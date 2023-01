Investire nel medio periodo con il trading online: ecco come fare

Si può investire nel medio periodo con il trading online e, in caso affermativo, quali sono le strategie da adottare? La tematica è poco trattata anche perchè, spesso, si tende ad avere una prospettiva molto secca sugli investimenti orientandosi o verso il trading intraday (breve e spesso anche brevissimo termine) oppure verso il trading di lungo periodo. E in mezzo? Vale la pena considerare la possibilità di investire nel medio termine? Ed eventualmente quali sono gli strumenti operativi da adottare in alternativa allo scalping che, come noto, ha il suo riferimento soprattutto in ottica breve termine? C’è qualcosa di “assimilabile” che si adatta al trading sul medio termine?

Insomma, come certamente i lettori avranno intuito da questa introduzione, le domande aperte sono tante. A questo post il compito di provare a dare dalle risposte.

Come investire nel medio termine con il trading online

Quando parliamo di trading di medio termine deve essere ben chiaro che a pesare non è solo l’andamento dei cicli di mercato ma anche le tante notizie che possono arrivare nell’arco di esecuzione del trade. C’è una differenza sostanziale tra una logica ad esempio intraday ed una che già riguarda tutta la seduta di contrattazioni. Nel primo caso il peso delle notizie è scarso, nel secondo inizia ad essere più marcato (è sufficiente considerare il peso delle fluttuazioni giornaliere per comprendere questo concetto). Figuriamo cosa può avvenire se l’arco temporale non fosse più limitato ad una seduta, ma ad esempio ad una settimana!

Vediamo allora cosa fare per investire nel medio termine con il trading online

Tanto per iniziare è necessario scegliere il settore su cui si intende speculare. In base a quanto detto prima sono da considerare le notizie di cui si è presa visione nelle settimane precedenti. Esse infatti rappresentano il fondamentale termometro dell’appeal del comparto.

Effettuata questa operazione, è necessario studiare l’andamento in corso del mercato. Quella precisa fase vede la prevalenza degli orsi o dei tori?

Una volta compreso quale è il sentiment del momento e tenendo conto del discorso fatto in precedenza sull’andamento “storico” del settore, si può passare alla terza fase: l’individuazione delle azioni da comprare.

Anche in relazione a questo punto l’errore che si può fare è quello di procedere a casaccio. In realtà è necessario essere molto selettivi tenendo in considerazione tantissimi elementi a partire dai grafici storici, dall’oscillatore stocastico fino alle medie mobili. L’importanza di tenere in considerazione tutti questi aspetti la spieghiamo nella nostra guida completa su come comprare azioni.

Per investire nel merio termine con il trading online è anche necessario tenere conto della performance di breve termine messa a segno dal titolo cui è rivolta l’attenzione. Il discorso è molto intuitivo e possiamo distinguere due casi:

se il titolo è reduce da una fase di rialzo, allora è possibile che possa verificarsi una discesa causata da quelle che tecnicamente vengono dette prese di profitto (realizzi). Conclusa questa fase se i fondamentali sono buoni, allora è possibile che possa esserci una nuova fase di rialzo

se il titolo è reduce da una fase di ribasso ma, come sono soliti dire gli analisti, ha buon potenziale e i fondamentali sono solidi, è possibile che molto presto ci possa essere una risalita. In questa seconda situazione comprare a prezzi a sconto può essere un’occasione. Più in generale acquistare azioni quando i prezzi sono bassi è sempre teoricamente vantaggioso ma poi si tratta di capire anche se lo sia praticamente (e in questo contesto è necessario procedere ad una verifica dei fondamentali).

Effettuate tutte queste operazioni, ora si è pronti per passare all’atto finale ossia all’apertura della posizione. Prima di procedere, però, un ultimo accorgimento che, alla lunga, può fare la differenza: stabilire il prezzo obiettivo ossia la percentuale di guadagno a cui si ambisce. Effettuata questa operazione non resta altro da fare che acquistare sulla propria piattaforma trading.

