Social Trading: Cos’è e Come Funziona il Copy Trading di eToro

L’arrivo in redazione di una domanda sul Social Trading di eToro è l’occasione per trattare nella sezione FinanzaInside questo argomento. Il nostro lettore ci ha chiesto se il Copy Trading di eToro funziona davvero e se il Social Trading può essere considerato un valido modo per investire con il trading online.

La domanda che è arrivata in redazione conferma quella che è una tendenza in atto già da alcun anni: il numero di utenti che scelgono di investire attraverso il social trading è in costante aumento. Ovviamente le opinioni sul Copy Trading sono tra loro molto diverse ma un dato riteniamo sia incontestabile: il social trading eToro ha aperto le porte del trading online ad investitori poco più che principianti. Grazie al social trading di eToro, infatti, è possibile copiare i rendimenti dei trader più bravi e più esperti e quindi guadagnare con loro. Prima di capire come ciò sia operativamente possibile, è bene partire dalle fondamenta e quindi da cosa è e come funziona il social trading su eToro.

Cosa sono il Social trading e il Copy Trading di eToro

Nel linguaggio di tutti i giorni social trading e copy trading vengono usati spesso come sinonimi. In realtà i due concetti, entrambi riferiti al broker eToro, sono complementari anche se possiamo anche affermare che il copy trading sia una sorta di evoluzione del semplice social trading. Quest’ultimo altro non è, quindi, che il punto di partenza.

Il trading online tradizionale (parliamo di CFD e Forex) diventa sociale nel momento in cui il singolo utente non è più solo, ma può interagire con gli altri membri della comunità. Ad attuare questa rivoluzione ossia il passaggio dal trading semplice al social trading, è stato il broker eToro. Come in un normale social network (esempio Facebook) attraverso il social trading ogni utente può scambiare idee e opinioni con gli altri membri della comunità.

Lo step successivo al social trading è stato il copy trading. Chiarito questo rapporto, vediamo ora cosa è il copy trading in senso stretto. Con queste parole si indica un meccanismo che permette ad ogni trader (principiante o professionista) di copiare le scelte di investimento effettuare dai trader più bravi. Ad esempio se c’è un trader esperto capace di guadagnare investendo sulla quotazione oro, ogni altro trader può decidere di copiare le sue mosse. Lo stesso dicasi nel caso di indici e azioni. A proposito dell’azionariato ricordiamo che eToro vanta una politica molto interessante sulle azioni per quello che riguarda le commissioni. Scopri come fare trading sulle azioni senza commissioni.

Ovviamente non sta scritto da nessuna parte che con il copy trading si debba per forza guadagnare. Ricordiamo, però, che facendo pratica con il conto demo è possibile imparare a fare social trading riducendo così il rischio di perdita.

Come funziona il Copy trading?

Il copy trading non è un gioco e quindi è assolutamente necessario liberarsi dall’idea secondo cui attraverso il social trading sia possibile guadagnare semplicemente copiando le strategie dei trader più bravi. Il meccanismo di funzionamento del copy trading è molto più complesso. Per capire come funziona il copy trading è necessario considerare che il copy trader (ossia chi copia) può copiare non solo il trader prescelto ma anche l’importo investito, la percentuale, la strategia. Praticamente con il copy trading può essere copiato tutto.

Operativamente attivare la funzione copy trading è molto facile. Su eToro basta cliccare su Copy Trader e in questo modo potrete replicare in automatico le decisioni operate dai traders eToro più bravi che avete scelto (i Popular Investor). La sola cosa a cui prestare attenzione è l’inserimento dell’importo che si desidera assegnare.

Due precisazioni sul copy trading eToro. Anzitutto è bene ricordare che non si è costretti ad essere copy trader per sempre. Se scoprite che il social trading non fa per voi o, più semplicemente, volete mettere in pausa la funziona copy, è possibile tranquillamente operare con il trading normale. In secondo luogo vi invitiamo a ricordare che poichè nessun profitto è garantito per il solo fatto di copiare i trader più bravi, è consigliabile attivare la funzione stop loss per tutelarsi.

Il Copy Trading non presenta costi aggiuntivi. Verranno applicati solo gli spread sul trading e/o le commissioni sulle transazioni ove applicabili.

Inoltre l’importo minimo richiesto per copiare un trader è $200. I broker prevede anche un importo minimo per ogni posizione copiata di $1. Le posizioni che non raggiungono il minimo di $1 non verranno aperte.

Vantaggi del Social Trading

I vantaggi del social trading sono tantissimi anche se è bene non pensare che essere copy trader abbia solo solo vantaggi. Grazie al social trading è possibile scambiare informazioni con i membri della comunità, discutere con gli altri utenti di strategie trading e previsioni, chiedere e offrire consigli e, più in generale, confrontarti con chiunque tu voglia.

