Oro previsioni 2024: tutto da rivedere. Tre ipotesi sui prezzi

Le previsioni oro 2024 sono il tema di questo articolo: cosa succederà ai prezzi? Ci sarà una prosecuzione del trend rialzista che si è imposto a partire da ottobre (in scia allo scoppio della guerra a Gaza) oppure è più probabile un ritracciamento delle quotazioni?

Lo scenario è in continua evoluzione anche perchè è il quadro geopolitico ed essere in permanente trasformazione e ciò non fa altro che condizionare le stime sul valore dell’oro. Se alle tensioni internazionali si aggiungono poi la debolezza del dollaro Usa e la dinamica dell’inflazione, a scaturire è un quadro profondamente incerto.

Nei prossimi paragrafi i trader potranno trovare un prospetto generale sulle previsioni oro 2024 alla luce di quelli che sono gli ultimi aggiornamenti. Da ottobre, infatti, il contesto di riferimento è cambiato e quindi anche le stime per il prossimo anno sono da rivedere. Parliamo al plurale, perchè, contrariamente alla maggiore chiarezza presente in altri anni, per il 2024 è impensabile poter ridurre tutto ad una sola ipotesi. Anzi, stando agli analisti più affermati, le previsioni sul prezzo dell’oro 2024 sono almeno 3 ognuna delle quali implica un diverso approccio operativo e quindi una differente strategia trading.

Previsioni Oro 2024: perchè è tutto da rivedere

Dando un occhio al grafico in basso sulla quotazione oro si può subito capire perchè le previsioni 2024 siano da rivedere. Il fatto è che fino ad inizio ottobre, il gold è rimasto nell’ombra più totale con quota 2.000 dollari l’oncia che era impensabile. Lo scoppio delle guerra tra Israele e Hamas ha determinato un’improvvisa corsa verso i beni rifugio accendendo il valore del gold. Da quel momento in poi tutto si è svolto molto rapidamente ed è stato proprio allora se molti analisti sono stati costretti a rivedere il loro posizionamento sul metallo giallo.

In effetti il prezzo dell’oro è passato da circa 1.830 dollari per oncia di inizio ottobre ad oltre 2100 dollari stracciando il record storico di marzo 2022 ma soprattutto mettendo la parola fine ad un trend discendente che durava proprio da allora. Attualmente il prezzo dell’oro evidenzia una performance positiva di circa il 7 per cento da inizio anno ma la stragrande maggioranza di questo verde è emersa dallo scoppio della guerra a Gaza in poi (+14 per cento il rialzo del gold negli ultimi tre mesi).

Lo ostilità tra Israele e Hamas, quindi, hanno una centralità indiscutibile sulle previsioni oro 2024 anche se non sono il solo fattore in gioco né si si può tutto ridurre ad una dipendenza completa del prezzo dell’oro dalla guerra a Gaza. Il quadro, dal nostro punto di vista, è decisamente più complesso. Insomma a distanza di poco più di due mesi dalla virata che ha portato il gold ai massimi, è nuovamente tutto da rivedere perchè se è vero che la tensione geopolitica ha spinto molti investitori verso i beni rifugio, è altrettanto vero che nelle ultime settimane di dicembre l’oro appare incalzato dal rialzo del dollaro Usa e dal sell-off sulle obbligazioni.

Secondo Nitesh Shah, responsabile della ricerca macroeconomica e sulle materie prime di WisdomTree, pensare che l’oro, asset senza cedole, posso mantenere un forte appeal in un contesto in cui i tassi di rendimento dei titoli di stato Usa sono superiori al 5 per cento sulla durata biennale e ad un passo dal 5 per cento sui 10 anni è francamente difficile soprattutto se il solo driver a supporto del gold è la guerra a Gaza.

Uno scenario così complesso significa in primo luogo alta volatilità e di conseguenza maggiori occasioni operative pur in un contesto caratterizzato da più rischi. Uno scenario ideale per chi fa trading sull’oro usando strumenti derivati come i CFD oro che consentono di speculare al rialzo (long trading) e al ribasso (short trading).

Oro previsioni 2024: le 3 ipotesi sui prezzi

Visto che il quadro per il prossimo anno è molto incerto, le previsioni oro 2024 sono molto diverse tra loro. Non si tratta solo di stime differenti da analista ad analista ma di scenari diversi da parte dello stesso gestore. Ad esempio WisdomTree ha elaborato un quadro sul prezzo dell’oro nel 2024 con ben tre diverse ipotesi (scenario base, scenario toro e scenario orso).

scenario base: vede il prezzo dell'oro raggiungere quota di 2.090 dollari l'oncia entro il terzo trimestre del 2024. L'ipotesi si basa su una continuazione del declino dei prezzi al consumo, pur restando al di sopra degli obiettivi fissati dalle banche centrali. Il deprezzamento del dollaro e dei rendimenti obbligazionari sono gli altri due pilastri a sostegno di questa previsione.

scenario toro: proiezione più ottimistica, vede il prezzo dell'oro raggiungere addirittura i 2.300 dollari l'oncia. Uno scenario simile implica un repentino cambio di rotta da parte della Federal Reserve per fronteggiare una possibile recessione. L'abbandono dei tassi di interesse alti per un periodo di tempo più lungo assieme ad anticipazioni su un possibile taglio dei tassi nel 2024, potrebbero determinare una diminuzione del valore del dollaro e dei rendimenti obbligazionari che spianerebbero la strada ad un rally robusto del gold.

scenario orso: si tratta della proiezione più pessimistica e vede le le quotazioni scendere fino a 1.670 dollari l'oncia. L'ipotesi si basa sul fatto che i rendimenti obbligazionari possano restare elevati per un periodo di tempo più prolungato rispetto a quanto preventivato fin qui.

Orso o toro sulle previsioni oro 2024? Con i CFD si può speculare in entrambe le direzioni.

Previsioni oro 2024: le opinioni degli altri analisti

Oltre a WisdomTree anche altri analisti si sono espressi sulle previsioni oro 2024. Per completezza riportiamo quindi anche le loro stime in modo tale da consentire agli investitori di avere una prospettiva più completa.

Heng Koon How, Head of Markets Strategy di United Overseas Bank (UOB), ritiene che il prezzo dell’oro possa superare la soglia dei 2.200 dollari l’oncia. Anche Bart Melek, Head of Commodity Strategies di TD Securities, condivide un outlook positivo, prevedendo un prezzo medio dell’oro in aumento, approssimativamente intorno ai 2.100 dollari l’oncia. Entrambi gli esperti collegano la prospettiva di rialzo del prezzo dell’oro alla volontà delle Banche Centrali di aumentare le proprie riserve auree.

Previsioni ancora più ottimistiche sono state espresse da BoFa Global Research secondo cui il prezzo dell’oro potrebbe salire a oltre 2.400 dollari. Gli analisti hanno giustificato questa ipotesi così avanzata alla luce dell’allentamento della politica dei rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

Come fare trading sull’oro sfruttando le previsioni 2024 sui prezzi

Ci sono tanti modi per investire sul prezzo dell’oro. Contrariamente a quello che si può pensare comprare oro reale non è una delle modalità più efficienti per operare in quanto c’è sempre il problema della custodia da affrontare e inoltre, se le cose si dovessero mettere male con un ribasso dei valori, non è detto che sia semplice trovare un compratore per sbarazzarsi dei lingotti.

Viceversa con il CFD trading si può speculare in entrambe le direzioni (sia al rialzo che al ribasso).

