICO QUOTAZIONE INDICE IN TEMPO REALE è utilissimo per valutare il sentiment di mercato in quel preciso momento.

Si tratta di un widget di analisi tecnica completo di valutazioni. Il trader può impostare il frame temporale scegliendo tra:

1 minuto

5 minuti

15 minuti

30 minuti

1 ora

2 ore

4 ore

1 giorno

1 settimana

1 mese

Una volta impostato il frame, il grafico segnalerà quale è la tendenza per quel timing: ci sono più buy (comprare), più neutral (mantenere) o più sell.

Il fatto che sia possibile impostare il timing da 1 minuto fino ad un mese, permette di investire sull’S&P500 sia in un’ottica intraday che più sul medio periodo (in questo secondo caso può essere molto di aiuto la guida su come fare trading online nel medio termine)