Tutti questi vantaggi del social trading a loro volta vanno a costruire più un ulteriore vantaggio tra i vantaggi: la possibilità di crescere sempre di più, aumentato le proprie conoscenze e competenze. Questo punto di forza del social trading eToro è semplicemente impensabile operando con un broker tradizionale (no social).

Dal punto di vista dei trader più bravi ossia dei Popular Investor i vantaggi sono più concreti e meno teorici. I migliori trader eToro possono aumentare i propri introiti a seconda del numero di trader che li seguono. Più copy trader copiano da quel preciso Popular Investor, più sono i guadagni con commissioni extra di quest’ultimo. E’ anche dal punto di vista di chi viene copiato, quindi, che il social trading eToro conviene. A proposito ricordiamo che per verificare tutti questi vantaggi basta aprire un conto demo con eToro.

Svantaggi del Social trading

Il social trading, comunque, presenta anche svantaggi. Questi ultimi possono essere considerati quasi dei rischi dovuti all’applicazione di un modello che teoricamente è quasi perfetto. Il rischio maggiore del social trading è quello di copiare il trader sbagliato. eToro, infatti, non dice quale trader copiare, ma si limita a fornire un elenco dei Popular Investor.

Spetta quindi al singolo copy trader individuare l’esperto da cui copiare. Certamente sono presenti sulla piattaforma tutta una serie di strumenti di valutazione che consentono di scegliere con cognizione di causa, ma il rischio di copiare da un trader non vincente permane comunque. Attenzione perché come nel social trading è possibile guadagnare con i guadagni altrui, allo stesso modo è anche possibile replicare le perdite.

Il Copy trading conviene?

Ma allora il copy trading ( e il social trading) conviene o no? Abbiamo già detto che il meccanismo di per sé è quasi perfetto. Fino a pochi anni fa era inimmaginabile pensare di poter copiare le strategia dei trader più bravi. È per questo motivo che possiamo affermare che il copy trading conviene se viene fatto bene e con cognizione di causa. Essere un buon copy trader significa metterci del proprio e non limitarsi a copiare le mosse di quelli che si ritiene siano i trader più bravi per quell’asset.

Come fare social trading? consigli e opinioni finali

Sulla base dell’esperienza possiamo fornire ai nostri lettori una serie di consigli operativi su come fare social trading riducendo il rischio di perdita. Essere copy trader, infatti, conviene. Tra le tante opinioni sul social trading, molte insistono sul ruolo dei piccoli accorgimenti ad adottare nel corso della fase operativa.

In primo luogo è necessario non accontentarsi della semplice copiatura. Può sembrare banale ripeterlo ma prima di copiare un Popular Investor è sempre bene chiedersi cosa si sarebbe fatto al posto dell’esperto in quella situazione. Quello che vogliamo dire è che invece di copiare in modo acritico, è necessario aggiungerci del proprio.

Altro consiglio utile nel social trading è quello di studiare i Popular Investor presenti prima di prendere la fatidica decisione su chi seguire e chi copiare. Non per forza di cose i traders più bravi da cui copiare sono quelli che hanno al loro attivo la percentuale più alta di posizioni chiuse con successo. Quello che vogliamo dire è che è molto importante guardare anche il livello di leva usata e le caratteristiche della strategia adoperata.

Le opinioni sul social trading eToro sono poi concordi su un ulteriore punto che vale come terzo consiglio in questa rassegna: il social trading ha un successo che è direttamente proporzionale al livello di partecipazione del copy trader alle discussioni della comunità. Per guadagnare con il social trading è utile partecipare alle attività della community.

Altro consiglio per fare social trading in modo corretto ha valenza prettamente tecnica. Tutte le opinioni sul copy trading sono concordi nell’affermare che il modo migliore per evitare di perdere il controllo della situazione alimentando perdite molto alte, è quello di impostare le funzioni stop loss e take profit. In questo modo è possibile indicare il limite massimo di perdita sostenibile.

Per finire, ricordiamo che è possibile fare social trading in modalità demo ossia senza usare denaro reale. Questa possibilità, prevista da eToro, è molto importante. Infatti non tutti i rischi del social trading possono essere elencati da un punto di vista teorico. A volte quello che è un vantaggio del copy trading per un investitore non lo è per un altro. Il miglior modo per capire come fare social trading è quello di ricorrere ad una demo. Attivare un conto in modalità demo con eToro è gratuito ed è velocissimo da fare.

Una volta aperta la demo consigliamo di rileggere la presente guida sul social trading ed operare per step. Il primo passo è quello di individuare dove si vuole investire e quindi scegliere, con cognizione di causa, i Popular Investor da copiare. Sfogliando l’elenco dei traders più bravi, è possibile trovare i più esperti per ogni tipo di asset. Non solo asset tradizionali ma anche criptovalute. Se si sceglie di investire in criptovalute e si preferisce farlo con il Copy Trading su eToro, non bisogna far altro che individuare i più bravi traders in criptovalute e copiare da loro.