Ad esempio usando il broker eToro è tutto molto rapido ed immediato. Le operazioni da fare sono essenzialmente 3:

iscriversi al broker dal sito ufficiale

scegliere l’asset su cui investire

posizionarsi con compra oppure con vendi

Citiamo eToro non a casaccio ma perchè questo è un broker che permette di iniziare ad investire con un deposito minimo di partenza di soli 50 euro. E se non si dovesse essere pronti ad operare con denaro reale? Questo non è un problema perchè eToro offre sempre la possibilità di fare pratica con un conto demo gratuito da 100 mila euro virtuali che si può attivare seguendo il link in basso.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO PER IMPARARE A FARE TRADING NEL MEDIO TERMINE>>

Cosa fare dopo aver investito nel medio termine con il trading online

Si è deciso di investire nel medio termine con il trading e, dopo attenta valutazione, si è proceduto con l’acquisto di un certo titolo. A questo punto cosa bisogna fare?

L’intento di fondo è quella di tenere aperta la posizione per un certo periodo di tempo medio/lungo. Per tener fede a questo intento è assolutamente necessario essere consapevoli che l’attuale fase dei mercati è caratterizzata da forte incertezza. Certamente, grazie all’analisi preliminare che è stata condotta, si è scelto di aprire la posizione in un momento favorevole….ma è detto che tutto resti così. L’incertezza è dietro l’angolo e quindi ci possono essere inconvenienti. Già il giorno successivo all’apertura di quella posizione che si intende mantenere per un periodo di tempo medio, potrebbe arrivare la prima doccia fredda: un dato macro deludente.

Cosa fare in questi casi? Tanto per iniziare è bene essere consapevoli che quel dato macro avverso sarà solo il primo degli eventi potenzialmente sfavorevoli. In realtà ci saranno tantissime notizie avverse sia sul titolo inserito in portafoglio che sul mercato in generale.

Come prima cosa, quindi, va preso atto di tutto questo.

Il buon trader è chi riesce a prevenire le notizie negative ma è ovvio che questo non sia sempre possibile. E allora è necessario essere consapevoli che nelle fasi in cui la posizione è aperta ci saranno giorni di apprezzamento e a seguire giorni di deprezzamento. Se dopo 4,5 sedute di rialzi, dovesse arrivare un ribasso esso sarebbe semplicemente un movimento tecnico che, come dice l’analisi tecnica, è anche propedeutico a successi rialzi.

Investire nel medio periodo quindi significa tenere aperta la posizione mettendo in conto che possono esserci giorni negativi.

Attenzione però a non confondere i realizzi fisiologici con le inversioni di tendenza. Se arriva una notizia che ad esempio riguarda l’annullamento di una commessa, allora è necessario prepararsi ad un ritracciamento non ad un calo tecnico. Lo stesso discorso vale per conti o bilanci che hanno deluso le attese, per vicissitudini societarie negative (ad esempio una frattura nel consiglio di amministrazione) oppure quando un competitors lancia un profit warning. In tutti questi casi dovrebbe essere considerata la possibilità del disinvestimento.

Come calcolare la durata di un investimento di medio termine?

Ed eccoci all’ultima questione: la determinazione dell’orizzonte temporale dell’investimento di medio termine. “Medio termine” è un’espressione che, concretamente, dice ben poco. Quando deve essere concretamente lungo questo medio periodo? Dare una risposta a questa domanda non è semplice poichè entrano in gioco molti fattori soggettivi. Tuttavia qualche indicazione è comunque possibile darla.

Per investimento a medio termine si fa solitamente riferimento ad un periodo di tempo di almeno una settimana. Quindi per investimenti inferiori alla settimana (da poche ore a qualche giorno) siamo nel breve termine.

E per quello che riguarda l’estremo superiore? Quando avviene il passaggio da investimento di medio termine al lungo termine? Dal nostro punto di vista, una probabile soglia potrebbe essere collocata attorno a 6 mesi. Sotto il semestre siamo nell’ambito del trading online di medio termine, sopra si passa agli investimenti di lungo termine!

Detto questo, il modo migliore per calibrare la durata resta secondo noi quello della pratica. Si tratta di prendere un titolo come riferimento e impostare il frame temporale sui 6 mesi. Una volta isolato il periodo si possono fare le proprie valutazioni:

Come si è mossa la quotata in quell’arco di tempo?

Quali sono stati i movimenti che la curva dei valori ha seguito?

Quali sono stati i massimi e i minimi che i prezzi hanno raggiunto?

Ovviamente, come abbiamo già detto in precedenza, la sola analisi tecnica o comunque l’analisi dei grafici, da sole, servono a poco. Occorre contestualizzare perchè alcuni dei particolari movimenti messi a segno potrebbero essere scaturiti da specifiche notizie. Ciò significa che è necessario anche tenere conto del flusso di news price sensitive (giusto per dirne una a caso, in 6 mesi la quotata avrà pubblicato almeno una trimestrale e quindi è necessario valutare la reazione dei prezzi a questo evento).

La teoria, però, da sola, può servire a poco. E allora il nostro suggerimento è quello di non trascurare la pratica. La possibilità di operare con un conto demo come quello offerto dal broker eToro (100 mila euro virtuali subito disponibili) non va assolutamente tralasciata ma al contrario va sfruttata fino in fondo.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE TRADING NEL MEDIO PERIODO>>

Proprio all’operatività sulla piattaforma eToro è dedicato il nostro ultimo paragrafo.

Investire nel medio termine con eToro: ecco come fare trading online

Quando si parla di trading online, il pensiero va solitamente al breve (se non brevissimo) termine. Ciò deriva dal fatto che il trading è considerata un’attività speculativa e la speculazione viene sempre inquadrata su fasi temporali molto circoscritte. E invece il trading online può avere anche un orizzonte di medio termine. In tal caso la leva non è tanto sulle singole notizie price sensive che creano movimenti improvvisi quanto sui fondamentali della società.

Insomma fare trading online nel medio periodo significa fare leva sulle prospettive della società. Proprio per questo motivo, oltre che essere abili con l’analisi tecnica, è anche necessario essere sul pezzo e quindi avere un certo aggiornamento su titolo (bilanci, trimestrali, andamento dei concorrenti, eventuali nuove commesse se stiamo parlando di un titolo del settore industrial).

Premesso questo, un secondo luogo da sfatare è che i broker spesso usati per fare trading intraday non siano adatti per altro scopo se non questo. La realtà è completamente diversa perchè broker come eToro sono perfettamente all’altezza per un trading online di medio periodo. Questo perchè piattaforme simili mettono a disposizione tantissimi strumenti che possono essere molto utili al trader. Ad esempio eToro è celebre in tutto il mondo dell’investing per la funzionalità del copy trading grazie alla quale è possibile fare trading semplicemente copiando le strategie dei più esperti. Tra l’altro questo strumento può essere anche testato in modalità demo (gratuitamente) prima di venire usato con soldi reali.

–COPIA I TRADERS MIGLIORI CON IL COPY TRADING ETORO>>

Come fare trading online di medio termine con eToro? I passaggi da eseguire con pochi e rapidi. Eccoli in estrema sintesi:

Apri un conto con eToro effettuando la registrazione

Effettua un deposito minimo di 50 dollari (puoi anche operare in modalità demo se non sei pronto)

Scegli l’asset su cui investire

Seleziona Compra oppure Vendere

Imposta gli strumenti di protezione come ad esempio gli stop loss (molto utili considerando l’orizzonte temporale)

Apri il trade

Un consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non stare sempre a monitorare l’andamento dell’asset. Se non irrompono notizie che potenzialmente sono in grado di provocare un terremoto (ad esempio un profit warning non può certamente essere trascurato) è meglio lasciar fare al trade il suo corso.

